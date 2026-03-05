Bałam się tego dnia bardziej niż samej zimy, która w tym roku ciągnęła się w nieskończoność. Przekręcając klucz w zardzewiałej kłódce, czułam, jak drżą mi dłonie, a serce podchodzi do gardła. To nie była zwykła brama z metalowej siatki, a przejście do świata, który przestał istnieć w momencie, gdy jego zabrakło. Każda grządka, każde drzewo i ten nieszczęsny, skrzypiący taras — wszystko krzyczało jego imieniem. Miałam ochotę uciec, wsiąść z powrotem do samochodu i nigdy tu nie wracać, ale wiedziałam, że on by mi tego nie wybaczył. Musiałam zmierzyć się z ciszą, która po raz pierwszy witała mnie w tym miejscu.

Trawa sięgała mi do kostek

Zaparkowałam samochód w tym samym miejscu co zawsze, tuż pod rozłożystym orzechem, który sadziliśmy ponad trzydzieści lat temu. Zawsze dbaliśmy o to, by nie porysować karoserii o zwisające nisko gałęzie, ale tym razem nie miało to dla mnie znaczenia. Wyłączyłam silnik i przez długą chwilę siedziałam bez ruchu, wpatrując się w kierownicę. Puste siedzenie pasażera parzyło mnie w bok, jakby fizycznie domagało się obecności Stefana. To on zawsze wysiadał pierwszy, energicznie otwierał bagażnik, wyciągał zgrzewki wody i torby z jedzeniem, komentując przy tym stan trawnika sąsiada albo narzekając na kretowiska.

Teraz słyszałam tylko szum wiatru i dalekie szczekanie psa. Zebrałam w sobie resztki sił, chwyciłam torebkę i wysiadłam. Powietrze pachniało mokrą ziemią i budzącą się do życia wiosną. Ten zapach zawsze kojarzył mi się ze szczęściem, z początkiem sezonu, z planowaniem, gdzie w tym roku posadzimy pomidory, a gdzie ogórki. Dziś ten zapach niósł ze sobą ciężar wspomnień, który przygniatał mnie do ziemi.

Podeszłam do furtki. Rdza na kłódce była gorsza niż rok temu. Siłowałam się z nią przez chwilę, czując napływające do oczu łzy bezsilności.

— No dalej, otwórz się — szepnęłam ze złością, szarpiąc metal.

W końcu mechanizm ustąpił z głośnym trzaskiem. Weszłam na alejkę prowadzącą do domku. Trawa sięgała mi do kostek. Mniszek lekarski rozpanoszył się wszędzie, żółte główki drwiły z mojego zaniedbania. Stefan nigdy by do tego nie dopuścił. On kosił trawnik z taką precyzją, jakby strzygł go nożyczkami do paznokci. Pamiętam, jak się z niego śmiałam, gdy biegał z miarką, żeby wytyczyć idealnie proste linie rabat.

— Halinka, porządek musi być, ziemia lubi dyscyplinę — mawiał, ocierając pot z czoła.

Teraz ziemia odzyskała dzikość, jakby wiedziała, że jej strażnik odszedł. Otworzyłam drzwi domku. W środku panował zaduch i chłód. Meble przykryte były starymi prześcieradłami, które wyglądały jak duchy przeszłości. Na stole wciąż leżała gazeta z krzyżówką, której nie zdążył dokończyć w zeszłym roku. Długopis leżał obok, jakby Stefan wyszedł tylko na chwilę do toalety. Musiałam usiąść. Opadłam na stare, wiklinowe krzesło i ukryłam twarz w dłoniach. Nie płakałam. Byłam po prostu pusta w środku, jak wydmuszka.

