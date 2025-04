Rozmowa kwalifikacyjna to sprawdzian nie tylko dla kandydata, ale i dla przyszłego pracodawcy. To, że będziesz przepytywana, a rekruter będzie sprawdzał, jak się zachowujesz, a nawet wyglądasz, nie oznacza, że ty nie możesz robić tego samego! Uważnie obserwuj swojego przyszłego szefa, zadaj mu kilka pozornie prostych, niezobowiązujących pytań i wyciągnij wnioski! Pozwoli ci to na sprawdzenie, czy chcesz pracować z tym człowiekiem i uniknąć rozczarowania, gdy będzie już za późno.

Zadawaj pytania

Rozmowa rekrutacyjna to nie wywiad. Nie ma też ściśle ustalonej konwencji, dlatego możesz sobie pozwolić na zadanie kilku pytań przyszłemu pracodawcy. Co więcej, szef lub specjalista od HR sam powinien zaproponować taką możliwość. Swobodnie zapytaj o to, jak wygląda praca w firmie i jak długo trwa rekrutacja. To dzięki temu dowiesz się, czy firmie zależy na znalezieniu kogokolwiek, czy poszukuje kogoś konkretnego. Możesz zapytać się też o to, dlaczego sam szef pracuje w tej firmie. Takie inteligentne i niestandardowe pytanie może lekko zaskoczy, ale ... wyobraź sobie jego reakcję i zdziwienie. Na pewno nie zapomni tej rozmowy i doceni twój temperament oraz ciekawość świata.

Zobacz, jak zachowują się inni pracownicy

Jeśli rekrutacja odbywa się w siedzibie firmy, koniecznie podpatrz, jak zachowują się inni pracownicy. Zobacz, czy są spięci, czy się uśmiechają, rozmawiają, czy w biurze panuje luźna atmosfera. Jeśli wyczujesz, że pracownicy są zestresowani, a w powietrzu wisi coś niemiłego, zastanów się, czy chcesz tam pracować. Jeśli przyjdziesz wcześniej na spotkanie i uda ci się rozejrzeć albo porozmawiać z kimś, kto ma większy staż pracy w danym miejscu, koniecznie wykorzystaj sytuację do zrobienia "wywiadu środowiskowego".

Zachowanie szefa

Bądź czujna i bacznie obserwuj, jak zachowuje się Twój przyszły pracodawca. Jeśli będzie zadawał prymitywne pytania, nieustannie spoglądał na zegarek, a samo spotkanie potrwa chwilę to znak, że masz do czynieni z człowiekiem, który nie szanuje innych. Rozmowa w sprawie pracy jest swoistą wizytówką firmy. Jeśli szef zachowuje się jak prostak już podczas pierwszego spotkania, nie licz, że w relacjach typowo firmowych będzie inaczej. Niewybaczalnym zachowaniem jest czytanie CV w obecności kandydata. Jeśli zauważysz, że rekruter kątem oka śledzi dopiero twoją aplikację, poważnie zastanów się, czy chcesz pracować w miejscu, gdzie nie szanuje się innych.

Pytania o przyszłość

Standardem stało się zapytać kandydata o plany na przyszłość. Jeśli podczas rozmowy nie padnie takie pytanie, najprawdopodobniej firma, do której się rekrutujesz, nie stawia na rozwój, a twoje potrzeby, pasje i zainteresowania nikogo nie obchodzą. To bardzo zły znak!



Na podstawie informacji prasowej MonsterPolska.pl

