Od ponad trzydziestu lat żyłam w przekonaniu, że jestem filarem swojej rodziny. Sama wychowałam Oskara i to ja byłam jego światem. Kiedy się ożenił, mówiłam wszystkim, że cieszę się jego szczęściem. W rzeczywistości czułam, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Zbliżał się Dzień Teściowej, a ja byłam pewna, że wreszcie zobaczę, czy Kamila rozumie, komu zawdzięcza swoje miejsce w tej rodzinie.

Obiad nigdy nie był miły

Niedzielny obiad zawsze był u mnie. Tak było od lat i nie zamierzałam tego zmieniać. W tę marcową niedzielę też wszystko przygotowałam sama – rosół, pieczeń, sałatkę, którą Oskar lubił od dziecka. Kiedy weszli, Zosia od razu pobiegła do mojego salonu.

– Babciu, zobacz, jaką mam sukienkę! – zawołała.

– Śliczna, kochanie – uśmiechnęłam się i poprawiłam jej kołnierzyk. – Tylko trochę cienka jak na taką pogodę.

Kamila zdjęła płaszcz i spojrzała na mnie uważnie.

– Ma pod spodem rajstopy, jest jej ciepło.

Skinęłam głową, ale w środku poczułam znajome ukłucie. Zawsze musiała mieć ostatnie słowo.

Przy stole zaczęło się niewinnie.

– Zosia chodzi już na dodatkowe zajęcia? – zapytałam.

– Tak, na plastykę i angielski – odpowiedziała Kamila.

– A nie za wcześnie? Dziecko powinno mieć dzieciństwo.

– Ma dzieciństwo – odparła spokojnie. – Sama chciała.

Zwróciłam się do Oskara.

– Pamiętasz, jak po szkole biegałeś na podwórko? Nie potrzebowałeś tylu zajęć.

Oskar spojrzał w talerz.

– Mamo, czasy się zmieniły.

Poczułam, jak narasta we mnie irytacja. Zawsze, gdy próbowałam coś zasugerować, byłam zbywana. Jakby moje doświadczenie nic nie znaczyło.

– A praca? – podjęłam temat, krojąc mięso. – Wróciłaś już na pełen etat?

– Tak – odpowiedziała Kamila. – Ułożyliśmy grafik tak, żeby Zosia była zaopiekowana.

– Ja przez lata byłam w domu – powiedziałam, patrząc na syna. – I jakoś dałam radę.

Kamila odłożyła widelec.

– Nie kwestionuję tego. Ale to była twoja decyzja. My podjęliśmy inną.

Rozmowy były przepychanką

W jej głosie nie było podniesionego tonu. Była za to granica. Coraz wyraźniejsza. Zaczęłam mówić głównie do Oskara. Pytałam o jego pracę, o samochód, o plany na wakacje. Kamila siedziała obok niego, jakby była dodatkiem. Widziałam, że ją to boli. Zauważałam, jak prostuje plecy, jak zaciska usta. A mimo to nie potrafiłam przestać. Miałam wrażenie, że jeśli uznam ją w pełni, to stracę coś, co budowałam całe życie.

Kiedy podawałam deser, Zosia powiedziała:

– Mamo piekła podobne ciasto wczoraj.

– Naprawdę? – uniosłam brwi. – To może kiedyś spróbuję.

Kamila spojrzała mi prosto w oczy.

– Mogę przynieść następnym razem.

– Jeśli znajdziesz czas – odpowiedziałam, zanim zdążyłam się powstrzymać.

Oskar westchnął głośno.

– Mamo…

– Co? – rozłożyłam ręce. – Tylko żartuję.

Ale to nie był żart. To było przypomnienie, że w moim domu to ja ustalam zasady. Kiedy wyszli, stałam chwilę w przedpokoju. Cisza była ogłuszająca. Spojrzałam na stół pełen brudnych talerzy i nagle poczułam zmęczenie, którego nie chciałam nazwać. Wmawiałam sobie, że walczę o szacunek. Że bronię swojego miejsca. Jednak gdzieś pod tą twardą skorupą czaiła się myśl, że może tak naprawdę walczę z kimś, kto wcale nie chce mnie zastąpić.

Czekałam na Dzień Teściowej

Im bliżej było Dnia Teściowej, tym częściej łapałam się na tym, że wyobrażam sobie konkretną scenę. Dzwonek do drzwi, Kamila z bukietem kwiatów i z uprzejmym uśmiechem, może nawet z ciastem. A potem słowa, na które – jak sądziłam – zasłużyłam: „Dziękuję za wszystko”. Spotkałam się z Elżbietą dwa dni przed świętem. Siedziałyśmy przy oknie w kawiarni, obserwując przechodniów.

– W tym roku zobaczymy, czy młoda potrafi się zachować – powiedziałam, poprawiając apaszkę. – W końcu jest takie święto nie bez powodu.

Elżbieta spojrzała na mnie z ukosa.

– A czego właściwie oczekujesz, Irena?

– Gestu. Szacunku. Może… przeprosin.

– Za co miałaby cię przepraszać?

Zawahałam się tylko na moment.

– Za to, jak mnie traktuje. Jakby moje zdanie się nie liczyło.

Elżbieta oparła dłonie na filiżance.

– A liczy się zdanie Kamili, kiedy mówisz przy wszystkich, że zobaczymy, czy pogodzi pracę z domem?

Poczułam, jak coś ściska mnie w gardle.

– To była troska.

– Czy na pewno?

Wróciłam do domu z poczuciem rozdrażnienia. Zamiast zastanowić się nad jej słowami, zaczęłam porządkować mieszkanie. Wypolerowałam stół w salonie, wyjęłam z szafy elegancki obrus. Jakby przygotowania same w sobie miały przyciągnąć oczekiwane wydarzenia. Wieczorem usiadłam w fotelu i zaczęłam wspominać różne sytuacje. Jak kiedyś poprawiłam Kamilę przy znajomych, gdy pomyliła datę rodzinnej uroczystości.

– U nas zawsze było to w maju, nie w czerwcu – powiedziałam wtedy. – Trzeba znać tradycję.

Albo gdy przy Zosi rzuciłam:

– Mama dużo pracuje, więc babcia pomoże.

Kamila uśmiechnęła się wtedy sztywno. Teraz, gdy odtwarzałam te sceny w pamięci, zobaczyłam je inaczej. W każdej z nich byłam ja – stanowcza, pewna siebie. I ona – uprzejma, ale coraz bardziej wycofana.

Trochę się denerwowałam

W Dzień Teściowej wstałam wcześnie. Ubrałam jasną bluzkę, tę, w której zawsze wyglądałam „odświętnie”. Telefon położyłam na stole, ekranem do góry. Co kilka minut zerkałam, czy nie miga powiadomienie.

– To przecież oczywiste, że przyjdzie – mruknęłam do siebie.

W południe cisza zaczęła ciążyć. W głowie pojawiła się myśl, której wcześniej nie dopuszczałam: a jeśli dla niej to święto nic nie znaczy? Przeszłam się po mieszkaniu. Otworzyłam okno, jakby świeże powietrze mogło przegonić narastający niepokój. Wróciłam do salonu i spojrzałam na pusty wazon stojący na stole.

Nagle dotarło do mnie coś niewygodnego – ja przez lata nie świętowałam Dnia Teściowej swojej własnej teściowej. Uważałam, że to sztuczne. Że liczą się codzienne relacje.

– To nie to samo – powiedziałam na głos, jakby ktoś mnie oskarżał.

Ale w środku poczułam rysę na swoim przekonaniu, że mam prawo oczekiwać bezwarunkowego uznania. Minęła pierwsza. Potem druga. Telefon milczał.

Synowa milczała

O wpół do trzeciej telefon wreszcie zawibrował. Serce podskoczyło mi do gardła. Otworzyłam wiadomość. To tylko Oskar z jakąś informacją o Zosi. Tylko tyle. Przeczytałam ją trzy razy, jakbym między wierszami miała znaleźć coś więcej. Nie było emotikony, nie było zapowiedzi wizyty. Usiadłam ciężko na kanapie. W głowie zaczęły kłębić się myśli. Zanim zdążyłam się powstrzymać, wybrałam numer syna.

– Dziękuję za… wiadomość – powiedziałam chłodno.

– Mamo, chciałem zadzwonić później, Zosia miała zajęcia. Świetnie sobie radzi.

– Rozumiem. A Kamila? Dziś Dzień Teściowej... Wypadałoby...

Po drugiej stronie zapadła chwila milczenia.

– Mamo… Kamila nie czuje się gotowa do składania ci życzeń.

Poczułam, jak coś we mnie pęka.

– Słucham? Nie jest gotowa? To jakieś nieporozumienie.

– Nie, mamo. To konsekwencja tego, co między wami jest od dawna.

– Czyli czego?

– Tego, że ją oceniasz. Że przy każdej okazji pokazujesz, że twoim zdaniem robi coś nie tak.

– Martwię się o was! – podniosłam głos. – To chyba naturalne?

– Martwić się można inaczej – odpowiedział spokojnie. – Ona czuje się przez ciebie poniżana.

To słowo znowu uderzyło mnie jak kamień.

– Nigdy jej nie poniżałam.

