Kiedy wprowadziłam się na osiedle, myślałam, że duży taras na parterze będzie moim azylem spokoju. Nie przewidziałam jednak, że stanie się obiektem osiedlowych drwin. Zamiast równych rzędów surfinii i pelargonii, wybrałam ziemię pachnącą cebulą, rzodkiewką i koprem. Musiałam znosić pełne politowania uśmiechy i złośliwe szepty, aż do pewnego lipcowego popołudnia, które zmieniło wszystko.

Spędzałam tam każdą wolną chwilę

Przeprowadzka do bloku była dla mnie ogromną życiową zmianą. Wcześniej przez wiele lat mieszkałam z dala od centrum miasta, gdzie miałam do dyspozycji kawałek własnego trawnika. Życie potoczyło się jednak tak, że musiałam zamienić stary dom na wygodne, nowoczesne mieszkanie na nowym osiedlu. Wybrałam parter, głównie ze względu na duży, dwudziestometrowy balkon, który z dwóch stron otaczał mój salon. Od samego początku wiedziałam, co z nim zrobię.

Nie planowałam ustawiać tam eleganckich kompletów wypoczynkowych z technorattanu, które królowały u moich nowych sąsiadów. Nie interesowały mnie też idealnie przystrzyżone iglaki w donicach ani kaskady kolorowych kwiatów, które wymagały codziennego nawożenia chemią. Chciałam stworzyć coś, co przypominałoby mi ogród mojej babci. Miejsce, gdzie pachnie prawdziwą ziemią, a to, co rośnie, można po prostu zerwać i zjeść.

Zaczęłam od sprowadzenia grubych, drewnianych skrzyń. Wyłożyłam je folią, na dno wsypałam keramzyt, a potem wnosiłam worki z najlepszą ziemią kompostową. Praca była ciężka, ale dawała mi ogromną satysfakcję. Kiedy po raz pierwszy zanurzyłam dłonie w wilgotnym podłożu, poczułam, że to nowe mieszkanie naprawdę staje się moim domem. Moja nastoletnia córka, Julka, patrzyła na to z lekkim rozbawieniem, ale chętnie pomagała mi opisywać drewniane tabliczki z nazwami nasion. Zdecydowałyśmy się na początek na nowalijki. Szpinak, rzodkiewka, sałata masłowa, dymka na szczypior i mnóstwo koperku.

Kpili ze mnie zza barierki

Mój balkon znajdował się tuż przy chodniku prowadzącym do głównego wejścia, co oznaczało, że każdy mieszkaniec naszej klatki musiał obok niego przejść. Bardzo szybko zorientowałam się, że moja wizja aranżacji przestrzeni mocno odbiega od osiedlowych standardów.

Pani Wiola, mieszkająca nade mną, była nieformalną przewodniczącą naszej społeczności. Jej balkon tonął w idealnie utrzymanych surfiniach. Pewnego kwietniowego poranka, kiedy w dresie i rękawiczkach pikowałam maleńkie sadzonki sałaty, usłyszałam jej głos.

– Dzień dobry, pani Edytko – zawołała z góry, opierając się o barierkę. – Widzę, że tam u pani znów wykopki.

– Dzień dobry – odpowiedziałam z uśmiechem, prostując plecy. – Tak, słońce wreszcie przygrzało, więc trzeba brać się do pracy.

– Wie pani, to takie nietypowe – kontynuowała, a w jej głosie pobrzmiewała nuta pobłażliwości. – Wszyscy tu dbamy o estetykę. Rośliny ozdobne tak pięknie się prezentują na parterze. A u pani to takie... rolnicze klimaty. Jak na wsi.

– Ja bardzo lubię wiejskie klimaty, pani Wiolu. Nie ma nic lepszego niż własna rzodkiewka do śniadania.

– No cóż, o gustach się nie dyskutuje. Choć przyznam, że te drewniane koryta wyglądają dość masywnie. Mam nadzieję, że z czasem posadzi pani chociaż trochę aksamitek.

Poczułam lekkie ukłucie irytacji, ale puściłam to mimo uszu. Szybko okazało się jednak, że pani Wiola nie była odosobniona w swoich poglądach. Często, siedząc wieczorem w salonie przy otwartych drzwiach balkonowych, słyszałam rozmowy przechodzących sąsiadek.

– Spójrz na to, Krysia. Widziałaś? Kto to widział, żeby w takim eleganckim bloku robić sobie pole uprawne – szeptała jedna z nich, przystając przy mojej barierce. – Szkoda słów. Wygląda to, jakby zapomniała, że nie mieszka w baraku na działkach. Ani to ładne, ani reprezentacyjne. Sama trawa jakaś i chwasty.

– Podobno tylko rzodkiewki i sałatę tam ma. Tyle miejsca zmarnowane na trochę zieleniny, którą można kupić za grosze w warzywniaku za rogiem.

Słuchanie tych komentarzy nie było przyjemne. Czasami zastanawiałam się, czy nie popełniłam błędu. Może faktycznie powinnam była kupić kilka pelargonii i mieć święty spokój? Ale kiedy patrzyłam, jak z czarnej ziemi wychylają się pierwsze jasnozielone listki rzodkiewki, wszelkie wątpliwości znikały. To była moja przestrzeń i zamierzałam urządzić ją na własnych zasadach.

Dla mnie to więcej niż tylko warzywa

Nikt z sąsiadów nie wiedział, dlaczego tak bardzo zależało mi na własnych uprawach. Nie chodziło tylko o oszczędność czy kaprys. Moja córka od najmłodszych lat zmagała się z silnymi alergiami pokarmowymi. Sklepowe warzywa, często opryskiwane i hodowane na sztucznych nawozach, regularnie wywoływały u niej zmiany skórne i problemy z samopoczuciem.

Dlatego ten balkon był dla mnie tak ważny. Chciałam dać Julce namiastkę tego, co najzdrowsze. Kiedy nadeszły ciepłe dni maja, a nasze nowalijki urosły na tyle, że można było zacząć zbiory, czułam ogromną dumę. Pierwsze śniadanie na balkonie, do którego podałam twarożek ze szczypiorkiem ściętym dosłownie minutę wcześniej i chrupiące, lekko pikantne rzodkiewki, wynagrodziło mi wszystkie uszczypliwości sąsiadek.

– Mamo, to jest pyszne – powiedziała Julka, chrupiąc rzodkiewkę. – Zupełnie inaczej smakuje niż te z marketu. Są takie soczyste.

– Prawda? A to dopiero początek. W tamtych skrzyniach z tyłu posiejemy w ten weekend coś zupełnie nowego. Zobaczysz, zrobimy tu prawdziwą dżunglę.

Tak też zrobiłam. Kiedy nowalijki powoli kończyły swój cykl, w ich miejsce wkraczały poważniejsze uprawy. Posadziłam kilka odmian pomidorów koktajlowych, w tym żółte i czarne, które wyglądały niezwykle ozdobnie. Przy bocznej ścianie zamontowałam wysoką drewnianą kratkę, po której zaczęła wspinać się fasola szparagowa o fioletowych strąkach. W dużych, głębokich donicach posiałam cukinię, której ogromne, rozłożyste liście przypominały egzotyczne rośliny.

Nie zapomniałam też o ziołach. Bazylia, tymianek, rozmaryn i mięta stworzyły aromatyczny kącik, który pachniał obłędnie za każdym razem, gdy tylko musnęło się ich gałązki. Mój balkon zmieniał się z tygodnia na tydzień, ale sąsiadki zdawały się tego nie zauważać. Dla nich wciąż byłam tą dziwną lokatorką od cebuli i rzodkiewek.

Zieleń zaczęła wychodzić poza barierki

Lipiec przyniósł ze sobą falę niesamowitych upałów. Wielu sąsiadom zaczęły więdnąć ich starannie pielęgnowane kwiaty balkonowe. Surfinie pani Wioli, narażone na ostre słońce, traciły swój urok, a liście zwisały smętnie pomimo codziennego podlewania.

