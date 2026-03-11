Myślałam, że złapałam Pana Boga za nogi, kiedy Justyna zaproponowała, że się do nas wprowadzi. Byłam wtedy na skraju wyczerpania, balansując między wymagającą pracą w korporacji a wychowywaniem dwójki energicznych przedszkolaków. Wizja posiadania w domu kogoś z rodziny, kto za dach nad głową odciąży mnie w domowych obowiązkach, wydawała się spełnieniem marzeń. Nie zauważyłam jednak, że wpuszczam do swojego życia lisa, który nie tylko wyje nam wszystko z lodówki, ale też powoli, po cichu, ogołaca nasz dom z tego, co najcenniejsze. I nie chodziło tylko o zaufanie.

To brzmiało idealnie

Wszystko zaczęło się w listopadzie, w tym najgorszym momencie roku, kiedy dni są krótkie, a lista obowiązków zdaje się nie mieć końca. Mój mąż, Tomek, właśnie dostał awans, co wiązało się z częstymi wyjazdami służbowymi, a ja zostałam sama na placu boju z pięcioletnim Antkiem i trzyletnią Zosią. Moja kariera również wisiała na włosku. Szef dał mi do zrozumienia, że jeśli nie domknę rocznego projektu przed świętami, mogę zapomnieć o premii, a w najgorszym wypadku nawet o stanowisku.

Byłam cieniem samej siebie. Pamiętam ten wieczór, kiedy siedziałam w kuchni nad stygnącą herbatą, patrząc na stertę nieumranych naczyń i słuchając kłótni dzieci w salonie. Wtedy zadzwoniła ciocia Jadzia.

– Wiesz, kochanie, moja Justynka szuka swojego miejsca w świecie – zaczęła tym swoim słodkim, zatroskanym głosem. – W tej małej mieścinie u nas nie ma dla niej perspektyw. Ona tak kocha dzieci, a ty jesteś taka zapracowana... Może by do was przyjechała? Pomieszkałaby trochę, poszukała pracy w stolicy, a w międzyczasie zajęłaby się domem i maluchami. Nie musiałabyś płacić opiekunce.

To brzmiało zbyt pięknie, żeby było prawdziwe. Justynę kojarzyłam głównie ze świąt i rodzinnych zjazdów. Była dziesięć lat młodsza ode mnie, zawsze uśmiechnięta, choć nieco roztrzepana. Pamiętałam, że studiowała coś artystycznego, ale chyba nie skończyła tych studiów. W tamtej chwili jednak nie dbałam o jej dyplomy. Potrzebowałam rąk do pomocy. Potrzebowałam kogoś, kto wstawi pranie, obierze ziemniaki i pobawi się klockami z Antkiem, żebym ja mogła odpisać na te setki maili.

– To świetny pomysł, ciociu – powiedziałam, czując, jak kamień spada mi z serca. – Mamy wolny pokój gościnny na parterze. Niech przyjeżdża choćby jutro.

Tomek był sceptyczny. On zawsze twardo stąpał po ziemi.

– Jesteś pewna, Aniu? – pytał, pakując walizkę na kolejny wyjazd do Poznania. – Rodzina i interesy to rzadko dobre połączenie. Poza tym, czy ona w ogóle umie zajmować się domem?

– Daj spokój, to moja kuzynka, a nie obca osoba z ogłoszenia – broniłam pomysłu. – Poza tym, co może pójść nie tak? Będzie wdzięczna za darmowe mieszkanie w centrum Warszawy. To układ idealny.

Jak bardzo się myliłam, miałam zrozumieć dopiero po kilku tygodniach, ale wtedy byłam zaślepiona nadzieją na odzyskanie choćby odrobiny spokoju.

Pojawiły się pierwsze zgrzyty

Justyna przyjechała z dwiema ogromnymi walizkami i psem, o którym ciocia Jadzia jakoś zapomniała wspomnieć. Był to mały, szczekliwy terier, który od razu zaznaczył terytorium na moim nowym dywanie w przedpokoju. Zagryzłam zęby. Trudno, pomyślałam, wypierzemy. Ważne, że będę miała pomoc.

Pierwsze dni były... dziwne. Justyna była zachwycona naszym domem. Chodziła po pokojach, dotykała mebli, zachwycała się ekspresem do kawy i wielkim telewizorem w salonie.

– Ale wy tu macie luksusy! – wołała, rozkładając się na kanapie. – U nas na wsi to można tylko pomarzyć o takich warunkach.

Ustaliliśmy zasady: my zapewniamy jej pokój, wyżywienie i kieszonkowe, a ona w zamian ogarnia dom w godzinach mojej pracy i zajmuje się dziećmi popołudniami, żebym mogła popracować w ciszy gabinetu.

Rzeczywistość zweryfikowała te ustalenia błyskawicznie. Pierwszego ranka, kiedy wstałam o szóstej, żeby wyszykować dzieci do przedszkola (bo Justyna miała je zaprowadzać dopiero od kolejnego tygodnia, jak się „zaklimatyzuje”), w jej pokoju panowała cisza. Wyszłam do pracy o ósmej, zostawiając jej listę zadań: wstawić zmywarkę, zrobić zakupy na obiad, odkurzyć dół.

Wróciłam o siedemnastej. W domu panował półmrok, zasłony były zaciągnięte. Justyna siedziała w szlafroku przed telewizorem, jedząc zamówioną pizzę.

– O, już jesteś? – zapytała, nie odrywając wzroku od ekranu smartfona. – Słuchaj, nie zrobiłam zakupów, bo nie zostawiłaś mi gotówki, a twojej karty bałam się używać. A z tym sprzątaniem to wiesz... musiałam odpocząć po podróży, strasznie mnie głowa bolała.

Poczułam ukłucie irytacji, ale stłumiłam je. Może faktycznie, zmiana otoczenia, stres. Każdy ma gorszy dzień. Zamówiłam jedzenie dla nas wszystkich i sama posprzątałam kuchnię.

– Jutro będzie lepiej – obiecałam sobie.

Ale jutro wcale nie było lepsze. Schemat zaczął się powtarzać. Justyna wstawała koło południa. Kiedy dzwoniłam do niej z biura o dziesiątej, telefon milczał albo odbierała zaspana, mrucząc coś niezrozumiale. Kiedy wracałam do domu, dzieci co prawda były odebrane z przedszkola (to był jej jedyny stały wkład), ale zazwyczaj siedziały przed tabletem, podczas gdy ona prowadziła wielogodzinne wideorozmowy z koleżankami.

Wydawaliśmy coraz więcej

Po miesiącu Tomek zaczął zauważać, że nasze wydatki na życie drastycznie wzrosły.

– Ania, spójrz na to – pokazał mi wyciąg z konta. – Wydajemy na jedzenie dwa razy więcej niż przed jej przyjazdem. Co my jemy, kawior?

Zaczęłam się temu przyglądać. Nasza lodówka, którą zapełniałam w soboty, w środę świeciła pustkami. Znikały najlepsze sery, wędliny, drogie przekąski, które kupowałam z myślą o gościach. Justyna miała niesamowity apetyt, ale też wybredny gust.

– Kupiłaś ten pasztet z dyskontu? – pytała z przekąsem, grzebiąc w lodówce. – Wiesz, że on ma kiepski skład? Ja wolę ten ekologiczny z delikatesów.

Irytacja narastała we mnie. Wracałam zmęczona z pracy, marząc o chwili spokoju, a zastawałam bałagan i roszczeniową postawę. Co gorsza, Justyna zaczęła traktować nasz dom jak swój folwark. Zapraszała jakieś koleżanki poznane przez internet, kiedy nas nie było. Raz wróciłam wcześniej i zastałam obcą dziewczynę mierzącą moje buty w przedpokoju.

– O, cześć Ania! – Justyna nawet się nie zmieszała. – To Klaudia, pokazywałam jej tylko twoją kolekcję, bo ona też kocha modę.

Zrobiłam awanturę. Wyjaśniłam, że to mój prywatny dom, a nie showroom. Justyna się popłakała, zadzwoniła do cioci Jadzi, a ta po godzinie dzwoniła do mnie z pretensjami, że „stresuję biedną dziewczynę, która się tak stara”. Czułam się jak w pułapce. Nie mogłam jej wyrzucić, bo rodzina by mnie zlinczowała, a z drugiej strony czułam, że tracę kontrolę nad własnym życiem.

Zaczęły ginąć rzeczy

Najpierw były to drobiazgi. Ulubiona pomadka, której nie mogłam znaleźć w torebce. Potem markowy szalik, który dostałam od Tomka na rocznicę. Kiedy zapytałam Justynę, wzruszyła ramionami.

– Pewnie Zosia gdzieś schowała, wiesz jak dzieci lubią się bawić twoimi rzeczami – powiedziała, smarując tosta moim najdroższym kremem orzechowym.

Uwierzyłam. Zosia faktycznie miała etap przebierania się za mamę. Przeszukałam pokój dziecięcy, ale szalika nie znalazłam. Tydzień później szukałam blendera. Kupiłam go pół roku temu, był to profesjonalny sprzęt, którego używałam do robienia koktajli. Zniknął z szafki.

– Justyna, widziałaś blender? – zapytałam, czując narastający niepokój.

– Ten duży, srebrny? – zapytała znad laptopa. – A, chyba się zepsuł. Tak buczał dziwnie, to go wyniosłam do garażu, żeby nie zagracał kuchni.

Poszłam do garażu. Blendera nie było. Kiedy wróciłam z pytaniem, stwierdziła, że może jednak wystawiła go przed dom, bo był odbiór elektrośmieci.

– Wyrzuciłaś sprzęt za 500 złotych, bo „dziwnie buczał”? – krzyknęłam.

– Nie krzycz na mnie! Chciałam pomóc, zrobić porządek! – znowu te jej krokodyle łzy. – Ty masz tyle tych gratów, że się potykasz o własne nogi, a ja próbuję to jakoś ogarnąć.

Czułam się winna. Może faktycznie jestem bałaganiarą? Może faktycznie nie zauważyłam, że się zepsuł? Praca tak mnie pochłaniała, że traciłam kontakt z rzeczywistością domową. Justyna to wykorzystywała, wmawiając mi, że jestem roztargniona, przemęczona i że powinnam być jej wdzięczna za „organizację przestrzeni”.

Prawda wyszła na jaw

Przełom nastąpił w niedzielne popołudnie. Tomek był w domu, co zdarzało się rzadko, więc atmosfera była luźniejsza. Siedzieliśmy w salonie po obiedzie. Justyna, jak zwykle, zamknęła się w swoim pokoju „żeby się uczyć”, choć nigdy nie widziałam u niej żadnej książki.

Dzieci bawiły się na dywanie. Antek przyniósł tablet, który zazwyczaj był schowany, ale tym razem pozwoliliśmy im na chwilę bajek. Zamiast bajki, Antek włączył jakąś aplikację zakupową, która musiała być otwarta w tle.

– Mamo, patrz! – zawołał Antek, podbiegając do mnie z ekranem. – To nasza lampa! Ta, co stała u mnie w pokoju i świeciła na niebiesko!

Spojrzałam na ekran. Rzeczywiście. Na zdjęciu widniała nocna lampka w kształcie rakiety, której nie widziałam od paru tygodni. Myślałam, że Antek ją stłukł i wyrzucił resztki, bojąc się przyznać. Ale ona była tam, na portalu ogłoszeniowym, wystawiona za 50 złotych.

– Daj to – powiedziałam, czując dziwny ucisk w żołądku. Wzięłam tablet. To nie była aplikacja Antka. To było konto zalogowane automatycznie. Profil nazywał się „ZaradnaJusia”.

Zaczęłam przewijać listę ofert. I wtedy świat zaczął mi wirować przed oczami. Na kolejnych aukcjach widziałam mój dom. Dosłownie.

Zdjęcie numer jeden: Mój wełniany koc, ten z merynosa. Opis: „Nietrafiony prezent, nowy, tylko leżał w szafie”. Cena: 200 zł.

Zdjęcie numer dwa: Zestaw filiżanek, który dostałam od babci. Opis: „Stara porcelana, zajmuje miejsce, oddam tanio”. Cena: 150 zł.

Zdjęcie numer trzy: Kurtka zimowa Tomka, której szukał tydzień temu i był pewien, że zostawił ją w pralni. Opis: „Męska kurtka, stan idealny, mąż wyrósł”.

Moje serce biło coraz szybciej. Przewijałam dalej. Był tam mój blender („Sprzęt sprawny, użyty raz”), mój szalik, a nawet... Boże, perfumy, które trzymałam na specjalne okazje. Wszystkie zdjęcia były zrobione w naszym domu. Niektóre na tle mojej kanapy, inne na naszym tarasie.

– Co tam masz? – zapytał Tomek, widząc moją bladą twarz.

– Ona to sprzedaje... – wyszeptałam. – Justyna sprzedaje nasze rzeczy.

Zosia, która bawiła się klockami obok, podniosła głowę i dodała z dziecięcą szczerością:

– No tak, ciocia mówiła, że to niepotrzebne graty i że kupi nam za to lepsze zabawki. Ale mi nie kupiła lalki, tylko sobie nowe buty – powiedziała smutno, wskazując na pokój kuzynki.

Zamarłam. Dziecko wiedziało. Ona wciągnęła w to moje dzieci. Manipulowała nimi, każąc im milczeć w zamian za obietnice zabawek, których nigdy nie spełniła.

– To niepotrzebne graty... – powtórzyłam te słowa, czując jak wściekłość zastępuje szok.

Wyrzuciłam ją z domu

Nie czekałam ani chwili. Wstałam i ruszyłam do pokoju gościnnego. Tomek poszedł za mną, trzymając tablet jako dowód zbrodni. Nie pukałam. Pchnęłam drzwi z impetem.

Justyna leżała na łóżku, otoczona paczkami. Przymierzała właśnie nową sukienkę, a obok leżały pudełka z drogimi kosmetykami. Na biurku stał mój zaginiony wazon, zapakowany w folię bąbelkową, gotowy do wysyłki.

– Ania? Co ty... pukaj, jak wchodzisz! – krzyknęła, próbując zasłonić laptopa.

– Wynoś się – powiedziałam spokojnie, choć w środku się gotowałam.

– Co? – Justyna zamrugała oczami, udając niewiniątko. – O co ci chodzi? Znowu masz gorszy dzień?

Tomek położył tablet przed jej nosem.

– „ZaradnaJusia”? – zapytał lodowatym tonem. – „Mąż wyrósł z kurtki”? Naprawdę? Sprzedałaś moją kurtkę za sto pięćdziesiąt złotych? Kosztowała tysiąc.

Twarz Justyny zmieniła kolor z różowego na kredowobiały. Przez chwilę milczała, a potem nastąpił wybuch. Ale nie skruchy. Agresji.

– To były graty! – wrzasnęła, wstając z łóżka. – Wy macie wszystkiego za dużo! Toniecie w tych rzeczach, a ja nie mam nic! Chciałam tylko trochę dorobić! Te rzeczy leżały i się kurzyły! Robiłam wam przysługę, oczyszczając dom ze śmieci!

– Śmieci? – mój głos drżał. – Pamiątka po mojej babci to śmieć? Zabawki moich dzieci to śmieci? Okradałaś nas, mieszkając pod naszym dachem, jedząc nasze jedzenie i nie robiąc absolutnie nic, do czego się zobowiązałaś.

– Jesteście sknerami! – krzyczała dalej, pakując w pośpiechu swoje nowe zdobycze do walizki. – Bogacze z Warszawy, co żałują biednej rodzinie starego blendera! Powiem mamie, jak mnie traktujecie!

– Proszę bardzo, dzwoń – powiedział Tomek, stając w drzwiach. – Ale my też zadzwonimy. I wyślemy jej link do twojego profilu sprzedażowego. I może jeszcze na policję, co? Bo to jest kradzież, Justyna. Zwykła kradzież.

Na wzmiankę o policji jej pewność siebie pękła jak bańka mydlana. Zaczęła płakać, tym razem chyba szczerze, ze strachu. Błagała, żebyśmy tego nie zgłaszali, że odda pieniądze (których już nie miała, bo wydała na ciuchy), że to był impuls.

– Masz godzinę na spakowanie się – powiedziałam, patrząc na nią z obrzydzeniem. – I zanim wyjdziesz, sprawdzę twoje walizki. Nie wywieziesz stąd już ani jednej mojej rzeczy.

To była cenna lekcja

Sprawdzanie jej bagażu było upokarzające dla obu stron. Znalazłam tam jeszcze dwa moje naszyjniki i srebrne łyżeczki, które zginęły tuż po jej przyjeździe. Kiedy wreszcie wyszła, trzaskając drzwiami i wykrzykując, że zniszczyliśmy jej życie, usiadłam na podłodze w przedpokoju i rozpłakałam się.

Nie płakałam za rzeczami. Płakałam, bo czułam się głupia. Naiwna. Pozwoliłam, by ktoś wykorzystał moją potrzebę pomocy i wbił mi nóż w plecy.

Ciocia Jadzia zadzwoniła wieczorem. Justyna przedstawiła jej wersję, w której to my wyrzuciliśmy ją na bruk bez powodu. Kiedy jednak wysłałam cioci zrzuty ekranu z aukcji i zdjęcia Justyny w moich ubraniach, po drugiej stronie słuchawki zapadła długa cisza.

– Oddam wam pieniądze – powiedziała w końcu ciocia cichym, złamanym głosem. – Przepraszam za nią. Nie wiedziałam... Nie wiedziałam, że tak ją wychowałam.

Nie wzięliśmy od cioci pieniędzy. To nie była jej wina. To była lekcja dla nas.

Przez kolejne tygodnie powoli odzyskiwaliśmy równowagę. Zmieniliśmy zamki w drzwiach. Antek i Zosia przestali pytać o ciocię, chociaż Zosia czasem wspominała, że „dobrze, że nikt już nie zabiera jej zabawek”. Znaleźliśmy profesjonalną nianię, panią Basię, starszą kobietę z sąsiedztwa, która okazała się skarbem. Płacimy jej uczciwą pensję, a ona traktuje nas z szacunkiem.

Agata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

