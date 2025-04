Kobiety kochają zakupy, ale jeszcze bardziej uwielbiają je robić, kiedy mogą zapłacić za daną rzecz o wiele mniej niż kosztowała ona w swej pierwotnej cenie. Potwierdzają to zwłaszcza tłumy na posezonowych wyprzedażach lub okazjonalnych promocjach. A co Polki kupują najchętniej? I jak bardzo nasze upodobania zakupowe różnią się w zależności od wieku lub płci? Sprawdźmy to!

Reklama

Kupowanie na wyprzedażach

Nikt nie lubi przepłacać, dlatego tak wielu Polaków często nie kupuje jakiejś wymarzonej rzeczy od razu, kiedy tylko pojawi się w sklepie, ale czeka na wyprzedaże. Oprócz tego, że świadczy to o naszym szacunku do pieniędzy i umiejętności zarządzania budżetem domowym, wskazuje też na nie najlepszą sytuację finansową wielu osób, których zwyczajnie nie stać na zakup jakichś rzeczy w ich pierwotnych cenach.

Zakupy ze zniżkami, na przecenach, po rabatach jest w naszym kraju bardzo popularne i nierzadko... bardzo przyjemne. Jeśli tylko uda nam się upolować na wyprzedaży jakąś świetną rzecz, od razu mamy lepszy humor i chcemy się tym szczęściem dzielić z innymi. Wydaje się, że o ile jeszcze kilka lat temu kupowanie na wyprzedażach mogło być nieco wstydliwe, teraz jest wręcz modne. A co kupujemy w ten sposób najchętniej?

Jakie zakupy ze zniżkami, na przecenach, po rabatach robimy najchętniej?

W zależności od wieku i płci mamy bardzo różne potrzeby i upodobania zakupowe. Jak to wygląda w przypadku różnych grup Polaków?

Młodzi lubią jeść

Najmłodsze osoby są bardzo zainteresowane kodami rabatowymi i promocjami w miejscach, gdzie można zakupić posiłki - szczególnie te z barów i restauracji szybkiej obsługi. Młodzi uwielbiają fast foody, ale też bary sałatkowe oraz pizzerie. Wyróżniają się na tym tle spośród innych grup wiekowych. szczególnie niezainteresowane takimi rabatami są osoby powyżej 45. roku życia. Dla nich różne serwisy do zamawiania taniego jedzenia praktycznie nie istnieją.

Kobiety czytają książki

...ale nie tylko. Nie da się ukryć, że Polki bardzo chętnie kupują w promocyjnych cenach odzież, obuwie, rzadziej biżuterię. Kochają też korzystać ze zniżek na ulubione kosmetyki. Co ciekawe, to również właśnie kobietom zależy na obniżeniu cen biletów za transport kolejowy czy autobusowy.

Badania czytelnictwa w Polsce przeprowadzone w 2014 roku pokazują, że kobiety czytają więcej książek niż mężczyźni. Jeśli zatem pojawiają się jakieś promocje w księgarniach, to właśnie my z nich bardzo chętnie korzystamy.

Mężczyźni wybierają elektronikę

Nie jest zaskoczeniem, że mężczyźni najczęściej korzystają z kodów rabatowych i promocji do zakupu sprzętu RTV/AGD. Choć wydawać by się mogło, że i młodzież interesuje się nowinkami technologicznymi, to nie oni kupują promocyjną elektronikę. Najmłodsi mają z reguły najmniej pieniędzy. A sprzęt przecież kosztuje. Nawet rabaty i promocje nie są w stanie ich skusić do tego, by dokonać zakupu czegoś, na co ich (jeszcze) nie stać.

Zobacz też:

Płatność za zakupy telefonemZakupy na raty - czy warto?Bezpieczne zakupy w sieci

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych od Kodyrabatowe.p