Patrzyłem na zrezygnowaną twarz mojego brata i czułem, jak w środku wszystko we mnie gwałtownie opada. Wiedziałem, że jeśli teraz odpuszczę i pozwolę mu użalać się nad sobą, on znów zamknie się w skorupie na długie lata, a do tego absolutnie nie mogłem dopuścić. Musiałem wziąć sprawy w swoje ręce, nawet jeśli oznaczało to uknucie misternego planu całkowicie za jego plecami.

Mogłem odetchnąć z ulgą

Zawsze uważałem, że los bywa przewrotny. Z jednej strony byłem ja. Miałem poukładane życie, w którym każdy element pasował do siebie jak w dobrze zaprojektowanym budynku. Od kilku lat cieszyłem się małżeństwem z Hanną, kobietą, która rozumiała mnie bez słów. Wspólnie urządziliśmy nasz dom na przedmieściach, w garażu stał wymarzony samochód, a każdy dzień przynosił mi poczucie głębokiej satysfakcji. Z drugiej strony był mój młodszy brat, Leon. Prowadziliśmy razem studio projektowe. Choć w pracy dogadywaliśmy się doskonale, a nasze wizje architektoniczne idealnie się uzupełniały, to w życiu prywatnym Leon zdawał się błądzić we mgle.

Przez lata obserwowałem, jak miota się od jednego niepowodzenia do drugiego. Kolejne relacje kończyły się szybciej, niż się zaczynały, a z każdym rozczarowaniem mój brat stawał się coraz bardziej przygaszony. Jego biurko w naszej pracowni tonęło w szkicach, którymi próbował zagłuszyć samotność. Bardzo chciałem mu pomóc, ale w sprawach sercowych trudno doradzać dorosłemu mężczyźnie.

Wszystko zmieniło się, gdy w jego życiu pojawiła się Zuza. Pamiętam dzień, w którym przyszła do naszego biura podrzucić mu zapomniane dokumenty. Od razu zwróciłem uwagę na jej bijące ciepło i uśmiech, który potrafił rozjaśnić najbardziej pochmurny dzień. Zuza była miła, bystra i, co najważniejsze, patrzyła na Leona w sposób, jakiego u nikogo wcześniej nie widziałem. Byli ze sobą dopiero od kilku miesięcy, ale zmiana w moim bracie była diametralna. Zaczął o siebie dbać, częściej się uśmiechał, a jego projekty nabrały nowej, świeżej energii. Wreszcie mogłem odetchnąć z ulgą, wierząc, że i dla niego zaświeciło słońce.

Próbowałem go ciągnąć za język

To był wtorek, środek wyjątkowo pracowitego tygodnia. Zbliżał się termin oddania dużego projektu osiedla mieszkaniowego, nad którym obaj ślęczeliśmy od tygodni. Siedziałem przed monitorem, poprawiając ostatnie wizualizacje, kiedy usłyszałem dźwięk otwieranych drzwi. Spojrzałem na zegarek, było grubo po dwudziestej. W progu stanął Leon. Wyglądał, jakby uszło z niego całe życie. Jego ramiona opadały, a wzrok wbity był w podłogę.

— Co ty tu robisz o tej porze? — zapytałem, odrywając wzrok od ekranu. — Przecież miałeś dzisiaj iść z Zuzą na kolację.

Leon powolnym krokiem podszedł do swojego biurka, opadł ciężko na fotel i schował twarz w dłoniach. Przez dłuższą chwilę w biurze panowała tak gęsta cisza, że słyszałem jedynie szum wentylatorów z komputerów.

— Już po wszystkim — powiedział cicho, a jego głos łamał się z emocji.

— Jak to po wszystkim? — Zmarszczyłem brwi, nie rozumiejąc, co ma na myśli. — Pokłóciliście się?

— Zerwaliśmy.

— Słucham? — Wstałem z miejsca i podszedłem do niego. — Przecież jeszcze wczoraj wybieraliście kolor zasłon do jej mieszkania. Co się mogło wydarzyć w ciągu kilkunastu godzin?

— Nie chcę o tym rozmawiać, dobrze?! — uciął ostro, podnosząc na mnie zaczerwienione oczy. — Po prostu to koniec. Zamknijmy temat.

Próbowałem go ciągnąć za język, ale z każdą minutą zamykał się w sobie coraz bardziej. Znałem go na tyle dobrze, by wiedzieć, że naciskanie w tym momencie przyniesie odwrotny skutek. Wróciłem do domu z ciężkim sercem. Hanna od razu zauważyła, że coś jest nie tak. Opowiedziałem jej o wszystkim przy wieczornej herbacie.

— Musisz dowiedzieć się, o co poszło — powiedziała moja żona, kładąc mi dłoń na ramieniu. — Leon to wspaniały chłopak, ale czasem sam rzuca sobie kłody pod nogi. Może to jakieś głupie nieporozumienie.

Zrozumiałem, że Hanna ma absolutną rację. Jeśli Leon nie chciał mówić, musiałem poznać wersję drugiej strony.

Zrozumiałem jej obawy

Następnego dnia, pod pretekstem załatwiania spraw urzędowych, wyrwałem się z biura i zadzwoniłem do Zuzy. Początkowo nie chciała się spotkać, ale ostatecznie udało mi się ją przekonać. Umówiliśmy się w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Kiedy weszła do środka, zauważyłem, że wygląda na równie zmęczoną co mój brat. Zamówiłem dla nas napoje. Czekałem, aż kelnerka odejdzie od stolika, po czym od razu przeszedłem do rzeczy.

— Zuza, przepraszam, że tak na ciebie napadłem, ale muszę wiedzieć, co się stało. Leon jest kompletnie załamany, a ja nie potrafię mu pomóc, bo nie wiem, z czym walczę.

Dziewczyna westchnęła ciężko, obracając w dłoniach filiżankę z gorącym napojem.

— Nikodem, to nie była dla mnie łatwa decyzja. Zależy mi na nim. Naprawdę mi zależy. Ale wczorajszy wieczór przelał czarę goryczy.

— Co on takiego zrobił? — zapytałem z niepokojem.

— Poszliśmy na kolację. Od samego początku siedział jak za karę. Nie odzywał się, wzdychał, przewracał oczami, kiedy o coś pytałam. Miałam bardzo trudny dzień w pracy, chciałam się wygadać. Kiedy zaczęłam opowiadać o swoich problemach, całkowicie to zbagatelizował. Powiedział, że przesadzam i że on ma na głowie poważniejsze sprawy. Był opryskliwy, zimny. Zupełnie nie przypominał człowieka, w którym... — Zawahała się na moment. — Nie przypominał Leona.

— Przecież każdy może mieć gorszy dzień — spróbowałem go bronić.

— Nie rozumiesz. — Zuza pokręciła głową. — Mój poprzedni partner na początku też był cudowny. A potem zaczął się tak zachowywać. Z każdym miesiącem było coraz gorzej, stał się obojętny, arogancki i ciągle umniejszał moje uczucia. Zmienił się nie do poznania, a ja tkwiłam w tym i cierpiałam. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie pozwolę się tak traktować. Kiedy wczoraj zobaczyłam to samo spojrzenie i usłyszałam ten sam ton u Leona, po prostu spanikowałam. Chciałam sobie oszczędzić powtórki.

Słuchałem jej słów i czułem ukłucie w klatce piersiowej. Zrozumiałem jej obawy, ale wiedziałem też, co kryło się za zachowaniem mojego brata.

— Zuza, posłuchaj mnie uważnie. Leon zachował się jak idiota, i to jest bezdyskusyjne. Nie powinien w ten sposób reagować na twoje problemy. Ale musisz coś wiedzieć. Od trzech tygodni śpimy po kilka godzin na dobę. Kończymy gigantyczny projekt, od którego zależy przyszłość naszego studia. Leon wziął na siebie ogromną odpowiedzialność, jest przemęczony do granic możliwości i po prostu puściły mu nerwy. To go nie usprawiedliwia, ale ręczę za niego swoim życiem: on nie jest taki jak twój były. To najwspanialszy człowiek, jakiego znam, a ty jesteś najlepszym, co go spotkało.

Patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Widziałem, że moje słowa do niej trafiają, a w jej wzroku pojawia się cień wahania. Postanowiłem pójść za ciosem.

— Mam propozycję. Zawrzyjmy układ. Ty dasz mu jeszcze jedną szansę i przyjdziesz na jego urodziny w ten weekend. A ja obiecuję ci, że przeprowadzę z nim taką rozmowę, że już nigdy więcej nie będziesz musiała wysłuchiwać jego opryskliwych tekstów. Zrobię to za ciebie.

Zuza uśmiechnęła się lekko, wyraźnie rozbawiona moją desperacją i troską.

— Jesteś niesamowity, wiesz? Dobrze. Zgadzam się. Ale masz z nim porozmawiać szczerze.

Było mi go strasznie żal

Tego samego dnia zadzwoniłem do Leona i zaprosiłem go do nas na kolację. Zgodził się bez entuzjazmu, ale o to właśnie mi chodziło. Chciałem wyciągnąć go z jego ponurego mieszkania. Hanna stanęła na wysokości zadania i przygotowała doskonały posiłek. Przez pierwszą godzinę rozmawialiśmy o sprawach neutralnych, unikając tematu rozstania. Leon jadł w milczeniu, sporadycznie odpowiadając na nasze pytania. W pewnym momencie Hanna rzuciła mi porozumiewawcze spojrzenie.

— Przepraszam was, ale muszę sprawdzić coś na górze — powiedziała i szybko zniknęła na schodach.

Zostaliśmy sami. Odłożyłem sztućce, oparłem łokcie na stole i spojrzałem bratu prosto w oczy.

— Spotkałem się dzisiaj z Zuzą — wypaliłem bez owijania w bawełnę.

Leon drgnął.

— Co zrobiłeś? Dlaczego się wtrącasz w moje życie? — Z jego głosu przebijała złość zmieszana z paniką.

— Bo sam nie potrafisz o nie zadbać! — Podniosłem głos, nie dając mu dojść do słowa. — Wiesz, dlaczego z tobą zerwała? Bo zachowałeś się jak zadufany w sobie egoista. Dziewczyna potrzebowała twojego wsparcia, a ty potraktowałeś ją z góry, bo jesteś zmęczony projektem. Jak mogłeś zbagatelizować jej problemy?

— Nie miałem siły, Nikodem... Byłem wykończony.

— I co z tego?! — przerwałem mu ostro. — Myślisz, że w związku zawsze będzie łatwo? Że zawsze będziesz wypoczęty i pełen energii? Związek to bycie przy drugiej osobie, zwłaszcza wtedy, gdy masz wszystkiego dość. Przestraszyłeś ją. Pomyślała, że stajesz się taki sam jak jej toksyczny były.

Leon zbladł. Widziałem, jak dociera do niego ciężar własnych słów i zachowania.

— Boże... Ja wcale nie chciałem. Naprawdę tak pomyślała? — W jego oczach pojawiły się łzy. — Muszę do niej zadzwonić. Muszę ją przeprosić.

— Ani mi się waż! — Posłałem mu gniewne spojrzenie, grając swoją rolę do końca. — Jest wściekła i zraniona. Powiedziała, że na ten moment nie chce cię znać. Potrzebuje czasu.

Leon skulił się w sobie, wyglądając jak zbity pies. Było mi go strasznie żal, ale musiałem doprowadzić swój plan do końca, żeby dać mu nauczkę na przyszłość.

— I jeszcze jedno — dodałem z fałszywą surowością. — W związku z tym, co narobiłeś, nie licz, że w tym roku zorganizuję ci urodziny. Nie mam nastroju na świętowanie, skoro widzę, jak psujesz sobie życie na własne życzenie.

Zapadła głucha cisza. Leon tylko pokiwał głową, nie mając odwagi spojrzeć mi w oczy. Wkrótce potem pożegnał się i wyszedł, a ja poczułem ogromną ulgę, że najtrudniejszą część planu mam już za sobą.

Budowla przetrwała najgorsze burze

Nadeszła sobota, dzień urodzin Leona. Od rana byłem w stałym kontakcie z Zuzą oraz Hanną. Spotkaliśmy się w naszym biurze projektowym wczesnym popołudniem. Przynieśliśmy jedzenie, balony i drobne dekoracje. Zuza była zdenerwowana, ale widziałem w jej oczach iskrę nadziei. Około godziny piętnastej wyciągnąłem telefon i napisałem do brata wiadomość z dwoma wykrzyknikami.

„Przyjeżdżaj natychmiast do biura. Mamy powódź, rura pękła na piętrze, wszystko pływa!”.

Wiedziałem, że ta wiadomość podziała na niego jak alarm. Usiedliśmy w głównym pomieszczeniu, gasząc światła i czekając w absolutnej ciszy. Minęło niespełna dwadzieścia minut, gdy usłyszeliśmy zgrzyt klucza w zamku. Drzwi otworzyły się z hukiem, a do środka wpadł zdyszany Leon.

— Gdzie ta woda?! — krzyknął, szukając po omacku włącznika światła.

Kiedy jasność zalała pomieszczenie, wyłoniliśmy się zza dużego stołu kreślarskiego.

— Niespodzianka! — krzyknęliśmy chórem.

Leon stanął jak wryty. Jego wzrok błądził po balonach, po uśmiechniętej Hannie, po mnie, aż w końcu zatrzymał się na Zuzie. Dziewczyna stała nieco z boku, trzymając w rękach mały, starannie zapakowany prezent. Zrobiła krok w jego stronę. Mój brat wyglądał, jakby nie wierzył we własne szczęście.

— Ale... przecież miało nie być urodzin. Przecież mówiłeś, że ona... — jąkał się, patrząc na mnie z całkowitym zdezorientowaniem.

— Czasem twój starszy brat musi trochę nagiąć prawdę, żebyś przejrzał na oczy — odpowiedziałem z szerokim uśmiechem, podchodząc do niego i klepiąc go po ramieniu. — Porozmawiajcie sobie.

Wycofaliśmy się z Hanną w stronę aneksu kuchennego, dając im przestrzeń. Widziałem, jak Leon podchodzi do Zuzy, jak cicho do niej mówi, z opuszczoną głową, wyraźnie przepraszając za każdy swój błąd. Po chwili dziewczyna uśmiechnęła się łagodnie i rzuciła mu się na szyję. Zobaczyłem łzy wzruszenia w oczach mojego brata i w tym momencie wiedziałem, że cała ta maskarada była warta każdej poświęconej minuty. Zrozumiał swój błąd, dostał drugą szansę i byłem pewien, że tym razem jej nie zmarnuje.

Patrząc na nich, poczułem spokój. Architektura to sztuka naprawiania błędów projektowych, wzmacniania fundamentów i dbania o to, by budowla przetrwała najgorsze burze. Tego dnia udało mi się pomóc w naprawie najważniejszej konstrukcji – życia mojego brata.

Nikodem, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

