Decyzja nie była łatwa. Zbliżało się lato, a my, jak co roku, mieliśmy zaplanowany wyjazd na Mazury. Dzieciaki, dziesięcioletnia Zosia i ośmioletni Janek, od miesięcy opowiadały o żaglówkach i budowaniu zamków z piasku. Ja jednak czułem, że potrzebujemy czegoś innego. Nasz dom, kupiony kilka lat temu, wciąż nie miał jednego, kluczowego elementu – przestrzeni, gdzie moglibyśmy wspólnie spędzać letnie wieczory, rozmawiać, śmiać się i po prostu być ze sobą.

Uznałem, że to dobry plan

Nasze małżeństwo od jakiegoś czasu wydawało się nieco chłodniejsze, bardziej rutynowe. Uznałem, że to zmęczenie materiału, codzienny pęd, obowiązki. Wpadłem na pomysł, który w mojej głowie wydawał się genialny. Zamiast wydawać oszczędności na dwutygodniowy wyjazd, zainwestuję te pieniądze i swój czas w budowę nowoczesnego, przestronnego tarasu.

Kiedy przedstawiłem ten plan mojej żonie, Ewie, spodziewałem się oporu. Ku mojemu zdziwieniu, wysłuchała mnie w milczeniu, po czym powoli skinęła głową.

– Jeśli uważasz, że to podniesie standard naszego życia, zrób to – powiedziała wtedy dziwnie wypranym z emocji głosem. – Ja zajmę się dziećmi. Będziemy robić jednodniowe wycieczki za miasto, żebyś mógł spokojnie pracować.

Ucieszyłem się. Odebrałem jej słowa jako wyraz wsparcia i zaufania. Następnego dnia odwołałem rezerwację pensjonatu i pojechałem do centrum budowlanego. Zamówiłem najlepszej jakości deski kompozytowe, solidne legary, nowoczesne barierki ze szkła i stali nierdzewnej. Chciałem, żeby to było coś wyjątkowego. Coś, co przetrwa lata i będzie świadkiem dorastania naszych dzieci, a potem naszych spokojnych wieczorów we dwoje. Przez kolejne tygodnie zapach świeżo ciętego drewna, metaliczny dźwięk narzędzi i szum wkrętarki stały się moją codziennością. Każdą wolną chwilę po pracy spędzałem w ogrodzie, mierząc, tnąc i poziomując konstrukcję.

Żona była wycofana

Praca fizyczna przynosiła mi ogromną satysfakcję. Kiedy widziałem, jak z bezkształtnej sterty materiałów wyłania się solidna podstawa naszego przyszłego miejsca relaksu, czułem dumę. Wyobrażałem sobie, jak będziemy tu jeść niedzielne śniadania, jak Zosia będzie odrabiać lekcje na świeżym powietrzu, a Janek bawić się swoimi klockami. Ewa w tym czasie faktycznie zajmowała się dziećmi. Często wyjeżdżali rano i wracali późnym popołudniem. Zauważyłem, że moja żona stała się bardzo zamyślona. Rzadko inicjowała rozmowę, a wieczorami, kiedy siadałem zmęczony w fotelu z kubkiem gorącej herbaty, ona szybko znikała w sypialni, tłumacząc się zmęczeniem.

Tłumaczyłem sobie, że to przejściowe. Że kiedy taras będzie gotowy, zorganizujemy wspaniałą kolację przy świecach i wszystko wróci do normy. Wierzyłem, że ta nowa przestrzeń otworzy nowy rozdział w naszym związku. Zdarzało się, że Ewa stawała w oknie kuchni i obserwowała mnie przy pracy. Czasem nawet wychodziła z telefonem w dłoni i robiła zdjęcia postępów.

– Chcesz wysłać mamie? – zapytałem pewnego razu, ocierając pot z czoła, gdy układałem pierwsze deski poszycia.

– Coś w tym stylu – odpowiedziała wymijająco, chowając telefon do kieszeni. – Muszę mieć dokumentację tego, jak zmienia się nasz dom.

Uśmiechnąłem się pod nosem. Myślałem, że jest ze mnie dumna, że chce pochwalić się koleżankom moim zaangażowaniem. To dodawało mi skrzydeł. Pracowałem do późnych godzin wieczornych, przy świetle halogenów, ignorując ból pleców i zmęczenie rąk. Każda przykręcona deska przybliżała mnie do wizji idealnego domu.

Budowa nie była łatwa

Budowa tarasu okazała się trudniejsza, niż początkowo zakładałem. Konieczność precyzyjnego wypoziomowania gruntu, solidnego zakotwiczenia legarów, a potem starannego dopasowania każdej deski kompozytowej wymagała anielskiej cierpliwości. Z każdym dniem konstrukcja nabierała jednak kształtów. Szary, elegancki kolor desek idealnie komponował się z jasną elewacją naszego domu. Zastosowałem ukryty system montażu, żeby na powierzchni nie było widać ani jednej śruby. Perfekcjonizm wziął górę, ale wiedziałem, że warto.

Dzieciaki czasem przybiegały i z fascynacją patrzyły na rosnący podest.

– Tatusiu, czy tu będzie można postawić nasze zbawki? – dopytywała Zosia, podskakując w miejscu.

– Oczywiście, kochanie. I duży stół, przy którym będziemy jeść naleśniki – odpowiadałem, mierzwiąc jej włosy.

Te małe momenty dawały mi siłę. Czułem się jak prawdziwy głowa rodziny, który własnymi rękami buduje bezpieczną przystań. Jednak z Ewą dystans wydawał się rosnąć. Nasze rozmowy ograniczyły się do czysto technicznych komunikatów o zakupach, odbiorze dzieci ze szkoły czy płatnościach za rachunki. Kiedy próbowałem zagaić o naszych planach na wrzesień, ucinała temat, twierdząc, że ma dużo na głowie i nie chce teraz o tym myśleć. Ignorowałem te sygnały ostrzegawcze, zaślepiony swoim projektem i fałszywym poczuciem, że tworzę coś, co sklei nasze pęknięcia.

Byłem z siebie dumny

Nadszedł w końcu ten dzień. Ostatni weekend wakacji. Dzieci pojechały na dwa dni do dziadków, a ja miałem przed sobą finał prac. Pozostało mi przykręcenie ostatnich desek maskujących brzeg tarasu, zamontowanie listew wykończeniowych i dokładne umycie całej powierzchni. Pogoda była przepiękna, ciepły wiatr delikatnie poruszał liśćmi drzew w ogrodzie. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, rzucając złote światło na nowiutki, idealnie równy taras.

Kiedy wkręcałem ostatnią, absolutnie ostatnią śrubę, poczułem niezwykłą ulgę i dumę. Zrobiłem to. Sam, bez pomocy fachowców, stworzyłem coś pięknego. Odłożyłem narzędzia, wstałem i rozejrzałem się dookoła. Wyglądało to jak z katalogu nowoczesnych wnętrz i ogrodów. Wyobraziłem sobie miękkie poduchy na meblach ogrodowych, latarenki dające ciepłe światło i naszą rodzinę siedzącą tu w niedzielne popołudnie.

Wszedłem do domu, żeby umyć ręce i zawołać żonę.

– Ewa! – krzyknąłem od progu. – Chodź szybko, skończyłem!

Zeszła po schodach powoli. Była ubrana elegancko, inaczej niż zazwyczaj w sobotnie popołudnie w domu. Miała na sobie dopasowaną sukienkę i staranny makijaż. Jej twarz nie wyrażała jednak radości. Była napięta, jakby przygotowywała się do trudnego zadania.

Żona mnie zaskoczyła

Wyszliśmy na zewnątrz. Stanęła na środku tarasu. Jej obcasy cicho stuknęły o kompozytowe deski. Rozejrzała się w milczeniu, oceniając każdy detal. Barierki lśniły, powierzchnia była nieskazitelna.

