Masz długi i starasz się za wszelką cenę unikać swoich wierzycieli? To błąd! Takie działanie wcale nie sprawi, że twoje zadłużenie zniknie, a ukrywaniem się możesz jedynie pogorszyć swoją sytuację. Wcześniej czy później będziesz musiała stawić czoła temu problemowi.

Im szybciej przekonasz się, że z wierzycielem naprawdę można negocjować i warto to robić, tym twój portfel może mniej stracić, a i ty sama zaoszczędzisz wielu niepotrzebnych stresów.

Powinnaś wiedzieć, że nie ty jedna borykasz się z problemem przeterminowanego zadłużenia. Są jednak sposoby na to, by ten dług przestał cię już dręczyć. Sprawdź, jakie!

Negocjacje z wierzycielem

Co trzeba wiedzieć, by dobrze się do nich przygotować i ustalić jak najbardziej dogodną formę spłacania długów? Skorzystaj z naszych wskazówek.

1. Próbuj negocjować warunki

Nie unikaj wyjaśnienia sprawy polubownie. Wierzyciel ma świadomość tego, że często przeterminowana należność nie wynika ze złej woli, tylko z trudnej sytuacji życiowej lub po prostu z niedopatrzenia.

2. Współpracuj w znalezieniu kompromisu

Pamiętaj, że wierzyciel lub jego pełnomocnik chcą ci pomóc, a nie pogrążyć. Obu stronom zależy na rozwiązaniu problemu, więc bądź otwarta na kompromis i współdziałanie.

3. Przemyśl swój budżet miesięczny

Bądź zawsze dobrze przygotowana na rozmowę z wierzycielem. Zastanów się, co możesz zaproponować, ile pieniędzy możesz przeznaczyć na spłatę. Warto wcześniej zgromadzić wszystkie potrzebne materiały i starać się wyjść naprzeciw z propozycjami. Ułatwi to szybsze dojście do porozumienia na korzystniejszych warunkach.

4. Postaraj się uniknąć wpisu do rejestru dłużników

Pamiętaj, że konsekwencje niepłacenia zobowiązań mogą być dotkliwe – wpis do rejestru Biura Informacji Gospodarczej skutkuje utrudnionym dostępem do kredytów, pożyczek, zakupów na raty, ale także może uniemożliwić podpisanie umowy z operatorem Internetu lub telefonii. Warto wcześniej ustalać z wierzycielami zasady płatności.

5. Bądź słowna

Dotrzymuj podjętych ustaleń – to ważne, aby Twoi wierzyciele wiedzieli, że pomimo pewnych trudności starasz się wywiązywać z zobowiązań.

Na podstawie materiałów prasowych BIG InfoMonitor