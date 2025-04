Czy słyszałaś już o możliwości płacenia za zakupy telefonem? Jest to najnowszy sposób radzenia sobie z nadmiarem rzeczy, które nosimy przy sobie. Teraz nie musisz mieć już nie tylko portfela, lecz także karty kredytowej.

1. Czy płacenie telefonem jest bezpieczne?

Tak, jest to bezpieczna metoda płatności. Jest ona tak samo zabezpieczana, jak w przypadku płatności kartą debetową bądź kredytową.

2. W jaki sposób można płacić telefonem?

Jest to bardzo proste. Telefon przykładamy do czytnika, dokładnie tak, jak kartę z PayPassem i płacimy. Zamiast PayPassa wszystkie potrzebne dane zapisane są na karcie SIM w telefonie. Potrzebne jest oczywiście specjalne oprogramowanie, by telefon w połączeniu z kartą SIM działał na takich samych zasadach, jak karta płatnicza.

3. Czy do płacenia telefonem potrzebuję najnowszego smartfona?

Na pewno nie każdym telefonem da się dokonywać płatności. Najlepiej byłoby, gdyby sprzęt posiadał oznaczenie "PayPass ready". Nie znaczy to wcale, że taki telefon jest bardzo drogi. Jest wiele modeli w bardzo przystępnych cenach, które podsiadają funkcję płacenia na zasadach PayPass. Niektóre telefony mają z kolei oznaczenie NFC (Near Field Communication), ale nie zawsze nadają się one do wykonywania płatności. Ta funkcja jest raczej przeznaczona do dotykowego przesyłania danych między dwoma telefonami.

4. Czy przy płaceniu telefonem wymagane będzie wpisanie kodu PIN?

Ta sprawa wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku kart płatniczych z PayPassem. Za zakupy poniżej 50 zł nie będzie wymagane wpisywanie PIN-u, wpisujemy go jedynie w kwotach powyżej 50 zł.

5. Czy telefony wszystkich sieci komórkowych posiadają telefony gotowe do dokonywania płatności?

Obecnie dwie sieci mają już taką możliwość, ale wszystkie pozostałe wdrażają już systemy, więc pewnie w niedługim czasie użytkownicy każdej sieci będą mogli płacić za zakupy telefonem.

6. Gdzie mogę płacić za zakupy telefonem?

Płatność taką można dokonać wszędzie tam, gdzie dostępne są terminale płatnicze dostosowane do płatności zbliżeniowej. To oznacza, że wszędzie tam, gdzie do tej pory płaciłaś za zakupy kartą PayPass, posiadając odpowiedni telefon, możesz od teraz płacić właśnie nim.

