Od samego rana krzątałam się po kuchni, przygotowując ulubione potrawy Roberta. Zawsze lubił mój sernik z brzoskwiniami i domowe wypieki, więc starałam się, aby wszystko było idealne. Nakryłam do stołu, wyciągając najlepszą zastawę, którą trzymałam na specjalne okazje. Przecież dziś był Dzień Matki, a wizyta jedynego syna była dla mnie największym świętem. Czekałam na niego z niecierpliwością, zerkając co chwila przez okno na podjazd przed moim małym, skromnym domkiem.

Byłam dumna z syna

Robert zawsze był moim powodem do dumy. Odkąd pamiętam, ciężko pracowałam, odmawiając sobie wszystkiego, byle tylko miał na dodatkowe zajęcia, książki i dobre studia. Moje wyrzeczenia przyniosły skutek. Mój syn odniósł wielki sukces, założył własną firmę, kupił piękny dom na przedmieściach i podróżował po całym świecie. Kiedyś byliśmy sobie bardzo bliscy, ale z biegiem lat, im grubszy stawał się jego portfel, tym rzadsze stawały się nasze spotkania. Zawsze tłumaczył się brakiem czasu, ważnymi spotkaniami, wyjazdami biznesowymi. Rozumiałam to, a przynajmniej starałam się rozumieć. Byłam przecież tylko starą matką, a on miał swoje wielkie, ważne życie.

W końcu usłyszałam dźwięk silnika. Na mój podjazd wjechał luksusowy samochód, z którego po chwili wysiadł Robert. Wyglądał jak zawsze nienagannie, w idealnie skrojonym garniturze, z elegancką aktówką w dłoni. Wyszłam mu na spotkanie, uśmiechając się szeroko.

– Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki – powiedział, całując mnie pospiesznie w policzek.

– Dziękuję, synku. Tak się cieszę, że jesteś. Wejdź, proszę, wszystko już gotowe.

Usiedliśmy w salonie. Zapach świeżo parzonej herbaty i domowego ciasta wypełnił pomieszczenie, tworząc przytulną atmosferę. Przez chwilę rozmawialiśmy o pogodzie, o jego podróży, o codziennych sprawach. Czułam jednak, że jego myśli krążą gdzieś daleko. Zawsze miał w sobie tę nerwową energię człowieka, który nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu.

Miał luksusowy zegarek

W pewnym momencie, gdy sięgał po kawałek sernika, mój wzrok przykuł nowy przedmiot na jego lewej ręce. Był to masywny, niesamowicie elegancki zegarek, który lśnił w świetle popołudniowego słońca. Nie znałam się na markach, ale nawet moje niewprawne oko potrafiło dostrzec, że to rzecz niezwykle kosztowna.

– Jaki piękny zegarek, Robercie – zauważyłam, wskazując na jego nadgarstek. – To jakiś nowy nabytek?

Robert uśmiechnął się z wyraźną satysfakcją, odkładając widelczyk.

– A tak, mamo. Sprawiłem sobie małą nagrodę za podpisanie ostatniego, bardzo ważnego kontraktu. To model z limitowanej edycji, bardzo trudno dostępny. Kosztował mnie trochę, szczerze mówiąc, równowartość twojej rocznej emerytury, ale w moim środowisku taki detal ma ogromne znaczenie. To inwestycja w wizerunek.

Słuchałam go z uwagą. Z jednej strony cieszyłam się, że stać go na takie rzeczy, że osiągnął status, o którym zawsze marzył. Z drugiej strony, poczułam dziwne ukłucie w sercu. Kwota, o której mówił, była dla mnie niewyobrażalna. Ja musiałam dokładnie planować każdy miesiąc, liczyć każdy grosz, by wystarczyło na opłaty i jedzenie. On wydawał takie pieniądze na ozdobę noszoną na ręku.

– Najważniejsze, że sprawia ci radość, synku – powiedziałam łagodnie, starając się ukryć swoje zmieszanie.

Dostałam prezent z dolnej półki

Po chwili Robert spojrzał na swój luksusowy zegarek, jakby upewniając się, że nie marnuje tu zbyt wiele swojego cennego czasu.

– Prawie bym zapomniał – rzucił nagle, sięgając do kieszeni marynarki. – Mam przecież coś dla ciebie z okazji Dnia Matki.

Podał mi małe, niechlujnie zawinięte w szary papier pudełeczko. Nie było na nim wstążki, nie było żadnej dedykacji. Po prostu przedmiot owinięty w pierwszy lepszy kawałek papieru. Moje serce zabiło mocniej. Nie oczekiwałam drogich prezentów. Wystarczyłaby mi ładna kartka z ciepłymi słowami, bukiet kwiatów z jego ogrodu, cokolwiek, co pokazałoby, że włożył w to odrobinę serca.

Drżącymi dłońmi rozwinęłam papier. Wewnątrz znajdował się mały flakonik wody toaletowej. Spojrzałam na etykietę. Rozpoznałam tę markę natychmiast. To był jeden z tych najtańszych produktów, które można znaleźć na dolnych półkach w każdym dyskoncie, zaraz obok proszków do prania i płynów do mycia naczyń. Kosztował prawdopodobnie nie więcej niż kilkanaście złotych.

Zamurowało mnie. Trzymałam ten tani flakonik w dłoniach, czując, jak po plecach spływa mi zimny pot. Nie chodziło o to, że prezent był tani. Chodziło o kontrast. Chodziło o to, że człowiek, który przed chwilą chwalił się zegarkiem za dziesiątki tysięcy złotych, uznał, że dla własnej matki wystarczy produkt, po który sięgnął w pośpiechu, stojąc w kolejce do kasy w supermarkecie.

To było upokarzające

Spojrzałam na niego, próbując znaleźć w jego oczach jakieś wytłumaczenie. Może to był żart? Może zaraz wyciągnie prawdziwy prezent?

– Dziękuję, Robercie – wydusiłam z siebie, starając się, by mój głos brzmiał naturalnie.

Robert uśmiechnął się lekceważąco, wzruszając ramionami.

– Wiesz, mamo, pomyślałem, że nie ma sensu przepłacać za jakieś markowe perfumy. Na stare lata i tak ci już niepotrzebne. A ten zapach jest całkiem znośny, prawda?

Przez chwilę nie mogłam złapać tchu. To nie był tylko nietakt. To była czysta, niczym nieskrępowana pogarda. W jego oczach byłam już tylko bezużyteczną staruszką, która nie potrafi docenić niczego lepszego, dla której nie warto się starać. Zostałam zredukowana do kogoś, kto zadowoli się byle czym, bo i tak nie widzi różnicy.

Siedziałam w milczeniu, wpatrując się w tanią buteleczkę. Moje myśli galopowały. Przypomniałam sobie te wszystkie noce, kiedy szyłam mu ubrania, by nie odstawał od bogatszych rówieśników. Przypomniałam sobie, jak oddawałam mu swój obiad, tłumacząc, że nie jestem głodna, byle tylko on jadł do syta. Oddałam mu całą swoją młodość, całą energię, a teraz on uważał, że moja godność jest warta dokładnie tyle, co ta podła woda toaletowa.

– Tak, masz rację – powiedziałam w końcu cicho, opuszczając wzrok. – Dziękuję.

Było mi przykro

Robert nie zauważył mojego smutku. A może po prostu nie chciał go zauważyć. Wypił herbatę, zjadł ciasto, spojrzał na swój drogocenny zegarek i stwierdził, że musi już uciekać, bo ma umówioną ważną kolację. Odprowadziłam go do drzwi. Pożegnał się równie pospiesznie, jak się przywitał, wsiadł do swojego pięknego samochodu i odjechał, zostawiając mnie samą w pustym domu.

Wróciłam do salonu. Sprzątnęłam naczynia ze stołu, włożyłam je do zlewu. Potem podeszłam do komody, na której zostawiłam prezent od syna. Wzięłam flakonik do ręki i otworzyłam go. Rozpyliłam odrobinę w powietrzu. Zapach był ostry, chemiczny, drażniący. Nie miał w sobie nic z elegancji, nic z delikatności. Był dokładnie taki, jak stosunek mojego syna do mnie – tani, sztuczny i pozbawiony głębi.

Postawiłam buteleczkę w głębi szafki w łazience, wiedząc, że nigdy jej nie użyję. Nie wyrzuciłam jej jednak. Zostawiłam ją tam jako bolesne przypomnienie. Przypomnienie o tym, że można wychować człowieka sukcesu, ale nie można go nauczyć szacunku. Że można dać komuś wszystko, a w zamian otrzymać jedynie pogardę zapakowaną w szary papier. Ten tani zapach na zawsze pozostanie dla mnie symbolem dnia, w którym ostatecznie zrozumiałam, że dla mojego syna przestałam być matką, a stałam się jedynie niewygodnym obowiązkiem z terminem ważności, który już dawno minął.

Jadwiga, 72 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

