Droga z Warszawy ciągnęła się w nieskończoność. Obserwowałam przesuwające się za szybą drzewa, czując, jak z każdym kilometrem rośnie we mnie dziwny niepokój. Mój mąż Krzysztof siedział za kierownicą z zaciśniętymi szczękami, wpatrując się w asfalt tak intensywnie, jakby od tego zależało jego życie. Radio było wyłączone, bo rzekomo drażniło go podczas prowadzenia, a wszelkie próby nawiązania rozmowy kończyły się na zdawkowym potakiwaniu.

Potrzebowaliśmy oddechu

Pomysł wyjazdu pod namiot był mój. Chciałam, żebyśmy odcięli się od powiadomień w telefonach, ciągłego pośpiechu i codziennej rutyny, która powoli wysysała z nas resztki dawnego uczucia. Pamiętałam nasze studenckie czasy, kiedy z plecakami potrafiliśmy przemierzać góry, śmiejąc się do łez i rozmawiając do białego rana. Wierzyłam, że powrót do tamtej prostoty obudzi w nas to, co zgubiliśmy gdzieś między awansami, kredytem a kupnem nowej kanapy do salonu.

– Daleko jeszcze? – zapytałam w końcu.

– Przecież masz nawigację w telefonie – odpowiedział szorstko. – Skręcamy za piętnaście kilometrów w jakąś leśną drogę. Obyśmy nie urwali zawieszenia.

Westchnęłam ciężko i odwróciłam wzrok w stronę szyby. Przypomniały mi się słowa mojej starszej siostry Magdy. Sama rok wcześniej zakończyła wieloletni związek, w którym oboje stali się dla siebie niewidzialni.

– Uważaj na to, czego pragniesz – powiedziała. – Myślisz, że uciekniecie przed problemami do lasu, ale prawda jest taka, że zabierzecie je wszystkie ze sobą w bagażniku. W głuszy nie ma telewizora, który zagłuszy niezręczną ciszę. Będziecie skazani tylko na siebie. A to bywa najtrudniejszy sprawdzian.

Strofował mnie

Dotarliśmy na miejsce późnym popołudniem. Kemping na polanie był piękny, ukryty między wysokimi sosnami, z łagodnym zejściem do niewielkiego, dzikiego jeziora. Powietrze pachniało żywicą i wilgotną ziemią. Przez ułamek sekundy poczułam przypływ nadziei. Może naprawdę wszystko się ułoży?

Moje złudzenia prysły w momencie, gdy wyciągnęliśmy z bagażnika namiot. Okazało się, że nowo kupiony model jest znacznie bardziej skomplikowany w rozkładaniu, niż sądziłam. Krzysiek od razu przejął dowodzenie, traktując mnie jak niekompetentnego pracownika, a nie partnerkę.

– Źle trzymasz ten stelaż. Przecież mówiłem, żebyś naciągnęła to z drugiej strony.

– Robię dokładnie to, o co prosiłeś – odpowiedziałam. – Może po prostu ta instrukcja jest niejasna.

– Jasne, zwalajmy winę na instrukcję. Typowe dla ciebie. Nigdy nie potrafisz przyznać się do błędu, zawsze winny jest ktoś inny albo przedmioty martwe.

To był jeden z tych drobnych, jadowitych przytyków, którymi karmiliśmy się od miesięcy. Wbijał mi szpilkę, licząc na moją reakcję, na wybuch, który dałby mu pretekst do otwartej kłótni. Zamiast tego zacisnęłam wargi i bez słowa puściłam stelaż, pozwalając, by materiał opadł na trawę.

– Radź sobie sam, skoro wiesz lepiej – rzuciłam i odeszłam w stronę brzegu jeziora.

Byliśmy sobie obcy

Stanęłam nad wodą, wpatrując się w gładką taflę. Dlaczego my to sobie robimy? Kiedyś każde nieporozumienie kończyliśmy śmiechem lub długą rozmową. Teraz każda interakcja przypominała stąpanie po polu minowym. Siedziałam na zwalonym pniu chyba przez godzinę, dopóki chłód zbliżającego się wieczoru nie zmusił mnie do powrotu. Namiot stał, krzywo, ale stał. Krzysiek siedział w środku, przeglądając coś w telefonie, mimo że zasięg tutaj ledwo istniał.

Zasnęliśmy odwróceni do siebie plecami, na skrajach materaca, starając się ze wszystkich sił, by nasze ciała się nie zetknęły. Przestrzeń między nami była zimna i pusta. W środku nocy obudził mnie gwałtowny szum wiatru uderzającego o ścianki namiotu. Pogoda drastycznie się zmieniła. Po chwili usłyszałam pierwsze ciężkie krople deszczu bębniące o tropik. Usłyszałam coś jeszcze. Z zewnątrz dobiegło mnie ciche, żałosne skomlenie.

Usiadłam na materacu i nasłuchiwałam. Dźwięk powtórzył się, tym razem bliżej wejścia do przedsionka. Sięgnęłam po latarkę i ostrożnie rozsunęłam zamek błyskawiczny. Snop światła wyłowił z mroku przemoczoną, trzęsącą się sylwetkę niewielkiego psa. Wyglądał na mieszańca teriera, miał brudną, posklejaną sierść i patrzył na mnie wielkimi, przerażonymi oczami. Zapewne zgubił się komuś w lesie, a nadciągająca burza zagnała go w pobliże naszego obozowiska.

Pogoda się zmieniła

Bez wahania otworzyłam szerzej wejście, pozwalając zwierzakowi wślizgnąć się pod zadaszenie przedsionka. Od razu skulił się w najdalszym kącie, drżąc z zimna. Sięgnęłam po swój gruby polar i delikatnie okryłam nim psa.

– Co ty wyprawiasz? – Usłyszałam za plecami zirytowany głos Krzyśka.

– Znalazłam psa. Zgubił się, jest cały mokry i przerażony – wyjaśniłam, gładząc mokry łeb zwierzaka.

– I dlatego wpuszczasz go do naszego namiotu? – podniósł głos. – Zaraz nam wszystko zabrudzi, a kto wie, jakie ma choroby.

– Przecież jest burza! – nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. – Zostanie tylko w przedsionku, do rana. Nie wyrzucę go na taki deszcz.

– Przestań zachowywać się jak mała dziewczynka ratująca cały świat – warknął, przesuwając się w moją stronę. – To nie nasz problem.

Spojrzałam na męża, a potem na trzęsącego się psa. W tym jednym, krótkim momencie zrozumiałam, że stosunek Krzyśka do tego zagubionego zwierzęcia jest dokładnym odzwierciedleniem tego, jak od dłuższego czasu traktował mnie.

Nie poznawałam go

Moje potrzeby, moje lęki, moje emocje – wszystko to stało się dla niego niewygodne. Byłam problemem, który zanieczyszczał jego poukładany świat. Nie chciał się angażować, nie chciał pomagać. Chciał mieć po prostu święty spokój.

– Nie wyrzucę go – powiedziałam lodowatym tonem. Zdziwiłam się, jak pewnie zabrzmiał mój własny głos.

– Oszalałaś? – zapytał, mrużąc oczy.

– Może. Ale on tu zostaje. A jeśli ci to przeszkadza, droga wolna. Możesz iść spać do samochodu.

Krzysiek patrzył na mnie przez dłuższą chwilę z niedowierzaniem. Prawdopodobnie spodziewał się, że jak zwykle ustąpię.

– Rób, co chcesz.

Odwrócił się i położył się spać. Ja zostałam w przedsionku. Słuchałam uderzeń kropel deszczu o materiał i czułam nieopisaną ulgę. Pierwszy raz od lat wiedziałam dokładnie, co muszę zrobić. Decyzja dojrzewała we mnie od dawna, ale potrzebowałam tej jednej burzliwej nocy i całkowitego braku empatii w oczach człowieka, któremu ślubowałam miłość, by ją ostatecznie podjąć. Magda miała rację. Cisza lasu nie rozwiązała naszych problemów, ale sprawiła, że usłyszałam je głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek.

Przejrzałam na oczy

Poranek był rześki i jasny. Promienie słońca przedzierały się przez korony sosen. Wyszłam z namiotu na sztywnych nogach, z psem u boku, który radośnie merdał ogonem, jakby zapomniał o nocnym koszmarze.

Z drugiego końca kempingu usłyszałam donośne gwizdanie. Pies od razu nastawił uszy, zaszczekał krótko i wyrwał w stronę dźwięku. Zobaczyłam mężczyznę w gumowcach, który z ulgą przykucnął, witając zgubę. Mężczyzna pomachał mi w podziękowaniu ręką, a ja odpowiedziałam tym samym.

Pies miał swój dom, do którego mógł wrócić. Mój dom właśnie przestał istnieć, ale paradoksalnie, czułam się z tym dobrze. Krzysiek wyszedł z namiotu kilkanaście minut później. Był ponury i pognieciony.

– Zwijamy obóz – powiedziałam spokojnie, zanim zdążył się odezwać.

– Co? Dopiero przyjechaliśmy. Miałaś wielki plan odnowy na łonie natury.

– Plan był błędny. Nie ma czego odnawiać. Wracamy.

Nie kłócił się. Może on też w głębi duszy wiedział, że dotarliśmy do ściany. Składanie wilgotnego namiotu poszło nam znacznie sprawniej niż jego rozbijanie, głównie dlatego, że robiliśmy to w absolutnym milczeniu, nie wchodząc sobie w drogę. Zostawiłam na Mazurach swoje złudzenia, ale wracałam stamtąd z najważniejszą rzeczą, jaką mogłam odzyskać – z samą sobą.

Alicja, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: