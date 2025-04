Jeśli coraz trudniej wstaje ci się każdego dnia do pracy, może powinnaś pomyśleć o tym, że powinnaś coś zmienić. Zamiast frustrować się pracą, zastanów się, czy twoje nawyki są na pewno korzystne dla zdrowia. Może okazać się, że wystarczy wprowadzić kilka drobnych zmian w codzienne życie, a ty zyskasz energię i radość życia. W pracy też na pewno zacznie ci lepiej iść.

Zdrowe nawyki w pracy i w życiu, których warto przestrzegać:

1. Znajdź stabilizację

Przestań miotać się od jednej rzeczy do drugiej. Wytycz sobie zakres obowiązków w pracy i wykonuj je skrupulatnie, ale resztę czasu poświęcaj na odpoczynek. Nie przepracowuj się - może to doprowadzić do szybkiego wypalenia zawodowego. Chyba nie chcesz, żeby praca w ogóle cię nie satysfakcjonowała?

2. Prowadź bogate życie prywatne

Nie stroń od przyjaciół, znajomych. Przywyknij do przebywania w miejscach publicznych. Korzystaj z życia, przecież po to pracujesz, żeby móc realizować swoje pasje i marzenia. Nie bój się wyzwań i próbowania nowych rzeczy. Jeżeli znajdziesz w życiu coś, co cię napędza i daje energię, tylko na tym zyskasz. Praca też będzie sprawiała ci więcej przyjemności, jeśli będziesz doceniała, że dzięki niej możesz robić wiele ciekawych rzeczy. I wcale nie muszą być one kosztowne. Przy odrobinie wyobraźni uda ci się wspaniale zagospodarować wolny czas.

3. Strzeż się pracoholizmu

Przesadne angażowanie się w pracę wcale nie jest korzystne ani dla ciebie, ani dla twojego pracodawcy. Bez naładowanych akumulatorów tracisz polot. Twoje pomysły stają się coraz nudniejsze i stereotypowe. Poza tym tak naprawdę coraz mniejszą uwagę skupiasz na pracy, bo nie starcza ci już na wszystko sił. Chcesz być dobrym pracownikiem? Naucz się odpoczywać.

4. Organizuj się

Zaczynasz kolejny dzień i nie wiesz, za co się wziąć? Robisz w efekcie kilka rzeczy jednocześnie, a przez to niczego nie kończysz na czas. Gubisz się w stosie mejli i dokumentów. To nie jest dobra droga do osiągnięcia sukcesu. Po przyjściu do pracy ustal sobie plan dnia. Zastanów się nad kolejnością zadań i tym, ile ci one zajmą, a później konsekwentnie wykonuj plan.

5. Dbaj o kręgosłup

Z obolałym kręgosłupem nie jesteś w stanie efektywnie pracować. Dbaj o niego, żeby służył ci jak najdłużej. Jeżeli masz pracę siedzącą, postaraj się o wygodne krzesło, rób też regularne przerwy. W przypadku pracy fizycznej nie przeciążaj się, lepiej przenieść coś na dwa razy niż zniszczyć sobie zdrowie. Dbaj też o siebie po pracy. Ćwicz regularnie, dla kręgosłupa bardzo dobry jest basen albo pilates. Pamiętaj, by w zaganianej codzienności nie zapominać o zachowaniu absolutnie koniecznej równowagi.

