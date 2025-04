Wybór odpowiedniego zawodu, który da i dużo pieniędzy, i dużo pracy to nie lada wyzwanie. To, do jakiej klasy, czy na jakie studia pójdziesz, w dużej mierze warunkuje twoje późniejsze życie. Które zawody dają więc pewność zatrudnienia? Jakie studia wybrać, aby nie powiększać rzeszy bezrobotnych? Badania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach "Barometr zawodów" zaskakują.

Czy ukończenie studiów daje gwarancję pracy?

Zawody, na które wzrośnie zapotrzebowanie w 2017 roku:

Nie ekonomiści, nie psycholodzy i nie pedagodzy. W 2017 roku wzrośnie zapotrzebowanie na zawody typowo "usługowe". Popyt wzrośnie na:

położne,

mechaników samochodowych,

robotników budowlanych,

szefów kuchni i kelnerów,

krawców,

fryzjerów,

lekarzy,

elektroników,

specjalistów z zakresu automatyki i robotyki.

Zawody, na które zapotrzebowania nie będzie:

W Polsce co roku rzesze studentów kończy prawo, dziennikarstwo, socjologię, czy ekonomię. Rynek pracy nie jest jednak na nich otwarty. Dlaczego? Bo mamy do czynienia z poważnym nadmiarem. To dlatego tak wielu absolwentów niepopytowych kierunków studiów nie znajduje zatrudnienia. O które zawody dokładnie chodzi? Są to:

ekonomiści,

filozofowie,

politolodzy,

kulturoznawcy,

pedagodzy,

socjolodzy,

górnicy,

operatorzy maszyn wydobywczych.

Skąd takie wyniki?

Wyniki badań mogą zaskakiwać. Bo jak wytłumaczyć brak popytu na ekonomistów, czy górników? W ostatnich latach absolwentów szkół wyższych, którzy wyspecjalizowali się w tych dziedzinach jest stanowczo za wielu. Młodzi wybierają za często prawo, ekonomię, pedagogikę, czy socjologię. Niestety rynek pracy jest już przesycony tymi zawodami. Mało kto decyduje się zaś na mechanikę, a ci którzy są niezastąpieni w tym fachu, najczęściej znajdują zatrudnienie za granicą. Jak się jednak okazuje, tego typu specjalistów nam brakuje.