Często zastanawiam się, ilu ojców – tak jak ja – próbowało wypełnić pustkę w relacji z dzieckiem pieniędzmi, prezentami, czy spektakularnymi gestami. Czy jesteśmy skazani na powielanie błędów, które widzieliśmy u własnych rodziców, czy w pewnym momencie można się zatrzymać i spróbować wszystko naprawić? Ta historia jest dla tych, którzy – choć spóźnieni – wciąż szukają drogi do serca swojego dziecka.

Płaciłem wysoką cenę za sukces

Stojąc w wielkiej, oświetlonej neonami hali nowoczesnego centrum rozrywki, czułem dumę. Z sufitu zwieszały się kolorowe dekoracje, z głośników płynęła wesoła, rytmiczna muzyka, a wszędzie dookoła biegały dzieci z wymalowanymi twarzami. To była komunia święta mojego syna, Kuby. Jedyny taki dzień w życiu.

Z tej okazji wynająłem całą sekcję VIP w najdroższej restauracji w mieście. Nie oszczędzałem na niczym. Zawsze powtarzałem sobie, że moja ciężka praca tysiące kilometrów od domu ma jeden główny cel: zapewnić mojej rodzinie życie, o jakim ja w dzieciństwie mogłem tylko pomarzyć.

Przez ostatnie sześć lat pracowałem w Skandynawii jako inżynier przy skomplikowanych projektach infrastrukturalnych. Zarabiałem doskonale, ale cena tego sukcesu była wysoka. Miesiące spędzane z dala od domu, rzadkie przyjazdy do Polski, wieczorne rozmowy przez komunikatory internetowe, które często przerywało słabe połączenie.

Kiedy wyjeżdżałem, Kuba miał cztery lata. Był małym, radosnym chłopcem, który uwielbiał, gdy czytałem mu bajki przed snem. Teraz był już dziesięciolatkiem, mającym swoje własne pasje, własnych kolegów i swój własny świat, w którym mnie najczęściej po prostu nie było. Żona często powtarzała, że tracę najlepsze lata jego życia. Zawsze jednak miałem gotową odpowiedź. Tłumaczyłem, że robię to dla nich, że buduję naszą przyszłość, że dzięki temu Kuba nie musi się o nic martwić.

Kiedy tylko mogłem, kupowałem mu najnowsze konsole, najdroższe zestawy klocków, modne ubrania. Przelewałem pieniądze, wierząc, że w ten sposób rekompensuję mu brak wspólnych spacerów, nieobecność na szkolnych przedstawieniach czy wywiadówkach. Uważałem, że nowoczesne ojcostwo polega na zapewnieniu bytu, a więź można podtrzymać za pomocą drogich prezentów.

Przyjęcie warte każdych pieniędzy

Dzisiejszy dzień miał być ukoronowaniem moich starań. Kupiłem najdroższy pakiet atrakcji, jaki był dostępny w ofercie. W strefie VIP czekała na dzieci fotobudka, czekoladowa fontanna oraz stół uginający się od smakołyków. Z okna na piętrze obserwowałem, jak koledzy Kuby z fascynacją korzystają z tych wszystkich cudów. Z uśmiechem na twarzy podszedłem do mojej żony, Ani, która stała nieco na uboczu, przypatrując się całej zabawie.

– Zobacz, jak świetnie się bawią – powiedziałem z zadowoleniem, opierając się o barierkę.

– Owszem, bawią się świetnie – odpowiedziała cicho, nie odrywając wzroku od dzieci. – Kuba na pewno zapamięta ten dzień.

– Mówiłem ci, że warto było to zorganizować z takim rozmachem. Niech wie, że tata o nim myśli. Kupiłem mu też ten nowy model drona, o którym czytał w internecie. Będzie zachwycony.

Anna spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, którego nie potrafiłem do końca odczytać. Był w nim jakiś smutek, może nawet politowanie. Nie ciągnęła jednak tematu. W tym momencie rozległ się głos animatorki zapraszającej wszystkich do głównej sali na uroczyste krojenie tortu.

Tort był imponujący. Trzypiętrowy, ozdobiony figurkami z ulubionej gry wideo mojego syna. Kosztował niemal tyle, co średnia pensja w mniejszym mieście. Z dumą stanąłem obok Kuby, gdy gaszono światła i wnoszono to cukiernicze dzieło sztuki rozświetlone zimnymi ogniami. Dzieci śpiewały, błyskały flesze aparatów i telefonów komórkowych. Położyłem dłoń na ramieniu syna, czując, jak bardzo wyrósł przez te ostatnie miesiące, kiedy się nie widzieliśmy.

Nie mogłem wykrztusić słowa

Kiedy światła znów się zapaliły, a oklaski ucichły, nadszedł czas na krojenie tortu. Kuba wziął nóż do rąk, a ja nachyliłem się nad nim, uśmiechając się szeroko do obiektywu fotografa, którego również wynająłem na tę okazję.

– Podoba ci się, synku? – zapytałem cicho, pewien, że usłyszę słowa pełne zachwytu i wdzięczności. – Wszystko to dla ciebie. Najlepszy dzień pod słońcem, prawda?

Kuba przestał na chwilę kroić. Spojrzał na ten ogromny, kolorowy tort, potem na swoich gości i kolegów, a na końcu na mnie. Jego oczy, tak podobne do oczu mojej żony, były zadziwiająco poważne jak na dziesięciolatka. Nie było w nich tej dziecięcej iskry radości, jakiej się spodziewałem.

– Dziękuję, tato – powiedział cicho, niemal bez emocji.

– Tylko dziękuję? Starałem się, żeby było idealnie. Masz tu wszystko, czego tylko zapragniesz.

Kuba odłożył nóż na brzeg talerzyka. Przysunął się bliżej mnie, tak by nikt inny nie mógł usłyszeć naszych słów. Jego głos był spokojny, ale każde wypowiedziane słowo ciążyło mi niczym ołów.

– Tato... oddałbym to wszystko. Tę fontannę, tę fotobudkę, ten tort. Oddałbym to wszystko za jeden zwykły weekend z tobą na rybach. Taki, o którym mi opowiadałeś przez telefon trzy lata temu, a na który nigdy nie pojechaliśmy.

Jego słowa uderzyły we mnie z siłą rozpędzonego pociągu. Zamarłem, nie potrafiłem wykrztusić z siebie ani słowa. Kuba odwrócił się i poszedł do swoich kolegów, którzy właśnie nawoływali go do kolejnej atrakcji.

Stałem się bankomatem

Stojąc tam, wśród gwaru i wesołej muzyki, nagle poczułem się niewyobrażalnie samotny. Spojrzałem na błyskające światła fotobudki, w której dzieci robiły sobie śmieszne zdjęcia. Patrzyłem na stół pełen drogich prezentów, na paragony w moim portfelu i na ekran telefonu, na którym widniały powiadomienia o kolejnych służbowych mailach z biura projektowego w Oslo.

Całe moje dotychczasowe myślenie o ojcostwie rozpadło się w drobny mak. Przez tyle lat wierzyłem, że moje poświęcenie, moje wyjazdy i pieniądze, które zarabiałem, budują silne fundamenty pod przyszłość mojego syna. Nie zauważyłem, że budując tę wyimaginowaną przyszłość, bezpowrotnie zniszczyłem teraźniejszość.

Kuba nie potrzebował najdroższego pakietu VIP. Nie potrzebował wirtualnej rzeczywistości ani drona za kilka tysięcy złotych. Potrzebował ojca, który pokaże mu, jak założyć przynętę na haczyk. Ojca, który usiądzie z nim w ciszy nad brzegiem jeziora. Ojca, który po prostu będzie obok.

Podszedłem do okna i spojrzałem na wieczorne miasto. W odbiciu szyby widziałem zmęczonego mężczyznę w eleganckim garniturze. Mężczyznę, który właśnie uświadomił sobie, że dla własnego dziecka oficjalnie przestał być tatą, a stał się jedynie bankomatem wydającym kolorowe zabawki w zamian za usprawiedliwienie swojej nieobecności. Zrozumiałem, że straconego czasu nie da się odkupić za żadne pieniądze świata. A najgorsze było to, że nie wiedziałem, czy potrafię jeszcze zbudować tę relację na nowo, czy może jest już na to za późno.

To było dla mnie jak zimny prysznic

Noc po komunii Kuby była dla mnie bezsenna. Przewracałem się z boku na bok, wpatrując się w sufit, a w głowie wciąż brzmiały słowa syna. Zrozumienie przyszło jak zimny prysznic i nie pozwalało mi zasnąć. Rano, przy śniadaniu, po raz pierwszy od dawna nie sprawdzałem służbowych maili. Kuba siedział naprzeciwko mnie, cicho zajadając płatki, a Anna krzątała się po kuchni w milczeniu.

– Kuba – zacząłem niepewnie, próbując złapać jego wzrok. – Wiem, że nie byłem z tobą wtedy, kiedy tego potrzebowałeś. I wiem, że nie da się tego cofnąć. Ale... może chciałbyś pojechać ze mną na ryby w ten weekend?

Chłopiec spojrzał na mnie zaskoczony, jakby nie wierzył, że słyszy te słowa. Przez chwilę milczał, a potem nieśmiało się uśmiechnął.

– Naprawdę?

– Naprawdę. Wszystko już zaplanowałem. Jeśli chcesz, pojedziemy razem. Bez pośpiechu, bez telefonów, tylko ty i ja.

W oczach Kuby pojawiła się iskra, której tak bardzo mi brakowało przez te wszystkie lata. Być może nie uda mi się naprawić wszystkiego od razu, ale ten jeden weekend mógł stać się początkiem nowej drogi. Drogi, na której będę towarzyszył synowi nie tylko jako sponsor jego marzeń, ale przede wszystkim jako ojciec.

Tomasz, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

