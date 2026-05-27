Toskania zawsze wydawała mi się miejscem niemal magicznym, stworzonym do celebrowania miłości. Kiedy Tomasz zaproponował, żebyśmy spędzili naszą piątą rocznicę ślubu w wynajętej willi pośród gajów oliwnych, byłam wniebowzięta. Pamiętam, jak staliśmy na tarasie pierwszego dnia, patrząc na ciągnące się po horyzont zielone wzgórza. W powietrzu unosił się słodki zapach cyprysów i nagrzanej słońcem ziemi. Czułam się wtedy najszczęśliwszą kobietą na świecie.

Miałam dwoje najbliższych ludzi

Nasz związek wydawał się idealny. Tomek był troskliwym, zaangażowanym mężem. Prowadził sporą własną firmę, często wyjeżdżał na spotkania z klientami, ale zawsze znajdował czas, żeby przynieść mi kwiaty nawet bez okazji czy zaplanować wspólny weekend. Ufałam mu bezgranicznie. W naszym życiu była jeszcze jedna ważna osoba, moja najlepsza przyjaciółka Magda. Znałyśmy się od czasów studiów. Magda była powierniczką wszystkich moich tajemnic, wsparciem w trudnych chwilach i osobą, z którą dzieliłam każdą radość. To ona pomagała mi wybierać sukienki na ten wyjazd, doradzała, co spakować i cieszyła się moim szczęściem, gdy opowiadałam jej o niespodziance, jaką przygotował dla mnie Tomasz.

– Odpocznij za nas obie, kochana – powiedziała mi przez telefon dzień przed wylotem. – Zasługujesz na to. Bawcie się cudownie.

Nie miałam najmniejszego pojęcia, jak cyniczne były te słowa. Słońce Toskanii miało wkrótce oświetlić mrok, w którym żyłam od wielu miesięcy, nie zdając sobie z tego sprawy.

Jedna wiadomość zniszczyła wszystko

Trzeciego dnia naszego pobytu postanowiliśmy zrelaksować się nad basenem. Było wczesne popołudnie, cykady grały swój monotonny koncert, a lekki wiatr przynosił ulgę od upału. Tomek leżał na leżaku obok mnie, czytając książkę. W pewnym momencie wstał i oznajmił, że idzie do kuchni po mrożoną wodę z cytryną.

– Zaraz wracam, słońce – rzucił z uśmiechem, zostawiając swój telefon na małym stoliku między naszymi leżakami.

Nigdy nie sprawdzałam jego telefonu. Nie czułam takiej potrzeby, bo nie dawał mi żadnych powodów do niepokoju. Jednak w tamtej chwili ekran jego smartfona rozbłysnął, a dźwięk powiadomienia przerwał ciszę. Spojrzałam machinalnie, myśląc, że to może coś z jego firmy. Telefon nie był zablokowany, Tomek musiał przed chwilą sprawdzać pocztę i zapomniał go wygasić.

Na ekranie widniała wiadomość od nadawcy zapisanego jako Biuro Księgowość. Zmarszczyłam brwi. Kto z księgowości pisze w weekend, do tego w taki sposób? Rozwinęłam powiadomienie. „Kochanie, rozmawiałam z właścicielem mieszkania w Barcelonie. Zgodził się na warunki. Kiedy powiesz jej prawdę? Nie mogę się doczekać naszego nowego początku”.

Moje serce na ułamek sekundy przestało bić, po czym zaczęło łomotać w klatce piersiowej jak oszalałe. Przez głowę przemknęła mi myśl, że to jakaś pomyłka. Zbliżyłam dłoń do telefonu, a moje palce drżały. Choć czułam, że wkraczam na zakazany grunt, musiałam wiedzieć. Otworzyłam konwersację.

Dalej było jeszcze gorzej

To, co tam zobaczyłam, sprawiło, że świat wokół mnie zawirował. Biuro Księgowość to była Magda. Moja Magda. Wiadomości sięgały wielu miesięcy wstecz. Zamiast urzędowych komunikatów, znalazłam tam wyznania miłosne, plany na przyszłość i zdjęcia. Zdjęcia z miejsc, w których rzekomo był na samotnych wyjazdach służbowych. Byli tam razem.

Czytałam dalej, nie mogąc złapać tchu. Planowali wszystko od dawna. Tomek przekazywał udziały w firmie wspólnikowi, by mieć wolne środki. Magda szukała apartamentu w Hiszpanii, gdzie zamierzali rozpocząć nowe życie z dala od Warszawy i ode mnie. Ten wyjazd do Toskanii miał być jego pożegnalnym prezentem dla mnie. Sposobem na uciszenie wyrzutów sumienia, zanim wręczy mi pozew rozwodowy i wyjedzie z kobietą, którą nazywałam niemal siostrą.

Przypomniałam sobie te wszystkie wieczory, gdy Magda wpadała do nas na kolację. Jak śmialiśmy się we trójkę, jak Tomek opowiadał anegdoty, a ona wpatrywała się w niego z uznaniem. Jak narzekała na brak odpowiedniego mężczyzny w swoim życiu. Cały czas grali w okrutną grę, a ja byłam tylko nic nieznaczącym pionkiem.

Zrobiło mi się niedobrze. Odłożyłam telefon dokładnie w to samo miejsce. Spojrzałam na błękitną wodę w basenie. Była taka spokojna, w przeciwieństwie do burzy, która szalała w moim wnętrzu. Pięć lat małżeństwa, dziesięć lat przyjaźni. Wszystko to było jedną wielką iluzją.

Nie mogłam już milczeć

Usłyszałam kroki na kamiennych płytach. Tomek wracał ze szklankami pełnymi lodu i wody.

– Proszę bardzo, kochanie – powiedział, stawiając napoje na stoliku. Spojrzał na mnie i jego uśmiech lekko zgasł. – Coś się stało? Jesteś strasznie blada. Źle się czujesz od słońca?

Milczałam przez dłuższą chwilę. Patrzyłam na jego twarz, szukając w niej śladów człowieka, którego pokochałam. Nie znalazłam ich. Był dla mnie kimś zupełnie obcym.

– Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? – zapytałam w końcu. Mój głos był nienaturalnie spokojny, niemal wyprany z emocji.

– Powiedzieć ci co? O czym ty mówisz? – Zaśmiał się nerwowo, ale jego wzrok odruchowo powędrował w stronę telefonu.

– O Barcelonie. O nowym początku. O tobie i Magdzie.

Słowa zawisły w gorącym toskańskim powietrzu. Zobaczyłam, jak z jego twarzy odpływa krew. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale nie wydobył z siebie żadnego dźwięku. Zrozumiał, że wiem wszystko.

– Agata, to nie tak... Ja wszystko ci wytłumaczę – zaczął wreszcie, jąkając się i robiąc krok w moją stronę.

– Nie zbliżaj się do mnie – powiedziałam twardo, wstając z leżaka. – Nie masz mi nic do wytłumaczenia. Przeczytałam wystarczająco dużo, żeby zrozumieć, kim jesteś. I kim jest osoba, którą uważałam za przyjaciółkę.

– To się po prostu stało, nie planowaliśmy tego! – próbował się bronić, a w jego głosie pobrzmiewała żałosna nuta. – Nie chciałem cię zranić.

– Dlatego kłamałeś przez tyle miesięcy? Dlatego pozwoliłeś mi planować naszą przyszłość, podczas gdy ty organizowałeś swoją z nią? – Pokręciłam głową, czując łzy piekące pod powiekami, ale nie zamierzałam płakać przy nim. – Jesteś tchórzem.

Zostawiłam w Toskanii złudzenia

Odwróciłam się i weszłam do willi. Poszłam prosto do sypialni i wyciągnęłam swoją walizkę. Zaczęłam wrzucać do niej rzeczy bez ładu i składu. Słyszałam, jak Tomek chodzi po salonie, jak próbuje do mnie mówić, tłumaczyć, błagać, żebym została do końca wyjazdu, żebyśmy mogli porozmawiać jak dorośli ludzie.

Nie słuchałam go. Moje serce zamieniło się w kamień. Zamknęłam walizkę, wzięłam torebkę i wyciągnęłam własny telefon. Znalazłam stronę linii lotniczych i kupiłam bilet na najbliższy lot z Pizy do Warszawy. Tylko dla jednej osoby. Następnie zamówiłam taksówkę na lotnisko.

Kiedy wychodziłam z sypialni, stał w korytarzu ze spuszczoną głową.

– Gdzie idziesz? – zapytał cicho.

– Do domu – odpowiedziałam, mijając go bez słowa. – Cieszę się, że masz już spakowaną walizkę z udziałami w firmie. Zostawiam ci drogę wolną. Możecie jechać do Barcelony. Ale z mojego życia znikacie oboje już teraz.

Wyszłam na zewnątrz. Taksówka już czekała. Gdy wsiadałam do samochodu, nie obejrzałam się za siebie. Zostawiałam za sobą piękny, toskański krajobraz, który na zawsze będzie mi się kojarzył z najgorszym dniem mojego życia. Ale jednocześnie czułam dziwną ulgę. Iluzja prysła. Przede mną była trudna droga, bolesny rozwód i konieczność poskładania swojego świata na nowo. Jednak wiedziałam jedno: wreszcie byłam wolna od kłamstwa.

Agata, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają one rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