– I jak? – zapytałem z uśmiechem, pełen nadziei. – Prawda, że było warto odpuścić te Mazury? Wyobraź sobie tylko, jak pięknie będzie tu rano wypić kawę.

Spojrzała na mnie. Jej oczy były zimne, całkowicie pozbawione jakiegokolwiek uczucia, które kiedyś w nich widziałem.

– Wykonałeś świetną robotę, Arturze – powiedziała spokojnie, niemal biznesowym tonem. – Wygląda to bardzo profesjonalnie.

– Cieszę się, że ci się podoba. To dla nas. Dla naszej rodziny – powiedziałem, próbując chwycić ją za rękę, ale cofnęła się delikatnie.

– Artur, musimy porozmawiać – zaczęła, a ton jej głosu sprawił, że poczułem chłód w żołądku. Znałem ten ton. To był ton, którym oznajmiała najgorsze wiadomości.

– Co się dzieje? – zapytałem, marszcząc brwi.

Ewa wzięła głęboki oddech, splatając dłonie przed sobą.

– Chcę rozwodu. Od dawna nic między nami nie ma. Jesteśmy tylko współlokatorami, którzy mijają się w korytarzu. Podjęłam decyzję już kilka miesięcy temu.

Słowa docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Rozwód? Teraz? Kiedy właśnie skończyłem budować nasze wspólne miejsce?

– Co ty mówisz? Jaki rozwód? Przecież... przecież właśnie zbudowałem nam ten taras. Żebyśmy mieli gdzie spędzać czas. Żeby to naprawić!

Jej twarz pozostała niewzruszona.

– Taras jest piękny, Arturze. I bardzo mi zależało, żebyś go skończył. W środę przychodzi rzeczoznawca majątkowy, żeby wycenić nasz dom przed podziałem majątku. Taki nowoczesny taras z materiałów premium znacznie podniesie wartość nieruchomości. Zależało mi, żeby zdążyć przed jego wizytą.

Byłem w szoku

Zamarłem. Mój umysł nie potrafił od razu przetworzyć tego, co właśnie usłyszałem. Patrzyłem na nią, na kobietę, z którą spędziłem ostatnich kilkanaście lat życia, z którą miałem dwójkę dzieci, i nie poznawałem jej.

– Chcesz mi powiedzieć... – mój głos drżał, gdy składałem fakty w całość. – Chcesz mi powiedzieć, że pozwoliłaś mi zrezygnować z wakacji z dziećmi, pozwoliłaś mi harować tu przez dwa miesiące każdego wieczoru, tylko po to, żeby podnieść wartość domu do podziału majątku? Te zdjęcia... to nie było z dumy. To była dokumentacja dla rzeczoznawcy?

– Nie chciałam robić awantur przed wakacjami – odpowiedziała chłodno, odwracając wzrok w stronę ogrodu. – A dom i tak będziemy musieli sprzedać, żeby się podzielić. Każdy dodatkowy tysiąc z wyceny się liczy. Przykro mi, że tak to odbierasz, ale to była pragmatyczna decyzja.

Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Zimna, wyrachowana kalkulacja. Przez całe lato żyłem iluzją, że buduję coś trwałego dla naszej rodziny, podczas gdy ona traktowała mnie jak darmową siłę roboczą do podbicia ceny nieruchomości, z której zamierzała mnie wyrzucić.

Ewa odwróciła się na pięcie.

– Resztę spraw omówimy przez prawników. Zostaję na weekend u siostry. Dzieci przywiozę w niedzielę wieczorem – powiedziała, po czym weszła do domu, zamykając za sobą szklane drzwi.

Zostałem sam. Słońce ostatecznie zaszło, a na idealnie równy, nowoczesny taras padł szary półmrok. Usiadłem na chłodnych, kompozytowych deskach, opierając plecy o lśniącą, szklaną balustradę. Miejsce, które miało być sercem naszego odrodzonego domu, stało się jedynie elegancką sceną dla finałowego aktu mojego rozbitego małżeństwa.

Artur, 44 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

