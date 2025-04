Wiele osób wyjeżdża na wakacje za granicę. Chcemy poznawać nowe kraje, nowe kultury, nieznane nam obyczaje. Takie wakacje mogą nas jednak sporo kosztować. Warto zatem zrobić wszystko, by oszczędzić choćby na niepotrzebnych kosztach związanych z wymianą waluty po niekorzystnym kursie lub płatnością polską kartą debetową poza krajem. Okazuje się, że jest na to sposób! Jaki?

Reklama

Karta walutowa - idealne rozwiązane na wakacyjny wyjazd zagraniczny

Banki starają się zachęcić nas swoimi usługami, jak tylko mogą. Ostatnio niektóre z nich wprowadziły do swojej oferty możliwość posiadania debetowej karty walutowej. Co powinniśmy o niej wiedzieć? Przede wszystkim to rozwiązanie jest naprawdę tanie, a także wygodne. Może zatem warto zastanowić się nad zaopatrzeniem się w taką kartę na wakacje?

Zalety karty walutowej

Jej podstawową funkcją i zarazem największą zaletą jest to, że możemy płacić za granicą w walucie danego kraju. Nie musimy szukać tam kantorów, które mogą w dodatku mieć kiepskie kursy. Podobnie płacąc polską kartą lub wypłacając walutę z polskiego konta w zagranicznym bankomacie, możemy się zdziwić, jak dużo pieniędzy zniknęło z naszego konta.

Często wypłacanie obcej waluty z polskiego konta wiąże się z koniecznością opłaty za daną transakcję. Te koszty są różne i uzależnione od oferty banku, z którego usług korzystamy, ale zwykle są dość wysokie. Poza tym zupełnie niepotrzebne.

Jaką walutę można wybrać?

Oczywiście nie jest tak, że kartą walutową można płacić w dowolnej walucie, jaka jest na świecie. Oferuje ona trzy, najbardziej powszechne i szeroko używane waluty: dolar, euro i frank. Tak naprawdę jednak to wystarczy, by wygodnie podróżować po wielu zakątkach świata.

Aby móc posiadać kartę w obcej walucie, trzeba mieć jedynie konto walutowe, co wydaje się zrozumiałe. W końcu skądś ta waluta musi się znaleźć na karcie.

Na co zwracać uwagę?

Warto pamiętać, że opłaca się płacenie taką kartą za granicą, ale wypłacanie z niej pieniędzy w bankomatach już nie zawsze. Może być tak, że bank zgodzi się wyłącznie na jedną darmową wypłatę, a każda kolejna będzie kosztować. Zwykle jednak koszt wypłaty pieniędzy w obcej walucie z karty walutowej jest i tak tańszy, niż z karty, na której mamy złotówki.

Reklama

Sprawdź też:

Zalety posiadania karty kredytowej

Kiedy reklamować kartę płatniczą?

Pieniądze, które rosną