– Może nie wprost. Ale kiedy mówisz przy wszystkich, że „zobaczymy, czy da radę”, to nie brzmi jak wsparcie.

Milczałam. Przez chwilę słyszałam tylko własny oddech.

– Mamo, my nie chcemy konfliktu. Ale nie możemy udawać, że wszystko jest dobrze.

– Czyli co? – zapytałam cicho.

– Chcemy przyjechać dziś wieczorem. Porozmawiać. Jeśli to ma działać, musi się coś zmienić.

Zgodziłam się, choć w środku kipiałam z mieszaniny złości i wstydu.

Tego się nie spodziewałam

Kiedy przyszli, nie było kwiatów. Zosia pobiegła do swojego kąta z zabawkami, jakby wyczuwała napięcie. Kamila usiadła naprzeciwko mnie.

– Nie złożyłam życzeń, bo nie chciałam być nieszczera – zaczęła. – Szacunek to dla mnie coś więcej.

– A dla mnie? – zapytałam ostro.

– Dla ciebie to często posłuszeństwo.

Te słowa zawisły w powietrzu.

– Kiedy poprawiasz mnie przy innych, kiedy mówisz do Oskara, jakby mnie nie było… czuję, że gardzisz mną. A ja nie potrafię świętować relacji, w której czuję się w taki sposób.

Spojrzałam na syna, oczekując, że zaprotestuje. On jednak powiedział tylko:

– Mamo, ja też to widzę.

To zabolało bardziej niż brak kwiatów.

– Czyli jestem najgorsza? – wyszeptałam.

– Nie – odparła Kamila spokojnie. – Ale jeśli nic się nie zmieni, będziemy rzadziej przyjeżdżać. Chcę chronić siebie i Zosię przed napięciem.

W tym momencie po raz pierwszy wyobraziłam sobie swoje mieszkanie bez ich wizyt. Święta bez śmiechu wnuczki. Urodziny bez tortu, który wspólnie kroimy. Nagle moja duma przestała być tarczą. Stała się ciężarem.

– Bałam się, że zabierzesz mi syna – powiedziałam, patrząc na Kamilę. – Dlatego byłam… surowa.

– Nie chcę go zabierać – odpowiedziała cicho. – Chcę tylko być traktowana jak część tej rodziny, nie jak intruz.

Oskar wziął mnie za rękę.

– Mamo, możemy to naprawić. Ale musimy wszyscy chcieć.

Siedzieliśmy w milczeniu. Nie było pojednawczego uścisku ani łez. Była za to świadomość, że stoimy na granicy – albo ją przekroczymy razem, albo każdy pójdzie w swoją stronę.

To chyba jednak moja wina

Kiedy zamknęły się za nimi drzwi, nie włączyłam telewizora, jak robiłam to zwykle, by zagłuszyć myśli. Usiadłam przy stole, przy którym jeszcze kilka godzin wcześniej czekałam na kwiaty. Wazon nadal stał pusty. Patrzyłam na niego długo, aż w końcu zrozumiałam, że to nie on był problemem. Najbardziej bolało mnie nie to, że Kamila nie złożyła mi życzeń. Bolało mnie to, że mój syn potwierdził jej słowa. Że zobaczył to, czego ja uparcie nie chciałam widzieć.

Przez lata budowałam obraz siebie jako matki poświęcającej wszystko. Powtarzałam, że bez mojej determinacji Oskar nie byłby tym, kim jest. To była prawda. Ale nie cała. Bo z tej prawdy zrobiłam narzędzie. Oczekiwałam wdzięczności, która miała trwać bez końca. Oczekiwałam pierwszeństwa, które nie mogło przetrwać jego dorosłości.

Następnego dnia obudziłam się z ciężarem w piersi. Chwyciłam telefon kilka razy i odkładałam go z powrotem. W końcu napisałam do Kamili krótką wiadomość:

„Wczoraj dużo myślałam. Może rzeczywiście byłam zbyt surowa. Jeśli zechcesz, chciałabym porozmawiać tylko we dwie”.

Patrzyłam w ekran, jakby miał wydać wyrok. Odpisała po kilkunastu minutach:

„Dziękuję. Też bym tego chciała”.

To nie były czułe słowa. Nie było zapewnień o miłości. Ale nie było też chłodu.

Kilka dni później spotkałyśmy się w małej kawiarni niedaleko jej pracy. Czułam się nieswojo, jak uczennica wezwana na rozmowę. Nie stałyśmy się nagle serdecznymi przyjaciółkami. Nadal różnimy się w wielu sprawach. Czasem czuję, że coś we mnie chce znów skomentować, poprawić, ocenić. Ale wtedy przypominam sobie tamten pusty wazon.

Irena, 63 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

