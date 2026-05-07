Kiedyś myślałem, że spędzimy ze sobą resztę życia, trzymając się za ręce na ganku naszego domu i wspominając dobre czasy. Dzisiaj każdy jej najmniejszy ruch sprawia, że mam ochotę wybiec z mieszkania i nigdy nie wracać. To przerażające, jak wielkie uczucie potrafi niepostrzeżenie wyparować, zostawiając po sobie tylko ciężką irytację i pustkę, z którą nie mam już siły dłużej walczyć. Ciągle się zastanawiam, czy naprawdę ją kochałem, czy to było tylko złudzenie.

Doprowadzała mnie do szału

Wszystko zaczyna się każdego poranka, punktualnie o siódmej. Leżę w łóżku, wpatrując się w sufit, i czekam na ten moment. Najpierw słyszę ciche skrzypienie materaca, potem szelest kołdry, a na końcu ten jeden, specyficzny dźwięk, który sprawia, że wszystkie mięśnie w moim ciele mimowolnie się napinają. Szuranie. Moja żona, Beata, nigdy nie podnosi stóp, kiedy chodzi w swoich porannych kapciach. Zamiast tego powłóczy nimi po naszych dębowych panelach. Szur, szur, szur. Od sypialni, przez korytarz, aż do kuchni.

Zdaję sobie sprawę, jak bardzo to absurdalne i małostkowe. Przecież to tylko kroki. Zwykłe, codzienne przemieszczanie się po własnym domu. Ale po dwudziestu pięciu latach ten dźwięk urósł w mojej głowie do rangi tortury. Kiedy w końcu dociera do kuchni, następuje kolejna faza porannego rytuału, którego nie znoszę. Ciężkie, głębokie westchnienie. Beata wzdycha, kiedy siada. Wzdycha, kiedy nalewa wodę do czajnika. Wzdycha, kiedy otwiera lodówkę. To nie jest westchnienie zmęczenia po ciężkim dniu, to jej naturalny sposób oddychania, który kiedyś w ogóle mi nie przeszkadzał.

Czasami, ukryty za gazetą lub ekranem telefonu, obserwuję, jak je śniadanie. Przeżuwa każdy kęs z taką namaszczoną powolnością, jakby analizowała skład chemiczny kanapki z serem. Kiedyś uważałem, że to oznaka jej dbałości o zdrowie, jej spokojnego usposobienia. Dzisiaj mam ochotę krzyknąć, żeby po prostu połknęła ten kawałek chleba i przestała wydawać te drobne, mlaskające dźwięki. Zamykam oczy i biorę głęboki wdech, powtarzając sobie w myślach, że jestem dorosłym, racjonalnym człowiekiem i nie mogę wściekać się o to, jak ktoś je. Ale to silniejsze ode mnie. Z każdym dniem moja tolerancja maleje, a irytacja gęstnieje w powietrzu do tego stopnia, że można by ją kroić nożem.

To stało się moim koszmarem

Najgorsze jednak nie są kapcie ani westchnienia. To tylko tło dla jej głównej cechy, która powoli, acz skutecznie, niszczy resztki mojego uczucia do niej. Chodzi o jej absolutne, paraliżujące niezdecydowanie.

Pamiętam nasze początki. Byliśmy młodzi, pełni entuzjazmu i świata. Kiedy poszliśmy na jedną z pierwszych randek do małej kawiarni na rogu, spędziła kwadrans, wpatrując się w kartę dań. Zabawnie marszczyła nos, przenosiła wzrok z szarlotki na sernik, potem na lody, a potem znowu na szarlotkę. Zagryzała wargę i patrzyła na mnie wielkimi, bezradnymi oczami.

– Sama nie wiem – mówiła wtedy cicho, bawiąc się kosmykiem włosów. – Wszystko wygląda tak wspaniale. Pomóż mi wybrać.

Uważałem to za niezwykle urocze. Widziałem w niej wrażliwą, delikatną istotę, która potrzebuje mojego oparcia. Byłem dumny, że mogę podjąć decyzję za nią, poczuć się jak jej prywatny obrońca w tym skomplikowanym świecie pełnym wypieków. Zamówiłem dla niej sernik, a ona uśmiechnęła się z taką wdzięcznością, jakbym uratował jej życie.

Dzisiaj to samo niezdecydowanie jest barierą nie do pokonania w naszym codziennym funkcjonowaniu. To, co kiedyś było uroczym wahaniem nad deserem, teraz jest dramatem przy wyborze koloru farby do przedpokoju, planowaniu wakacji, a nawet przy kupowaniu zwykłych produktów spożywczych. Beata nie potrafi podjąć najprostszej decyzji bez przeprowadzenia dogłębnej, wielogodzinnej analizy, która ostatecznie i tak nie przynosi rozwiązania.

Miałem z nią drogę przez mękę

Najlepszym przykładem tego, z czym muszę mierzyć się na co dzień, był nasz wczorajszy wyjazd po zakupy. Zbliżały się imieniny mojej teściowej, więc musieliśmy kupić prezent i zaopatrzyć się w prowiant na niedzielny obiad. Utknęliśmy w alejce z kawami na dobre dwadzieścia minut. Beata trzymała w jednej ręce czerwoną paczkę, a w drugiej złotą. Przenosiła wzrok z jednej na drugą, czytała etykiety ze składem, sprawdzała kraj pochodzenia ziaren, po czym odkładała obie na półkę, robiła krok w tył i wzdychała.

– Ta czerwona ma chyba lepszy aromat, tak piszą – zaczęła swój monolog, którego nienawidziłem. – Ale złota jest w promocji. Z drugiej strony mama woli łagodniejsze smaki. Jak myślisz, czy ta czerwona nie będzie za mocna?

– Weźmy czerwoną – odpowiedziałem natychmiast, starając się zachować spokój w głosie. – Mama na pewno się ucieszy.

– Ale jeśli będzie po niej źle spała? – Beata z wahaniem znów wzięła do ręki złotą paczkę. – Może jednak ta łagodniejsza. Chociaż ostatnio mówiła, że brakuje jej energii rano.

Czułem, jak pot występuje mi na czoło. Wokół nas przechodzili inni ludzie, rzucali okiem na produkty, wrzucali je do wózków i szli dalej. Żyli. Funkcjonowali. A my staliśmy uwięzieni w jakimś absurdalnym czyśćcu wyboru między dwoma rodzajami palonych ziaren.

– Beata – powiedziałem stanowczo. – Weźmy obie. Problem z głowy.

Spojrzała na mnie z wyrzutem, jakbym zaproponował zrujnowanie naszego domowego budżetu.

– Przecież to bez sensu, po co mamie dwie kawy? Zwietrzeją jej. Nie, musimy zdecydować.

Ostatecznie nie kupiliśmy żadnej z nich. Stwierdziła, że musi jeszcze o tym pomyśleć i wrócimy tu jutro. Oczywiście nie wróciliśmy, a prezentem stały się kupione w pośpiechu kwiaty na stacji benzynowej, co z kolei wywołało u niej lawinę wyrzutów sumienia i narzekania przez cały weekend.

Spojrzałem na nią z innej perspektywy

Długo wmawiałem sobie, że to tylko mój problem. Że z wiekiem stałem się zgorzkniały, niecierpliwy i czepiam się detali. Próbowałem tłumaczyć jej zachowanie na tysiąc sposobów, szukając winy wyłącznie w sobie. Jednak wszystko stało się jasne, gdy w zeszłym miesiącu odwiedziła nas nasza córka, Kasia.

Kasia jest młoda i energiczna, niedawno kupiła swoje pierwsze mieszkanie. Przyjechała do nas, żeby zaprosić nas na parapetówkę i poprosić matkę o pomoc w wyborze zastawy stołowej. Siedziałem w fotelu z książką, udając, że czytam, ale tak naprawdę z uwagą przysłuchiwałem się ich rozmowie w salonie. Kasia rozłożyła na stole katalogi i pokazywała różne wzory talerzy.

– Mamo, zobacz, te z delikatnym roślinnym motywem bardzo mi się podobają. Ale te gładkie, kremowe są chyba bardziej uniwersalne. Co myślisz?

To był wielki błąd. Kasia zapomniała, z kim ma do czynienia. Beata pochyliła się nad stołem i zaczęła swój proces. Analizowała grubość porcelany, zastanawiała się, jak talerze będą wyglądać przy sztucznym świetle, a jak przy naturalnym, dopytywała o kolor obrusów, których Kasia jeszcze nawet nie kupiła. Minęła godzina. Potem druga.

– Mamo, błagam cię – głos Kasi w końcu się zaostrzył, a ja usłyszałem w nim dokładnie tę samą nutę bezsilności, która towarzyszy mi każdego dnia. – Zapytałam cię tylko o zdanie. Podobają ci się w kwiatki czy gładkie?

