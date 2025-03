Za tymi pracownikami nie przepadamy. 2 najmniej lubiane zawody

Według raportu „Ranking zawodów 2024"Ranking zawodów 2024. Jak Polki i Polacy oceniają wybrane profesje?", przeprowadzonego przez No Fluff Jobs najwięcej negatywnych skojarzeń budzi zawód polityka. Badani mają również krytyczny stosunek do influencerów. Pozytywnie za to odbierają osoby wykonujące zawody medyczne.