Mój ślub z Jakubem miał być perfekcyjny. Wszystko było dopięte na ostatni guzik, sala tonęła w białych peoniach, a ja czułam się jak księżniczka. I wtedy weszła matka mojego męża. Ubrała się w suknię o odcieniu tak jasnego beżu, że w świetle żyrandoli wyglądała niemal jak biel.

Nie lubiła mnie

Kiedy podeszła do nas z życzeniami, nie uśmiechnęła się ciepło. Jej twarz była ściągnięta, a w oczach dostrzegłam coś, co zinterpretowałam jako niechęć. Powiedziała tylko kilka zdawkowych słów, po czym odwróciła się i odeszła.

Od tamtej pory nasze relacje opierały się na bardzo chłodnej uprzejmości. Spotykałyśmy się na święta, urodziny i imieniny. Zawsze kupowałam jej eleganckie, ale pozbawione osobistego charakteru prezenty, takie jak filiżanki z porcelany czy zestawy herbat. Ona rewanżowała się podobnie.

Kiedy przyjeżdżała do naszego domu, czułam jej oceniający wzrok przemykający po meblach, dywanach i oknach. Jakub wielokrotnie próbował nas do siebie zbliżyć, ale za każdym razem kończyło się to fiaskiem. Obie byłyśmy uparte i dumne. Uważałam, że skoro ona nie wyciąga ręki, ja też nie zamierzam tego robić. Moje życie było wystarczająco skomplikowane, abym musiała jeszcze zabiegać o względy teściowej, która wyraźnie nie pałała do mnie sympatią.

Byłam wykończona

Moja codzienność od kilku miesięcy przypominała niekończący się maraton. Prowadziłam z siostrą mały sklep, co brzmi niezwykle romantycznie, ale w rzeczywistości oznaczało wstawanie o świcie i ciągłe negocjacje z dostawcami. Byłam wyczerpana do granic możliwości. Stres zaczął przejmować kontrolę nad moim ciałem i umysłem. Przestałam regularnie jadać, spałam po kilka godzin na dobę, a każda drobnostka wyprowadzała mnie z równowagi.

Najgorsze jednak było to, co zaczęło dziać się z moim wyglądem. Zawsze byłam dumna z moich długich, gęstych włosów. Stanowiły moją wizytówkę. Jednak ogromne napięcie nerwowe sprawiło, że zaczęły tracić blask. Stały się matowe, łamliwe i przeraźliwie cienkie.

Każde czesanie kończyło się wyciąganiem zjawiskowych ilości kosmyków ze szczotki. Wpadłam w panikę. Kupowałam w drogeriach najdroższe maski, odżywki w ampułkach i specjalistyczne szampony, wydając na nie fortunę. Spędzałam wieczory w łazience, nakładając kolejne preparaty, ale efekty były mizerne. Czułam się coraz mniej atrakcyjna, co tylko potęgowało mój stres i frustrację.

Załamałam się

– Może powinnaś trochę zwolnić? – zapytał Jakub, widząc, jak wpatruję się ze łzami w oczach w lustro. – Pracujesz ponad siły.

– Nie mogę! A do tego wyglądam jak potwór. Spójrz na mnie. Przecież ja niedługo nie będę miała co spinać na czubku głowy.

– Dla mnie zawsze jesteś najpiękniejsza – westchnął, próbując mnie przytulić, ale odsunęłam się, czując jedynie narastającą bezradność.

Któregoś dnia Jakub wyjechał w sprawach służbowych do innego miasta, a ja miałam wreszcie wolny dzień. Chciałam po prostu owinąć się kocem, zamknąć oczy i zapomnieć o całym świecie. Siedziałam w starym, rozciągniętym dresie, z niedbale spiętymi resztkami moich dawniej wspaniałych włosów. Nie miałam makijażu, a pod oczami widniały ciemne cienie. I właśnie wtedy usłyszałam dzwonek do drzwi.

Podeszłam do domofonu i zamarłam. Na ekranie zobaczyłam teściową. Trzymała w dłoniach dużą, płócienną torbę i parasol. Mój pierwszy instynkt podpowiadał mi, by udawać, że nie ma mnie w domu. Nie miałam siły na jej oceniające spojrzenia, zwłaszcza teraz, gdy czułam się tak beznadziejnie.

Przyszła bez zapowiedzi

Wiedziałam jednak, że to byłoby zbyt dziecinne. Nacisnęłam przycisk zwalniający zamek i poszłam otworzyć drzwi.

– Dzień dobry – powiedziała, otrzepując płaszcz z kropli deszczu. – Byłam w okolicy i pomyślałam, że przyniosę wam trochę domowych pierogów. Kubuś zawsze je lubił.

– Dziękuję, to miłe z twojej strony – odpowiedziałam sztywno, zapraszając ją gestem do środka. – Zrobić herbaty?

Zgodziła się. Poszłyśmy do kuchni. Czułam się fatalnie w swoim znoszonym ubraniu, świadoma, jak bardzo zaniedbana musiałam się wydawać w oczach tej zawsze idealnie uczesanej i eleganckiej kobiety. Teściowa usiadła i przez dłuższą chwilę przyglądała mi się w milczeniu, gdy ja nerwowo wyciągałam kubki z szafki.

– Bardzo źle wyglądasz, dziecko – powiedziała nagle.

Miałam ochotę wybuchnąć i wykrzyczeć, żeby dała mi spokój, że mam dość jej ciągłej krytyki.

– Przepraszam, ale miałam bardzo trudny czas w pracy – odparłam. – Nie spodziewałam się gości.

– Nie o to mi chodzi – jej ton był zaskakująco łagodny, co zbiło mnie z pantałyku. – Widzę, jak bardzo jesteś zmęczona. I widzę, co stres zrobił z twoimi pięknymi włosami.

Zaskoczyła mnie

Zaskoczona jej bezpośredniością, ale też brakiem zwyczajowego chłodu, opuściłam ręce. Nie miałam siły udawać, że wszystko jest w porządku.

– Próbowałam już chyba wszystkiego – przyznałam ze zrezygnowaniem. – Wydaję majątek na kosmetyki, ale nic nie działa. Mam wrażenie, że za chwilę po prostu stracę włosy.

– Drogie kosmetyki rzadko rozwiązują problem, który rodzi się w środku – powiedziała, sięgając do swojej płóciennej torby.

Ku mojemu zdumieniu nie wyciągnęła pojemnika z pierogami, ale duży słój wypełniony dziwną, zasuszoną mieszanką roślinną oraz mały, pożółkły ze starości notes z poprzecieranymi krawędziami. Postawiła te przedmioty na blacie.

– Kiedy miałam trzydzieści kilka lat, przeżyłam bardzo poważne problemy rodzinne. Mój ówczesny świat legł w gruzach. Z nerwów niemal całkowicie straciłam włosy. Wstydziłam się wychodzić z domu. Wtedy moja babcia przekazała mi ten zeszyt. Są tu przepisy, które kobiety w naszej rodzinie stosowały od pokoleń. Liście pokrzywy, korzeń łopianu, trochę rozmarynu i kwiaty nagietka.

Zrobiłyśmy napar razem

Patrzyłam na nią w kompletnym osłupieniu. Nigdy nie dzieliła się ze mną niczym osobistym. Nigdy nie pokazała cienia słabości. Zawsze wydawała mi się niczym stalowy posąg, odporny na wszelkie przeciwności losu.

– Naprawdę myślisz, że to pomoże? – zapytałam z powątpiewaniem, chociaż w głębi duszy poczułam nagłą iskrę nadziei.

