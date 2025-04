Wiele kobiet obawia się, że mogą być odbierane jako mniej wartościowi pracownicy, ze względu na to, że są mamami. Wydaje im się, że pracodawcy mogą denerwować się z powodu ich częstych nieobecności, np. gdy dziecko zachoruje. Często ten strach powoduje, że nawet nie próbują szukać pracy po urodzeniu dziecka.

Reklama

A przecież pracujące mamy mają wiele cennych umiejętności. Zamiast więc skupiać się na ewentualnych wadach, poznaj zalety pracujących mam.

Zalety pracujących mam

1. Jest zorganizowana

Musi być. Ma przecież sporo na głowie - dom, opiekę nad dzieckiem, pracę. To sprawia, że bardzo rzetelnie wypełnia grafik każdego dnia. Nie chce spóźniać się do pracy, bo nie może też zostawać po godzinach. Nie ociąga się z pracą, by szef nie prosił jej o dokończenie spraw w nadgodzinach.

2. Jest lojalna

Jeśli mama zdecydowała się na pracę, najwyraźniej jej potrzebuje. Będzie zatem lojalnym, oddanym i uczciwym pracownikiem, by nie stracić posady, która jest dla niej tak ważna.

3. Działa samodzielnie

Macierzyństwo nauczyło jej, że w wielu przypadkach musi liczyć wyłącznie na siebie. Teraz nie szuka już wymówek lub pomocy od innych, ale sama próbuje pokonywać wszelkie trudności. Zatrudniając kobietę, która jest mamą, pracodawca powinien docenić fakt, że nie będzie musiał stać nad nią ciągle i podpowiadać, co ma robić.

4. Jest świetnie wyszkolona

Ostatni rok lub dłużej młoda mama zajmowała się dzieckiem. Nazywa się to urlopem macierzyńskim, choć jaki to urlop, wiedzą jedynie kobiety, które są mamami. Czasami więc, by po prostu odpocząć od zajmowania się dzieckiem, zapisywała się na różne kursy, szkolenia, konferencje. Nie można jej zatem zarzucić braku aktywności na rynku pracy czy wiedzy do objęcia danego stanowiska, które zajmowała przed ciążą.

5. Jest pełna pomysłów

Chce wreszcie robić coś innego, niż zmienianie pieluch, gotowanie, prasowanie. Ma tysiące pomysłów i bardzo chętnie zaprezentuje, jeśli tylko uda jej się znaleźć pracę na jakimś kreatywnym stanowisku.

Reklama

Sprawdź też porady dla poszukujących pracy:

Niewygodne pytania podczas rekrutacjiDla kogo staż z urzędu pracy?8 rad, jak nie pisać CV