Czułam się zdradzona przez los

Kiedy pierwsze emocje nieco opadły, postanowiłam zrobić obchód. Musiałam ocenić straty po zimie, choć w głębi duszy liczyłam na cud — że natura poradziła sobie sama, że nic się nie zepsuło. Szybko jednak zrozumiałam, jak bardzo się myliłam. Rynna przy dachu wisiała na jednym haku, smętnie dyndając przy każdym podmuchu wiatru. Farba na ławeczce, którą malowaliśmy dwa lata temu, łuszczyła się płatami. Ale najgorszy widok czekał mnie za domkiem. Szklarnia.

To było oczko w głowie Stefana. Jego królestwo. Budował ją własnoręcznie, spawając metalowe ramy, docinając szyby, uszczelniając każde łączenie kitem, którego zapach pamiętam do dziś. Tam hodował swoje pomidory malinowe, z których był tak dumny, że rozdawał je wszystkim sąsiadom. Teraz szklarnia wyglądała jak pobojowisko. Ciężki, mokry śnieg w lutym musiał uszkodzić konstrukcję. Dwie duże szyby były wybite, szkło leżało roztrzaskane na ziemi, mieszając się z zeszłorocznymi, zaschniętymi pędami. Drzwi wisiały na jednym zawiasie, wygięte pod nienaturalnym kątem. Folia, którą docieplał boki, była podarta i łopotała na wietrze jak podarta flaga na tonącym okręcie.

Stałam tam, patrząc na te zniszczenia, i czułam, jak ogarnia mnie panika. Jak ja mam to naprawić? Nie miałam pojęcia o szkleniu, o spawaniu, o zawiasach. Stefan zawsze mówił: „Ty jesteś od kwiatów i pielenia, ja jestem od techniki”. Ten podział ról wydawał się naturalny i bezpieczny. Teraz stał się moim przekleństwem.

— I co ja teraz zrobię? — zapytałam głośno, kopiąc w kawałek potłuczonego szkła. — Zostawiłeś mnie z tym wszystkim samą, Stefan. Jak mogłeś?

To była irracjonalna złość, wiedziałam o tym, ale nie potrafiłam jej powstrzymać. Czułam się zdradzona przez los. Miałam ochotę po prostu to wszystko sprzedać. Pozbyć się problemu, pozbyć się wspomnień, pozbyć się tego bólu, który pulsował w skroniach na widok każdej usterki. Weszłam do środka zrujnowanej szklarni. W kącie stały doniczki, starannie poukładane jedna w drugą. Na półce leżały jego rękawice robocze, wciąż uformowane w kształt jego dłoni. Dotknęłam szorstkiego materiału. Był zimny i wilgotny. Wtedy usłyszałam za plecami chrząknięcie. Aż podskoczyłam, chwytając się za serce.

Jego twarz była nieprzenikniona

Odwróciłam się gwałtownie. Przy płocie oddzielającym naszą działkę od sąsiedniej stał mężczyzna. Tadeusz. Znałam go z widzenia, wymienialiśmy zawsze uprzejme „dzień dobry” i uwagi o pogodzie, ale Stefan nie utrzymywał z nim bliskich relacji. Tadeusz był raczej milczkiem, typem samotnika, który godzinami przesiadywał na swoim tarasie, rzeźbiąc coś w drewnie albo czytając książki. Wiedziałam tylko, że mieszka sam i że jego działka zawsze wyglądała na zadbaną, choć w nieco bardziej naturalistycznym stylu niż nasza.

— Przepraszam, nie chciałem pani wystraszyć — powiedział spokojnym, niskim głosem. Miał na sobie znoszoną flanelową koszulę i ogrodniczki, a w dłoni trzymał sekator. — Widziałem, że pani przyjechała.

— Dzień dobry, panie Tadeuszu — odpowiedziałam, próbując ukryć drżenie głosu i szybko ocierając ukradkiem wilgotne oczy. — Tak, przyjechałam zobaczyć, co z tego wszystkiego zostało. Jak widać, niewiele. — Wskazałam ręką na zniszczoną szklarnię, czując palący wstyd. Nie chciałam, żeby ktokolwiek widział moją bezradność. Działka Stefana zawsze była wzorem, a teraz wyglądała jak ruina.

