Całe życie byłam „tą drugą”. Tą mądrą, ale nie tą ładną. Tą pomocną, ale nie tą, którą się zaprasza na randki. Kiedy w naszym życiu pojawił się Daniel, byłam pewna scenariusza, który znałam na pamięć: on zachwyci się Klaudią, a ja będę tą dobrą duszą, która pomoże im wybrać kwiaty do ślubu. Nigdy w życiu tak bardzo się nie myliłam, a droga do zrozumienia, że sama w sobie mogę być dla kogoś całym światem, była długa i bolesna.

To była ironia losu

Moja siostra, Klaudia, urodziła się po to, by błyszczeć. To nie była jej wina — po prostu taka była. Wchodziła do pokoju i rozmowy cichły, a męskie spojrzenia kierowały się w jej stronę. Miała ten rodzaj urody, który onieśmielał, a jednocześnie sprawiał, że każdy chciał się ogrzać w jej blasku. Była głośna, roześmiana, kolorowa. Ja byłam beżowa. Dosłownie i w przenośni.

Kochałam ją, naprawdę. Nie była złą siostrą. Często ciągnęła mnie ze sobą na imprezy, przedstawiała znajomym, dbając, bym nie siedziała sama w kącie. Ale to tylko pogłębiało przepaść między nami. Widziałam te spojrzenia pełne litości, kiedy ktoś porównywał naszą dwójkę. Słyszałam szeptane komentarze: „To naprawdę są rodzone siostry?”. Nasza matka też nie pomagała. Choć kochała nas obie, to Klaudia była jej dumą, trofeum, którym można się pochwalić przed sąsiadkami. Ja byłam „tą rozsądną”, która na starość poda szklankę wody.

Znalazłam swoją ucieczkę w pracy. Zajmowałam się renowacją starych mebli. Mały warsztat na obrzeżach miasta był moim królestwem. Tam, wśród zapachu terpentyny, wosku pszczelego i starego drewna, czułam się ważna. Przywracałam blask rzeczom, które inni spisali na straty. Widziałam piękno w pękniętym fornirze i wytartym aksamicie. To była ironia losu — potrafiłam dostrzec potencjał w starym krześle, ale nie potrafiłam zobaczyć go w sobie.

To było tak absurdalne

Klaudia organizowała wernisaż w galerii sztuki, w której pracowała jako menadżerka. Oczywiście poprosiła mnie o pomoc. Potrzebowała kogoś, kto dopilnuje cateringu, sprawdzi ustawienie świateł i będzie „niewidzialną ręką”, która sprawi, że wieczór przebiegnie idealnie, podczas gdy ona będzie brylować wśród gości. Zgodziłam się bez wahania. Zawsze się zgadzałam. Ubrałam się w moją sprawdzoną, grafitową sukienkę, która miała jedną zaletę — sprawiała, że zlewałam się z tłem. Włosy spięłam w ciasny kok, żeby nie przeszkadzały przy noszeniu tac. Kiedy dotarłam na miejsce, Klaudia wyglądała jak milion dolarów w czerwonej kreacji, która opinała jej idealną sylwetkę.

— Agatka! Dzięki Bogu jesteś! — zawołała, całując mnie w powietrzu przy policzku, żeby nie rozmazać szminki. — Sprawdź proszę, czy te koreczki są świeże, bo szef mnie zabije.

Zajęłam się pracą. Przez dwie godziny byłam duchem. Przemykałam między gośćmi, zbierałam serwetki, instruowałam kelnerów. I wtedy, stojąc przy filarze i poprawiając kompozycję kwiatową, poczułam na sobie czyjś wzrok. Odwróciłam się gwałtownie. Kilka metrów dalej stał mężczyzna. Wysoki, w dobrze skrojonej marynarce, ale bez krawata, co dodawało mu nonszalancji. Miał ciemne włosy i oczy, które patrzyły bardzo uważnie. Nie patrzył na obrazy. Patrzył na mnie.

