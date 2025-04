Być może wiele z was w ogóle nie wie o tym, że takie finansowe serwisy społecznościowe, które przeznaczone są właśnie do tego, by umożliwiać pożyczanie bądź wymianę pieniędzy w ogóle istnieją. A owszem, są i okazuje się, że wśród osób, które je użytkują, cieszą się ogromną popularnością. Na czym polegają takie serwisy i co można na nich zyskać? Sprawdźmy!

Do czego służą społecznościowe serwisy finansowe?

Tego rodzaju serwisy stworzone są po to, by Polacy mogli udzielać sobie nawzajem pożyczek lub wymieniać waluty po korzystnych dla nich kursach. Pierwszym polskim serwisem pożyczek społecznościowych był Kokos.pl. Tylko na nim w ciągu kilku lat funkcjonowania Polacy pożyczyli sobie łącznie ponad 118 mln złotych. Co ciekawe, z takich serwisów korzystają obecnie tysiące osób. Co ich skłania do zaciągania pożyczek w tak niecodzienny sposób, zamiast tradycyjnie, w banku?

Okazuje się, że korzystanie z serwisów finansowych ma wiele zalet. Przedstawiamy te największe.

Zalety finansów społecznościowych:

1. Oszczędzanie na racie kredytu

Zwykle pożyczkodawcy działający w serwisach finansowych nie ustalają tak wysokich prowizji, jak w banku, np. w postaci marży. Oprocentowanie jest zwykle przystępne i atrakcyjne dla obu stron danej transakcji. Dzięki serwisom społecznościowym można także taniej niż w kantorze kupić walutę na wakacyjny wyjazd.

2. Możliwość sprzedaży niewykorzystanej na wakacjach waluty

Kiedy wracamy z wakacji często zostaje nam jakaś drobna kwota w obcej walucie, której nie wymienimy już w kantorze. Na takim serwisie społecznościowym istnieje taka możliwość. To bardzo przydatna rzecz, ponieważ często nie wiemy później co zrobić z tymi zagranicznymi drobniakami.

3. Pożyczanie pieniędzy na dowolny okres, na bardzo atrakcyjnych warunkach

Jeśli pożyczamy lub wymieniamy pieniądze w serwisie finansowym, mamy pewność niskiego oprocentowania, braku marży kantorów i firm pożyczkowych.

4. Inwestowanie oszczędności

Finanse społecznościowe zapewniają nam lepszy zwrot niż na typowej lokacie.

