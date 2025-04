Zastanawiasz się nad kupnem nowej pralki, ale nie masz chwilowo odpowiedniej gotówki? Lub po prostu nie chcesz wycofywać oszczędności z banku i myślisz, że z nowym zakupem będziesz musiała jeszcze trochę poczekać? Nie przejmuj się - wybierz sprzedaż ratalną. Zobacz, jakie korzyści wynikają z kupowania rzeczy na raty.

Chociaż niektórzy zarzekają się, że nie nigdy nie wezmą kredytu konsumpcyjnego, my przekonujemy, że kupowanie na raty może się opłacić. Sprawdź, kiedy jest to korzystne:

1. Nie masz dostatecznej sumy pieniędzy

Czasami dopadają nas takie wydatki, na które nie byliśmy przygotowani. Na początku miesiąca robimy listę wydatków i oszczędności, nie wliczamy w to zwykle tzw. niezapowiedzianych wydatków. Może to być błąd, ponieważ, chociaż przez większość miesięcy mogą się takie nie przytrafić, to jednak kiedyś na pewno zdarzy się coś, co przymusi nas do wydania większej niezapowiedzianej sumy. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem będzie kupno danej rzeczy na raty. To znaczenie mniej obciąży nasz comiesięczny portfel.

2. Zepsuł ci się sprzęt gospodarstwa domowego

Niestety bez sprawnej lodówki lub odkurzacza nie będzie ci się mieszkało komfortowo. Są rzeczy, które trzeba po prostu zawsze mieć w domu. Jeśli się więc zepsuje jakiś sprzęt domowy, zwłaszcza kuchenny, np. piekarnik, nie możesz czekać na kupno nowego do następnego miesiąca.

3. W sklepie jest super promocja

Od czasu do czasu sklepy z AGD, sklepy meblowe lub z elektroniką urządzają np. czyszczenie magazynów. W takich przypadkach promocje bywają naprawdę ogromne. Szkoda byłoby nie skorzystać z takiej okazji, zwłaszcza, jeśli twój stary sprzęt jest już wysłużony i jego jakość oraz skuteczność pozostawiają wiele do życzenia.

4. Raty zero procent

Zrozumiałe jest, jeśli zastanawiasz się nad kupnem czegoś na raty w przypadku, kiedy w efekcie za daną rzecz musiałabyś zapłacić znacznie więcej, ponieważ oprocentowanie rat byłoby wysokie. kiedy jednak sklep oferuje raty 0%, nic nie tracisz. Łączna suma, jaką będziesz musiała przeznaczyć na dany zakup, będzie taka sama, niezależnie od tego, czy kupisz coś na raty, czy wpłacisz od razu całość.

5. Twoje pieniądze mogą pracować same na siebie

Jeśli masz oszczędności ulokowane np. w obligacje lub akcje, lepiej nie ruszać ich, zanim nie zaczną same na siebie pracować. W takim przypadku lepiej kupić np. super drogi telewizor na raty i pozwolić swoim pieniądzom dalej rosnąć. Podobnie jest, jeśli oszczędzasz na koncie oszczędnościowym lub na lokacie. Jeśli dla nowych mebli wybierzesz pieniądze przed terminem, stracisz odsetki, które narosły.

