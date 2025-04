Majówka miała być spokojnym odpoczynkiem na łonie natury, okazją do lepszego poznania rodziny Ani, mojej dziewczyny. Od tygodni namawiała mnie, żebym pojechał z nią na wieś do jej dziadków. Twierdziła, że „na luzie”, „w cieplej atmosferze”, „bez żadnych spiny” – a ja, jak to ja, dałem się przekonać. W sumie myślałem: świeże powietrze, kiełbaska z grilla, może jakieś piwko, pogaduchy z teściem. Sielsko, anielsko. Nie spodziewałem się, że wszystko wymknie się spod kontroli, że wybuchnie awantura, która wystawi nasz związek na poważną próbę i zostawi po sobie pęknięcia trudne do naprawienia.

Przygotowania pełne napięcia

Na dwa dni przed wyjazdem Ania zaczęła się pakować. I nie było w tym nic złego, gdyby nie fakt, że robiła to jakby jechała na trzytygodniową wyprawę do Amazonii.

– Po co ci trzy swetry, skoro zapowiadają 25 stopni? – zapytałem, widząc, jak upycha kolejny do torby.

– A jakby się ochłodziło? Albo jakbyśmy siedzieli wieczorem przy ognisku? Ty nic nie rozumiesz – odpowiedziała, nie przerywając pakowania.

Kręciłem głową, ale w sumie uznałem, że niech robi po swojemu. Niech to będzie jej sposób na radzenie sobie z napięciem, które czułem w niej wyraźnie. Wiedziałem, że bardzo chce, żebym dobrze wypadł przed jej rodziną, że to dla niej ważne. Problem w tym, że mnie takie rodzinne zloty od zawsze trochę przerażały. Za dużo kurtuazji, za mało szczerości.

– Tylko pamiętaj, żeby nie mówić mojej babci, że nie wierzysz w małżeństwo. Ona jest bardzo religijna – rzuciła, jakby to była błahostka.

– Aha… czyli mam kłamać? – spojrzałem na nią z niedowierzaniem.

– Nie kłamać. Po prostu… pominąć pewne rzeczy – powiedziała, patrząc na mnie z tym swoim spojrzeniem, które miało mnie rozbroić.

W aucie było duszno nie tylko przez majowe słońce, ale też przez nasze milczenie. Każde z nas miało w głowie swój plan na ten weekend. A ja zaczynałem przeczuwać, że coś pójdzie nie tak. I że to nie będzie weekend z tych, które będziemy wspominać z rozrzewnieniem.

Spotkanie z rodziną Ani

Już na podjeździe poczułem się nieswojo. Z domu wyskoczyła trójka dzieci – kuzyni, jak się później okazało – i zaczęli biegać wokół auta, jakby właśnie przyjechała delegacja z ministerstwa. Ania otworzyła drzwi, zanim zdążyłem zgasić silnik, i już była w objęciach ciotki, mamy, babci. Wszyscy się przytulali, śmiali, a ja stałem z torbą w ręku, niepewnie się uśmiechając.

– A to ten twój chłopak! – zawołała jakaś starsza pani w fartuchu, która od razu ruszyła w moją stronę. – Chodź no, dziecko, pokaż się!

Zanim zdążyłem zareagować, zostałem uściskany, poklepany po plecach i zaprowadzony na ganek, gdzie już czekał stół zastawiony jak na wesele.

– My tu tak skromnie – rzucił dziadek Ani, podsuwając mi krzesło. – Ale zawsze coś się znajdzie. Lubisz schabowego?

– Uwielbiam – odpowiedziałem, choć mięso jadłem coraz rzadziej.

– A piwko? – zawołał ktoś z końca stołu, nie czekając na moją odpowiedź, tylko wcisnął mi do ręki zimną puszkę.

W ciągu pięciu minut miałem już nałożony obiad, nalane piwo i kilka spojrzeń kobiet, które ewidentnie mnie lustrowały. Ania uśmiechała się szeroko, dumna, że jestem tam z nią. A ja próbowałem wpasować się w ten gwar, zrozumieć hierarchię przy stole i nie powiedzieć nic, co mogłoby wywołać spięcie. Nie wiedziałem jeszcze, że to dopiero wstęp do znacznie trudniejszych prób.

Nieproszeni goście i niewygodne pytania

Po obiedzie przyszedł czas na kawę i ciasto. Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, aż do momentu, kiedy na podwórko wjechało granatowe audi z ciemnymi szybami. Ania zbladła, jakby zobaczyła ducha.

– Tylko nie oni – szepnęła i zacisnęła szczękę.

– Kto? – zapytałem zdezorientowany.

– Wujek Stefan i ciotka Iza. Zawsze muszą wszystko zepsuć.

Wujek Stefan wszedł z fasonem, rozejrzał się i od razu zaczął komentować, kto ile przytył, a kto „chyba już dawno powinien za mąż iść”. Ciotka Iza – kobieta o ostrych rysach i spojrzeniu – ruszyła w moją stronę.

– No to ty jesteś ten „artysta”, co? – powiedziała, z przekąsem podkreślając ostatnie słowo. – Ania mówiła, że coś tam piszesz? Poezję?

– Raczej reportaże – odpowiedziałem spokojnie.

– Aha… czyli nic konkretnego – mruknęła i poszła dalej, zostawiając mnie z uśmiechem przyklejonym do twarzy.

Przez kolejne pół godziny czułem się jak na egzaminie. Padły pytania o zarobki, o plany na przyszłość, o to kiedy wreszcie się pobierzemy i czy planujemy dzieci. Starałem się odpowiadać spokojnie, ale z każdą minutą czułem, że moje zdenerwowanie rośnie. Ania próbowała ratować sytuację, zmieniać temat, ale pytania wracały jak bumerang.

– Nie boisz się, że nie utrzymasz rodziny z tego pisania? – zapytał wujek, patrząc mi prosto w oczy.

Wziąłem łyk kawy, żeby nie odpowiedzieć zbyt impulsywnie. Wiedziałem, że to dopiero początek. I że najgorsze przed nami.

Ognisko nie wypaliło

Wieczorem wszyscy zebrali się przy ognisku. Na pierwszy rzut oka – sielsko. Drewniane ławy, gitara, śpiewy. Nawet babcia podrygiwała do „Hej sokoły”. Ale pod tą pozorną harmonią buzowały napięcia, które wcześniej udało się przykryć ciastem i kawą. Usiadłem z Anią trochę z boku. Mieliśmy już dość. Zaczęliśmy rozmawiać szeptem, żeby nikt nie słyszał, ale jak to bywa – zawsze ktoś usłyszy.

– Wiem, że ci trudno, ale to tylko jeden weekend – mówiła cicho, łapiąc mnie za rękę.

– Nie chodzi tylko o to. Wiesz, że nie lubię udawać. A dzisiaj cały dzień tylko to robię – odpowiedziałem, nieco zbyt ostro.

– Coś powiedziałeś? – zapytał wujek Stefan, który nagle się pojawił. – Bo ja słyszałem, że nie lubisz udawać. A może udajesz, że kochasz naszą Anię?

– Proszę cię, Stefan – próbowała go uciszyć jedna z kuzynek, ale było już za późno.

– Nie, nie, powiedzmy sobie szczerze. Bo jak ktoś chce wchodzić do rodziny, to powinien mieć jaja, a nie tylko miękkie serce i pióro – dodał, patrząc na mnie wyzywająco.

Wstałem powoli. Czułem, jak moje dłonie się pocą, a w gardle pojawia się gula.

– Ja Anię kocham. Ale nie muszę spełniać waszych wyobrażeń o tym, jaki powinienem być. I nie muszę nikomu niczego udowadniać.

Cisza. Nikt się nie odezwał. Ania patrzyła na mnie zaskoczona. Może pierwszy raz powiedziałem to tak wyraźnie. Ale w tej ciszy czułem, że coś się właśnie nieodwracalnie zmieniło.

Rozmowy, które nie powinny się wydarzyć

Po tamtej scenie przy ognisku wieczór rozpadł się jak domek z kart. Ludzie zaczęli się rozchodzić – jedni w milczeniu, inni w niezręcznej zadumie. Ja poszedłem za dom, potrzebowałem oddechu, przestrzeni. Po kilku minutach usłyszałem za sobą kroki. Myślałem, że to Ania. Ale to była jej matka.

– Przepraszam cię za Stefana – powiedziała z niepewnością. – On zawsze miał język jak brzytwa. Ale... wiesz, my też się martwimy.

Spojrzałem na nią pytająco.

– Ania to jedynaczka. Oczko w głowie całej rodziny. A ty… no cóż… jesteś inny niż się spodziewaliśmy.

– To źle? – zapytałem cicho.

– Nie wiem – odpowiedziała szczerze. – Może po prostu się boimy, że ją skrzywdzisz. Widzisz, z takich chłopaków jak ty... trudno wyczytać, co mają naprawdę w sercu.

Milczałem. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Nie chciałem się tłumaczyć, a jednocześnie czułem, że muszę coś z siebie zrzucić.

– Kocham ją – powiedziałem. – Może nie po waszemu, nie według tego, co uważacie za bezpieczne. Ale uczciwie. Prawdziwie. Nie planuję jej skrzywdzić. Chciałbym, żebyście mi kiedyś zaufali.

Nie odpowiedziała. Po chwili tylko pokiwała głową i odeszła. W nocy Ania przyszła do mnie do pokoju gościnnego. Bez słowa. Położyła się obok i objęła mnie ramieniem.

– Nie wiem, czy to naprawimy – szepnęła. – Ale chcę spróbować.

Zasnąłem późno. Z głową pełną pytań, których nie powinienem nigdy musieć zadawać.

Majówka nie należała do udanych

Wróciliśmy w ciszy. Nie było rozmowy, nie było podsumowania. Radio grało coś spokojnego, a my patrzyliśmy przez okna na majową zieleń, jakby każde z nas czekało, aż drugie zacznie. Dopiero po wjechaniu do miasta, Ania westchnęła cicho.

– Myślałam, że będzie inaczej.

– Ja też.

Zostawiłem ją pod blokiem, ale nie wysiadłem z auta. Nie zaprosiła mnie na górę, a ja nie poprosiłem, żeby została. To nie była obraza. Raczej... zawieszenie. Przez kolejne dni nie pisaliśmy. Nie dzwoniliśmy. Z jednej strony ulga, że już po wszystkim, z drugiej – pustka. Wiedziałem, że ta majówka coś między nami zmieniła. Nie chodziło tylko o Stefana, pytania o dzieci i zarobki. Chodziło o to, że nagle stanęliśmy naprzeciw siebie – ja i świat Ani. I okazało się, że coś się nie skleja.

Zadzwoniła po tygodniu.

– Możemy się spotkać?

Spotkaliśmy się w parku. Szła powoli, z opuszczoną głową. Usiadła na ławce, nie patrząc na mnie.

– Przepraszam. Za nich, za siebie. Za to, że nie umiałam stanąć po twojej stronie.

– Nie musiałaś wybierać – odpowiedziałem. – Ale rozumiem, jeśli chcesz żyć inaczej niż ja.

Zamilkliśmy. Ludzie przechodzili obok, dzieci biegały, ktoś śmiał się zbyt głośno.

– Kocham cię, wiesz? – powiedziała nagle.

– Ja ciebie też – odpowiedziałem. – Ale czasem to nie wystarcza.

To była nasza ostatnia rozmowa. Czasem ją jeszcze widuję na mieście. Idzie uśmiechnięta, z kimś innym. I myślę sobie: może i dobrze, że ta majówka się wydarzyła. Pokazała, czego naprawdę między nami brakowało.

Kuba, 28 lat