– Przecież próbuję ci pomóc! – oburzyła się Beata, znów ciężko wzdychając. – Decyzja musi być przemyślana. Talerze kupuje się na lata. Jeśli weźmiesz te w kwiatki, szybko ci się znudzą. A gładkie mogą wydać się zbyt smutne. Musimy rozważyć wszystkie za i przeciw.

– To tylko głupie talerze! – Kasia zatrzasnęła katalog. – Nieważne z czego będę jadła obiad. Chciałam po prostu spędzić z tobą czas i coś wybrać, ale to bez sensu.

Nasza córka wyszła tego dnia wyraźnie zirytowana, zostawiając Beatę w poczuciu głębokiego niezrozumienia. Patrzyłem na żonę, która z nieszczęśliwą miną składała rozsypane na stole gazety, i nagle poczułem coś, czego nie czułem od dawna. Litość przemieszaną z całkowitą rezygnacją. Zrozumiałem, że ona się nie zmieni. To nie była tylko drobna wada, to był cały system jej funkcjonowania, który wyciągał z otoczenia całą życiową energię.

Kropla przebrała miarkę

Wiele osób twierdzi, że małżeństwa rozpadają się z powodu wielkich tragedii: zdrad, kłamstwa, kłopotów finansowych. Moje małżeństwo nie ma za sobą żadnego z tych dramatów. Nie mamy długów, nikt nikogo nie oszukał, zawsze dbaliśmy o nasz dom. A jednak czuję się tak, jakbyśmy stali na zgliszczach. Nasz związek umiera przez tysiąc drobnych nacięć, przez szuranie kapci, przez nieskończone debaty o gatunkach kawy, przez brak jakiejkolwiek stanowczości, który zrzuca na mnie ciężar każdej, nawet najmniejszej decyzji w tym domu.

Wczoraj wieczorem mieliśmy obejrzeć wspólnie film. To miał być nasz spokojny czas, chwila relaksu po ciężkim tygodniu. Usiedliśmy na kanapie, włączyłem aplikację i wręczyłem jej pilota.

– Wybierz coś, na co masz ochotę – powiedziałem, siląc się na serdeczność.

Przez czterdzieści pięć minut skakała po kategoriach. Otwierała opisy komedii, po czym stwierdzała, że są zbyt głupie. Włączała zwiastuny thrillerów i uznawała, że są zbyt mroczne. Oglądała plakaty dramatów historycznych, zastanawiając się na głos, czy kostiumy są zgodne z epoką. W pewnym momencie odłożyła pilota na stolik.

– Sama nie wiem. Może ty coś wybierzesz? Albo lepiej, pójdę już spać, bo chyba jestem zmęczona tym wybieraniem.

Wstała z kanapy, westchnęła głośno i poszurała swoimi kapciami w stronę sypialni. Szur, szur, szur.

Siedziałem w ciemnym salonie, oświetlony tylko ekranem telewizora z rzędem kolorowych kafelków, i nagle wszystko stało się dla mnie krystalicznie jasne. Nie dam rady. Po prostu już nie dam rady przeżyć tak kolejnych lat. Nie chcę do końca moich dni dusić w sobie krzyku przy każdej próbie kupienia masła czy wyboru programu w telewizji. Nie chcę walczyć z rosnącą nienawiścią do dźwięków, które wydaje osoba, którą podobno kiedyś kochałem.

Nie ma we mnie złości na nią jako na człowieka. Jest po prostu ogromne zmęczenie. Moje życie stało się ciągłym czekaniem, aż ona podejmie decyzję, co i tak nigdy nie następuje. Zrozumiałem, że jedyną decyzją, która ma teraz jakiekolwiek znaczenie, jest ta moja. Decyzja, której ona nigdy by nie podjęła, bo rozważałaby ją przez następne dekady. Muszę odejść, żeby znowu móc swobodnie oddychać.

Wiem, że w oczach wielu będę uchodził za bezdusznego drania, który zostawił żonę z tak absurdalnego powodu. Ale dla mnie to kwestia przetrwania, odzyskania resztek własnego spokoju. Jutro rano spakuję swoje najważniejsze rzeczy i zamknę za sobą drzwi, zanim zdąży po raz setny zastanowić się, czy na pewno powinna założyć ten zielony sweter.

Andrzej, 50 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