– Oczywiście – uśmiechnęła się ciepło, co niemal odebrało mi mowę. – Ale samo nakładanie naparu nie wystarczy. Trzeba go odpowiednio przygotować. Przynieś duży garnek i zalej wodą. Zrobimy to razem.

Przez kolejną godzinę moja kuchnia wypełniła się intensywnym, ziemistym zapachem ziół. Teściowa uczyła mnie, w jakich proporcjach mieszać składniki, jak długo je parzyć pod przykryciem, by uwolniły swoje najlepsze właściwości. Napięcie, które nosiłam w sobie przez dekadę, zaczęło wyparowywać razem z parą unoszącą się nad kuchenką.

– Dlaczego przez te wszystkie lata tak bardzo trzymałyśmy się na dystans? – zapytałam. – Czy ja cię czymś uraziłam na samym początku?

Otworzyła się

Teściowa westchnęła ciężko.

– To nie była twoja wina. Kiedy braliście ślub, byłam przerażona. Zostałam z Kubą sama, gdy miał zaledwie kilka lat. Całe moje życie kręciło się wokół niego. Był moim jedynym oparciem, moim całym światem. Kiedy zobaczyłam cię w tej pięknej sukni, poczułam, że go tracę. Pomyślałam, że teraz już nie będę mu potrzebna, że zniknę z jego życia. Mój chłód był po prostu głupią, samolubną maską ochronną.

– Nigdy nie chciałam ci go odebrać – szepnęłam. – Zawsze uważałam, że mnie nie lubisz.

– Jesteś wspaniała. Podziwiam cię za to, jak prowadzisz swoją firmę, jak dbasz o nasz dom. Po prostu byłam zbyt dumna, żeby się przyznać do błędu i zburzyć ten mur. A kiedy zobaczyłam cię taką kruchą i przytłoczoną, przypomniałam sobie siebie sprzed lat. Zrozumiałam, że zmarnowałyśmy mnóstwo czasu na bezsensowne uprzedzenia.

To był prawdziwy punkt zwrotny. Od tamtego dnia wszystko uległo diametralnej zmianie. Teściowa regularnie przyjeżdżała, by pomagać mi w przygotowywaniu ziołowych płukanek. Wcierałyśmy specjalny napar w moje zmęczone pasma, a przy okazji rozmawiałyśmy godzinami o wszystkim. O pracy, o dzieciństwie Jakuba, o książkach. Zaczęłam traktować ją nie jak teściową, przed którą trzeba idealnie wyglądać, ale jak bliską przyjaciółkę i życiową przewodniczkę.

Zbliżyłyśmy się

Minęły trzy miesiące. Natura jest niesamowita, ale wymaga cierpliwości. Zioła, połączone ze zmniejszeniem presji i wsparciem ze strony bliskich, zdziałały cuda. Moje włosy zaczęły powoli odzyskiwać dawny blask. Stały się wyraźnie mocniejsze, przestały zostawać na szczotce w niepokojących ilościach, a przy linii czoła zauważyłam mnóstwo nowych, drobnych kosmyków. Znów mogłam patrzeć w lustro bez uczucia przygnębienia i smutku.

Jednak prawdziwą rewolucją nie była poprawa mojego wyglądu, lecz uzdrowienie naszej relacji. Kiedy niedawno Jakub wrócił z pracy i zastał nas obie pieczenia tarty z jabłkami, stanął w drzwiach z otwartymi ustami. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przez dziesięć lat marzył o tym, by dwie najważniejsze kobiety w jego życiu znalazły wspólny język, a stało się to w najmniej oczekiwanym momencie.

Czasem do przełamania lodów potrzeba wielkiego gestu, a czasem wystarczy garść suszonego rozmarynu, odrobina szczerości i chęć wysłuchania drugiego człowieka. Wiem dziś na pewno, że zyskałam nie tylko sprawdzony przepis na zdrowe i mocne włosy, ale przede wszystkim cudowną więź, której nie oddałabym za żadne skarby.

Alicja, 36 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

