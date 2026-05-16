Zawsze zaczynało się tak samo. Końcówka maja oznaczała w naszym domu wielkie planowanie, które tak naprawdę żadnym planowaniem nie było. Moja żona po prostu dzwoniła do pani Bożeny, właścicielki niewielkiego pensjonatu w jednej z nadmorskich miejscowości, i rezerwowała nasz stały pokój.

Jeździliśmy nad Bałtyk

Znałem tam każdy centymetr. Wiedziałem, która deska w podłodze zaskrzypi, gdy będę szedł rano do łazienki. Wiedziałem, że materac po lewej stronie łóżka jest lekko zapadnięty, a zamek w drzwiach trzeba przekręcić dwa i pół raza, lekko dociskając klamkę. Dla mojej żony te detale były synonimem bezpieczeństwa i idealnego relaksu. Uważała, że na urlopie człowiek nie powinien tracić energii na poznawanie nowych miejsc, szukanie sklepów czy obawianie się o to, jak smakuje lokalne jedzenie.

Ja natomiast dusiłem się w tym schemacie. Każdego roku przemierzaliśmy tę samą trasę, stawaliśmy w tych samych korkach na autostradzie, a potem jedliśmy obiady w tej samej smażalni, gdzie uśmiechnięta kelnerka podawała nam panierowaną flądrę.

Moja dusza wyrywała się gdzie indziej. Kiedy zamykałem oczy, widziałem białe domki z niebieskimi dachami, czułem zapach gajów oliwnych i słyszałem szum ciepłego, łagodnego morza. Pragnąłem starożytnych ruin, słońca ogrzewającego skórę i smaku prawdziwej fety. Zamiast tego dostawałem lodowaty wiatr znad Bałtyku i konieczność wstawania o siódmej rano, by zająć skrawek plaży naszym starym, pasiastym parawanem.

Miałem tego dosyć

Moja frustracja narastała z każdym rokiem, ale długo trzymałem ją w sobie. Nie chciałem psuć żonie radości z wakacji. Była przepracowana, na co dzień zajmowała się stresującą pracą w biurze i widziałem, jak bardzo potrzebuje tego wyjazdu, by zresetować myśli. Jednak w tym roku, w naszą dziesiątą rocznicę wyjazdów do pani Bożeny, coś we mnie pękło.

Zacząłem prowadzić podwójne życie. Wieczorami, gdy żona czytała książkę w salonie, ja zakładałem słuchawki i uczyłem się podstawowych zwrotów po grecku z aplikacji w telefonie. Wyobrażałem sobie, jak podchodzę do lokalnego sprzedawcy w Atenach i zamawiam jedzenie w jego ojczystym języku.

Znalazłem nawet idealną ofertę na Krecie. Kameralny hotel, widok na morze, gwarantowana pogoda. Okazało się, że wyjazd do Grecji wcale nie wyniósłby nas drastycznie więcej niż dwa tygodnie nad polskim morzem, biorąc pod uwagę nadmorskie ceny jedzenia i atrakcji.

Marzyłem o Grecji

Pewnego popołudnia nakryła mnie nasza piętnastoletnia córka. Weszła cicho do mojego gabinetu, gdy właśnie oglądałem na monitorze wirtualny spacer po uliczkach Rodos.

– Znowu torturujesz się tymi greckimi wyspami? – zapytała.

Spojrzałem na nią w panice, szybko zamykając okno przeglądarki.

– Skąd wiesz?

– Przecież widzę, co robisz od miesiąca. Znalazłam katalogi, jak szukałam ładowarki do telefonu. Tato, błagam cię, zrób coś z tym. Ja już nie mogę patrzeć na ten pokój u pani Bożeny. Jeśli jeszcze raz będę musiała grać w chińczyka z mamą, bo na zewnątrz leje deszcz, to chyba zwariuję. Chcę zobaczyć świat, a nie tylko ciągle ten sam deptak.

Zrozumiałem, że nie tylko ja czuję się więźniem naszej wakacyjnej rutyny. Moja córka dorastała i zasługiwała na to, by poznawać inne kultury, a nie zamykać się w bezpiecznej bańce, którą stworzyła jej matka.

Postanowiłem działać

Tego samego wieczoru zebrałem w sobie całą odwagę. Wyciągnąłem jeden z katalogów i położyłem go na stole. Kiedy wzrok mojej żony padł na kolorową okładkę z widokiem na Akropol, zamarła.

– Co to jest? – zapytała, siadając na krześle.

– Pomyślałem, że w tym roku moglibyśmy spróbować czegoś nowego. Dziesięć lat w tym samym miejscu to piękna rocznica, żeby zamknąć pewien etap. Spójrz, znalazłem świetną ofertę na Krecie. Mają tam piękne plaże, pogoda jest gwarantowana, a nasza córka byłaby zachwycona. Zawsze chciała zobaczyć starożytne ruiny.

Żona odsunęła katalog palcem, jakby parzył.

– Przecież już dzwoniłam do pani Bożeny. Pokój na nas czeka. Obiecałam jej, że będziemy w drugiej połowie lipca.

– Zawsze możemy to odwołać – przekonywałem dalej. – Nic nie zapłaciliśmy. Dajmy sobie szansę na prawdziwą przygodę. Na ciepłe morze i brak zmartwień o to, czy weźmiemy wystarczająco dużo swetrów na plażę.

Zobaczyłem, jak jej twarz tężeje. Oczy zrobiły się zimne i niedostępne.

– Jaka przygoda? – zapytała z paniką w głosie. – Co my wiemy o Grecji? Nie znamy języka. A jak nas oszukają w hotelu? A jedzenie? Co, jeśli się pochorujemy w obcym kraju? Tutaj wszystko jest jasne, blisko i bezpiecznie. Nie chcę spędzać mojego jedynego urlopu w roku na stresowaniu się lotniskami i odnajdywaniem się w obcej kulturze.

Nie było mowy

– Ale przecież… – próbowałem wtrącić, jednak nie dała mi dokończyć.

– Rozmowa skończona – ucięła, wstając od stołu. – Jadę tam, gdzie mogę odpocząć. Jeśli wolisz latać po obcych krajach, to proszę bardzo, ale mnie w to nie mieszaj.

Spojrzałem na leżący na stole katalog, czując, jak moje greckie marzenia rozpadają się na drobne kawałki. Nie miałem siły na kłótnię. Wiedziałem, że jeśli będę naciskał, nasz urlop zamieni się w koszmar jeszcze przed wyjazdem. Schowałem katalog do szuflady i pogodziłem się z losem. Znowu wygrała flądra i kapiąca rynna.

Podróż przebiegła dokładnie tak, jak przewidywałem. Osiem godzin w samochodzie, z czego dwie spędziliśmy w gigantycznym korku przed zjazdem z autostrady. Kiedy w końcu dotarliśmy pod znany nam doskonale budynek z wyblakłym szyldem, niebo było zaciągnięte ciężkimi, ołowianymi chmurami. Zanim zdążyliśmy wyciągnąć bagaże, zaczął padać drobny, przenikliwy deszcz.

Pani Bożena przywitała nas z uśmiechem, choć wydała mi się jakoś bardziej zmęczona niż w zeszłym roku. Wręczyła nam klucz z ciężkim brelokiem, a my powlekliśmy się po skrzypiących schodach na pierwsze piętro.

To był koszmar

Pokój wydawał się jeszcze mniejszy niż pamiętałem. Powietrze było wilgotne, a zapach starego drewna i taniego środka czyszczącego natychmiast wywołał u mnie ból głowy. Moja żona, starając się za wszelką cenę utrzymać iluzję wspaniałych wakacji, zaczęła wesoło wypakowywać rzeczy do skrzypiącej szafy. Nasza córka rzuciła swoją torbę w kąt, usiadła na brzegu łóżka i zaczęła wpatrywać się w ekran telefonu, ciężko wzdychając.

Przez pierwsze trzy dni pogoda była wręcz katastrofalna. Deszcz padał bez przerwy, a temperatura spadła tak bardzo, że musieliśmy założyć kurtki, żeby w ogóle wyjść do sklepu po bułki. Siedzieliśmy w naszym małym pokoju, grając w karty na wytartym stoliku. Czułem, jak narasta we mnie napięcie. Spoglądałem na żonę, która z każdym dniem stawała się coraz bardziej milcząca. Widziałem, że ona też męczy się w tych czterech ścianach, ale duma nie pozwalała jej przyznać mi racji.

Czwartego dnia wydarzyło się coś, co ostatecznie przełamało impas. Z sufitu, tuż nad moim łóżkiem, zaczęła kapać woda. Najwyraźniej stary dach pensjonatu nie wytrzymał wielodniowej ulewy. Podstawiłem plastikową miskę z łazienki, a rytmiczne uderzenia kropel dołączyły do dźwięku wody spływającej z rynny za oknem.

Miarka się przebrała

Moja żona usiadła na swoim łóżku, patrząc pusto na miskę.

– Zgłoszę to pani Bożenie – powiedziała, wstając z miejsca.

