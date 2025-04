1. Robisz zakupy w pośpiechu

Nie wybieraj się do wielkiego marketu, jeśli nie masz na to wystarczająco dużo czasu. Zawsze, kiedy tak robisz, łapiesz bez zastanowienia rzeczy z mijanych w biegu alejek, a potem w domu i tak okazuje się, że do przyrządzenia jakiejkolwiek potrawy brakuje ci jeszcze kilku produktów, po które musisz iść do pobliskiego sklepu osiedlowego. Takie małe sklepiki z reguły są droższe niż markety, czyli w efekcie zapłacisz za zakupy więcej i do sklepu musisz iść dwa razy.

2. Nie masz listy zakupów

Lista zakupów sporządzona na spokojnie w domu pozwoli kupić ci wszystko to, co jest niezbędne, ale też tylko to. Jeżeli nie wpisałaś danego produktu na listę, to znaczy, że nie jest ci on potrzebny w danym momencie. Dzięki dobrze zaplanowanej liście zakupów możesz raz na kilka dni robić duże zakupy, z których będziesz mogła przyrządzać posiłki. Zaoszczędzisz przy tym czas na codziennie wpadanie do sklepu po jedną rzecz.

3. Idziesz do sklepu głodna

Musisz wiedzieć, że kiedy jesteś głodna, kupisz po prostu więcej. Tak działa nasz organizm, że kiedy jest głodny, bardziej pożądliwie myśli o każdym mijanym produkcie spożywczym. Uważaj, bo przez to możesz nagle zrobić zapasy na kolejny miesiąc. Kiedy jesteśmy głodni nie tylko zmysł wzroku pracuje dużo silniej, lecz także węchu. I na to właśnie liczą sprzedawcy, nęcąc nas zapachami świeżego pieczywa czy gotowymi pachnącymi potrawami. Jeżeli nie chcesz wydać za dużo pieniędzy, lepiej przed pójściem do sklepu porządnie się najedz.

4. Wybierasz najtańsze produkty

Masz nadzieję, że zjesz dobrze i tanio. Jeżeli wybierasz najtańsze produkty, może i będzie tanio, ale czy smacznie, zdrowo i pożywnie? Jeśli nie, to pewnie i tak powstałe braki będziesz musiała uzupełnić, bo organizm będzie się domagał odpowiednich witamin i nasycenia. Dodatkowo najtańsze rzeczy wcale nie muszą w efekcie być tanie, ponieważ mogą być mniej wydajne i będziesz musiała ich więcej zużywać.

5. Robisz zbyt duże zapasy

Zrobienie zakupów na kilka następnych dni jest dobrym pomysłem, ponieważ pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. Nie przesadzaj jednak z ilością. Nie kupuj niczego w nadmiarze np. tylko dlatego, że jest akurat jest promocja. Jeżeli wszystkiego nie zużyjesz, będziesz musiała część wyrzucić, a to na pewno nie jest najlepszy sposób na oszczędne prowadzenie budżetu domowego.