Tadeusz oparł się o siatkę i spojrzał na wygięte drzwi szklarni. Jego twarz była nieprzenikniona, pokryta siecią zmarszczek, które jednak nie nadawały jej surowości, a raczej wyrazu pewnego zmęczenia życiem.

— Zima była ciężka — stwierdził flegmatycznie. — U mnie poszła jabłoń. Złamała się w pół jak zapałka. Natura ma swoje prawa, pani Halino.

— Wiem — westchnęłam. — Ale Stefan by się załamał, gdyby to widział. To była jego duma. A ja... ja nawet nie wiem, od czego zacząć. Chyba po prostu to rozbiorę i tyle. Nie mam siły na remonty.

Tadeusz milczał przez chwilę, przyglądając mi się uważnie spod krzaczastych brwi. Nie było w tym wzroku litości, której tak bardzo nie znosiłam u rodziny i znajomych. Była w nim jakaś prosta, męska ocena sytuacji.

— Szkoda by było — powiedział w końcu. — Konstrukcja jest solidna. Kątowniki zdrowe, rdza ich nie zjadła. To tylko powierzchowne uszkodzenia. Drzwi wypadły z prowadnicy, a szyby... szyby to rzecz nabyta.

— Panie Tadeuszu, ja nie umiem wstawiać szyb. Nie mam nawet narzędzi. — Machnęłam ręką.

— Ale ja mam — odparł prosto. — I mam jeszcze w komórce kilka tafli szkła ze starego okna, które wymieniałem w altanie. Powinny pasować, jeśli się je dotnie.

Zamurowało mnie. Spodziewałam się zdawkowych kondolencji albo rady w stylu „niech pani zadzwoni po fachowca”, co przy obecnych cenach równało się wyrokowi na szklarnię.

— Nie śmiałabym prosić — zaczęłam, ale on już otwierał furtkę między naszymi działkami.

— A kto mówi o proszeniu? — Uśmiechnął się lekko, co całkowicie zmieniło jego twarz. Stała się nagle łagodniejsza. — Pani Halino, sąsiad jest od tego, żeby pomóc. Poza tym, Stefan kiedyś pożyczył mi drabinę, jak malowałem dach. Mam dług wdzięczności. Zaraz wrócę z narzędziami.

Zanim zdążyłam zaprotestować, zniknął w swoim domku. Stałam tam osłupiała, patrząc na pustą alejkę, i po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że ten ucisk w klatce piersiowej nieco zelżał.

Zaśmiałam się razem z nim

Wrócił po kilku minutach, niosąc czerwoną skrzynkę z narzędziami i diament do cięcia szkła. Bez zbędnych ceregieli podszedł do szklarni i zaczął oglądać zawiasy.

— Proszę mi potrzymać te drzwi, o tutaj, od dołu — zadysponował rzeczowo.

Posłusznie chwyciłam metalową ramę. Była ciężka, ale dałam radę. Tadeusz sprawnie manipulował śrubokrętem, coś stukał młotkiem, prostował kombinerkami. Pracował w ciszy, skupiony na zadaniu. Obserwowałam jego dłonie: duże, spracowane, z ziemią wbitą w linie papilarne. Były inne niż dłonie Stefana, ale miały w sobie tę samą pewność ruchów.

— O, widzi pani? — powiedział po chwili, prostując się. — Wskoczyło. Trzeba było tylko naprostować sworzeń. Teraz nasmarujemy i będą chodzić jak nowe.

Rzeczywiście, drzwi szklarni zamknęły się gładko, bez charakterystycznego zgrzytu. Poczucie ulgi było tak ogromne, że niemal fizyczne.

— Dziękuję — powiedziałam cicho. — Naprawdę nie wiem, jak panu dziękować.

— Niech pani nie dziękuje, jeszcze szyby — mruknął, ale widziałam, że jest zadowolony.