Odruchowo obejrzałam się za siebie, szukając Klaudii. Musiała gdzieś tam stać. Ale za mną była tylko biała ściana. Kiedy wróciłam wzrokiem do nieznajomego, on uśmiechnął się lekko i ruszył w moją stronę. Serce podeszło mi do gardła. Wiedziałam, co się stanie. Zaraz zapyta, gdzie jest organizatorka albo poprosi o dolewkę wody.

— Niezwykła precyzja — powiedział, stając obok mnie. Jego głos był niski i spokojny.

— Słucham? — bąknęłam, ściskając w dłoniach tacę.

— Ten sposób, w jaki poprawiła pani ten liść monstery. Zmienił całą dynamikę bukietu. Ma pani oko do detali.

Zarumieniłam się. To było tak absurdalne, że aż nie wiedziałam, co odpowiedzieć.

— To tylko kwiaty — mruknęłam. — Szuka pan mojej siostry? Klaudia jest tam, przy wejściu. Ta w czerwonym.

Wskazałam ręką na tłum, w centrum którego błyszczała Klaudia. Mężczyzna rzucił okiem w tamtą stronę, a potem znowu spojrzał na mnie.

— Nie, nie szukam Klaudii. Nazywam się Daniel. I wydaje mi się, że to pani jest autorką renowacji tego szezlonga w rogu sali, prawda?

Zastygłam. Szezlong w stylu empire był moim dziełem. Klaudia wstawiła go do galerii jako element wystroju, ale nigdy nie wspominała, kto go odnawiał.

— Skąd pan wie? — zapytałam podejrzliwie.

— Poznaję rękę mistrza. — Uśmiechnął się szerzej. — Widziałem pani prace na targach staroci miesiąc temu. Byłem zachwycony tym, jak zachowała pani oryginalną politurę zamiast zalewać wszystko lakierem.

Rozmawialiśmy przez piętnaście minut. O drewnie, o historii sztuki, o technikach konserwacji. Czułam się, jakbym śniła. Po raz pierwszy od lat ktoś rozmawiał ze mną, a nie z „siostrą Klaudii”. Ale potem czar prysł. Klaudia nas zauważyła.

Po prostu był miły

Podpłynęła do nas niczym czerwony okręt flagowy.

— Widzę, że poznałeś moją małą siostrzyczkę! — zawołała, kładąc dłoń na ramieniu Daniela. — Agatko, bądź tak miła i przynieś nam trochę wody, dobrze? Danielu, musisz poznać dyrektora muzeum, właśnie o ciebie pytał.

Zobaczyłam ten błysk w jej oku. Klaudia była łowczynią, a Daniel był nową, fascynującą zdobyczą. Był przystojny, inteligentny i najwyraźniej znał się na sztuce. Idealny kandydat. Daniel zawahał się przez ułamek sekundy, patrząc na mnie. Chciałam krzyknąć: „Zostań!”, ale zamiast tego weszłam w swoją rolę. Spuściłam wzrok i kiwnęłam głową.

— Oczywiście. Już przynoszę wodę — powiedziałam cicho i wycofałam się do kuchni.

Kiedy wróciłam, Daniel był już wciągnięty w orbitę Klaudii. Rozmawiali z dyrektorem, śmiali się. Klaudia zarzucała włosami, dotykała go niby przypadkiem w ramię. To był taniec godowy, który znałam na pamięć. Poczułam ukłucie w sercu, ostrzejsze niż zwykle. Przez te piętnaście minut pozwoliłam sobie na nadzieję, że jestem interesująca. Co za głupota. On po prostu był miły, bo chciał się dowiedzieć czegoś o meblu, a teraz trafił do właściwej ligi.

Bolało mnie to

Przez następne tygodnie Daniel stał się stałym elementem naszego krajobrazu. I tu zaczęło się dziać coś, czego zupełnie nie rozumiałam. Przychodził do mojego warsztatu. Za pierwszym razem myślałam, że to pomyłka. Wszedł w zakurzonych butach, z dwoma kubkami kawy na wynos.

