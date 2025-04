Dokumenty tożsamości powinniśmy chronić w szczególny sposób. Zwłaszcza dowód osobisty, który jest naszą identyfikacją, nie powinien trafić w niepowołane ręce. Jeśli go zgubisz lub stracisz w inny sposób, koniecznie od razu to zgłoś. W przeciwnym razie mogą cię czekać poważne kłopoty prawno finansowe. Oszuści czyhają na takie okazje!

Gdzie zgłosić zgubiony dowód osobisty lub paszport?

Podpowiadamy, co zrobić w takich przypadkach. Dowiedz się i uniknij kłopotów. Dowód osobisty może posłużyć fałszerzowi do wzięcia kredytu, a brak paszportu utrudni ci powrót do domu z zagranicznych wakacji.

Co zrobić, gdy zginą dokumenty?

Co zrobić, gdy zginie dowód osobisty?

To jest najważniejszy dokument, potwierdzający twoją tożsamość. Gdy zauważysz jego brak:

Zgłoś to na najbliższym posterunku policji (każdy ma obowiązek przyjąć twoje zgłoszenie). Informacja zostanie przekazana do Centralnej Kartoteki Rzeczy Utraconych w Wyniku Przestępstwa i spowoduje zastrzeżenie dowodu. Poproś funkcjonariusza o zaświadczenie, że zgłosiłaś kradzież dowodu (z datą i pieczątką). Przyda ci się przy załatwianiu spraw urzędowych.

Poinformuj bank, w którym masz konto lub dowolny przyjmujący zastrzeżenia od osób, które nie są jego klientami. To spowoduje, że dane o dokumencie zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych Systemu Dokumenty Zastrzeżone i automatycznie trafią do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. To uniemożliwi złodziejowi np. zaciągnięcie kredytu na twoje konto.

Pójdź do najbliższego urzędu miasta lub gminy, do wydziału ewidencji ludności. Dostaniesz zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (musisz przedstawić zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży). Jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu (musisz o to wystąpić w ciągu 14 dni od utraty dowodu). Jeśli kradzież nastąpiła za granicą, powiadom polską placówkę konsularną.

Co zrobić, gdy zginie paszport?

Przed wyjazdem za granicę weź adres placówki konsularnej. Pamiętaj też, że do krajów Unii możemy wyjeżdżać z paszportem lub dowodem osobistym, poza nie – tylko z paszportem. Gdy zauważysz jego brak:

Powiadom miejscowy komisariat policji. Ponieważ będziesz musiała potwierdzić swoją tożsamość, jeśli nie masz innych dokumentów, pójdź tam z kimś znajomym.

Zgłoś stratę w placówce dyplomatycznej (ambasada, konsulat) naszego kraju.

Takie konsulaty są we wszystkich większych miastach na świecie. Konsul wyda ci paszport zastępczy. Jest to dokument o krótkiej dacie ważności, który umożliwi ci bezpieczny powrót do Polski. Również gdy stracisz dowód, musisz wystąpić o paszport tymczasowy.

Nie w każdym kraju znajdziesz polską ambasadę

Jeśli w kraju, w którym przebywasz, nie ma polskiej placówki, możesz zwrócić się do ambasady lub konsulatu dowolnego państwa Unii Europejskiej o wydanie Europejskiego Dokumentu Podróży (Emergency Travel Document – ETD). Wydanie zarówno paszportu tymczasowego, jak i ETD, jest odpłatne. Kosztuje 30 zł.

Na podstawie artykułu w magazynie Pani Domu