Przez następne dwie godziny pracowaliśmy ramię w ramię. On docinał szkło, ja wynosiłam stłuczkę i czyściłam ramy z resztek starego kitu. W trakcie pracy zaczęliśmy rozmawiać. Najpierw ostrożnie, o sprawach technicznych, o pogodzie, o tym, że mszyce w tym roku pewnie zaatakują róże. Potem rozmowa zeszła na bardziej osobiste tory.

— Stefan zawsze mówił, że pan ma najlepszą rękę do winogron na całym ogrodzie — zagadnęłam, gdy Tadeusz montował ostatnią szybę.

Zatrzymał się na chwilę z kitem w dłoni.

— Tak mówił? — zapytał z nutą zaskoczenia. — A ja zawsze zazdrościłem mu tych pomidorów. Raz próbowałem podpatrzeć, czym je nawozi, ale chował worki — zaśmiał się krótko.

Zaśmiałam się razem z nim. To był mój pierwszy śmiech od pogrzebu. Taki prawdziwy, nieudawany na potrzeby zatroskanej rodziny.

— To była gnojówka z pokrzyw — zdradziłam sekret męża. — Robił ją w tej wielkiej beczce za kompostownikiem. Śmierdziało niemiłosiernie, kłóciliśmy się o to każdego lata, bo nie dało się siedzieć na tarasie.

— No tak... — Tadeusz pokiwał głową z uznaniem. — Stara szkoła. Wiedział, co robi.

Skończyliśmy, gdy słońce zaczęło chylić się ku zachodowi, barwiąc niebo na pomarańczowo. Szklarnia nie wyglądała jak nowa, ale była cała, szczelna i gotowa na przyjęcie sadzonek. Wyglądała tak, jakby Stefan wciąż tu był i nad nią czuwał.

— Panie Tadeuszu... Tadeuszu — poprawiłam się, czując, że po takiej pracy „panowanie” sobie jest już nie na miejscu. — Może napije się pan herbaty? Mam w termosie. I ciasto drożdżowe przywiozłam, sama piekłam.

Wahał się przez chwilę, wycierając ręce w szmatkę.

— Z przyjemnością — odpowiedział w końcu, patrząc mi prosto w oczy. — Już dawno nie jadłem domowego ciasta.

Trafiły prosto w moje serce

Usiedliśmy na tarasie mojego domku. Wyciągnęłam z torby plastikowe kubki (szklanki w szafce były zbyt zakurzone) i pokroiłam ciasto. Było już chłodno, więc narzuciłam na ramiona stary sweter Stefana, który wisiał przy drzwiach. Pachniał nim. Ale tym razem ten zapach nie bolał tak bardzo. Był jak ciepły koc. Tadeusz siedział naprzeciwko, trzymając kubek w obu dłoniach, jakby chciał się ogrzać.

— Wiesz, Halino... — zaczął po chwili milczenia, które nie było już krępujące. — Ja też jestem sam. Moja Basia odeszła pięć lat temu.

Spojrzałam na niego z nowym zrozumieniem. Więc dlatego był taki cichy. Dlatego uciekał w dłubanie w drewnie.

— Przepraszam, nie wiedziałam — powiedziałam cicho. — Stefan nigdy nie wspominał.

— Bo nikomu nie mówiłem. Ludzie nie wiedzą, jak się zachować, kiedy facet zostaje sam. Myślą, że sobie radzimy, że jesteśmy twardzi. A my po prostu... nie umiemy o tym mówić. Działka mnie uratowała. Gdyby nie to grzebanie w ziemi, to chyba bym zwariował w tym pustym mieszkaniu.

Jego słowa trafiły prosto w moje serce. Mówił o tym, co czułam każdego ranka, budząc się w pustym łóżku. O tej ciszy, która jest najgłośniejszym dźwiękiem na świecie.

