Mój mały dom w mieście był całym moim światem. To w nim spędziłam najpiękniejsze lata życia, to tam wychowałam dzieci i to tam witałam na świecie wnuki. Każdy kąt pachniał wspomnieniami, a drewniane podłogi skrzypiały w znajomy, niemal uspokajający sposób. Ogród, o który dbałam przez dekady, był moją dumą.

Jednak z upływem czasu te wszystkie metry kwadratowe zaczęły mnie przytłaczać. Samotność po odejściu męża stawała się coraz bardziej odczuwalna, a codzienne obowiązki zdawały się rosnąć w nieskończoność. Właśnie wtedy w moim życiu ponownie, ze zdwojoną częstotliwością, zaczął pojawiać się Kamil, mój najstarszy wnuk.

Wnuk odwiedzał mnie coraz częściej

Kamil zawsze był czarującym młodym człowiekiem. Miał w sobie tę iskrę, która zjednywała mu ludzi. Kiedy zaczął mnie odwiedzać co weekend, przynosząc świeże bułki oraz inne zakupy i dotrzymując mi towarzystwa przy popołudniowej herbacie, czułam, że wreszcie ktoś naprawdę się o mnie troszczy. Opowiadał mi o swojej nowej posiadłości, o wielkich planach na przyszłość i o tym, jak bardzo chciałby, abym była częścią tego nowego rozdziału w jego życiu.

– Babciu, po co masz się tu męczyć sama? – pytał, gładząc moją dłoń. – Mam ogromny dom. Powietrze jest czyste, ptaki śpiewają, a ty miałabyś swój własny, piękny pokój na parterze. Będę o ciebie dbał do końca twoich dni. Nigdy nie będziesz sama.

Brzmiało to jak marzenie. Perspektywa spokojnej starości na łonie natury, w otoczeniu rodziny, była kusząca. W zamian Kamil prosił tylko o jedno. Chciał, abym przepisała mu mój dom. Tłumaczył, że potrzebuje kapitału na rozwój swojego biznesu, a sprzedaż mojej nieruchomości dałaby mu niezbędny start. Zgodziłam się. Przecież to był mój wnuk. Moja krew. Komu innemu miałabym zaufać, jeśli nie jemu?

Decyzja, która zmieniła wszystko

Dzień wizyty u notariusza pamiętam jak przez mgłę. Wszystko działo się tak szybko. Kamil był radosny, wręcz euforyczny. Pomagał mi wysiąść z samochodu, podawał ramię, a w kancelarii uśmiechał się szeroko, tłumacząc urzędnikowi, jak bardzo kocha swoją babcię i jak wspaniały dom dla niej przygotował. Podpisałam dokumenty z lekkim drżeniem dłoni, ale i z ulgą. Myślałam, że właśnie zabezpieczam swoją przyszłość. Zdejmowałam z siebie ciężar utrzymania starego domu i zyskiwałam gwarancję opieki.

Pakowanie całego życia do kilkunastu kartonów było trudne, ale Kamil obiecał, że w nowym miejscu będę miała wszystko, czego potrzebuję. Moje ulubione fotele, stara porcelana i książki pojechały z nami. Wyobrażałam sobie duży, jasny pokój z widokiem na sad. Marzyłam o porankach z kawą na tarasie i spacerach po leśnych ścieżkach.

Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zastałam piękny, duży dom z czerwonej cegły, otoczony zadbanym trawnikiem. Moje serce zabiło mocniej z radości. Jednak samochód Kamila nie zatrzymał się przed głównym wejściem. Pojechał dalej, wzdłuż podjazdu, mijając dom i zatrzymując się przed podłużnym budynkiem, który wyglądał jak składzik na narzędzia.

– Jesteśmy na miejscu, babciu – powiedział Kamil, gasząc silnik. – Wiem, że z zewnątrz nie wygląda to jeszcze idealnie, ale to tylko przejściowe.

Poczułam się oszukana

Spojrzałam na niego z niezrozumieniem. Z wnętrza budynku wiało chłodem i wilgocią. Było to jedno duże pomieszczenie, prowizorycznie przedzielone płytami ze sklejki. Na środku stało moje łóżko, obok mały stolik i stara szafa, która na pewno nie należała do mnie. Podłoga była betonowa, przykryta jedynie tanim, cienkim dywanikiem. Okna, małe i zakurzone, wpuszczały niewiele światła.

– Kamilku, co to ma znaczyć? – zapytałam drżącym głosem. – Gdzie jest mój pokój w domu?

– Babciu, musisz mnie zrozumieć – westchnął z udawanym zatroskaniem, unikając mojego wzroku. – Główny dom wymaga jeszcze drobnych przeróbek. Ekipa remontowa wejdzie lada dzień, będzie hałas, kurz i bałagan. Nie chciałbym, żebyś się tam męczyła. Tutaj będziesz miała spokój. To tylko na kilka tygodni, obiecuję.

