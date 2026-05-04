Wszystko zaczęło się od decyzji o generalnym remoncie mieszkania. Nasze gniazdko, w którym spędziliśmy ostatnie dziesięć lat, wymagało odświeżenia. Przynajmniej tak twierdziła Aneta. Ja widziałem w tym tylko kłopot, kurz, hałas i wydatki, ale zgodziłem się dla świętego spokoju.

Chciała remontu

Zatrudniliśmy architekta wnętrz. Od pierwszego spotkania działał mi na nerwy. Był zbyt głośny, zbyt bezpośredni i zdecydowanie zbyt często się uśmiechał. Aneta jednak była nim zachwycona. Twierdziła, że on doskonale rozumie jej wizję, że nadają na tych samych falach.

– Zobaczysz, to będzie kuchnia naszych marzeń – mówiła. – Pan Krzysztof zaproponował wyspę z drewna egzotycznego. To będzie serce domu.

Kiwałem głową, udając zainteresowanie, ale w środku czułem narastającą irytację. Nie chodziło o pieniądze, choć te wypływały z naszego konta szerokim strumieniem. Chodziło o to, jak Aneta zmieniała się w jego towarzystwie. Przy mnie była często zmęczona, zgaszona, nasze rozmowy ograniczały się do logistyki dnia codziennego. Przy nim ożywała.

Zacząłem wracać do domu z niechęcią. Wszędzie walały się próbki tapet, kawałki kafelków i wydruki wizualizacji. Aneta siedziała przy stole, pochylona nad planami, często rozmawiając przez telefon. Kiedy wchodziłem, rzucała szybkie „cześć” i wracała do rozmowy. Czułem się jak intruz we własnym domu. Jak zbędny element w ich idealnie zaprojektowanym świecie.

Działał mi na nerwy

Moja irytacja i zazdrość miały jednak drugie dno. Dno, o którym bałem się myśleć nawet w samotności. Podczas gdy Aneta ekscytowała się nowymi zasłonami, ja coraz więcej czasu spędzałem w biurze. Oficjalnie miałem mnóstwo nadgodzin, ważny projekt, który wymagał pełnego zaangażowania. Nieoficjalnie powód moich późnych powrotów miał na imię Ewelina.

Ewelina pracowała w dziale marketingu. Była całkowitym przeciwieństwem Anety. Spontaniczna, nieco chaotyczna, zawsze gotowa wyskoczyć na drinka po pracy. Zaczęło się od wspólnych lunchów, potem były kawy w biurowej kuchni, które przeciągały się w nieskończoność.

Rozumieliśmy się bez słów. Ona miała problemy ze swoim narzeczonym, ja czułem się odsunięty przez żonę pochłoniętą remontem. Staliśmy się dla siebie powiernikami, a granica między przyjaźnią a czymś więcej zatarła się tak płynnie, że nawet nie zauważyłem, kiedy ją przekroczyłem.

Pierwszy raz pocałowaliśmy się w windzie, po firmowej imprezie. Byłem wtedy trochę wstawiony, ale doskonale wiedziałem, co robię. To było jak haust świeżego powietrza. Poczucie bycia pożądanym, ważnym, zauważanym. Ewelina patrzyła na mnie z podziwem, którego brakowało mi w domu.

Zdradziłem ją

Od tamtego wieczoru żyliśmy w bańce kłamstw. Ukradkowe spotkania, wiadomości kasowane zaraz po przeczytaniu, wymyślanie alibi. Czułem się z tym fatalnie, ale jednocześnie nie potrafiłem zrezygnować. Każdy powrót do domu, do kurzu i rozmów o kafelkach, potęgował moją chęć ucieczki.

I właśnie wtedy moja psychika zaczęła płatać mi figle. Poczucie winy jest potężnym mechanizmem. Zamiast skonfrontować się z własnym upadkiem, zacząłem szukać winy u Anety. Wmawiałem sobie, że to ona mnie do tego popchnęła. Że gdyby poświęcała mi więcej uwagi, gdyby nie ten architekt, nigdy nie spojrzałbym na inną kobietę. Moja podświadomość potrzebowała usprawiedliwienia, a pan Krzysztof nadawał się do tego idealnie.

Zacząłem obsesyjnie obserwować żonę. Każde jej wyjście z domu było dla mnie podejrzane. „Jadę do salonu łazienek” brzmiało w moich uszach jak „Jadę na randkę”. Kiedy pisała SMS-y, ukrywając ekran telefonu, byłem pewien, że pisze do niego.

Miałem podejrzenia

– Co tam tak klikasz? – zapytałem pewnego wieczoru.

– A, nic takiego. Ustalam szczegóły dostawy blatu – odpowiedziała, nie podnosząc wzroku.

– O tej porze? Jest po dwudziestej drugiej.

– Krzysztof pracuje do późna, to artysta, oni mają inny tryb życia – zaśmiała się, a ten śmiech zadziałał na mnie jak płachta na byka.

Artysta. Ja byłem nudnym analitykiem danych, który wracał do domu i chciał po prostu odpocząć. On był artystą, który tworzył jej wymarzoną przestrzeń. Zazdrość mieszała się we mnie z poczuciem winy. Im bardziej angażowałem się w relację z Eweliną, tym bardziej byłem przekonany o zdradzie Anety.

Zacząłem przeglądać jej rzeczy. Sprawdzałem historię w przeglądarce, szukałem paragonów w torebce. Czułem się jak szpieg we własnym małżeństwie. Każdy niewinny dowód interpretowałem na jej niekorzyść. Nowa sukienka? Na pewno dla niego. Wizyta u fryzjera? Chce mu się podobać. Byłem tak skupiony na szukaniu jej winy, że przestałem zauważać, jak bardzo oddalamy się od siebie.

Punkt kulminacyjny nastąpił w czwartek. Wróciłem do domu wcześniej, bo Ewelina odwołała nasze spotkanie – jej narzeczony zachorował. Byłem rozdrażniony i pełen niespożytej energii. Dom był pusty. Aneta miała wrócić dopiero wieczorem.

Szukałem dowodów

Wszedłem do salonu, który przypominał pobojowisko. Na stole leżała otwarta, gruba teczka z napisem „Projekt Kuchnia – Realizacja”. Z ciekawości, a może z nadzieją na znalezienie czegoś, co potwierdzi moje paranoje, zacząłem przeglądać papiery. Rzuty techniczne, próbki kolorów, faktury. I wtedy to zobaczyłem.

Pomiędzy wydrukiem wizualizacji a katalogiem sprzętu AGD leżała kartka wyrwana z notesu. Pismo było odręczne, szybkie, nieco pochyłe. Nie było to pismo Anety. „Dziękuję za te magiczne chwile i inspirację. Bez Ciebie ten projekt nie miałby duszy. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy efekt końcowy przy wspólnym winie. K.”.

To było to. Dowód, na który czekałem i którego jednocześnie tak bardzo się bałem. „Magiczne chwile”? „Wspólne wino”? Przecież to było ewidentne wyznanie! Czytając to, czułem, jak krew uderza mi do głowy.

Zacząłem grzebać dalej, gorączkowo przerzucając kartki. Pod spodem znalazłem coś jeszcze. Fakturę za konsultacje. Kwota była spora, ale to nie ona przykuła moją uwagę. Termin płatności minął dwa tygodnie temu. Faktura była oznaczona czerwoną pieczątką „nieopłacone”.

Byłem wściekły

Dlaczego Aneta nie zapłaciła? Mieliśmy wspólne konto, pieniądze były odłożone. Sprawdziłem szybko w aplikacji bankowej. Przelew na tę kwotę wyszedł z konta tydzień temu. Ale odbiorcą nie była firma architektoniczna, tylko jakieś biuro podróży. Nazwa transakcji: „Zaliczka – Weekend SPA”.

Wszystko ułożyło się w jedną, przerażającą całość. Aneta nie zapłaciła mu oficjalnie, bo pewnie „rozliczali się” inaczej. A pieniądze z konta poszły na ich wspólny wyjazd. Wyjazd, o którym mi nie powiedziała. Weekend SPA. Z nim.

A więc to prawda. Cały ten czas, kiedy ja gryzłem się z sumieniem z powodu Eweliny, ona robiła dokładnie to samo, tylko z większym rozmachem. Czułem gniew, ale gdzieś głęboko, pod warstwą wściekłości, poczułem też ulgę. Nie byłem jedynym potworem w tym domu. Ona też kłamała. Teraz mogłem zaatakować. Teraz miałem prawo być tym skrzywdzonym.

Nakryłem ją

Czekałem na nią w kuchni, siedząc w ciemnościach. Kiedy weszła, zapaliłem światło. Wyglądała na zmęczoną, niosła siatki z zakupami.

– Adrian? Co ty tu robisz po ciemku? Przestraszyłeś mnie – powiedziała, odkładając zakupy na blat.

Nie odpowiedziałem. Rzuciłem na stół kartkę z notatką i wydruk z banku.

– Możesz mi to wyjaśnić? – zapytałem chłodno, choć w środku się gotowałem.

Aneta podeszła do stołu, spojrzała na papiery, a potem na mnie. Jej twarz nie wyrażała strachu, raczej zdziwienie.

– O co ci chodzi? – zapytała, marszcząc brwi.

– O co mi chodzi?! – wybuchłem. – O to, że robisz ze mnie idiotę we własnym domu! O te „magiczne chwile” z twoim architektem! O to, że kradniesz nasze pieniądze na wycieczki z kochasiem, a jego faktury leżą nieopłacone!

Aneta cofnęła się o krok.

– Co ty wygadujesz? Jakie wycieczki? Jaki kochaś?

– Nie udawaj! – krzyczałem, czując, jak puszczają mi wszelkie hamulce. Wyrzucałem z siebie wszystko: moją frustrację, moją samotność, a przede wszystkim moją własną winę, projektując ją na nią. – Widzę, jak na niego patrzysz! Widzę, jak się do niego mizdrzysz! Znalazłem ten liścik! „Wspólne wino”, tak? A przelew do SPA? Myślisz, że nie sprawdzam konta?

Wpadłem w szał

– Przestań! – krzyknęła, a w jej oczach pojawiły się łzy. – Uspokój się i daj mi dojść do słowa!

– Nie mam zamiaru słuchać twoich kłamstw! Od miesięcy mnie oszukujesz! Ja haruję jak wół, a ty romansujesz za moimi plecami!

Aneta patrzyła na mnie z niedowierzaniem. Powoli podeszła do stołu i wzięła do ręki notatkę.

– To jest notatka, którą Krzysztof dołączył do butelki wina, którą dał nam w prezencie na zakończenie etapu projektowego. Stała w szafce od tygodnia. Nawet jej nie zauważyłeś. Pisał o nas. O mnie i o tobie. Że bez naszej odwagi ten projekt by nie powstał. „K” to Krzysztof i Karolina, jego żona, która pomaga mu w biurze.

Zatkało mnie. Patrzyłem na nią tępo.

– A przelew? – wydukałem, czując, jak grunt usuwa mi się spod nóg. – Weekend w SPA? Nieopłacona faktura?

Aneta westchnęła głęboko, ocierając łzę z policzka.

– Faktura nie jest opłacona, bo zgubiłam ją w tym bałaganie i poprosiłam o duplikat. Przysłali go dzisiaj mailem. A przelew… – zawahała się, a jej głos zadrżał. – Ten weekend w SPA to miał być prezent dla nas. Na naszą dziesiątą rocznicę, o której, jak widzę, zapomniałeś. Chciałam, żebyśmy odpoczęli od tego remontu. Żebyśmy się odnaleźli.

Było mi głupio

Czułem, jakby ktoś spuścił ze mnie powietrze. Cała moja misternie zbudowana konstrukcja oskarżeń, cała moja „pewność”, wszystko to rozsypało się w pył w ciągu kilku sekund. Byłem pewien, że ona kłamie, bo ja kłamałem. Byłem pewien, że ona zdradza, bo ja zdradzałem.

– Prezent dla nas? – powtórzyłem szeptem.

– Tak – powiedziała cicho. – Kocham cię, mimo że ostatnio jesteś nieobecny, zły i inny. Myślałam, że to przez ten remont. Że po prostu masz dość. Chciałam to naprawić.

Poczułem, jak w gardle rośnie mi wielka, dławiąca gula. Nie mogłem tego dłużej znieść. Ciężar kłamstw, Eweliny, tych wszystkich ukradkowych spotkań, nagle stał się nie do udźwignięcia. Jej dobroć i niewinność w tej sytuacji były dla mnie gorsze niż gdyby faktycznie mnie zdradziła. Gdyby była winna, bylibyśmy kwita. Ale ona była czysta. To ja byłem brudny.

– Aneta… – zacząłem. Usiadłem z powrotem na krześle i ukryłem twarz w dłoniach.

– O co chodzi? – zapytała z troską, podchodząc do mnie. Położyła mi rękę na ramieniu. Ten dotyk parzył.

– Nie ma żadnego romansu z architektem, prawda? – zapytałem, choć znałem już odpowiedź.

– Nie, głuptasie. Oczywiście, że nie.

Musiałem wyznać prawdę

– Ale jest inny romans – powiedziałem, nie podnosząc głowy. – Nie twój.

Podniosłem wzrok. Aneta stała nieruchomo, blada jak ściana.

– Co ty powiedziałeś? – szepnęła.

– Te oskarżenia… ten atak… To nie dlatego, że myślałem, że ty zdradzasz. To dlatego, że ja to robię. Od pół roku. Z koleżanką z pracy, Eweliną.

Widziałem, jak to do niej dociera. Zrozumienie w jej oczach mieszało się z bólem, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. To nie była złość. To była czysta rozpacz.

– Więc to wszystko… te podejrzenia… to była tylko gra? – zapytała głosem wypranym z emocji. – Żebyś poczuł się lepiej?

– Tak – przyznałem. – Chciałem, żebyś była winna. Żeby to nie była tylko moja wina.

Aneta pokiwała powoli głową. Nie krzyczała. Po prostu odwróciła się i wyszła z kuchni. Chwilę później usłyszałem trzaśnięcie drzwi wejściowych.

Remont mieszkania można skończyć, można zamalować pęknięcia i położyć nowe podłogi. Ale tego, co zniszczyłem tego wieczoru, nie naprawi żaden architekt. Próbując zrzucić winę na żonę, obnażyłem własną małość. Chciałem znaleźć zdrajcę w moim domu i go znalazłem. Byłem nim ja.

Adrian, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

