Patrzyłam na wymięty paragon ze stacji benzynowej i nie mogłam uwierzyć własnym oczom. W ciągu zaledwie kilku dni wyjeździłam setki kilometrów, krążąc w amoku. Tłumaczyłam sobie i bliskim, że szukam idealnych, tradycyjnych produktów na świąteczny stół, ale prawda była znacznie bardziej skomplikowana. Ta szaleńcza, kosztowna jazda była moją desperacką ucieczką przed konfrontacją z własnymi uczuciami i z osobą, której brak odczuwałam najmocniej.**

Ten koszyk to były wspomnienia

Wtorkowy poranek zapowiadał się zupełnie zwyczajnie. Za oknem prószył drobny, przedwiosenny śnieg, który natychmiast topniał na szarych chodnikach. Postanowiłam, że w tym roku zacznę przygotowania do świąt wcześniej, aby uniknąć corocznego stresu. Wyciągnęłam z najwyższej półki w spiżarni stary, wielki kosz, w którym moja rodzina od pokoleń święciła pokarmy. Niestety, gdy tylko złapałam za rączkę, usłyszałam suchy trzask. Stara wiklina nie wytrzymała próby czasu. Rączka oderwała się, a dno koszyka niebezpiecznie się wybrzuszyło.

Zrobiło mi się niesamowicie smutno. Ten kosz był dla mnie symbolem dawnych lat, kiedy wszystko było prostsze, a święta spędzaliśmy w ogromnym, rodzinnym gronie. Mój mąż wszedł do kuchni i widząc moją zmartwioną minę, objął mnie ramieniem.

– Daj spokój, to tylko stary koszyk – powiedział łagodnie. – Po południu podjedziemy do galerii handlowej, w każdym markecie mają teraz tego na pęczki. Kupimy nowy, z ładną wstążką.

– Nie rozumiesz! – wyrwałam się z jego objęć, sama nie wiedząc, skąd we mnie tyle złości. – To nie może być byle jaki koszyk z taśmy produkcyjnej. To musi być prawdziwa, rzemieślnicza wiklina. Babcia by mi nie wybaczyła, gdybym poszła ze święconką w jakimś plastikowym dziadostwie.

Mąż tylko westchnął i poszedł do pracy, zostawiając mnie samą z moimi natrętnymi myślami. Wtedy podjęłam decyzję. Znalazłam w internecie adres starego plecionkarza, który mieszkał w niewielkiej wsi oddalonej o osiemdziesiąt kilometrów od naszego miasta. Bez wahania ubrałam płaszcz, wzięłam kluczyki do samochodu i ruszyłam w drogę. Nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek mojej przedziwnej podróży.

Uparłam się

Droga dłużyła się niemiłosiernie. Krajobraz za szybą był monotonny, a radio cicho grało przeboje, na które w ogóle nie zwracałam uwagi. Kiedy dotarłam na miejsce, okazało się, że pan rzemieślnik owszem, ma koszyki, ale żaden nie przypominał tego mojego. Były zbyt jasne, zbyt nowoczesne, o zupełnie innych splotach.

– Pani kochana, takich to już się nie robi – wytłumaczył mi starszy mężczyzna, wycierając dłonie w roboczy fartuch. – Teraz ludzie chcą lekkie, malutkie. Ale słyszałem, że w miasteczku za rzeką, u na targu, ktoś jeszcze takie tradycyjne sprzedaje. To będzie jakieś pięćdziesiąt kilometrów stąd.

Podziękowałam, wsiadłam do samochodu i ruszyłam dalej. Wskaźnik paliwa powoli opadał, ale zupełnie się tym nie przejmowałam. Prowadzenie auta dawało mi dziwne poczucie kontroli. Kiedy skupiałam się na drodze, na zmianie biegów i wyprzedzaniu ciężarówek, nie musiałam myśleć o tym, jak bardzo pusto będzie w tym roku przy naszym stole. Nie musiałam myśleć o mojej młodszej siostrze, z którą nie rozmawiałam od ponad trzech lat.

Kiedyś byłyśmy nierozłączne. Święta zawsze przygotowywałyśmy razem, dzieląc się obowiązkami i śmiejąc do łez przy wyrabianiu ciasta. Wszystko zepsuło się podczas pamiętnej awantury o podział majątku po dziadkach. Padło wtedy wiele niepotrzebnych słów. Obie uniosłyśmy się dumą i od tamtej pory nasz kontakt ograniczał się do suchych, zdawkowych życzeń wysyłanych smsem. Bardzo mi jej brakowało, zwłaszcza teraz, w tym przedświątecznym okresie, ale żadna z nas nie potrafiła wyciągnąć ręki na zgodę.

Uciekałam przed samą sobą

Na targu oczywiście nie znalazłam wymarzonego koszyka. Kupiłam za to pięć kilogramówmąki, słoik domowego chrzanu i pęto kiełbasy, wmawiając sobie, że w mieście nie dostałabym tak dobrych produktów. Mój bagażnik powoli się zapełniał, a ja, zamiast wracać do domu, szukałam kolejnych pretekstów, by jechać dalej.

Kolejnego dnia wymyśliłam, że muszę zdobyć specyficzny rodzaj białego maku do wielkanocnego makowca. Znalazłam go w małym sklepiku w miejscowości oddalonej o sto dwadzieścia kilometrów. Potem była wyprawa po specjalne, ekologiczne jajka z wolnego wybiegu od gospodarza, o którym przeczytałam na jakimś forum internetowym. Dni mijały, a ja spędzałam całe dnie za kółkiem.

Mąż dzwonił do mnie zaniepokojony.

– Gdzie ty znowu jesteś? – pytał w słuchawce, a ja słyszałam w jego głosie narastającą frustrację. – Miałaś tylko kupić kilka rzeczy. W domu jest bałagan, trzeba umyć okna, a ciebie ciągle nie ma.

– Zbieram potrzebne składniki – odpowiadałam wymijająco, patrząc na przesuwające się za szybą drzewa. – Chcę, żeby wszystko było idealnie. Wrócę wieczorem.

Oszukiwałam samą siebie. Z każdym przejechanym kilometrem uświadamiałam sobie coraz bardziej, że te zakupy to tylko iluzja. Zapach świeżego chleba w bagażniku czy widok ręcznie robionych serwetek, które kupiłam po drodze, nie potrafiły wypełnić pustki w moim sercu. Moja trasa stawała się coraz bardziej irracjonalna, ale podświadomie wiedziałam, dokąd zmierzam. Powoli, zataczając szerokie kręgi, zbliżałam się do miasta, w którym mieszkała moja siostra.

Nagle wszystko zrozumiałam

Wielki Czwartek przywitał mnie ulewnym deszczem. Siedziałam na stacji benzynowej, zaledwie dwadzieścia kilometrów od domu mojej siostry. Właśnie zatankowałam do pełna po raz czwarty w ciągu miesiąca. Kiedy podeszłam do kasy i zapłaciłam, kasjer podał mi długi wydruk.

– Proszę bardzo, to pani paragon – powiedział z uprzejmym uśmiechem.

– Dziękuję – odparłam machinalnie.

Wróciłam do samochodu, zatrzasnęłam drzwi i spojrzałam na zgnieciony papier. Kwota na dole była ogromna. Wyciągnęłam z torebki pozostałe paragony za paliwo z ostatnich dni i szybko dodałam je do siebie w pamięci. Wynik mnie poraził. Wydałam na benzynę znacznie więcej, niż na wszystkie te pieczołowicie gromadzone produkty w bagażniku. Zrozumiałam absurdalność całej sytuacji.

Oparłam głowę o kierownicę. Słuchałam miarowego uderzania kropli deszczu o dach samochodu. Otworzyłam schowek, żeby schować paragony i mój wzrok padł na starą, wyblakłą kopertę. To był list od naszej babci, który znalazłam kilka tygodni temu podczas porządków, a potem wrzuciłam do auta i o nim zapomniałam. Wyciągnęłam drżącą dłonią zapisaną kartkę. Babcia pisała w nim o tym, jak ważne jest, aby rodzina trzymała się razem, niezależnie od życiowych burz.

Poczułam pieczenie pod powiekami. Te wszystkie mąki, chrzany, poszukiwania idealnego koszyka – to wszystko było próbą odtworzenia atmosfery, którą tworzyły relacje, a nie przedmioty. Tradycja to nie perfekcyjnie zapleciona wiklina, ale ludzie, z którymi dzielimy się tym, co mamy.

To był impuls

Wyciągnęłam telefon. Moje palce drżały, gdy odszukiwałam jej numer w kontaktach. Sygnał łączenia wydawał się trwać w nieskończoność. Chciałam się rozłączyć, stchórzyć, odjechać, ale wtedy usłyszałam jej głos.

– Słucham? – odezwała się niepewnie.

Prawdopodobnie nie miała mojego numeru zapisanego w nowym telefonie, albo była po prostu zaskoczona.

– To ja – powiedziałam cicho, czując, jak gardło zaciska mi się ze wzruszenia. – Jestem niedaleko. Stoję na stacji benzynowej przed twoim miastem.

Po drugiej stronie zapadła długa cisza. Słyszałam tylko jej przyspieszony oddech.

– Pomyślałam... – kontynuowałam, nie dając jej szansy na odłożenie słuchawki. – Pomyślałam, że może masz ochotę na domowy chrzan i trochę wiejskiej kiełbasy. Kupiłam o wiele za dużo. I... bardzo za tobą tęsknię.

Minęło kilka długich sekund, zanim usłyszałam odpowiedź. Jej głos łamał się dokładnie tak samo jak mój.

– Właśnie wyrobiłam ciasto drożdżowe – powiedziała cicho. – Zawsze miałaś lepszą rękę do kruszonki. Przyjeżdżaj.

Odpaliłam silnik z taką ulgą, jakby nagle spadł ze mnie stukilogramowy ciężar. Droga do jej domu zajęła mi niespełna kwadrans. Kiedy zaparkowałam pod jej furtką, ona już stała na progu. Nie potrzebowałyśmy wielkich słów ani długich wyjaśnień. Kiedy podeszłam bliżej, po prostu padłyśmy sobie w ramiona, płacząc jak małe dziewczynki na środku mokrego od deszczu podjazdu.

Weszłyśmy do środka. W domu pachniało wanilią, ciepłym mlekiem i drożdżami – dokładnie tak, jak w kuchni naszej babci. Usiadłyśmy przy stole z kubkami gorącej herbaty.

– Dlaczego my właściwie przestałyśmy ze sobą rozmawiać? – zapytała w końcu, patrząc na mnie zaczerwienionymi oczami.

– Bo obie byłyśmy zbyt uparte i głupie – przyznałam z uśmiechem, ocierając policzek. – Ale to już nieważne. Ważne, że tu jestem.

Opowiedziałam jej o moim obłędzie, o poszukiwaniach koszyka, o setkach przejechanych kilometrów i o tym, jak dotarło do mnie, że uciekam przed samą sobą. Śmiała się do łez, kiedy opisywałam moje zmagania z GPS-em na wiejskich bezdrożach w poszukiwaniu idealnego maku.

Święta były udane

Tamtego wieczoru nie wróciłam do domu sama. Moja siostra spakowała najpotrzebniejsze rzeczy i wsiadła ze mną do samochodu. Zadzwoniłam do męża, który na wieść o tym, kogo przywożę, zaniemówił z wrażenia, a potem powiedział tylko, że to najlepsza przedświąteczna niespodzianka, jaką mógł sobie wyobrazić.

Nasze święta w tamtym roku nie były perfekcyjne pod względem kulinarnym. Wiejskie jajka okazały się trudne w obieraniu, chrzan był tak ostry, że wyciskał łzy, a zamiast starego, wiklinowego koszyka pożyczyłyśmy od sąsiadki najzwyklejszy koszyczek, który ozdobiłyśmy bukszpanem. Jednak to były najpiękniejsze święta, jakich kiedykolwiek doświadczyłam.

Gdy dzisiaj o tym myślę, uśmiecham się pod nosem. Rzeczywiście, przed tamtą Wielkanocą wydałam na paliwo znacznie więcej niż na wszystkie świąteczne zakupy razem wzięte. Ale nigdy w życiu nie zainwestowałam pieniędzy lepiej. Ten pełen bak i setki bezsensownych kilometrów były mi potrzebne, abym w końcu mogła dojechać tam, gdzie było moje miejsce – do zgody, spokoju i odzyskanej siostry. Czasami musimy zgubić się na długiej drodze, by ostatecznie odnaleźć właściwy kierunek.

Justyna, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