Uwierzyłam mu, bo co innego mi pozostało? Zostałam z niczym. Mój dom w mieście był już jego własnością. Zostałam sama w zaadaptowanej stajni. Szybko zorientowałam się, jak bardzo zostałam oszukana. W moim nowym mieszkaniu nie było bieżącej wody. Aby się umyć, musiałam korzystać z wiadra i przynosić wodę ze studni na podwórku. Zlew znajdował się na zewnątrz. Toaleta to był stary wychodek za budynkiem. Noce stawały się coraz chłodniejsze, a mały piecyk elektryczny ledwie dawał radę ogrzać przestrzeń wokół łóżka.

Każdego dnia patrzyłam w stronę głównego domu. Nie widziałam tam żadnej ekipy remontowej. Zamiast tego, na podjeździe zaczęły pojawiać się obce samochody. Zrozumiałam, że Kamil wynajmuje pokoje w domu turystom. Stworzył sobie dochodowy biznes agroturystyczny. Ja nie pasowałam do tego obrazka. Byłam starą kobietą, która mogłaby odstraszać gości swoimi potrzebami. Stałam się dla niego niewygodnym balastem.

Wnuk zabierał mi emeryturę

Moje dni stały się monotonne i pełne upokorzeń. Kamil rzadko do mnie zaglądał. Zazwyczaj wpadał tylko na chwilę, zawsze w pośpiechu, zawsze z telefonem przy uchu. Przynosił mi podstawowe zakupy – chleb, najtańszą wędlinę, mleko w kartonie. Kiedy prosiłam o coś więcej, o świeże owoce czy lepszą herbatę, twierdził, że ma teraz trudny okres finansowy i musi oszczędzać na inwestycje.

Najgorsze jednak nadeszło pod koniec miesiąca, kiedy listonosz przyniósł mi emeryturę. Zawsze lubiłam ten dzień. Dawał mi poczucie niezależności. Kamil pojawił się w moich drzwiach zaledwie godzinę później.

– Babciu, potrzebuję tych pieniędzy – powiedział chłodno, wyciągając rękę.

– Jak to potrzebujesz? – spojrzałam na niego ze zdumieniem. – Przecież to moje pieniądze. Obiecałeś, że będziesz mnie utrzymywał ze środków ze sprzedaży mojego domu.

– Dom w mieście wymagał spłaty starych zobowiązań, poza tym wszystko idzie w rozwój tutejszego biznesu. Musisz dokładać się do swojego utrzymania. To chyba sprawiedliwe, prawda?

Zabrał niemal całą kwotę, zostawiając mi zaledwie garstkę drobnych na własne wydatki. Zrozumiałam wtedy ostatecznie, w jakiej pułapce się znalazłam. Byłam nie tylko odcięta od świata, ale również pozbawiona środków do życia. Stałam się dla niego darmowym źródłem dochodu. Moją obecność tolerował wyłącznie ze względu na ten comiesięczny zastrzyk gotówki.

Niepotrzebnie zaufałam

Próbowałam z nim rozmawiać. Próbowałam krzyczeć, płakać, błagać. Wszystko na nic. Jego twarz, niegdyś tak pełna ciepła i uśmiechu, teraz była maską obojętności. Kiedy zapytałam go, jak może mi to robić, wzruszył tylko ramionami.

– Przecież masz dach nad głową i co jeść. Czego jeszcze oczekujesz w swoim wieku? – odpowiedział, odwracając się na pięcie i wychodząc.

Siedzę teraz na brzegu łóżka, owinięta dwoma kocami, i patrzę przez zakurzone okno na jego piękny dom. Widzę uśmiechniętych gości pijących kawę na tarasie. Słyszę ich śmiech. A ja jestem tutaj, w cieniu, zapomniana przez człowieka, któremu oddałam wszystko, co miałam. Moje serce pęka z bólu, nie dlatego, że straciłam majątek, ale dlatego, że straciłam wnuka. Zostałam zdradzona przez osobę, którą kochałam najbardziej na świecie.

Każdego dnia odliczam czas do momentu, gdy nadejdzie listonosz. To mój jedyny kontakt z zewnętrznym światem. I każdego dnia, zaraz po nim, pojawia się Kamil, by odebrać to, co mi zostało z godności. Zaufanie to piękna rzecz, ale uczyłam się na własnych błędach, że jego cena potrafi być najwyższa. Zbyt wysoka, by płacić ją na starość, kiedy nie ma się już siły na walkę o przetrwanie.

Barbara, 70 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

