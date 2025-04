Na rozmowie kwalifikacyjnych może pojawić się kilka szczególnie niewygodnych lub nawet niezręcznych pytań. Nie wiesz, jak sobie z nimi poradzić? Sprawdź nasze wskazówki!

7 niewygodnych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Teraz nie będziesz już miała kłopotu z odpowiedzeniem na nie!

1. Jak stara się pani rozwiązywać konflikty z kolegami z pracy?

Najbardziej pożądani pracownicy to tacy, którzy potrafią trzymać nerwy na wodzy i dobrze odnajdują się w relacjach z bardzo różnymi osobami. Jeśli chcesz dobrze wypaść, musisz udowodnić, że jesteś osobą spokojną, stonowaną, zrównoważoną, posiadasz wysokie umiejętności interpersonalne i zawsze zależy ci na złagodzeniu konfliktów, a nie ich zaostrzaniu lub wręcz prowokowaniu.

2. Jaka jest pani największa porażka zawodowa?

Na tej podstawie rekruter dowie się, jak w ogóle definiujesz porażkę, a co za tym idzie, czy jesteś ambitna i czy umiesz uczyć się na błędach. Porażka może być przekuta w sukces. Udowodnij, że i ty to potrafisz.

3. Jaki jest powód pani rozstania z poprzednim pracodawcą?

Dzięki temu, że opowiesz, co w poprzedniej firmie ci się nie podobało, rekruter dowie się, jakie masz oczekiwania wobec miejsca pracy i dokona analizy, czy będziesz się nadawała do danego stanowiska. Dowiedz się zatem dokładnie, na czym ma polegać praca w nowym miejscu i wykaż, że tego właśnie oczekujesz. Oczywiście jeżeli faktycznie tak jest.

4. Jak oceniłaby pani poprzedniego pracodawcę?

Musisz pamiętać, by być szczera, ale konkretna i profesjonalna. Nie oczerniaj byłego pracodawcy, nawet jeśli masz mu wiele do zarzucenia. Jeśli tak zrobisz, rekruter na pewno cię nie zatrudni, bo będzie się bał, że i tej firmie zrobisz tzw. czarny PR, gdy kiedyś odejdziesz gdzieś indziej.

5. Które obowiązki zawodowe są przez panią szczególnie nielubiane?

Nie mów, że podobało ci się absolutnie wszystko, chyba, że faktycznie była to praca marzeń. Ale w takim razie dlaczego chcesz ją zmienić? No właśnie... Bądź szczera. Pamiętaj jednak, by przedstawić takie obowiązki, które nie należą do kluczowych na danym stanowisku pracy, na które się ubiegasz. To chyba jasne, że nie mogłabyś zostać zatrudniona, gdybyś np. bardzo nie lubiła pracy siedzącej a miała pracować na pełen etat w biurze na stanowisku administracyjnym.

6. Jakie są pani oczekiwania finansowe?

Musisz je ujawnić z kilku powodów. Przede wszystkim po to, by rekruter zbadał, czy twoje oczekiwania są w ogóle realne. Poza tym będzie mógł także porównać, ile chcesz zarabiać i co jesteś w stanie od siebie dać ty, a co twoi konkurenci. Dodatkowo będzie to test na twoją asertywność i pewność siebie.

7. Co pani osoba wniesie pozytywnego do firmy?

Firma nie potrzebuje pracownika, który niczego nowego nie wniesie. Z drugiej strony tak naprawdę taki pracownik nie istnieje. Każdy jest inny, więc każdy jest w stanie dodać pewnej świeżości w danym miejscu pracy. Nie bój się zatem przedstawić swoich umiejętności, które szczególnie cenisz, a które bardzo przydałyby się na danym stanowisku pracy.

