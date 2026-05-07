Włożyłam całe serce i oszczędności w to, by mój szary, wielkopłytowy balkon zamienił się w skrawek słonecznej Italii. Miałam tam pić poranną kawę i zapominać o trudach dnia codziennego. Nie przewidziałam jednak, że moja wizja relaksu stanie się początkiem bezlitosnej wojny podjazdowej z kobietą mieszkającą piętro niżej. Zrozumiałam, że jeśli teraz ustąpię, już zawsze będę żyła pod jej dyktando.

To miała być moja mała Toskania

Od zawsze marzyłam o podróżach, ale moja praca w biurze rachunkowym rzadko pozwalała na dłuższe urlopy. Szczególnie ten rok był dla mnie wyczerpujący. W naszej firmie trwał wielomiesięczny audyt finansowy, który sprawiał, że wracałam do domu z pulsującym bólem głowy i całkowicie pozbawiona energii. Moim jedynym ratunkiem i odskocznią od rzędów cyfr w arkuszach kalkulacyjnych stał się mój balkon. Miał zaledwie kilka metrów kwadratowych, ale w mojej wyobraźni widziałam go jako przestronny taras gdzieś w sercu Toskanii.

Zaczęłam od podstaw. Całymi wieczorami przeglądałam inspiracje w internecie, dobierając kolory i faktury. Kupiłam specjalne, drewniane podesty, które samodzielnie układałam na zimnych płytkach. Potem przyszedł czas na rośliny. Wymarzyłam sobie wielkie, gliniane donice z prawdziwej terakoty. Jeździłam po centrach ogrodniczych na obrzeżach miasta, wybierając najpiękniejsze okazy. Kupiłam pachnącą lawendę, bujne pelargonie, które miały zwisać kaskadami przez balustradę, oraz małe drzewko oliwne, które kosztowało mnie połowę miesięcznej premii. Do tego dobrałam zestaw ziół: rozmaryn, tymianek i ogromny krzak bazylii.

Przez dwa weekendy nosiłam ciężkie worki z ziemią, przesadzałam rośliny, brudząc sobie dłonie, i ustawiałam wszystko tak, by stworzyć przytulną, zieloną oazę. Kupiłam też mały, metalowy stolik i dwa krzesełka, które wyglądały jak wyciągnięte z uroczej rzymskiej kawiarni. Kiedy w końcu usiadłam tam po raz pierwszy z filiżanką świeżo zaparzonej kawy, poczułam niewyobrażalny spokój. Słońce przyjemnie ogrzewało moją twarz, a zapach lawendy mieszał się z aromatem ziół. Byłam z siebie niezwykle duma. Niestety, moja radość nie trwała długo.

Zrobiła awanturę o kilka kropel

To był ciepły, sobotni poranek. Wstałam wcześnie, by podlać moje rośliny, zanim słońce zacznie mocniej grzać. Używałam do tego zwykłej konewki, starając się lać wodę prosto pod korzenie. Wtedy po raz pierwszy usłyszałam ten głos. Słyszałam go wcześniej na klatce schodowej. Należał do pani Krystyny mieszkającej dokładnie pode mną.

– Halo! Czy ktoś tam na górze w ogóle myśli?! – dobiegło mnie z dołu ostre nawoływanie.

Wychyliłam się ostrożnie przez balustradę, mrużąc oczy przed słońcem.

– Słucham? Coś się stało? – zapytałam najuprzejmiej, jak potrafiłam.

– Zalewa mi pani szyby! – krzyczała kobieta, wymachując jakąś ścierką. – Woda z tych pani chaszczy kapie prosto na mój parapet! Dopiero co myłam okna!

Spojrzałam na swoje doniczki. Rzeczywiście, z jednej z nich, tej z pelargoniami, uleciało kilka kropel wody, które spadły w dół. Było to dosłownie kilka kropel, ale sąsiadka zachowywała się, jakbym wylała na jej balkon całe wiadro brudnej wody.

– Bardzo przepraszam – powiedziałam, starając się załagodzić sytuację. – Kupiłam nowe donice i jeszcze nie wyczułam, ile wody potrzebują. Podłożę pod nie grubsze podstawki, obiecuję.

– Mam nadzieję! Ludzie w blokach zapominają, że nie są sami na świecie! – fuknęła i z trzaskiem zamknęła drzwi balkonowe.

Poczułam ukłucie irytacji, ale uznałam, że w pewnym sensie miała rację. Kupiłam więc tego samego dnia głębokie, plastikowe podstawki i umieściłam je pod każdą donicą. Myślałam, że problem został rozwiązany. Byłam w ogromnym błędzie.

O wszystko miała pretensje

Kilka dni później zaprosiłam do siebie moją wieloletnią przyjaciółkę, Justynę. Zawsze świetnie się rozumiałyśmy, a ona sama była wielką miłośniczką ogrodnictwa. Chciałam pochwalić się jej moim dziełem. Usiadłyśmy przy metalowym stoliku, pijąc mrożoną herbatę. Justyna była zachwycona.

– Zrobiłaś to niesamowicie. Wygląda zupełnie jak na naszych wakacjach we Włoszech pięć lat temu – powiedziała, gładząc liście drzewka oliwnego.

– Dziękuję. Kosztowało mnie to mnóstwo pracy, ale było warto. Chociaż w pracy mam istne urwanie głowy przez ten audyt, to wracam tu i czuję, że żyję.

Naszą rozmowę przerwało głośne pukanie z dołu w podłogę mojego balkonu. Spojrzałyśmy na siebie zdziwione. Wychyliłam się ponownie. Pani Krystyna stała na swoim balkonie z miotłą w dłoni.

– Znowu pani śmieci! – zawołała, widząc moją twarz.

– Słucham? Przecież nic nie robię, pijemy tylko herbatę.

– Te pani zioła! Z wiatrem lecą mi na balkon jakieś suche liście i płatki. Poza tym ten zapach jest nie do zniesienia. Kto to widział, żeby sadzić takie śmierdzące rzeczy w bloku. Ja tu nie mogę oddychać!

Byłam zszokowana. Moje rośliny były zdrowe, nic z nich nie opadało w nadmiernych ilościach, a wiatr delikatnie poruszał zaledwie kilkoma listkami.

– Proszę pani, to jest tylko lawenda i rozmaryn. Pachną bardzo naturalnie – próbowałam tłumaczyć, czując, jak serce zaczyna mi szybciej bić z nerwów.

– Dla mnie to smród! Proszę to zabrać, bo zgłoszę sprawę do administracji! – rzuciła i znów zniknęła w swoim mieszkaniu.

Wróciłam do stolika, ciężko opadając na krzesło. Cały relaks wyparował w jednej chwili. Justyna patrzyła na mnie ze współczuciem.

– Nie przejmuj się nią – powiedziała łagodnie. – Tacy ludzie zawsze znajdą powód do narzekania. Nie łamiesz żadnych przepisów, masz prawo mieć rośliny na własnym balkonie.

– Wiem, ale to psuje mi całą radość. Miałam tu odpoczywać, a teraz będę bała się nawet podlać kwiaty.

Przez kolejne tygodnie starałam się być niemal niewidzialna. Przestałam zapraszać znajomych, wodę lałam po kilka kropel, żeby przypadkiem nie przelać. Zioła przycięłam tak mocno, że prawie przestały rosnąć, byle tylko nie drażniły sąsiadki. Moja włoska oaza stała się dla mnie źródłem nieustannego stresu. Zamiast cieszyć się słońcem, nasłuchiwałam, czy z dołu nie dobiega dźwięk otwieranych drzwi balkonowych i stukot miotły.

Miarka się przebrała

Pewnego popołudnia wróciłam z pracy całkowicie wyczerpana. Audyt wszedł w decydującą fazę, a ja musiałam tłumaczyć się z dokumentów sprzed kilku lat. Marzyłam tylko o tym, by wziąć prysznic i zamknąć oczy. Kiedy otworzyłam skrzynkę na listy, zobaczyłam białą kopertę z pieczątką naszej spółdzielni mieszkaniowej.