Tymczasem u mnie działy się rzeczy niesamowite. Moje warzywa, osłonięte częściowo przez ogromne liście cukinii i gęste pnącza fasoli, stworzyły swój własny mikroklimat. Krzaczki pomidorów uginały się od owoców, które mieniły się w słońcu niczym małe klejnoty w odcieniach czerwieni, złota i purpury. Fioletowe strąki fasoli wyglądały niezwykle efektownie na tle intensywnej zieleni. Całość prezentowała się bujnie, dziko i niezwykle witalnie.

Przestałam być anonimowa. Ludzie, którzy wcześniej kręcili głowami z dezaprobatą, teraz zaczęli zwalniać krok, przechodząc obok mojego parteru. Czasami, gdy podlewałam rośliny wczesnym wieczorem, zauważałam ukradkowe spojrzenia rzucane zza barierek wyższych pięter.

Pewnego popołudnia, gdy obrywałam zeschnięte listki bazylii, usłyszałam znajomy głos.

– Pani Edyto, muszę przyznać, że to urosło... imponująco – powiedziała pani Krystyna, sąsiadka z klatki obok, która zawsze wtórowała pani Wioli w krytyce.

– Dziękuję, pani Krysiu – odpowiedziałam, wycierając ręce w fartuch. – Słońce w tym roku wyjątkowo nam sprzyja.

– Te fioletowe kawałki to co to jest? – zapytała, wskazując na pnącze.

– To fasola szparagowa. Bardzo smaczna, a przy okazji pięknie kwitnie i owocuje na taki właśnie kolor. Po ugotowaniu robi się zielona.

– Fasola? Na balkonie? Kto by pomyślał.

Zauważyłam w jej oczach autentyczne zainteresowanie, a może nawet odrobinę zazdrości. Odeszła bez słowa, ale wiedziałam, że to małe spotkanie było przełomem. Mur niechęci zaczął powoli pękać.

Sąsiadka musiała się przełamać

Największy test nadszedł w połowie sierpnia, podczas długiego weekendu. Sklepy były zamknięte, a upał niemiłosiernie dawał się we znaki. Większość mieszkańców osiedla spędzała czas na swoich balkonach, szukając odrobiny cienia i przewiewu.

Siedziałam z Julką przy naszym małym stoliku, ukryte za zieloną ścianą pomidorowych krzewów. Jadłyśmy sałatkę zrobioną wyłącznie z naszych zbiorów. Nagle z góry dobiegł nas podniesiony głos pani Wioli. Brzmiała na bardzo zdenerwowaną. Z fragmentów zdań wywnioskowałam, że miała gości, zjechała do niej rodzina z małymi dziećmi, a ona zapomniała kupić pomidorów i ogórków do obiadu. Wokół wszystko było zamknięte, a ona wpadła w panikę, bo jej pięcioletni wnuczek odmówił jedzenia czegokolwiek innego poza ulubioną zupą kremem z pomidorów.

Słyszałam, jak nerwowo krząta się po balkonie nade mną, narzekając na swoją pamięć i brak otwartych sklepów. Spojrzałam na Julkę. Córka wzruszyła ramionami i uśmiechnęła się do mnie porozumiewawczo.

Wstałam, wzięłam niewielki wiklinowy koszyk i zaczęłam zbierać. Odcięłam kilka mięsistych pomidorów malinowych, garść kolorowych koktajlowych, dorzuciłam trzy jędrne ogórki, które ukrywały się pod liśćmi, i spory pęczek świeżej bazylii. Zabrałam koszyk i wyszłam na klatkę schodową.

Zapukałam do drzwi pani Wioli. Otworzyła mi po dłuższej chwili, wyraźnie zestresowana i zaczerwieniona od gorąca.

– Pani Edyta? Coś się stało? – zapytała, zerkając na mnie z zaskoczeniem.

– Słyszałam z dołu, że ma pani mały problem z zaopatrzeniem na obiad – powiedziałam łagodnie, wręczając jej koszyk. – Mam tego na balkonie tak dużo, że we dwie z córką i tak nie przejemy. Proszę się częstować. Pomidory są idealne na zupę.

Pani Wiola spojrzała na koszyk, a potem na mnie. Jej twarz wyrażała kompletne niedowierzanie. Wzięła do ręki jeden z malinowych pomidorów i przybliżyła go do twarzy.

– Ale one pachną... – wyszeptała, jakby odkryła największą tajemnicę świata. – Zupełnie jak te, które moja mama uprawiała w szklarni, kiedy byłam mała.

– Bo są z prawdziwej ziemi i słońca. Żadnej chemii. Wnuczkowi na pewno zasmakują – uśmiechnęłam się i odwróciłam, by wrócić do siebie.

– Pani Edyto... – zatrzymała mnie delikatnie w połowie schodów. – Ja... Ja bardzo przepraszam za te moje głupie komentarze wiosną. Naprawdę. Nie miałam pojęcia, że to może tak wyglądać. I tak pachnieć. Dziękuję.

Jej głos drżał, a ja poczułam wielką ulgę. Nie było w tym triumfu ani satysfakcji z utarcia jej nosa. Była tylko czysta, ludzka radość z podzielenia się czymś dobrym.

– Nie ma o czym mówić, pani Wiolu. Smacznego obiadu – odpowiedziałam i zeszłam na parter.

Sytuacja zmieniła się diametralnie

Od tamtego sierpniowego weekendu atmosfera na osiedlu zmieniła się nie do poznania. Zupa z moich pomidorów okazała się wielkim sukcesem, o czym pani Wiola chętnie opowiadała każdej napotkanej sąsiadce. Mój balkon przestał być obiektem kpin, a stał się lokalną atrakcją i punktem odniesienia.

Ludzie zaczęli podchodzić do mojej barierki z zupełnie innym nastawieniem. Nie było już szeptów za moimi plecami. Zamiast tego pojawiały się pytania. Pani Krystyna poprosiła o instrukcję, jak przygotować ziemię pod uprawę rzodkiewki w skrzynce, bo chciała spróbować w przyszłym roku. Młode małżeństwo z drugiego piętra dopytywało, jakiego nawozu używam do ziół, że są tak bujne. Zawsze odpowiadałam cierpliwie, polecając naturalny kompost i wyciąg z pokrzywy, który sama przygotowywałam w szczelnie zamkniętym wiaderku.

Pewnego wrześniowego poranka, kiedy zbierałam ostatnie fasolki i przygotowywałam balkon do nadejścia chłodniejszych dni, zauważyłam ruch u góry. Pani Wiola wyrzucała zaschnięte surfinie ze swoich doniczek.

Spojrzała w dół i pomachała mi ręką.

– Pani Edyto, mam pytanie! – zawołała. – Gdzie pani kupuje te duże, drewniane skrzynie? Zastanawiam się, czy u mnie na balkonie nie zmieściłyby się ze dwie. Może chociaż na trochę szczypiorku i kilka pomidorków w przyszłym roku? Wnuk ciągle pyta o tamtą zupę.

Uśmiechnęłam się szeroko, czując ciepło w sercu. Mój balkon na parterze nie tylko obrodził pięknymi warzywami. Udało mi się wyhodować na nim coś znacznie ważniejszego – nić porozumienia między ludźmi, którzy na początku nie potrafili zaakceptować inności. Zrozumiałam, że czasami wystarczy robić swoje, cierpliwie pielęgnować to, w co się wierzy, i po prostu poczekać, aż inni sami dostrzegą owoce naszej pracy.

Podeszłam bliżej barierki, opierając dłonie na drewnianej poręczy, nagrzanej od porannego słońca.

– Znam świetnego stolarza, pani Wiolu – odpowiedziałam głośno. – Podam pani numer. I proszę się nie martwić nasionami. Mam już zebrane własne z tego roku. Chętnie się podzielę na wiosnę.

Edyta, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