Wróciła po dziesięciu minutach. Zamknęła za sobą drzwi i opadła na materac. Córka akurat czytała książkę ze słuchawkami na uszach, więc nie słyszała naszej rozmowy.

– Co się stało? – zapytałem. – Powiedziała, że nie ma jak tego naprawić w trakcie deszczu?

– Nie w tym rzecz – odpowiedziała. – Bożena powiedziała, że po tym sezonie sprzedaje pensjonat. Nie ma już siły go prowadzić. Kupił to jakiś deweloper, zburzą budynek i postawią tu apartamenty. Za rok nasz pokój już nie będzie istniał.

Spodziewałem się, że ta wiadomość wywoła u niej żal po stracie ulubionego miejsca. Jednak to, co usłyszałem chwilę później, całkowicie zmieniło moje postrzeganie naszej sytuacji.

– Przepraszam cię – wyszeptała. – Ja wiem, że ty tu cierpisz. Wiem, że nienawidzisz tego miejsca, tej pogody i tego, że trzymam nas tu na siłę. Nasza córka też ma tego dość. Słyszałam, jak rozmawialiście o Grecji kilka tygodni temu.

Zamurowało mnie. Zawsze myślałem, że ona naprawdę wierzy w wyższość Bałtyku nad resztą świata.

– Dlaczego więc tak bardzo upierałaś się przy przyjeździe tutaj? – zapytałem.

Otworzyła się

– Bo się bałam. Ja w życiu nie leciałam samolotem. Na samą myśl o lotnisku, odprawach, tych wszystkich procedurach, robi mi się słabo. Poza tym przecież nie znam żadnego języka obcego. W szkole miałam tylko rosyjski, i to tak dawno temu. Bałam się, że w obcym kraju będę czuła się głupia. Że będę od ciebie całkowicie zależna, że nie dam sobie rady, gdyby coś się stało. Tutaj byłam u siebie.

Przez dłuższą chwilę siedzieliśmy w ciszy, przerywanej tylko kapaniem wody do miski.

– Skarbie, dlaczego mi tego nigdy nie powiedziałaś? – zapytałem.

– Wstydziłam się. Przecież wszyscy dzisiaj podróżują po świecie. Nasza córka mówi po angielsku lepiej niż my po polsku. A ja zachowywałam się jak jakaś prowincjuszka. Myślałam, że jak będę mocno trzymać się naszej tradycji, to w końcu i ty ją znów polubisz.

– Jesteśmy w tym razem. Jeśli pojedziemy za granicę, to ja zajmę się wszystkim. Ja zorganizuję bilety, ja przeprowadzę nas przez lotnisko. A z angielskim nasza córka poradzi sobie w każdej sytuacji, to będzie dla niej świetna lekcja samodzielności. Nie musisz się niczego bać, bo będę cały czas obok.

Zaczęliśmy od nowa

Spojrzała na mnie, a w jej oczach wciąż malowała się niepewność, ale też ziarenko nadziei.

– Naprawdę byś to wszystko zorganizował? – zapytała.

– Od miesięcy mam wszystko wyliczone i sprawdzone – zaśmiałem się, a ona uderzyła mnie lekko w ramię.

– Ty oszuście.

Tego popołudnia, mimo że na zewnątrz wciąż lało, w naszym pokoju zapanowała zupełnie nowa atmosfera. Zaprosiliśmy córkę do rozmowy i wspólnie ogłosiliśmy koniec naszej nadbałtyckiej tradycji. Córka omal nie udusiła nas ze szczęścia. Wieczorem we trójkę przeglądaliśmy oferty lotów i hoteli na Krecie na przyszły rok.

Resztę urlopu spędziliśmy, traktując każdy dzień jako wielkie pożegnanie z przeszłością. Zjedliśmy ostatnią panierowaną flądrę z uśmiechem na ustach, pożegnaliśmy się z panią Bożeną, życząc jej spokojnej emerytury, a z kapiącej rynny i nieszczelnego dachu po prostu się śmialiśmy. Wakacje, które miały być moim osobistym koszmarem, stały się momentem, w którym odnaleźliśmy z żoną nić porozumienia, którą zgubiliśmy wiele lat temu. Zrozumiałem, że czasem warto przebić się przez mur rutyny nie siłą argumentów, ale próbą zrozumienia cudzych lęków.

W przyszłym roku, kiedy nadejdzie maj, nasze wyblakłe torby podróżne zostaną na dnie szafy, a my kupimy nowe, lżejsze walizki. Morze Bałtyckie zawsze będzie miało swoje miejsce w naszej historii, ale przyszedł czas, by na naszej skórze zagościło greckie słońce.

Andrzej, 42 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

