Stałam przy kuchence od świtu, mieszając bigos, który pachniał tak, jak u mojej mamy – długo, cierpliwie, z sercem. W Wielkanoc zawsze stawiałam na stole to, co sprawdzone. Chciałam, żeby było ciepło, swojsko i po naszemu. Nie spodziewałam się, że przy tym samym stole poczuję się jak ktoś obcy.

Poczułam się upokorzona

Zanim wszyscy przyszli, jeszcze raz poprawiłam obrus. Biały, haftowany, wyprasowany dzień wcześniej. Ułożyłam talerze, sztućce, serwetki. W centralnym miejscu postawiłam gar bigosu – ciężki, gliniany garnek, który pamiętał jeszcze czasy, gdy mój mąż był obok mnie.

– Mamo, zdążyłaś ze wszystkim? – zapytał Paweł, wchodząc do kuchni i zdejmując kurtkę.

– A czy ja kiedyś nie zdążyłam? – uśmiechnęłam się lekko. – Umyj ręce i pomóż mi przenieść sałatkę.

Za nim weszła ona. Aneta. Zawsze elegancka, zawsze jakby trochę ponad tym, co wokół. Miała na sobie jasny płaszcz i buty, które bardziej pasowały do galerii handlowej niż do mojego progu.

– Dzień dobry – powiedziała, rozglądając się uważnie.

– Dzień dobry, Anetko – odpowiedziałam, starając się, żeby mój głos był miękki.

Usiedliśmy do stołu. Na początku było spokojnie. Jajka, chrzan, trochę śmiechu. Paweł opowiadał o pracy, ja dolewałam herbaty.

– A co to za danie? – zapytała Aneta, wskazując na garnek.

– Bigos. Robiłam dwa dni – odpowiedziałam z dumą.

Nabrała niewielką porcję, powąchała.

– Hmm… dość ciężkie jak na wiosnę – powiedziała po chwili.

Zamarłam z łyżką w ręku.

– U nas raczej stawia się na coś lżejszego. No i… – zawiesiła głos, rozglądając się po stole – trochę tu skromnie.

Paweł spojrzał na nią szybko.

– Aneta…

– No co? – wzruszyła ramionami. – Mówię tylko, że przydałaby się chociaż dobra szynka. Parmeńska na przykład. To jednak święta.

Poczułam, jak robi mi się gorąco. Nie od stania w kuchni.

– My zawsze tak obchodziliśmy Wielkanoc – powiedziałam spokojnie, choć ręce zaczęły mi lekko drżeć. – I nikomu niczego nie brakowało.

– Czasy się zmieniają – odpowiedziała krótko. – Teraz ludzie mają trochę inne standardy.

Zapadła cisza. Nawet zegar na ścianie wydawał się tykać głośniej niż zwykle. Paweł odchrząknął.

– Mamo, bigos jest naprawdę dobry – powiedział, jakby chciał coś naprawić.

Spojrzałam na niego i nagle zobaczyłam nie chłopca, którego wychowałam, tylko mężczyznę, który siedział między nami, nie wiedząc, po której stronie stanąć.

– Cieszę się – odpowiedziałam cicho.

Aneta odłożyła widelec.

– Nie chciałam urazić – dodała, ale w jej głosie nie było skruchy, raczej coś na kształt uprzejmej obojętności.

– Nie uraziłaś – skłamałam.

Wstałam od stołu i podeszłam do okna. Na podwórku było cicho, słońce świeciło, jakby wszystko było w porządku. A ja nagle poczułam, że mój dom przestał być miejscem, gdzie wszyscy chcą być.

– Może podam sernik – powiedziałam, odwracając się z wymuszonym uśmiechem.

– O, to brzmi lepiej – rzuciła Aneta.

I wtedy coś we mnie pękło. Niewidocznie, bez dźwięku, ale wyraźnie.

Dla niej wszystko było gorsze

W kuchni oparłam się o blat i przez chwilę stałam bez ruchu. Sernik czekał już pokrojony, równiutko, jak zawsze. Nagle wydał mi się jakiś zwyczajny, jakby ktoś zdjął z niego całą jego wartość jednym zdaniem. Z salonu dochodziły przytłumione głosy.

– Mogłaś sobie darować ten komentarz – powiedział Paweł ciszej, ale wyraźnie.

– Przecież nic złego nie powiedziałam – odpowiedziała Aneta. – Po prostu uważam, że można się bardziej postarać.

Zamknęłam oczy. „Bardziej się postarać”. Powtórzyłam to w myślach kilka razy, jakby od tego miało się zmienić znaczenie. Wzięłam talerz z sernikiem i wróciłam do stołu.

– Proszę bardzo – powiedziałam, stawiając deser przed nimi.

– Dziękuję – rzuciła Aneta, nawet na mnie nie patrząc.

Paweł spojrzał na mnie uważniej.

– Mamo… wszystko w porządku?

– Oczywiście – odpowiedziałam szybko. – Jedzcie, póki świeże.

Usiadłam, ale nie sięgnęłam po swój kawałek. Patrzyłam, jak Aneta bierze pierwszy kęs, jak lekko marszczy brwi, jakby coś analizowała.

– Trochę suchy – stwierdziła po chwili.

Łyżeczka stuknęła o talerz. Tym razem nie mogłam już udawać.

– Wiesz co, Aneta – powiedziałam, podnosząc wzrok – możesz powiedzieć wprost, że ci nie smakuje. Nie trzeba szukać eleganckich słów.

Paweł znów się napiął.

– Mamo…

– Nie, Paweł – przerwałam mu spokojnie. – Pozwólmy sobie na szczerość, skoro już zaczęliśmy.

Aneta odłożyła widelec i wyprostowała się.

– Skoro pytasz, to tak – nie smakuje mi. Przywykłam do innej kuchni. Do trochę… wyższego poziomu.

Uśmiechnęła się lekko, jakby to była zwykła rozmowa o pogodzie.

– Wyższego poziomu – powtórzyłam cicho.

Przez chwilę patrzyliśmy na siebie w milczeniu. I nagle przypomniałam sobie, jak Paweł jako mały chłopiec wyjadał ten sam sernik prosto z blachy, śmiejąc się, że „nikt nie robi lepszego”.

– Paweł – odezwałam się, nie odrywając wzroku od Anety – a tobie też już nie smakuje?

Zaskoczyłam go. Widziałam to.

– Mamo, to nie o to chodzi…

– A o co? – zapytałam.

Zawahał się.

– Po prostu… Aneta jest przyzwyczajona do czegoś innego.

– A ty? – dopytałam.

Spojrzał na talerz.

– Ja… ja lubię, ale…

To „ale” zawisło między nami cięższe niż cały garnek bigosu. Wstałam powoli.

– Rozumiem – powiedziałam.

Zebrałam talerze, jeden po drugim. Każdy stuk był jak kropka kończąca jakieś zdanie, którego nie chciałam już słuchać.

– Nie musisz sprzątać teraz – rzucił Paweł.

– Muszę – odpowiedziałam krótko.

W kuchni odkręciłam wodę i zaczęłam myć naczynia. Ręce pracowały automatycznie, a w głowie miałam tylko jedno pytanie: kiedy to się stało, że mój dom przestał być wystarczający? Po chwili ktoś wszedł za mną.

– Pani się obraziła? – zapytała Aneta.

Nie odwróciłam się.

– Nie. Ja tylko… zrozumiałam.

– Co takiego?

Wytarłam ręce i spojrzałam na nią.

– Że nie chodzi o jedzenie. Tylko o to, że dla ciebie wszystko tutaj jest gorsze.

Zmarszczyła lekko brwi.

– Nie przesadzajmy…

– Nie przesadzam – przerwałam jej spokojnie. – Po prostu nie zamierzam już nikogo przekonywać, że to, co mam, jest wystarczające.

Przez chwilę milczała.

– Chciałam tylko dobrze – powiedziała ciszej.

– Wiem – odpowiedziałam. – Tylko że czasem „dobrze” dla jednej osoby oznacza „za mało” dla drugiej.

Minęła mnie bez słowa i wróciła do salonu. Zostałam sama przy zlewie, z wodą, która już dawno przestała być potrzebna. I wtedy pierwszy raz pomyślałam, że kolejne święta mogą wyglądać zupełnie inaczej.

Dotarła do mnie bolesna prawda

Nie wróciliśmy już do stołu tak jak wcześniej. Paweł siedział z telefonem w ręku, przewijając coś bezmyślnie, a Aneta poprawiała włosy, jakby zaraz miała gdzieś wyjść. W powietrzu wisiało coś ciężkiego, czego nikt nie chciał nazwać. Wytarłam ręce i wyszłam z kuchni.

– Może kawy? – zapytałam, bardziej z przyzwyczajenia niż potrzeby.

– Ja już dziękuję – odpowiedziała Aneta szybko. – I tak powinniśmy się zbierać.

– Już? – zdziwiłam się. – Nawet nie minęły dwie godziny.

Paweł spojrzał na nią, potem na mnie.

– Mamy jeszcze plany na dziś – powiedział ostrożnie.

Skinęłam głową.

– Oczywiście. Święta są długie.

Zaczęli się zbierać. Płaszcze, torebki, szybkie ruchy, jakby ten dom nagle zrobił się dla nich niewygodny. Podeszłam do drzwi razem z nimi.

– Dziękuję, mamo – powiedział Paweł i pocałował mnie w policzek. – Naprawdę.

– Nie musisz dziękować – odpowiedziałam.

Aneta stała obok, jakby się wahała.

– Do widzenia – rzuciła w końcu.

– Do widzenia – powtórzyłam.

Drzwi zamknęły się cicho. Zbyt cicho jak na to, co zostało po ich wyjściu. Wróciłam do salonu. Stół nadal był zastawiony, ale wyglądał inaczej niż wcześniej. Jakby ktoś zdjął z niego znaczenie, zostawiając tylko przedmioty. Usiadłam powoli i spojrzałam na garnek z bigosem. Prawie pełny.

– No i co, stary przyjacielu – mruknęłam pod nosem. – Zostaliśmy sami.

Nagle zadzwonił telefon. Paweł.

– Tak? – odebrałam.

– Mamo… – zaczął niepewnie. – Nie gniewasz się, prawda?

Uśmiechnęłam się gorzko, choć wiedziałam, że tego nie zobaczy.

– Na co?

– Na Anetę. Ona czasem mówi rzeczy… bez zastanowienia.

– Nie, Paweł – odpowiedziałam spokojnie. – Ona mówi dokładnie to, co myśli.

Zapadła cisza.

– Ona nie chciała cię zranić.

– A ty? – zapytałam nagle.

– Co ja?

– Ty też tak myślisz? Że to wszystko tutaj… – rozejrzałam się – to jest za mało?

Po drugiej stronie długo nic nie było słychać.

– Mamo, to nie jest takie proste…

– Właśnie jest – przerwałam mu łagodnie. – Tylko ty nie chcesz tego nazwać.

Westchnął.

– Ja po prostu chcę, żeby było dobrze.

– Dla kogo? – zapytałam.

Znów cisza.

– Muszę kończyć – powiedział w końcu. – Odezwę się później.

– Dobrze.

Rozłączył się. Odłożyłam telefon i przez chwilę siedziałam bez ruchu. A potem wstałam, podeszłam do stołu i zaczęłam go sprzątać. Powoli, dokładnie. Jakby każdy ruch miał mi coś poukładać w środku. Wieczorem dom był już pusty i cichy. Usiadłam w fotelu z kubkiem herbaty i patrzyłam w okno.

I wtedy dotarło do mnie coś, czego wcześniej nie chciałam przyjąć: ja przez cały dzień próbowałam udowodnić, że zasługuję na ich obecność. A przecież to oni przyszli do mnie. Następnego dnia rano zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej bym nie zrobiła. Wyjęłam telefon i napisałam wiadomość do Pawła.

Nie wszystko da się naprawić

Siedziałam przy stole z telefonem w dłoni dłużej, niż chciałam się do tego przyznać. Wiadomość była krótka, ale ważyła więcej niż cały wczorajszy dzień. „Paweł, w przyszłym roku do niczego się nie zmuszajcie. Święta to nie obowiązek. Ja chcę je przeżyć spokojnie”. Czytałam ją kilka razy, zanim w końcu nacisnęłam „wyślij”.

Odpowiedź przyszła szybciej, niż się spodziewałam. „Mamo, nie mów tak. Przesadzasz”. Uśmiechnęłam się pod nosem. Tym razem nie było w tym goryczy, raczej coś na kształt ulgi. Zadzwoniłam.

– Naprawdę uważasz, że przesadzam? – zapytałam, gdy odebrał.

– Po prostu… to były tylko jej uwagi – zaczął.

– Nie, Paweł – przerwałam spokojnie. – To nie były „tylko uwagi”. To było pokazanie mi, gdzie według was jest moje miejsce.

– Nikt tak nie myśli…

– Aneta myśli. A ty jej na to pozwalasz.

Zamilkł.

– Ja nie mam do niej żalu – dodałam po chwili. – Ona jest, jaka jest. Ale ty jesteś moim synem.

– Mamo…

– I nie chodzi o jedzenie, tylko o szacunek – powiedziałam cicho. – Ja nie będę się zmieniać, żeby komuś udowodnić, że mój stół jest wystarczający.

Po drugiej stronie znów zapadła cisza. Tym razem dłuższa.

– Wczoraj było mi głupio – przyznał w końcu. – Ale nie wiedziałem, co powiedzieć.

– Wystarczyło jedno zdanie – odpowiedziałam. – „Mamo zawsze robiła dla nas wszystko i to jest ważne”.

– Masz rację…

Pierwszy raz od dłuższego czasu usłyszałam w jego głosie coś prawdziwego, nie wymijającego.

– Przyjadę dziś – powiedział nagle. – Sam.

Zawahałam się.

– A Aneta?

– Porozmawiam z nią. Ale najpierw chcę porozmawiać z tobą.

Zgodziłam się. Po południu usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Pawła stojącego z... siatką w ręku.

– Mogę wejść? – zapytał.

– To twój dom – odpowiedziałam odruchowo, a potem sama się poprawiłam: – Był.

– Jest – powiedział stanowczo.

Wszedł do kuchni, postawił siatkę na stole i wyjął z niej… zwykłą kapustę, kiełbasę i przyprawy.

– Co to ma być? – zapytałam, marszcząc brwi.

– Nauczysz mnie robić bigos – odpowiedział.

Spojrzałam na niego zaskoczona.

– Teraz?

– Teraz – kiwnął głową. – Bo wczoraj zrozumiałem, że ja nawet nie wiem, jak smakuje coś, co naprawdę jest moje.

Milczałam przez chwilę, czując, jak coś we mnie mięknie.

– To nie jest takie proste – powiedziałam w końcu.

– To dobrze – uśmiechnął się lekko. – Mam czas.

Podałam mu fartuch.

– Najpierw kroisz cebulę – powiedziałam.

– Już się boję – zażartował.

I pierwszy raz od dawna roześmiałam się naprawdę. Gotowaliśmy razem długo. Rozmawialiśmy jeszcze dłużej. Bez pośpiechu, bez ocen, bez porównań. Wieczorem usiedliśmy przy stole. Tylko we dwoje. Bez białego obrusa, bez przygotowań od świtu.

– I co? – zapytałam.

Spróbował.

– Najlepszy – powiedział bez wahania.

Tym razem uwierzyłam. Nie wszystko da się naprawić jednym dniem. Nie wszystkie słowa da się cofnąć. Ale można zdecydować, co zostaje na przyszłość. A ja postanowiłam, że w moim domu zostanie to, co prawdziwe – nawet jeśli dla kogoś jest zbyt proste. I to w końcu wystarczyło.

Krystyna, 63 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