— Ja właśnie tego się bałam — wyznałam, patrząc na parującą herbatę. — Że ta działka będzie mnie boleć. Że każde miejsce będzie mi go przypominać i że nie dam rady tego unieść. Dziś rano chciałam to wszystko sprzedać.

Tadeusz odstawił kubek i spojrzał na ogród. Cienie kładły się już na trawniku, a naprawiona szklarnia odbijała ostatnie promienie słońca.

— Wspomnienia bolą, to prawda — przyznał. — Ale z czasem zmieniają się w coś innego. W taką... spokojną obecność. Kiedy patrzę na moją jabłoń, nie myślę już o tym, że Basia lubiła pod nią czytać i że jej nie ma. Myślę o tym, że lubiła pod nią czytać i to jest dobre wspomnienie. Działka to życie, Halino. Ciągłe zmiany. Coś umiera, coś rośnie. Nie można tego zostawić. Stefan włożył tu serce. Szkoda by było, żeby to zarosło albo żeby ktoś obcy to zabetonował pod grilla.

— Ma pan rację. — Uśmiechnęłam się smutno, ale z nadzieją. — Dziś, dzięki panu, zrozumiałam, że może dam radę. Że nie muszę wszystkiego robić sama.

— Oczywiście, że nie. Jak będzie trzeba przekopać grządki, to mam glebogryzarkę. Pójdzie szybko. A pani ma pewnie jeszcze ten przepis na gnojówkę z pokrzyw? — Mrugnął do mnie.

Roześmiałam się.

— Mam. I chętnie się podzielę. Ale pod warunkiem, że doradzi mi pan w kwestii winogron. Te przy altanie strasznie zdziczały.

— Umowa stoi.

Miałam plany

Siedzieliśmy jeszcze chwilę, dopijając herbatę, podczas gdy zmierzch powoli otulał ogrody działkowe. Dookoła panował spokój. Gdzieś w oddali cykał świerszcz. Nie czułam już tej paraliżującej samotności. Czułam obecność drugiego człowieka, który rozumiał mój ból, bo sam go przeżył. Tadeusz nie zastąpi Stefana. Nikt go nie zastąpi. Ale zdałam sobie sprawę, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią bliskiej osoby. Ono po prostu zmienia swój bieg, meandruje, czasem wpływa na spokojniejsze wody, a czasem na te bardziej burzliwe. Ważne, żeby nie płynąć samemu, gdy nie ma takiej potrzeby.

Gdy żegnaliśmy się przy furtce, Tadeusz uścisnął moją dłoń. Jego uścisk był pewny i ciepły.

— Do zobaczenia w przyszłym tygodniu? — zapytał.

— Tak, na pewno przyjadę — odpowiedziałam bez wahania. — Muszę w końcu posiać te pomidory. Szklarnia czeka.

— To dobrze. Będę na działce, jakby co. Dobrej nocy, Halino.

Wsiadłam do samochodu. Fotel pasażera wciąż był pusty, ale nie budził już we mnie lęku. Spojrzałam w lusterko wsteczne na naszą działkę. Zarys domku majaczył w ciemnościach, a szyby szklarni błyszczały w świetle księżyca. Wyglądało to tak, jakby ogród puszczał do mnie oko.

Włączyłam radio. Leciała jakaś spokojna, stara piosenka, którą oboje ze Stefanem lubiliśmy. Zamiast przełączyć stację, pogłośniłam trochę i ruszyłam w stronę miasta. Wiedziałam, że wrócę do pustego mieszkania, ale wiedziałam też, że za tydzień wrócę tutaj. Do moich roślin, do wspomnień o Stefanie i do nowej znajomości, która, czułam to, mogła być początkiem czegoś dobrego, a przynajmniej początkiem końca mojej samotności. Nie byłam już tylko wdową opłakującą stratę. Byłam znowu działkowiczką. Miałam plany. Miałam pomidory do posadzenia. I miałam sąsiada, który miał glebogryzarkę. To było więcej, niż mogłam marzyć jeszcze tego ranka.

Halina, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: