Od miesięcy wyobrażałam sobie szum lazurowego morza i ciepły piasek pod stopami, uciekając myślami od biurowej codzienności. Kiedy Piotr z tajemniczym uśmiechem ogłosił, że zaplanował dla nas wyjazd niespodziankę, pakowałam już w wyobraźni letnie sukienki, nie podejrzewając, jak bardzo rozminą się nasze wizje idealnego wypoczynku.

Marzyłam o chorwackim wybrzeżu

Wiosna tego roku wyjątkowo mnie nie oszczędzała. Pracowałam w dużej agencji reklamowej i każdorazowe wejście do przeszklonego budynku oznaczało dla mnie osiem, a czasem dziesięć godzin nieustannego stresu. Zbliżał się czerwiec, a wraz z nim długi weekend związany z Bożym Ciałem, który w naszej firmie był potocznie nazywany czerwcówką. Wystarczyło wziąć zaledwie jeden dzień urlopu, aby cieszyć się czterema dniami pełnej swobody. Moja redakcyjna koleżanka, Kaśka, od tygodni opowiadała o swoim planowanym wyjeździe do Włoch, pokazując mi zdjęcia urokliwych kawiarni i wąskich uliczek. Słuchając jej, czułam narastającą potrzebę zmiany otoczenia.

Moim wielkim marzeniem była Chorwacja. Przeglądałam setki blogów podróżniczych, wyobrażając sobie nas dwoje spacerujących po kamiennych uliczkach Splitu lub Dubrownika. Widziałam w myślach te małe, rodzinne knajpki serwujące świeże owoce morza, słyszałam śpiew cykad i czułam na twarzy morską bryzę.

Zaczęłam nawet delikatnie sugerować mojemu mężowi, że to idealny moment na taki wypad. Zostawiałam na stole otwarte czasopisma podróżnicze, a wieczorami głośno wzdychałam nad zdjęciami krystalicznie czystego Adriatyku. Piotr za każdym razem uśmiechał się tylko pod nosem, ale nie podejmował tematu. Myślałam, że po prostu jest zajęty swoimi projektami w pracy i nie ma głowy do planowania urlopu.

Myślałam, że zrozumiał aluzję

Pewnego wtorkowego popołudnia, kiedy wróciłam do domu całkowicie wyczerpana po trudnym spotkaniu z klientem, Piotr czekał na mnie w kuchni. Na stole stał wazon z moimi ulubionymi słonecznikami, a w powietrzu unosił się zapach pieczonych warzyw. Mój mąż wyglądał na niezwykle zadowolonego z siebie. Zanim zdążyłam zdjąć buty, podszedł do mnie i tajemniczo spojrzał mi w oczy.

– Zarezerwowałem nam czas na długi weekend – powiedział z dumną miną. – Nic nie musisz planować, niczego nie musisz organizować. Mam dla ciebie wspaniałą niespodziankę.

Poczułam, jak zmęczenie natychmiast ulatuje z mojego ciała. Moje serce zabiło mocniej, a w głowie natychmiast pojawiły się obrazy chorwackiego wybrzeża. Byłam pewna, że zauważył moje aluzje i postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. To było do niego zupełnie niepodobne, zazwyczaj to ja byłam osobą odpowiedzialną za całą logistykę naszych wyjazdów.

Rzuciłam mu się na szyję, dziękując z radością za ten wspaniały gest. Przez kolejne dni żyłam wyłącznie tym wyjazdem. Kupiłam nową, zwiewną sukienkę w kwiaty, wielki słomkowy kapelusz i zestaw kremów z filtrem. Moja wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach. Wyobrażałam sobie, jak wspaniale będzie oderwać się od rutyny i spędzić czas tylko we dwoje, w jakimś romantycznym, ciepłym miejscu.

Nie tego się spodziewałam

Nadszedł wreszcie upragniony czwartek. Wstałam skoro świt, pełna energii i entuzjazmu. Moja walizka czekała już w przedpokoju. Ubrałam się w nową sukienkę, założyłam sandały i z uśmiechem weszłam do kuchni. Piotr krzątał się przy lodówce, pakując coś do dużej, niebieskiej torby termicznej. Zmarszczyłam brwi, nie rozumiejąc tej sytuacji. Przecież jeśli lecimy samolotem, taka torba jest zupełnie niepotrzebna, a jeśli jedziemy samochodem gdzieś dalej, na pewno zatrzymamy się w jakiejś restauracji.

– Kochanie, a po co ci ta lodówka turystyczna? – zapytałam, czując pierwsze, delikatne ukłucie niepokoju.

– Przyda się na mięso i kiełbaski – odpowiedział bez zająknięcia, zamykając wieko pojemnika. – Mama prosiła, żebyśmy kupili te specjalne z naszej osiedlowej masarni, u nich takich nie ma.

Stałam w bezruchu, a słowa męża docierały do mnie jak przez gęstą mgłę. Mama? Jakie kiełbaski? Jaka masarnia?

– Czyja mama? – mój głos drżał, kiedy zadawałam to pytanie. – O czym ty mówisz?

– No moja mama, Teresa – Piotr spojrzał na mnie, jakbym pytała o najoczywistszą rzecz na świecie. – Przecież jedziemy do moich rodziców, pod Radom. To jest moja niespodzianka. Zrobimy wielkiego grilla, spędzimy z nimi czas. Będzie fantastycznie.

Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Mój słomkowy kapelusz nagle wydał mi się absurdalnym rekwizytem, a chorwackie marzenia rozsypały się jak zamek z piasku.

– Do Radomia? – z trudem łapałam powietrze. – Ja myślałam... ja byłam pewna, że jedziemy gdzieś na południe Europy. Przecież tyle ci mówiłam o odpoczynku, o morzu, o tym, że potrzebuję przestrzeni!

– Kochanie, przecież u rodziców jest mnóstwo przestrzeni – próbował ratować sytuację, zbliżając się do mnie. – Mają wielki ogród, wokół są lasy. Zobaczysz, odpoczniesz lepiej, niż w zatłoczonym kurorcie.

Byłam tak rozczarowana, że nie potrafiłam wydusić z siebie ani słowa. W milczeniu zabrałam swoją walizkę i poszłam do sypialni, żeby przebrać się w zwykłe jeansy i bawełnianą koszulkę. Moja wspaniała, zwiewna sukienka wylądowała na dnie szafy.

To była najdłuższa podróż mojego życia

Droga upływała nam w grobowym milczeniu. Patrzyłam przez okno na mijane pola i lasy, czując narastający żal. Nie miałam nic przeciwko teściom. Teresa i Henryk byli bardzo dobrymi ludźmi, zawsze odnosili się do mnie z szacunkiem i ciepłem. Jednak wizyty u nich zawsze wyglądały tak samo. Polegały na nieustannym jedzeniu ciężkich potraw, siedzeniu, rozmowach o sąsiadach i problemach z uprawą pomidorów w szklarni. To nie był odpoczynek, to był obowiązek rodzinny, a ja potrzebowałam prawdziwego wytchnienia.

Piotr kilka razy próbował nawiązać rozmowę, włączał w radiu moje ulubione piosenki, ale ja pozostawałam niewzruszona. Czułam się oszukana. Przecież to miał być nasz czas, nasza ucieczka od codzienności. Kiedy wjechaliśmy na przedmieścia, krajobraz zmienił się na znajomy widok niskich zabudowań i równo przystrzyżonych trawników. Zatrzymaliśmy się przed starą, kutą bramą. Zanim Piotr zdążył wyłączyć silnik, z domu wybiegła Teresa, wycierając ręce w kraciasty fartuch. Jej twarz promieniała tak wielką radością, że na moment zapomniałam o swoim gniewie.

– Dzieci kochane! – zawołała, otwierając mi drzwi. – Jak dobrze, że już jesteście. Droga minęła spokojnie?

Zrobiłam dobrą minę do złej gry, przytuliłam teściową i wzięłam z bagażnika moją skromną torbę. Zauważyłam, że Henryka nie ma na podwórku, co było dość nietypowe. Zazwyczaj witał nas od razu, oparty o drewniany płot. Kiedy weszliśmy do domu, powitał nas zapach świeżo pieczonego ciasta drożdżowego i domowego kompotu truskawkowego.

Mąż miał tam specjalną misję

Po szybkim posiłku Piotr po cichu wymknął się z kuchni. Postanowiłam pójść za nim, ciekawa, co planuje. Znalazłam go na tyłach ogrodu, tuż za rzędem starych jabłoni. Stał tam razem ze swoim ojcem, Henrykiem. Byli pochyleni nad stertą desek i jakimiś narzędziami. Dopiero po chwili zorientowałam się, na co patrzę. To były elementy starej, zrujnowanej altany, która od lat straszyła w rogu posesji.

– Cześć, tato – powiedziałam cicho, podchodząc bliżej.

– O, Agatka! – Henryk wyprostował się i przetarł dłonią spocone czoło. – Wybacz, że się nie przywitałem, ale mamy tu z Piotrkiem ważną misję.

Mąż spojrzał na mnie z lekkim zakłopotaniem, odkładając młotek.

– Co wy właściwie robicie? – zapytałam, wciąż nie rozumiejąc sytuacji.

– Remontujemy altanę – odpowiedział cicho mąż. – Widzisz... jutro mija dokładnie czterdzieści lat, odkąd moi rodzice kupili tę działkę. Wtedy tata własnoręcznie zbudował tę altanę, żeby mama miała gdzie odpoczywać po pracy. Z biegiem lat drewno spróchniało, dach się zapadł. Tata od dawna chciał to naprawić, ale sam nie dawał rady. Chciałem mu pomóc. To miał być prezent dla mamy na ich rocznicę.

Poczułam, jak ogromna gula rośnie mi w gardle. Nagle cała moja złość, rozczarowanie i marzenia o chorwackich plażach wydały mi się niezwykle płytkie i samolubne. Piotr nie zignorował moich potrzeb przez złośliwość czy ignorancję. On po prostu chciał zrobić coś pięknego dla swoich rodziców, a nie potrafił mi tego odpowiednio przekazać, bojąc się, że odmówię lub nie zrozumiem.

– Dlaczego mi nie powiedziałeś od razu? – zapytałam łagodnie, podchodząc do niego.

– Bałem się, że będziesz zła, że marnujemy nasz długi weekend na pracę fizyczną – spuścił wzrok. – Chciałem, żeby to była niespodzianka. Trochę się w tym wszystkim pogubiłem.

Spojrzałam na to wszystko z innej strony

Reszta dnia minęła mi w zupełnie odmiennym nastroju. Moje nastawienie zmieniło się diametralnie. Zamiast siedzieć w domu i użalać się nad swoim losem, postanowiłam włączyć się w przygotowania. Poszłam do kuchni i zaproponowałam Teresie pomoc przy przygotowywaniu jedzenia na wieczorny grill. Krojąc świeże pomidory, rzodkiewki i szczypiorek z domowego ogródka, słuchałam opowieści teściowej.

Opowiadała mi o początkach ich małżeństwa. O tym, jak z Henrykiem oszczędzali każdy grosz, żeby kupić tę ziemię. Jak cieszyli się z każdego posadzonego drzewa. Mówiła to z taką czułością i nostalgią, że moje oczy zaszkliły się od łez. Zrozumiałam, jak ważny był to dla nich czas. To nie był zwykły długi weekend. To było święto ich życia, ich wspólnego trudu i miłości, która przetrwała cztery dekady.

Po południu dołączyłam do męża i teścia w ogrodzie. Pomagałam im malować nowe deski bejcą, śmiejąc się przy tym z żartów Henryka, który sypał anegdotami z dawnych lat jak z rękawa. Kiedy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, altana wyglądała zupełnie inaczej. Odzyskała swój dawny blask. Zwieńczeniem pracy było rozwieszenie drobnych, świetlnych girland, które Piotr specjalnie na tę okazję zamówił z wyprzedzeniem.

Weekend zyskał nowy sens

Wieczór był absolutnie magiczny. Zamiast szumu fal, słyszeliśmy cichy śpiew ptaków układających się do snu i trzask drewna w specjalnym palenisku, na którym piekliśmy warzywa i przygotowane przez Piotra kiełbaski. Zamiast egzotycznych drinków z palemką, piliśmy domową lemoniadę z miętą i kompot truskawkowy. Siedzieliśmy w odnowionej altanie, otoczeni ciepłym światłem lampek. Teściowa nie potrafiła ukryć wzruszenia, gładząc dłonią gładkie, świeżo pomalowane drewno.

– Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy – powiedziała w pewnym momencie, patrząc na nas z miłością. – Dziękuję wam, że poświęciliście swój wolny czas, żeby przyjechać do starych rodziców.

Piotr objął mnie ramieniem i mocno przytulił. Spojrzałam na niego i uśmiechnęłam się szczerze. Zdałam sobie sprawę, że odpoczynek to nie zawsze zmiana szerokości geograficznej czy idealne zdjęcia na tle palm. Czasem to moment, w którym przestajemy pędzić za własnymi wyobrażeniami, a skupiamy się na ludziach, którzy są obok. Moja czerwcówka pod Radomiem nie była tym, czego oczekiwałam. Brakowało tu lazurowej wody i luksusowych kolacji. Ale zyskałam coś o wiele cenniejszego – poczucie wspólnoty, bliskość i świadomość, że mam u boku męża, dla którego rodzina i szacunek do przeszłości są najwyższymi wartościami.

Kiedy późną nocą leżeliśmy już w łóżku na poddaszu, słuchając szumu liści za oknem, poczułam głęboki, wewnętrzny spokój. Moja głowa była wolna od biurowych problemów, a serce pełne ciepła. Chorwacja mogła poczekać. Adriatyk nigdzie nie ucieknie. Ten moment, tu i teraz, był dokładnie tym, czego moja dusza potrzebowała najbardziej.

Agata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

