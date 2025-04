Obecna technologia daje nam ogrom możliwości. Dosłownie z dnia na dzień dowiadujemy się o kolejnych nowinkach, a to, co jeszcze wczoraj było nowoczesne, staje się przestarzałe. Świat pędzi. Są oczywiście tego dobre i złe strony, ale teraz skupmy się na tych pierwszych.

Zarabianie jeszcze nigdy nie było tak proste. Być może nawet nie wiesz, że twój telefon, oprócz tego, że dostarcza ci wiele rozrywki, może być także niezłym źródłem dochodu. W jaki sposób?

Zarabianie dzięki aplikacjom na smartfony

Co drugi Polak ma już swój własny smartfon. To właściwie żadna rewelacja czy oznaka bogactwa. Nie mają go już raczej tylko ci, co nie chcą lub nie potrzebują. Co drugi Polak ma smartfon, ale ilu z nas dzięki niemu zarabia? Wydaje się, że taka opcja nie jest jeszcze zbyt popularna, a to błąd. Takie zarabianie nie jest wcale trudne - wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację, korzystać z niej i już. Dodatkowe pieniądze same zaczną napływać.

Na rynku pojawiło się już wiele aplikacji, które pozwalają na zarabianie na nich. My przedstawiamy kilka z nich.

Aplikacja Foap

Korzystanie z tej aplikacji nie wymaga nadmiernej pracy, jest bardzo prosta, a przynosi niemały zysk. Zarabianie dzięki Foap polega na sprzedawaniu zdjęć, które się samemu zrobiło. Zarabianie na zdjęciach jest stosunkowo łatwe, wystarczy ściągnąć aplikację Foap na telefon i wysłać świeżo zrobione zdjęcia na wirtualną giełdę. Zweryfikowane pod kątem jakości zdjęcia zostaną wycenione i każdy zainteresowany będzie mógł kupić je za kilka dolarów. Autor zdjęć zarabia na każdorazowej sprzedaży takiego zdjęcia.

Aplikacja Lepsza Oferta

Ta aplikacja też wykorzystuje robienie zdjęć, ale nie po, by je sprzedawać, tylko po to, by porównywać ich treści. o co chodzi? Aplikacja Lepsza Oferta umożliwia robienie zdjęć rachunkom (swoim bądź znajomych, rodziny). Zdjęcia zrobione kodowi kreskowemu z rachunku, z którego pobierane są dane do porównania ofert, tj. jednostki zużycia, obecna cena itd., trafiają na wirtualna giełdę, gdzie następuje porównanie tych danych z innymi ofertami i wyszukiwana jest najkorzystniejsza oferta. Inni widzą, że twoje rachunki są mniejsze, postanawiają więc także przejść do twojej sieci, a ty, dzięki temu, że ich do tego przekonałaś, dostajesz prowizję od każdego takiego nowego klienta twojej sieci.

Aplikacja Roamler

Za jej pomocą możesz podejmować się drobnych zleceń. Zadania mogą być bardzo różnorodne, np. testowanie konkretnego produktu w sklepie, sprawdzenie produktów jako „tajemniczy klient”, prezentację sposobu użycia danego produktu w domu, itd. Zadania wydają się o tyle ciekawe, że możemy je wykonywać przy okazji codziennych czynności, np. robiąc zakupy w sklepie. Zamiast więc snuć się między sklepowymi półkami, marnując przy tym sporo czasu, zacznij przy okazji zarabiać.

Na podstawie materiałów prasowych Agencji Praktycy.com