— Dzień dobry, pani konserwator! — przywitał się wesoło.

— Klaudii tu nie ma — powiedziałam od razu, nie odrywając wzroku od szlifowanego blatu. — Jest w pracy, w galerii.

— Wiem, gdzie pracuje Klaudia — odpowiedział, stawiając kawę na stole. — Ale kawa stygnie tutaj. Mogę popatrzeć?

I tak to się zaczęło. Daniel wpadał do mnie dwa, trzy razy w tygodniu. Siadał na starym taborecie, pił kawę i patrzył, jak pracuję. Czasem opowiadał o swoich projektach architektonicznych, czasem milczeliśmy. W mojej głowie ułożyłam sobie logiczne wytłumaczenie: on buduje grunt. Chce się wkupić w łaski rodziny. Chce, żebym była jego sojuszniczką w zdobywaniu Klaudii. To miało sens. Wielu facetów tak robiło. Byli mili dla drugiej siostry, żeby zyskać punkty u tej pierwszej.

Bolało mnie to. Z każdym jego uśmiechem, z każdym pytaniem o moje samopoczucie, zakochiwałam się w nim coraz bardziej. Był wrażliwy, mądry i zabawny. Ale jednocześnie czułam się wykorzystywana. Czułam się jak pośrednik w handlu nieruchomościami, który oprowadza klienta po domu, którego sam nigdy nie kupi. Klaudia też była przekonana, że o nią chodzi.

— Wiesz, ten Daniel jest uroczy, ale strasznie wolno się rozkręca — narzekała podczas niedzielnego obiadu u mamy. — Wpadł do galerii, pogadaliśmy chwilę, a potem zniknął. Myślisz, że jest nieśmiały?

— Na pewno — odpowiadała mama, nakładając jej dokładkę. — Musisz dać mu czas, kochanie. Mężczyźni boją się tak pięknych kobiet sukcesu.

Siedziałam tam, grzebiąc widelcem w ziemniakach, i miałam ochotę krzyczeć. Wiedziałam, gdzie znikał. Przyjeżdżał do mnie. Ale nie powiedziałam słowa. Bałam się, że jeśli to powiem, czar pryśnie. Że Klaudia się zaśmieje, a Daniel przestanie przychodzić. Wolałam te okruchy jego uwagi niż nic.

Zbliżył się powoli

W listopadzie pracowałam nad bardzo trudnym zleceniem — XVIII-wieczną komodą, która była w tragicznym stanie. Drewno było zjedzone przez korniki, intarsje odpadały. Walczyłam z nią od tygodni, wkładając w to całe serce. To była moja metafora: zniszczona, niechciana rzecz, która pod warstwą brudu kryje skarb. Była deszczowa środa. Daniel wpadł jak zwykle po południu. Byłam zmęczona, sfrustrowana, bo kawałek forniru pękł mi w rękach. Miałam pył we włosach, brudny fartuch i zero makijażu. Wyglądałam fatalnie.

— Może potrzebujesz przerwy? — zapytał łagodnie, widząc moje trzęsące się ręce.

— Nie potrzebuję przerwy, potrzebuję cudu! — warknęłam, rzucając dłuto na stół. — I nie potrzebuję widowni. Słuchaj, Daniel, przestańmy udawać.

Zapadła cisza. Daniel odstawił kubek.

— Co udawać? — zapytał spokojnie.

— To całe twoje przychodzenie tutaj! — wybuchnęłam. Emocje, które dusiłam od miesięcy, wylały się ze mnie jak rzeka. — Wiem, o co chodzi. Chcesz Klaudii. Wszyscy chcą Klaudii. Ale ona nie lubi nieśmiałych facetów. Jeśli chcesz ją zdobyć, to idź do niej z kwiatami, zabierz ją do drogiej restauracji, a nie przesiaduj w zakurzonym warsztacie z jej nudną siostrą! Nie musisz mnie czarować, żeby się do niej zbliżyć. Już cię lubię, masz moje błogosławieństwo, tylko proszę, przestań mnie męczyć tą swoją obecnością, bo to... bo to po prostu boli! — Ostatnie słowa wypowiedziałam szeptem, czując, jak łzy napływają mi do oczu.

Odwróciłam się plecami do niego, opierając się o stół warsztatowy. Czułam się upokorzona. Obnażyłam się przed nim, pokazałam swoją zazdrość i małość. Usłyszałam jego kroki. Zbliżył się powoli.

— Agata, odwróć się — poprosił.

— Nie. Wyjdź, proszę.

— Agata.

Chwycił mnie delikatnie za ramiona i obrócił w swoją stronę. Spojrzałam na niego przez łzy. W jego oczach nie było litości, której tak nienawidziłam. Było tam coś zupełnie innego. Złość? Nie, determinacja.

— Naprawdę myślisz, że jestem takim idiotą? — zapytał cicho.

— Co? — Pociągnęłam nosem.

— Myślisz, że marnowałbym godziny, wdychając opary lakieru, pijąc letnią kawę i patrząc na czyjeś plecy tylko po to, żeby umówić się z kobietą, z którą mogłem się umówić pięć minut po naszym poznaniu?

Zamilkłam. Jego słowa powoli docierały do mojej świadomości.

— Klaudia jest piękna, to fakt — kontynuował Daniel, nie puszczając moich ramion. — Jest efektowna, błyskotliwa i... zupełnie nie w moim typie. Nie szukam trofeum, Agato. Szukam kogoś, kto widzi świat tak jak ja. Kogoś, kto potrafi spędzić trzy godziny, ratując kawałek drewna, bo wierzy, że warto. Kogoś, kto ma pasję w oczach, kiedy mówi o historii.

Serce waliło mi jak młotem. Bałam się uwierzyć.

— Ale ty... ty zawsze rozmawiasz z nią na imprezach. Wszyscy myślą, że... — jąkałam się.

— Rozmawiam z nią, bo ty zawsze uciekasz — przerwał mi. — Za każdym razem, gdy próbuję się do ciebie zbliżyć w towarzystwie, ty znikasz w kuchni albo w cieniu. Ukrywasz się za nią. Przychodzę tutaj, bo to jedyne miejsce, w którym nie uciekasz. Gdzie jesteś prawdziwa.

— Myślałam, że jestem dla ciebie tylko drogą do niej — wyszeptałam.

Daniel uśmiechnął się, tym razem smutno.

— Agata, jesteś jedynym celem, jaki mam, odkąd zobaczyłem cię przy tym nieszczęsnym bukiecie. Dla mnie w tym pokoju nie było nikogo innego. To ty żyjesz w jej cieniu na własne życzenie, ja cię tam nie wstawiłem. I zamierzam cię stamtąd wyciągnąć.

Pochylił się i pocałował mnie. Nie był to filmowy pocałunek w strugach deszczu. Był delikatny, ostrożny, smakował kawą i pyłem drewnianym. Ale dla mnie był to moment, w którym świat stanął na głowie i wreszcie ustawił się we właściwej pozycji.

Zaczęła się śmiać

Najgorsze miało dopiero nadejść. Musiałam powiedzieć siostrze. I matce. Kilka dni później zaprosiłam Klaudię na kawę. Daniel chciał iść ze mną, ale wiedziałam, że muszę to zrobić sama. Spotkałyśmy się w modnej kawiarni. Klaudia trajkotała o nowej wystawie, o jakimś fotografie, który ją podrywa, i o tym, że Daniel chyba jednak „odpuścił”, bo przestał wpadać do galerii.

— Klaudia, muszę ci coś powiedzieć — przerwałam jej w pół słowa.

Spojrzała na mnie znad filiżanki latte.

— Coś się stało? Masz taką minę, jakbyś zepsuła antyk za fortunę.

— Chodzi o Daniela.

— O, odezwał się do ciebie? Pytał o mnie? — ożywiła się.

Wzięłam głęboki oddech.

— Nie pytał o ciebie. Spotykamy się. My dwoje. Razem.

Klaudia zamarła. Filiżanka zawisła w połowie drogi do ust. Patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Cisza trwała wieczność. Widziałam, jak w jej głowie przelatują myśli. Zdziwienie, niedowierzanie, może nawet urażona duma. Przygotowałam się na złośliwość, na śmiech, na awanturę. Powoli odstawiła kawę na spodek.

— Ty i Daniel? Ten architekt?

— Tak.

— Od jak dawna?

— Od kilku tygodni przychodził do mnie do warsztatu. Ale parą jesteśmy od wtorku.

Klaudia oparła się o krzesło i wypuściła powietrze z płuc. A potem... zaczęła się śmiać. Nie był to szyderczy śmiech. Był szczery, pełen rozbawienia.

— O rany... — Pokręciła głową. — A ja myślałam, że coś jest z nim nie tak, skoro nie reagował na moje zaloty!

— Klaudia! — oburzyłam się, ale poczułam ulgę.

Siostra wyciągnęła rękę i ścisnęła moją dłoń. Jej twarz spoważniała.

— Agata, jestem w szoku, nie będę kłamać. Zawsze myślałam, że to ja mam radar na facetów. Ale... — Zawahała się. — Wiesz co? Cieszę się. Naprawdę. On do mnie nie pasował. Był za poważny, za głęboki. Męczyłabym się z nim, a on ze mną. A ty... ty promieniejesz, kiedy o nim mówisz.

To był moment, w którym zrozumiałam, że moja siostra też jest więźniem swojej roli. Roli tej „powierzchownej i idealnej”. Może jej też nie było łatwo ciągle udawać gwiazdę.

— Mama dostanie zawału — dodała z przekąsem. — „Szara myszka” sprzątnęła partię sprzed nosa „królowej balu”.

Obie wybuchnęłyśmy śmiechem. Po raz pierwszy od lat śmiałyśmy się razem, jak równe sobie.

Nie potrzebuję już pożyczonego blasku

Związek z Danielem nie był magicznym lekarstwem na wszystkie moje kompleksy. Nadal zdarzały się dni, kiedy patrzyłam w lustro i widziałam tylko „tę drugą”. Nadal zdarzały się sytuacje, gdy na bankietach ludzie pytali go, dlaczego nie wybrał Klaudii (ludzie bywają okrutnie bezpośredni). Ale teraz miałam kogoś, kto trzymał mnie za rękę i szeptem przypominał mi o mojej wartości. Matka długo nie mogła tego przetrawić. Szukała podstępu, sugerowała, że Daniel pewnie ma jakieś ukryte motywy, może długi, a ja mam stabilną firmę. Ale z czasem, widząc jak bardzo jestem szczęśliwa i jak Daniel na mnie patrzy, odpuściła.

Najważniejszą lekcją nie było jednak to, że ktoś mnie pokochał. Najważniejsze było to, co zrozumiałam o sobie. Przez lata budowałam mur z własnej niepewności, obwiniając Klaudię za to, że rzuca cień. A prawda była taka, że to ja chowałam się przed słońcem. Daniel tylko pokazał mi drzwi, ale przejść przez nie musiałam sama. Dziś, kiedy wchodzę na salę pełną ludzi, nie szukam już najciemniejszego kąta. Wiem, że moja wartość nie zależy od tego, jak głośno się śmieję czy jak drogą mam sukienkę. Moja wartość jest jak stare drewno: solidna, trwała i unikalna. I nie potrzebuję już pożyczonego blasku siostry, bo odkryłam własny. Może mniej jaskrawy, bardziej stonowany, ale za to mój. I to wystarczy.

Agata, 26 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