Weszłam do mieszkania, nawet nie ściągając butów, i rozerwałam papier. Z każdym słowem moje oczy robiły się coraz większe. Pismo było oficjalnym upomnieniem. Wynikało z niego, że naruszam regulamin porządku domowego. Sąsiadka zgłosiła, że moje donice „zagrażają bezpieczeństwu przechodniów”, ponieważ rzekomo są źle przymocowane do balustrady, a moje rośliny „niszczą elewację budynku poprzez ciągłe zalewanie i zanieczyszczanie substancjami organicznymi”. Wymagano ode mnie natychmiastowego usunięcia roślin wiszących i uporządkowania balkonu pod groźbą nałożenia kar finansowych.

Usiadłam na kanapie. Łzy bezsilności napłynęły mi do oczu. Chciałam zrezygnować. Pomyślałam, że spakuję te wszystkie piękne donice w kartony, oddam rośliny Justynie, a na balkonie postawię zwykłą, metalową suszarkę na pranie. Skoro sąsiadka chce szarości, niech ma szarość.

Wtedy jednak przypomniałam sobie, ile potu i łez kosztowało mnie to wszystko. Przypomniałam sobie radość, jaką czułam podczas zakupów, i dumę, gdy układałam ostatnią deskę podestu. Dlaczego miałam ustępować komuś, kto bezpodstawnie uprzykrza mi życie?

Zadzwoniłam do Justyny i przeczytałam jej list.

– Nie możesz się poddać – powiedziała stanowczo. – Jeśli teraz zwiniesz żagle, ona znajdzie inny powód. Będzie jej przeszkadzać, że za głośno chodzisz albo że masz zły kolor zasłon. Musisz z tym zawalczyć, ale mądrze. Znasz się na dokumentach i regulaminach, prawda?

Jej słowa zadziałały na mnie jak wiadro zimnej wody. Faktycznie, na co dzień czytałam skomplikowane ustawy i rozporządzenia. Postanowiłam, że nie dam się zastraszyć.

Zawalczyłam jej własną bronią

Następnego dnia, zamiast odpoczywać po pracy, usiadłam do komputera. Ściągnęłam pełny regulamin naszej spółdzielni mieszkaniowej oraz przepisy dotyczące użytkowania balkonów i loggii. Czytałam punkt po punkcie, robiąc notatki.

Z regulaminu wynikało jasno, że na balkonach można trzymać rośliny żywe, o ile donice na balustradach są zamocowane po stronie wewnętrznej lub posiadają atestowane, bezpieczne uchwyty. Sprawdziłam swoje haki. Kupiłam je w profesjonalnym sklepie, były grube, metalowe i posiadały odpowiednie zabezpieczenia. Przesunęłam jednak wszystkie doniczki z balustrady na wewnętrzną stronę, tak by nawet centymetr plastiku nie wystawał poza obrys mojego balkonu.

Następnie wzięłam miarkę i centymetr po centymetrze zmierzyłam odległości. Zrobiłam kilkadziesiąt zdjęć. Sfotografowałam głębokie podstawki, podesty, a także elewację, która była idealnie czysta – nie było na niej najmniejszego śladu zacieków wodnych. Sfotografowałam również rośliny, udowadniając, że są to standardowe gatunki ozdobne, a nie żadne rzekome zagrożenie.

Mając tak przygotowaną dokumentację, wydrukowałam wszystko w kolorze, dołączyłam odpowiedź na pismo powołującą się na konkretne paragrafy z regulaminu spółdzielni i zaniosłam osobiście do biura administracji. Przyjęła mnie starsza, zmęczona życiem urzędniczka. Kiedy położyłam przed nią mój opasły folder, westchnęła ciężko.

– Pani Edyto, proszę zrozumieć, my musimy reagować na każde zgłoszenie na piśmie – powiedziała, przeglądając moje zdjęcia. – Pani sąsiadka z dołu pisze do nas średnio dwa razy w tygodniu. Skarżyła się już na gołębie, na listonosza i na kolor ławek przed blokiem.

– Rozumiem to doskonale – odpowiedziałam spokojnie, ale bardzo stanowczo. – Jednak nie godzę się na bezpodstawne oskarżenia. Jak pani widzi na zdjęciach, mój balkon jest zabezpieczony zgodnie z państwa własnym regulaminem. Żadna woda nie kapie na elewację, a rośliny nie stanowią zagrożenia. Proszę o oficjalne zamknięcie sprawy i zaprzestanie wysyłania mi upomnień, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.

Urzędniczka przyjrzała się zdjęciom, potem spojrzała na mnie i uśmiechnęła się delikatnie.

– Bardzo ładny ten pani balkon. Wyślę do pani sąsiadki pismo z informacją, że przeprowadziliśmy kontrolę i nie stwierdziliśmy żadnych uchybień. Myślę, że to powinno sprawę zakończyć.

Już nie mogła się czepiać

Wyszłam z biura administracji z uczuciem ogromnej ulgi, ale wiedziałam, że to jeszcze nie koniec. Musiałam spotkać się z moim problemem twarzą w twarz. Okazja nadarzyła się szybciej, niż myślałam.

Dwa dni później wchodziłam po schodach, niosąc siatki z zakupami. Na półpiętrze natknęłam się na panią Krystynę. Stała przy skrzynkach na listy, wyraźnie niezadowolona, czytając jakąś kartkę. Domyśliłam się, że to odpowiedź ze spółdzielni. Zobaczyła mnie i jej twarz natychmiast stężała.

– Oszukała ich pani! – powiedziała podniesionym głosem, celując we mnie palcem. – Ja dobrze wiem, że te pani kwiaty to siedlisko robactwa i powód moich problemów!

Zatrzymałam się na stopniu, prostując plecy. Spojrzałam jej prosto w oczy, nie odwracając wzroku. Czułam niesamowitą pewność siebie.

– Proszę pani – zaczęłam spokojnym, ale opanowanym głosem. – Zrobiłam wszystko zgodnie z przepisami. Moje donice wiszą wewnątrz mojego balkonu, podlewam je ostrożnie i dbam o porządek. Spółdzielnia uznała, że nie łamię prawa.

– Ja pani tego nie odpuszczę... – mruknęła, ale w jej głosie nie było już tej samej pewności.

– A ja nie odpuszczę swojego prawa do odpoczynku we własnym domu. – Zrobiłam krok do przodu. – Jeśli jeszcze raz będzie pani uderzać miotłą w mój sufit albo wykrzykiwać w moją stronę bezpodstawne oskarżenia, zgłoszę to jako uporczywe nękanie. Ja chcę tylko w spokoju wypić kawę. Proponuję, żebyśmy przestały wchodzić sobie w drogę.

Zapadła cisza. Sąsiadka patrzyła na mnie przez kilka długich sekund, jakby szukając riposty, ale najwyraźniej nie spodziewała się tak stanowczego oporu z mojej strony. Zawsze wydawałam jej się cichą, ustępliwą osobą. W końcu odwróciła wzrok, burknęła coś niezrozumiałego pod nosem i poszła w stronę swoich drzwi.

Od tamtej rozmowy minęły cztery miesiące. Audyt w mojej pracy wreszcie się zakończył, a ja zyskałam więcej czasu dla siebie. Z mojego balkonu nie zniknęła ani jedna roślina. Przeciwnie, dokupiłam jeszcze przepiękną, żółtą surfinię, która wspaniale komponuje się z terakotą. Czasem, gdy podlewam kwiaty, słyszę, jak pani Krystyna otwiera swoje drzwi balkonowe. Słyszę jej chrząknięcie, ale nigdy nie pada ani jedno słowo skargi. Nauczyłam się, że czasem nie warto ustępować, nawet jeśli wymaga to trudnej konfrontacji. Moja mała, włoska oaza jest teraz naprawdę moja, a poranna kawa smakuje na niej lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Edyta, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

