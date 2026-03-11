Na półce w kuchni babci Teresy zawsze stała puszka z herbatą. Pachniało czymś ciepłym i znajomym, jakby całe mieszkanie było zrobione z drewna i wspomnień. Babcia często żartowała, że bankom nie ufa, a najbezpieczniej jest mieć wszystko blisko siebie. Gdy zmarła, wszyscy wiedzieliśmy, że gdzieś w tym mieszkaniu ukryła swoje oszczędności. Nikt tylko nie wiedział gdzie.

Wszyscy szukali skrytki

Opiekowałem się babcią aż do jej ostatnich dni. Niestety niewiele osób pomagało mi w tym zadaniu. Zazwyczaj wspierała mnie mama, a reszta przyzwyczaiła się, że to nasze zadanie. W dniu, gdy przyszliśmy posprzątać mieszkanie przed remontem, panowała dziwna cisza. Mama krzątała się po kuchni, jakby była u siebie, choć każdy ruch zdradzał napięcie. Pojawił się wujek Radosław i chodził od pokoju do pokoju z rękami w kieszeniach. Kuzynka Sabina przeglądała kredens.

– Tu są same stare talerze – mruknęła, odsuwając półkę.

Nagle zatrzymała się.

– Czekajcie… coś tu jest.

Wyjęła niewielką metalową puszkę, zakurzoną i lekko wgniecioną. Wszyscy momentalnie podeszli bliżej. Mama aż wstrzymała oddech.

– To może być to – powiedziała cicho.

Sabina otworzyła wieczko. Przez chwilę nikt się nie odezwał. W środku były tylko stare rachunki i pożółkłe kartki z notatkami babci. Mama pierwsza przerwała ciszę.

– To niemożliwe… – wyszeptała i zaczęła gorączkowo przeszukiwać kolejne półki. – Ona zawsze mówiła, że ma pieniądze w domu.

Wujek nic nie powiedział. Stał tylko przy drzwiach i patrzył w podłogę. Spojrzałem na niego. Wyglądał tak, jakby nagle chciał być gdziekolwiek indziej. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem coś, czego nie chciałem myśleć: ktoś z rodziny mógł tu być wcześniej.

Każdy już podejrzewał każdego

Po kilku godzinach przeszukiwania mieszkania wszyscy byliśmy zmęczeni. Mama w końcu zaproponowała, żeby zrobić herbatę. Usiadłem przy małym kuchennym stole, przy którym kiedyś siedziałem z babcią po szkole. Sabina postawiła przed nami kubki.

– Może babcia miała jeszcze jakieś inne miejsce – powiedziała ostrożnie. – Zawsze była bardzo pomysłowa.

Mama spojrzała na nią, ale jej wzrok zaraz powędrował w stronę wujka.

– Pomysłowa była – odparła powoli. – Ale nie aż tak, żebyśmy nie wiedzieli o jej pieniądzach.

Wujek podniósł głowę.

– Co masz na myśli?

Mama wzruszyła ramionami, choć w jej głosie było napięcie.

– Nic. Tylko tyle, że niektóre osoby miały klucze do mieszkania.

W kuchni zrobiło się cicho. Wujek odsunął kubek.

– Ty też miałaś klucze, Grażyna.

– Ale ja tu nie przychodziłam potajemnie – odpowiedziała szybko mama.

Sabina od razu wtrąciła się do rozmowy.

– Może po prostu źle szukamy. Przecież babcia mogła schować pieniądze gdzieś indziej.

Mama nagle wstała od stołu.

– Wiktor, sprawdziłeś szafę w sypialni?

– Tak – odpowiedziałem. – Tam są tylko ubrania.

Przez chwilę wszyscy milczeli. Patrzyłem na nich i miałem wrażenie, że każde spojrzenie trwa odrobinę za długo. Każdy gest był nagle dziwnie nerwowy.

W głowie zaczęły mi wracać różne wspomnienia. Przypomniałem sobie, że w ostatnich miesiącach życia babci wujek pojawiał się u niej od czasu do czasu. Widziałem też, jak kilka razy wychodził z mieszkania późnym wieczorem. Wtedy nie zwróciłem na to uwagi. Teraz zaczynało to wyglądać inaczej.

Moja matka nagle odezwała się znowu.

– Mama nie wydałaby tych pieniędzy – powiedziała stanowczo. – Odkładała je całe życie.

Wujek spojrzał na nią chłodno.

– Może po prostu zmieniła zdanie.

Mama uderzyła dłonią w stół.

– Ona nie była osobą, która nagle zmienia zdanie o takich rzeczach.

Kuzynka nerwowo mieszała herbatę.

– Naprawdę myślicie, że ktoś z nas… z rodziny... – zaczęła, ale nie dokończyła zdania.

Nikt jej nie odpowiedział. Siedzieliśmy przy stole, który pamiętał spokojne rozmowy z babcią, a teraz wyglądał jak miejsce przesłuchania. Nikt nie powiedział tego na głos, ale wiedziałem, że wszyscy myślimy o tym samym. Jeśli pieniądze zniknęły, to nie zrobił tego obcy człowiek. Zrobił to ktoś z naszej rodziny.

Ich rozmowa była podejrzana

Pod wieczór mieszkanie było już prawie puste. Kartony stały pod ścianami, a w powietrzu unosił się zapach kurzu i starego drewna. Mama pojechała do domu wcześniej, mówiąc, że musi odpocząć. Zostaliśmy tylko we troje: ja, Sabina i wujek Radosław.

Kuzynka wyszła na chwilę na klatkę schodową, żeby odebrać telefon. Po kilku minutach wujek również wyszedł z mieszkania. Drzwi nie zamknęły się do końca, więc ich głosy niosły się echem po korytarzu. Nie podsłuchiwałem celowo. Po prostu stałem w przedpokoju i nagle usłyszałem fragment rozmowy.

– Tato, tego się nie da długo ukrywać – mówiła Sabina cicho, ale wyraźnie zdenerwowana.

– Wiem – odpowiedział wujek. – Myślisz, że ja o tym nie wiem?

Zamarłem.

– Ciocia zaczyna coś podejrzewać – dodała Sabina.

– Grażyna zawsze coś podejrzewała – odparł wujek z wyraźną goryczą.

Przez chwilę panowała cisza. Potem Sabina powiedziała coś jeszcze, już jeszcze ciszej:

– Ale przecież to było jeszcze zanim babcia odeszła.

Serce zaczęło mi bić szybciej.

– I właśnie dlatego nie chcę, żeby ktoś robił z tego sensację – odpowiedział wujek. – To było między mną a nią.

– Ale teraz wygląda to zupełnie inaczej – powiedziała Sabina.

Nie usłyszałem już więcej, bo drzwi klatki schodowej skrzypnęły i ich kroki zaczęły się zbliżać. Szybko odszedłem w stronę salonu, udając, że przeglądam stare zdjęcia w szufladzie. Po chwili weszli do mieszkania. Sabina wyglądała na spiętą. Wujek unikał mojego wzroku.

– Znalazłeś coś jeszcze? – zapytał mnie.

– Nie – odpowiedziałem.

W głowie miałem już zupełnie inne myśli. Nagle wszystko zaczęło układać się w pewien obraz. Częste wizyty wujka u babci. Jego nerwowa cisza, gdy znaleźliśmy pustą puszkę. I teraz ta rozmowa na klatce schodowej. Jeśli dobrze zrozumiałem ich słowa, pieniądze mogły zniknąć dużo wcześniej. Jeszcze zanim babcia odeszła.

Usiadłem na starym fotelu przy oknie i patrzyłem na podwórko. Po raz pierwszy naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy wujek nie zabrał pieniędzy babci. I czy Sabina od dawna o tym wiedziała. Ta myśl była niewygodna. Ciężka. Ale nie chciała już zniknąć.

Prawda podzieliła rodzinę

Kilka dni później znów spotkaliśmy się w mieszkaniu babci. Tym razem atmosfera była jeszcze cięższa niż wcześniej. Mama prawie się nie odzywała, a wujek Radosław sprawiał wrażenie, jakby przyszedł tu tylko z obowiązku.

Nie planowałem mówić o tym, co usłyszałem na klatce schodowej. Jednak kiedy zobaczyłem, jak mama znowu zaczyna przeszukiwać szuflady, nie wytrzymałem.

– Mamo… – powiedziałem spokojnie. – Myślę, że tych pieniędzy już tu nie ma od dawna.

Wszyscy spojrzeli na mnie.

– Co masz na myśli? – zapytała ostro.

Spojrzałem najpierw na Sabinę. Od razu spuściła wzrok.

– Słyszałem waszą rozmowę na klatce – powiedziałem w końcu, patrząc na wujka.

W kuchni zapadła cisza. Mama powoli odwróciła się w jego stronę.

– Radosław?

Wujek przez chwilę nic nie mówił. Stał przy oknie, jakby zastanawiał się, czy jeszcze może coś ukryć. W końcu ciężko usiadł przy stole.

– To nie było tak, jak myślicie – powiedział cicho.

Mama zmarszczyła brwi.

– A jak było?

Wujek westchnął.

– Mama dała mi te pieniądze kilka miesięcy temu.

Moja matka aż się wyprostowała.

– Co? Dała?

– Tak – odpowiedział. – Powiedziała, że to pożyczka. Że mam stanąć na nogi i oddać, kiedy będę mógł.

Sabina odezwała się niepewnie.

– Byłam wtedy u nich. Babcia sama zaproponowała pomoc.

Mama patrzyła na nich tak, jakby każde słowo było ciosem.

– I nikt z was nie pomyślał, żeby powiedzieć o tym reszcie rodziny?

– To ona nie chciała rozgłosu – odpowiedział wujek. – Powiedziała, że nie chce kolejnych kłótni.

Moja mama pokręciła głową.

– Czyli zabrałeś jej wszystkie oszczędności… i nazwałeś to pożyczką.

– Ona sama tak to nazwała.

– A oddałeś choć część?

Wujek milczał. Ta cisza była odpowiedzią. Mama wstała gwałtownie od stołu.

– Zawsze tak było – powiedziała drżącym głosem. – Zawsze ktoś musiał cię ratować.

– Grażyna…

– Nie. Tym razem już nie.

Sabina próbowała coś powiedzieć, ale nikt jej nie słuchał. W powietrzu wisiały lata pretensji, które nagle znalazły drogę na powierzchnię. Patrzyłem na nich i miałem wrażenie, że to wszystko zaczęło się dużo wcześniej niż w dniu śmierci babci. Pieniądze były tylko iskrą.

Nie wszystko da się naprawić

Kilka tygodni później mieszkanie babci zostało sprzedane. Formalności załatwiliśmy szybko, ale rodzinne relacje nie dały się już tak łatwo uporządkować. Mama prawie przestała rozmawiać z wujkiem. Spotkania rodzinne przestały istnieć. Sabina czasem do mnie pisała, ale zawsze było w tych wiadomościach jakieś zmęczenie.

Kiedy ostatni raz zamykałem drzwi mieszkania babci, pomyślałem o jej słowach. Mówiła, że najbezpieczniej jest mieć wszystko przy sobie. Może miała rację. Pieniądze, które trzymała w domu, zniknęły. A razem z nimi zniknęło też coś znacznie ważniejszego – spokój w naszej rodzinie.

Wiktor, 27 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: