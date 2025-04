Nie w każdym banku jest opcja kredytów walutowych. Niektóre jednak decydują się na udzielenie takich kredytów, kusząc kredytobiorców różnymi zniżkami. Z pewnością kredyt w obcej walucie ma swoje zalety i korzyści. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę jednak z potencjalnych zagrożeń, jakie wynikają z takiego rozwiązania. Kiedy jednak stają się one realne, bywa często za późno na zmianę decyzji. Dowiedz się zatem już teraz, co może ci grozić, jeśli weźmiesz kredyt w obcej walucie.

Zmiany kursu waluty przez cały okres spłacania zobowiązania

Jeżeli bierzesz kredyt w obcej walucie, zarówno cała kwota przyznanego zobowiązania jak i każda miesięczna rata, uzależnione są od aktualnego kursu walut. Poszczególne raty kredytu, tak jak cały kredyt, wyrażone są w obcej walucie, najczęściej w euro lub franku szwajcarskim. Musisz zatem mieć tego świadomość, że niekoniecznie zawsze będzie to kurs korzystny dla ciebie. Jeżeli złotówka osłabi się, automatycznie twoja rata kredytu w przeliczeniu na złotówki wzrośnie. Oczywiście w obcej walucie pozostanie bez zmian, ale ponieważ za jedną złotówkę będziesz mogła otrzymać mniej obcej waluty, aby uzyskać wysokość raty walutowej, będziesz potrzebowała więcej złotówek. Realnie zatem kredy będzie kosztował cię więcej.

Ryzyko stopy procentowej

Stopa procentowa wraz z marżą banku, w którym masz kredyt, stanowią oprocentowanie twojego kredytu. Stopa procentowa dla każdej waluty jest inna (dla euro jest to euribor, dla franka szwajcarskiego libor) i jej wysokość ustalana jest w każdy dzień roboczy. Stopy procentowe obrazują, jak wysokie jest oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym. Dla ciebie jako klienta ważne jest to, żebyś porównała, jakie stopy procentowe ustalone są dla twojego kredytu w różnych bankach. Oprocentowanie kredytu, czyli to, jakie koszty będziesz musiała ponieść, zależne są zarówno od marży banku jak też właśnie od stóp procentowych. Nie zapominaj o tym. Może się np. okazać, że przy identycznych marżach spośród ofert kilku banków, stopy procentowe będą tak różne, że w efekcie kredyty oferowane przez jedne banki będą dużo bardziej korzystne niż inne.

Koszt związany ze spreadem walutowym

Spread walutowy jest różnicą między dwoma kursami danej waluty w banku - kupnem i sprzedażą. Banki same ustalają wysokość spreadu; mieści się on w granicach od 6 do 13 procent. Warto zatem zwrócić uwagę na to, jaki spread stosuje bank, w którym zamierzasz zaciągnąć kredyt, ponieważ jego wartość oczywiście wlicza się do twojego kredytu. Spread walutowy tworzy koszty, na które kredytobiorcy często nie zwracają uwagi, nawet nie wiedząc, że mogliby przez obniżenie spreadu mieć automatycznie niższe raty kredytu. Warto też wiedzieć, że bank co miesiąc i tak będzie zarabiał na spreadzie, ponieważ zaciągamy kredyt w walucie, ale bank wypłaca go nam w złotówkach, przeliczając kwotę po kursie kupna. Raty natomiast spłacamy po kursie sprzedaży. W efekcie różnica, jaka powstaje między kwotą przeliczoną po kursie kupna a kwotą przeliczoną po kursie sprzedaży trafia bezpośrednio do banku.

Ryzyko większej straty w przypadku konieczności zbycia nieruchomości

Oczywiście takiej sytuacji zaraz po wzięciu kredytu nie chcemy brać pod uwagę. Nie przewidujemy, że może nas nagle nie być stać na dalsze spłacanie kredytu i trzeba będzie nieruchomość zbyć. Jednak takie ryzyko jest wliczone w kredyt, który zaciągamy na najbliższych kilkadziesiąt lat. W związku z tym warto wiedzieć, że jeśli ten moment nastąpiłby w niekorzystnej sytuacji na rynku walutowym, strata poniesiona w przypadku zbycia nieruchomości, na której ciąży kredyt walutowy, byłaby większa niż za tę samą nieruchomość obciążoną kredytem w złotówkach.

