Kiedy odszedł ojciec mojej żony, Magdy, bardzo przeżyła tę stratę, ale najgorzej znosiła to jej matka. Została sama w wielkim, pustym domu, gdzie każdy kąt przypominał jej o dawnym życiu. Kiedy po kilku tygodniach od pogrzebu Magda zapytała:

– Ona tam uschnie z tęsknoty i samotności. Zosia i Kacper bardzo tęsknią za babcią. Może moglibyśmy zaproponować jej, żeby zamieszkała z nami? Przecież mamy ten wolny pokój na dole.

Byłem pełen obaw

Zawsze uważałem, że małżeństwo powinno mieszkać samo, bez ingerencji osób trzecich. Mieliśmy swój wypracowany rytm, swoje małe rytuały. Teściowa miała dominujący charakter, lubiła stawiać na swoim, chociaż zawsze robiła to w białych rękawiczkach. Jednak widząc rozpacz mojej żony, postanowiłem schować swoje obiekcje do kieszeni. Podczas niedzielnego obiadu zaproponowaliśmy teściowej przeprowadzkę. Popłakała się ze wzruszenia.

– Dzieci moje kochane, to takie wspaniałe z waszej strony. Obiecuję, że nawet nie zauważycie, że tu jestem. Będę cichutko, w nic nie będę się wtrącać. Chcę tylko być blisko was i moich ukochanych wnuków.

Dziesięcioletnia Zosia była moim oczkiem w głowie, małą artystką, z którą godzinami rysowałem komiksy. Siedmioletni Kacper był wulkanem energii, a nasze wspólne budowanie baz z koców i poduszek stanowiło najważniejszy punkt każdego weekendu. Perspektywa, że babcia zajmie się nimi w czasie, gdy ja i Magda jesteśmy w pracy, wydawała się racjonalna.

Zgodziłem się

Początki były wręcz usypiające dla mojej czujności. Teściowa wprowadziła się z kilkoma walizkami i od razu przejęła część obowiązków domowych. Kiedy wracałem z pracy, w domu pachniało drożdżowym ciastem, obiady były gotowe, a dzieci odrobione z lekcji. Byłem wdzięczny losowi, że teściowa odciąża moją żonę.

– Widzisz, a tak się bałeś – powiedziała Magda. – Mama to prawdziwy skarb. Wreszcie mam czas, żeby w spokoju wypić z tobą herbatę.

– Zwracam honor, kochanie. Wygląda na to, że nasza rodzina na tym zyskała – odpowiedziałem.

Zmiany następowały powoli, niemal niezauważalnie. Zaczęło się od drobnostek. Któregoś popołudnia, gdy udało mi się wrócić do domu wcześniej, zaproponowałem Kacprowi grę w planszówki. Zawsze na to czekał, skakał z radości i od razu biegł po pudełko. Tym razem tylko wzruszył ramionami.

– Nie chce mi się, tato. Gram z babcią w karty – odpowiedział.

– Ale to nasza ulubiona gra – próbowałem zachęcić syna.

– Babcia mówi, że ty i tak zaraz pójdziesz do swojego komputera, więc nie ma sensu zaczynać – rzucił w moją stronę.

Coś się zmieniło

Spojrzałem na teściową, która w tym momencie z niezwykłym zaangażowaniem wycierała nieskazitelnie czysty blat.

– Dlaczego mówisz mu takie rzeczy? – zapytałem spokojnie, choć w środku zaczynało we mnie wrzeć.

– Przecież oboje wiemy, jak bardzo jesteś zapracowany – odpowiedziała z łagodnym uśmiechem. – Nie chciałam, żeby dziecko znów się rozczarowało, gdy pójdziesz pracować nad tymi swoimi projektami. Babcia po prostu dba o jego uczucia.

Wytłumaczyłem sobie, że może faktycznie ostatnio byłem zbyt zajęty. Z Zosią też zaczęło dziać się coś dziwnego. Kiedy pytałem o jej nowe rysunki, chowała szkicownik za plecami.

– To nic takiego – mówiła cicho.

– Zawsze pokazywałaś mi swoje prace. Pamiętasz, jak wymyślaliśmy historie do twoich postaci? – zapytałem.

– Babcia powiedziała, że powinnam przestać zawracać ci głowę moimi mazajami, bo przez to jesteś zmęczony i nerwowy. I że powinnam być bardziej jak dorosła.

To, co brałem za troskę, było w rzeczywistości starannie przemyślaną strategią wykluczania mnie z życia mojej własnej rodziny.

Podsłuchałem ją

Któregoś dnia chciałem zrobić im niespodziankę i zabrać wszystkich na gorącą czekoladę. Wróciłem z pracy wcześniej. Usłyszałem głosy dobiegające z kuchni. Teściowa siedziała tam z dziećmi, które właśnie wróciły ze szkoły. Zrobiłem krok w stronę drzwi, ale słowa, które padły, sprawiły, że wrosłem w ziemię.

– Zobaczcie, jak to dobrze, że babcia z wami jest – mówiła. – Mama ciężko pracuje, a tata ma ważniejsze sprawy niż własne dzieci.

– Ale tata mówił, że robi to dla nas – odezwała się cicho Zosia.

– Dorośli zawsze tak mówią, żeby usprawiedliwić swój egoizm. Pamiętacie, jak obiecał, że w niedzielę pójdziemy na lody? A potem musiał odebrać telefon? Widzicie, zawsze jest coś ważniejszego od was. Ale babcia nigdy was nie opuści. Tylko na babcię możecie zawsze liczyć.

Mój własny dom stawał się miejscem, w którym obca kobieta w ciele mojej teściowej systematycznie sączyła jad do głów moich dzieci. To nie były pojedyncze incydenty, ale codzienne pranie mózgu. Budowała swoją pozycję niezastąpionej opiekunki na gruzach mojego autorytetu.

Traciłem moje dzieci

Tego samego wieczoru, po uśpieniu dzieci, poprosiłem Magdę o rozmowę. Wiedziałem, że muszę być ostrożny, bo żona wciąż przeżywała stratę ojca i była niezwykle wyczulona na punkcie matki.

– Dzisiaj usłyszałem, jak twoja mama mówi Zosi i Kacprowi, że nie mam dla nich czasu, że jestem egoistą i tylko ona ich naprawdę kocha.

– Co ty opowiadasz? – popatrzyła na mnie z niedowierzaniem. – Mama uwielbia dzieci. Zawsze się o nie troszczy. Może coś źle zrozumiałaś? Może wyrwałeś zdanie z kontekstu?

– Nie, słyszałem bardzo wyraźnie. Ona manipuluje dziećmi. Zosia przestała mi pokazywać swoje rysunki, a Kacper nie chce ze mną grać. To jej sprawka. Ona wmawia im, że jestem złym ojcem!

Magda westchnęła ciężko, przecierając twarz dłońmi.

– Przesadzasz. Jesteś po prostu przemęczony. Mama jest samotna, dzieci to teraz cały jej świat. Może bywa nadopiekuńcza, ale na pewno nie robi tego ze złośliwości. Daj jej spokój, ona wciąż ma żałobę.

Rozmowa skończyła się niczym. Magda stanęła murem za matką, a ja poczułem się całkowicie osamotniony. Wiedziałem jednak, że nie mogę tego tak zostawić. Musiałem odzyskać moje dzieci.

Postanowiła za mnie

Zbliżał się długi weekend. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce. Przygotowałem niespodziankę – bilety na wielką wystawę klocków i zarezerwowane miejsca na ściance wspinaczkowej. Powiedziałem o tym dzieciom w czwartek. Były zachwycone.

Gdy w sobotę rano zszedłem na dół, zastałem w kuchni prawdziwe pobojowisko. Wszędzie rozsypana mąka, foremki, miski. Teściowa stała w fartuchu, a dzieci siedziały przy stole, smutne i zrezygnowane.

– O, tata wstał – powiedziała teściowa bez cienia uśmiechu. – My właśnie zabieramy się za pieczenie rogalików. Dzieci tak bardzo chciały mi pomóc.

– Przecież dzisiaj jedziemy na wystawę klocków – powiedziałem głośno. – Zbierajcie się, wyjeżdżamy za godzinę.

– Przecież mówiłeś, że musisz dzisiaj pospać dłużej. Powiedziałam dzieciom, że na pewno będziesz zmęczony i zrezygnujesz, więc żeby nie było im przykro, zaplanowałam nam wspólne pieczenie. Prawda, skarby? Tata woli odpocząć.

Wszystko usłyszała

W tym momencie Magda weszła do kuchni. Zobaczyła moją zaciśniętą szczękę, smutne miny dzieci i triumfujący wzrok swojej matki.

– Nie, nie mówiłem, że zrezygnuję. Powiedziałaś im to, żeby po raz kolejny zrobić ze mnie kłamcę.

– Jak ty się do mnie odzywasz? – oburzyła się, przyjmując pozę ofiary.

– To jest mój dom. Nasz dom – spojrzałem na Magdę. – I nie pozwolę, żebyś dłużej nastawiała moje dzieci przeciwko mnie. Słyszałem, co mówisz im pod moją nieobecność. Wiem, dlaczego Zosia chowa rysunki, a Kacper unika wspólnych gier. Z premedytacją niszczysz moją relację z nimi, żeby samej zająć centralne miejsce.

– Magdusiu, powiedz mu coś! On mnie obraża! – teściowa zaniosła się sztucznym płaczem.

Tym razem jednak Magda nie stanęła od razu w jej obronie. Spojrzała na zapłakane dzieci, potem na rozsypaną mąkę, a na końcu na mnie.

– Mamo – zaczęła cicho Magda. – Tomek od dwóch dni mówił o tej wystawie. Dlaczego powiedziałaś dzieciom, że zrezygnował, skoro nawet z nim o tym nie rozmawiałaś?

– Bo on zawsze was zawodzi! – wykrzyczała nagle teściowa. – Zawsze praca! Ja jestem tu codziennie, to ja o nich dbam! Beze mnie ta rodzina by się rozpadła!

To był moment przełomowy

Słowa wypowiedziane w złości obnażyły prawdziwe intencje mojej teściowej. Magda zrozumiała, jak bardzo się myliła. Kolejne dni były niezwykle trudne. Odbyliśmy wiele długich, pełnych łez rozmów z Magdą. Zrozumiała, w jak wielkim błędzie była i jak bardzo matka manipulowała naszym życiem pod przykrywką troski. Postawiliśmy twarde warunki. Teściowa musiała wyprowadzić się z naszego domu.

Wyprowadzka odbyła się w chłodnej atmosferze, ale wiedziałem, że to jedyny sposób, by ratować naszą rodzinę. Powrót do normalności zajął nam kilka miesięcy. Musiałem na nowo udowodnić dzieciom, że jestem i zawsze będę obok nich.

Pierwszym sukcesem był dzień, w którym Zosia, zupełnie bez zachęty, przyniosła mi do gabinetu swój nowy rysunek. Przedstawiał naszą rodzinę na spacerze w parku. Kacper znów zaczął wyciągać planszówki w piątkowe wieczory, a jego głośny śmiech wypełniał dom.

Dziś, patrząc na nich, czuję ogromną ulgę. Odzyskałem moją rodzinę. Zrozumiałem też ważną życiową lekcję: czasem najtrudniej jest dostrzec zagrożenie, gdy puka do naszych drzwi z uśmiechem i obietnicą pomocy. Na szczęście obudziliśmy się w porę, zanim fundamenty naszego domu zostały całkowicie zniszczone.

Tomasz, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: