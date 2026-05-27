Miały to być nasze wymarzone, od dawna odkładane wakacje. Słońce, ciepłe morze i czas tylko dla nas, by odbudować gasnące uczucie. Zamiast romantycznej sielanki, afrykański upał obnażył prawdę, której przez lata nie chciałam dostrzec. Patrząc na mojego męża w cieniu starożytnych budowli, zrozumiałam, że w jego życiu jest miejsce tylko dla jednej osoby. I wcale nie byłam nią ja.

Zaczęło się już przy otwartej walizce

Wyjazd do Egiptu planowaliśmy od wielu miesięcy. Zależało mi na tym, abyśmy w końcu odpoczęli od codziennego pędu, ciągłych nadgodzin i domowych obowiązków. Chciałam, żebyśmy znów mieli okazję po prostu ze sobą porozmawiać, pośmiać się i przypomnieć sobie, dlaczego w ogóle wzięliśmy ślub. Mój mąż, Tomasz, początkowo podchodził do tego pomysłu z rezerwą, ale gdy tylko zobaczył foldery z luksusowym hotelem, nagle stał się największym entuzjastą wycieczki. Szybko jednak okazało się, że jego entuzjazm dotyczył wyłącznie jego własnej wygody.

Pierwszy zgrzyt nastąpił na dzień przed wylotem. Nasz limit bagażowy był ściśle określony, a my mieliśmy do dyspozycji jedną dużą walizkę i dwa bagaże podręczne. Kiedy weszłam do sypialni z ułożonymi w kostkę letnimi sukienkami, zobaczyłam, że dno walizki jest już całkowicie zajęte. Tomasz spakował trzy pary eleganckich butów, kilka koszul, zestaw ciężkich kosmetyków w szklanych butelkach i ogromny statyw do aparatu fotograficznego.

– Tomasz, przecież ja nie mam gdzie włożyć swoich rzeczy – powiedziałam ze spokojem, próbując przesunąć jego masywne obuwie. – Potrzebujesz aż trzech par półbutów na afrykańskie upały?

– Oczywiście, że tak – odpowiedział, nawet nie odrywając wzroku od ekranu telefonu. – Wieczorem w hotelu obowiązuje odpowiedni strój, nie zamierzam wyglądać jak przypadkowy turysta z ulicy. Może ty powinnaś po prostu wziąć mniej ubrań.

Zamurowało mnie. Zamiast się kłócić, zrezygnowałam z ulubionych rzeczy, upychając swoje niezbędne minimum po kątach walizki. Tłumaczyłam sobie, że to tylko stres przed podróżą, że na miejscu wszystko się ułoży, a słońce i szum fal zmyją z nas to dziwne napięcie. Jakże bardzo się myliłam.

Król hotelowego leżaka

Kiedy dotarliśmy do naszego kurortu, powitał nas pałacowy wręcz przepych, marmurowe posadzki i zapach kadzideł unoszący się w powietrzu. Od razu poczułam, jak spada ze mnie napięcie. Chciałam chłonąć każdą chwilę, podziwiać widoki i cieszyć się ciepłym wiatrem. Niestety, Tomasz miał zupełnie inny plan na ten wyjazd. Dla niego hotel nie był miejscem relaksu, ale sceną, na której musiał grać główną rolę. Każdego ranka budził mnie o świcie tylko po to, abym poszła z nim na basen zająć najlepsze leżaki, dokładnie te w pierwszym rzędzie, z idealnym widokiem na błękitną wodę. Nie miało znaczenia, że byłam wyczerpana i chciałam pospać trochę dłużej.

– Nie po to płaciłem tyle pieniędzy, żeby teraz leżeć gdzieś w cieniu przy toaletach – stwierdził pierwszego dnia, rzucając nasze ręczniki na wybrane miejsca. – Bądź gotowa za piętnaście minut, światło jest teraz idealne do zdjęć.

Przez kolejne dni mój odpoczynek sprowadzał się do bycia jego osobistym fotografem. Nie interesowało go to, że chciałam poczytać książkę, posłuchać muzyki czy po prostu zamknąć oczy. Musiałam stać w palącym słońcu i robić mu dziesiątki fotografii, podczas gdy on poprawiał fryzurę, prężył się na tle palm i przybierał wystudiowane pozy. Gdy w końcu, zmęczona słońcem, usiadłam na brzegu basenu, zapytałam, czy moglibyśmy pójść na spacer brzegiem morza.

– Teraz? – oburzył się, przeglądając zrobione przeze mnie zdjęcia. – Przecież wiesz, że za chwilę podają przekąski w barze, a ja muszę jeszcze wybrać odpowiedni kadr i wrzucić to do sieci. Idź sama, jeśli ci się nudzi.

Patrzyłam, jak z uwagą nakłada na swoje zdjęcie wirtualne filtry, całkowicie ignorując to, że siedzę obok. Zrozumiałam wtedy, że ten wyjazd nie jest dla nas. Jest wyłącznie dla niego i dla jego wirtualnej publiczności, która miała podziwiać jego rzekomo idealne życie.

Ten moment, kiedy zostałam zupełnie sama

Moja frustracja narastała, ale wciąż starałam się ratować sytuację. Zaproponowałam wycieczkę na lokalny, tradycyjny bazar, abyśmy mogli poczuć prawdziwy klimat tego miejsca. O dziwo, Tomasz się zgodził, choć podejrzewałam, że skusiła go po prostu perspektywa nowych kadrów do jego kolekcji. Bazar tętnił życiem. Wszędzie unosił się zapach kardamonu, słodkiej herbaty z hibiskusa i świeżych owoców. Uliczki były wąskie, głośne i zatłoczone tysiącami ludzi. W pewnym momencie poczułam się lekko oszołomiona tym zgiełkiem i hałasem. Tłum gęstniał, a gorące powietrze zdawało się stać w miejscu.

Obejrzałam się za siebie, by chwycić męża za rękę, ale jego tam nie było. Zaczęłam się martwić. Nie miałam przy sobie lokalnej waluty, a mój telefon został w luksusowym plecaku Tomasza. Przeciskałam się przez tłum, nawołując go po imieniu. Błądziłam w labiryncie identycznych stoisk przez dobrych dwadzieścia minut, czując rosnącą frustrację. W końcu go zauważyłam. Stał kilkadziesiąt metrów dalej, przy głównej ulicy, obok zaparkowanego luksusowego samochodu, rozmawiając z kimś po angielsku. Kiedy do niego podbiegłam, oddychając z trudem, spojrzał na mnie z niesmakiem.

– Gdzie ty się podziewałaś? – zapytał z wyraźną pretensją w głosie. – Przez ciebie uciekło mi najlepsze słońce. Ten człowiek miał mi zrobić zdjęcie przy tym aucie, ale musiałem go przeprosić, bo zniknęłaś z moimi okularami przeciwsłonecznymi.

– Zgubiłam się! – mój głos drżał z bezsilności i strachu. – Zostawiłeś mnie samą w tym tłumie, nie miałam telefonu ani pojęcia, gdzie jesteśmy!

– Przesadzasz jak zwykle – westchnął z pogardą, odwracając się na pięcie. – Trzeba było uważać i iść szybciej. Zepsułaś mi całe popołudnie. Wrócimy do hotelu.

W drodze powrotnej nie odezwałam się ani słowem. Wpatrywałam się w okno autokaru, połykając łzy. Nie płakałam dlatego, że się zgubiłam. Płakałam, ponieważ uświadomiłam sobie, że dla człowieka, któremu przysięgałam miłość do końca życia, znaczyłam mniej niż jego własne odbicie w przyciemnianych okularach.

W cieniu wielkich grobowców

Prawdziwy punkt kulminacyjny naszych wakacji nadszedł dwa dni później. Wykupiliśmy całodniową wycieczkę pod piramidy. To było moje największe marzenie od czasów dzieciństwa. Zawsze fascynowała mnie historia i ogrom tych starożytnych budowli. Pobudka w środku nocy i wielogodzinna jazda autokarem przez pustynię były dla mnie niczym w porównaniu z celem naszej podróży. Tomasz oczywiście zajął wygodniejsze miejsce od strony okna, od razu zasypiając z poduszką podróżną na szyi. Ja spędziłam podróż skurczona na twardym fotelu, starając się nie narzekać na chłód z klimatyzacji, nad którą on przejął pełną kontrolę, ustawiając nawiew prosto na mnie.

