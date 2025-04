„Rodzina traktowała nasz dom jak darmowy hotel na majówkę. Aż mnie korciło, żeby wystawić im rachunek”

„– Widzisz, kochanie? I po co hotel? Rodzina to skarb. Tyle wygody, zero kosztów. Trzeba wiedzieć, jak się ustawić w życiu – usłyszałam. I wtedy wiedziałam, że jestem nie tylko kucharką, przewodnikiem, psychologiem i szoferem. Byłam też po prostu frajerką”.