Kiedy dotarliśmy do Gizy, widok zapierał dech w piersiach. Ogromne, monumentalne konstrukcje z piaskowca wyrastały wprost z gorącej ziemi, dominując nad krajobrazem. Serce biło mi mocniej, chciałam podejść jak najbliżej, dotknąć szorstkich kamieni, poczuć potęgę upływającego czasu. Dla mojego męża był to jednak wyłącznie kolejny plener zdjęciowy. Chodził dookoła, ignorując opowieści przewodnika o historii faraonów. Ustawiał mnie pod różnymi kątami, zmuszając do kucania, wchodzenia na podwyższenia i ciągłego zmieniania obiektywów w jego telefonie. Wokół nas były setki innych turystów, ale on zachowywał się, jakbyśmy byli tam zupełnie sami.

W pewnym momencie poprosił, abym zrobiła mu ujęcie z perspektywy żaby, tak aby wyglądał, jakby opierał się dłonią o szczyt Piramidy Cheopsa. Zrobiłam kilkanaście ujęć, starając się ze wszystkich sił, by trafić w jego wyśrubowane oczekiwania. Słońce świeciło niemiłosiernie, a ja czułam, że opadam z sił. Gdy oddałam mu aparat, jego twarz wykrzywił grymas furii.

– Co ty zrobiłaś?! – podniósł głos tak głośno, że kilku turystów odwróciło w naszą stronę głowy. – Ucięłaś sam czubek piramidy! Przecież tłumaczyłem ci wyraźnie, jak masz to kadrować! Jak ja to teraz wstawię na swój profil? Cała kompozycja jest do wyrzucenia!

– Tomasz, przestań krzyczeć – powiedziałam cicho, czując palący wstyd. – To tylko zdjęcie. Jesteśmy w jednym z najwspanialszych miejsc na ziemi, cieszmy się tą chwilą.

– Ty nic nie rozumiesz! – prychnął z irytacją. – Nawet głupiego zdjęcia nie potrafisz zrobić dobrze!

Spojrzałam na niego. Stał tam, z czerwoną ze złości twarzą, ściskając w dłoni telefon, jakby zależało od niego jego życie. Potem przeniosłam wzrok na potężną Piramidę Cheopsa w tle. Budowlę, która przetrwała tysiąclecia, będącą symbolem ogromnej, nieskończonej potęgi. I nagle, w tej jednej, krystalicznie czystej sekundzie dotarło do mnie coś niezwykle ważnego. Ego mojego męża było jeszcze większe niż ten starożytny grobowiec. A jego zapatrzenie w siebie rzucało cień na całe moje życie, dławiąc we mnie resztki radości i godności.

Decyzja, która zapadła w ciszy

Zamiast się z nim kłócić, po prostu odwróciłam się na pięcie. Słyszałam, jak coś pod nosem mruczy, jak prosi obcych ludzi o zrobienie mu kolejnych zdjęć. Nie obchodziło mnie to. Zrozumiałam, że ten człowiek nie ma mi nic do zaoferowania. Nie było w nim empatii, troski ani miłości. Był tylko on sam i jego wyobrażenie o własnej doskonałości, do której ja służyłam wyłącznie jako darmowa obsługa i tło.

Reszta wyjazdu minęła w chłodnej atmosferze. Przestałam proponować wspólne spacery, przestałam się starać i, co najważniejsze, przestałam robić mu zdjęcia. Tomasz początkowo próbował wymuszać na mnie uwagę swoimi uszczypliwymi komentarzami, ale gdy zderzał się z moim całkowitym obojętnym milczeniem, po prostu spędzał czas z nosem w ekranie.

W drodze powrotnej samolotem obserwowałam chmury. Nie czułam żalu, nie czułam złości. Czułam jedynie niesamowitą ulgę. Wakacje w Egipcie miały naprawić nasze małżeństwo, a zamiast tego stały się jego ostatecznym końcem. I choć nie wywiozłam stamtąd pięknych, romantycznych wspomnień, przywiozłam coś znacznie cenniejszego – otwarte oczy. Gdy wróciliśmy do naszego mieszkania w Polsce, on od razu zajął się rozpakowywaniem swoich pamiątek i zgrywaniem zdjęć. Ja wzięłam tę samą walizkę, z której kilka dni wcześniej musiałam wyrzucić swoje rzeczy dla jego wygody, i zaczęłam pakować wszystko, co należało do mnie. Nie było krzyków ani płaczu. Odeszłam w ciszy, zostawiając go sam na sam z jego największą, jedyną miłością – nim samym.

Katarzyna, 41 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

