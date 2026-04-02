Już od środy miałam wyciągnięty stary zeszyt z przepisami. Ten z plamką od barszczu na rogu i zakładką z listkiem laurowym, który kiedyś niechcący przykleił się do strony z przepisem na żurek. Myślałam, że tradycja jest najważniejsza. Że jeśli zrobię wszystko tak, jak co roku, to święta będą udane. Nie byłam gotowa na to, co się wydarzy.

Tego się nie spodziewałam

Święta to było dla mnie coś więcej niż tylko jedzenie – to był cały rytuał. Obieranie, mieszanie, pieczenie, próbowanie, dekorowanie. Uwielbiałam ten zgiełk. Tadeusz zawsze się śmiał, że ja kocham bardziej przygotowania niż same święta. Może coś w tym było.

W tym roku miało być wyjątkowo. Po raz pierwszy od dawna wszyscy mieliśmy być razem. Agata obiecała, że przyjedzie. Kasia z Tomkiem potwierdzili z miesięcznym wyprzedzeniem, że będą z rodzinami. Nawet dziadek Kazik – chociaż zrzędzi, że „te baby tylko jajka malują, zamiast czymś konkretnym się zająć” – był w lepszym nastroju niż zwykle.

W piątek wieczorem Agata napisała: „Będę w sobotę wieczorem. Mam dla was niespodziankę”. Ta krótka informacja zbiła mnie z tropu. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. A już na pewno nie zakładałam, że Agata przyjedzie ze swoim partnerem. Moja córka nigdy dotąd nie przywoziła nikogo na rodzinne święta. Miała różnych chłopaków, owszem, ale nigdy nie przedstawiała ich rodzinie. Mimo to, intuicja podpowiadała mi, że tym razem nie będzie sama.

Wiedziałam, że była ostrożna. Tym bardziej czułam, że jeśli z kimś przyjedzie, ten ktoś musi być dla niej ważny. I bardzo chciałam, żeby czuł się tu dobrze. Żeby wszystko było jak należy. Tylko że nie przewidziałam jednego – że nie da się wszystkiego kontrolować.

Miało być inaczej

Michał wszedł tuż za Agatą. Wysoki, smukły, w beżowym płaszczu, z uprzejmym uśmiechem. Od razu zauważyłam, że trzymał jej dłoń dłużej niż trzeba – tak, jakby chciał dodać jej otuchy. Spojrzał mi w oczy i powiedział:

– Dzień dobry, pani Jadwigo. Dziękuję za zaproszenie.

Nie zdążyłam odpowiedzieć, bo dziadek Kazik już się podnosił z fotela. Stanął naprzeciwko Michała, mrużąc oczy jakby go oceniał pod światło. Przez sekundę pomyślałam, że może sobie daruje. Ale nie. To był Kazik.

– To kolejny chłopak na próbę, czy już na gwarancji? – rzucił z uśmiechem, który miał udawać żart, ale wszyscy wiedzieliśmy, że to nie był żart.

Agata zamarła. Michał spuścił wzrok.

– Dziadku… – zaczęłam, próbując zareagować, ale Agata już się odwracała.

– Michał, idziemy – powiedziała tylko. Tonem, którego nie znałam. Zimnym i zdecydowanym.

Przeszli przez korytarz jak przez pole minowe. Tylko stukanie obcasów Agaty rozbrzmiewało w całym domu. Wzięła kurtkę z wieszaka, Michał za nią. Nim zdążyłam ich dogonić, już trzaskały drzwi wejściowe. Na stole stygł żurek. W piekarniku zapiekała się biała kiełbasa. A ja stałam w kuchni i nie mogłam oddychać. Patrzyłam przez okno, jak odchodzą w stronę samochodu.

Tadeusz pojawił się za mną. Nic nie powiedział. Po prostu położył mi dłoń na ramieniu. A ja czułam tylko wstyd. I pustkę. I to straszne pytanie, które wybrzmiewało we mnie bez końca: Czy ja właśnie straciłam córkę?

Zrobiło mi się wstyd

Drzwi skrzypnęły około godziny osiemnastej. W kuchni zapadła cisza. Siedzieliśmy z Tadeuszem nad nietkniętym deserem – mazurek z kajmakiem i orzechami wyglądał jak z okładki, a jednak nikt nawet go nie ruszył. Kiedy usłyszałam szelest kurtki w przedpokoju, serce podskoczyło mi do gardła.

– Mamo, mogę? – Agata zajrzała do kuchni. Bez Michała. Oczy miała czerwone, ale już nie płakała.

Skinęłam tylko głową. Weszła i oparła się o blat, jakby była znów tą piętnastoletnią dziewczyną, która przychodziła po szkole, żeby pogadać o wszystkim i o niczym. Ale teraz stała między nami jakaś ściana. Taka, której nie umiałam nazwać.

– Mogłam ci powiedzieć wprost, wiem – zaczęła.

– Mogłaś – przerwałam, trochę za ostro. Zaraz się zreflektowałam. – To przecież święta. Nie chodzi o to, że przyjechałaś z kimś… Tylko że... nie uprzedziłaś.

– A może właśnie o to chodzi – syknęła. – Może chciałam, żebyście się zachowali normalnie. Żeby nie było inspekcji, wypytywania, porównań. Może chciałam, żebyście mnie zaskoczyli… pozytywnie.

Patrzyła na mnie długo. A ja nie wiedziałam, co powiedzieć. Przypomniałam sobie, jak kiedyś przyprowadziłam Tadeusza na obiad do rodziców. Też było napięcie. Też było niezręcznie.

– Michał... on nie jest tylko chłopakiem – powiedziała cicho. – On jest kimś wyjątkowym. A ja naprawdę miałam nadzieję, że dacie mu szansę.

Zrobiło mi się wstyd. I bardzo, bardzo smutno. Bo zdałam sobie sprawę, że nie chodziło tylko o Michała. Chodziło o nią. O moją córkę.

Poczułam iskierkę nadziei

Tadeusz siedział przy kuchennym stole z kubkiem herbaty, który parował już od dobrych dziesięciu minut. Ja stałam przy zlewie i bezmyślnie płukałam te same trzy talerze. W całym domu panowała dziwna, gęsta cisza. Goście rozjechali się wcześniej. Dziadek Kazik coś tam mamrotał pod nosem, ale potem poszedł spać, a Kasia z Tomkiem zrobili wszystko, żeby nie patrzeć mi w oczy, żegnając się w pośpiechu. W kuchni zostaliśmy tylko my dwoje.

– Może powinniśmy byli zachować się lepiej – odezwał się Tadeusz w końcu. – On wyglądał na porządnego chłopaka.

Odłożyłam talerz. Złapałam się blatu, żeby nie zadrżały mi ręce.

– Trzeba było to powiedzieć dwie godziny temu – szepnęłam. – Nie teraz, kiedy już ich nie ma.

– Przecież to nie my... Kazik…

– Ale nikt go nie zatrzymał, prawda? Nikt nie powiedział: „Kazik, przestań”. Nikt się za Michałem nie wstawił. Nawet ja. A przecież... widziałam po Agacie, jak jej zależy.

Tadeusz westchnął. Dolał sobie herbaty. Pociągnął łyk i spojrzał na mnie uważnie.

– Pamiętasz, jak twoja mama pierwszy raz spotkała mnie? Myślałem, że mnie po schodach zepchnie, tak mnie mierzyła wzrokiem. Miałem dziurawe dżinsy i koszulę w kratę, która wyglądała jak po młodszym bracie.

Uśmiechnęłam się mimowolnie.

– No i co? Zostałeś.

– Bo ty mi nie dałaś odejść.

Zapadła cisza. Tylko zegar tykał miarowo.

– Jeszcze nie jest za późno, Jadzia – powiedział spokojnie.

I wtedy poczułam coś, co bardzo rzadko się we mnie odzywało. Nadzieję.

Nie wszystko jeszcze stracone

Obudziłam się wcześnie, mimo że nie miałam dziś do przygotowania ani żurku, ani święconki, ani nawet tej babki, co nigdy mi nie wychodzi. Dziwny był ten poranek. Zamiast zapachu kawy i świątecznego rozgardiaszu – cisza. Tadeusz jeszcze spał, a ja kręciłam się po kuchni jak cień. Ręce same robiły herbatę, a głowa – cały czas była gdzieś przy drzwiach, które trzasnęły wczoraj wieczorem.

W południe zadzwonił telefon. Spojrzałam na ekran i serce mi podskoczyło. Agata. Ale nie odebrałam od razu. Głupi odruch. Jakby potrzebna mi była jeszcze chwila, żeby zebrać myśli, zanim usłyszę jej głos. Dopiero po trzecim sygnale nacisnęłam zieloną słuchawkę.

– Mamo?

Tylko tyle. Ale głos miała miękki, cichy. Taki, że od razu wiedziałam, że płakała.

– Tak, Agatko. Słucham.

– Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy już w drodze do Warszawy. Michał zawiezie mnie do mieszkania, potem wraca do siebie. To był... ciężki dzień. – Zamilkła.

– Dla mnie też – przyznałam cicho. – Agata… nie tak to miało wyglądać.

Po drugiej stronie zapadła cisza. I wtedy zrozumiałam, że nie chodzi tylko o wczoraj. Że to się zbierało długo. Że ona czekała, aż będziemy gotowi ją przyjąć taką, jaka jest – nie jaką sobie ją wyobrażaliśmy.

– On cię kocha, prawda? – zapytałam nagle.

– Tak – odpowiedziała natychmiast. – A ja jego.

– To… może jeszcze nie wszystko stracone.

Nie odpowiedziała, ale usłyszałam, jak pociąga nosem. I to wystarczyło.

Próbowałam ją zrozumieć

Zaparzyłam sobie melisę. Tadeusz już dawno spał, a ja nie mogłam usiedzieć w miejscu. Krążyłam po domu jak duch. Zatrzymywałam się przy pustych talerzach, przy mazurku, którego nikt nie tknął, przy stole, który rano miał być miejscem rodzinnej radości, a stał się świadkiem czegoś zupełnie innego.

W końcu usiadłam w salonie, na kanapie, gdzie Agata siadała zawsze z nogami podciągniętymi pod siebie. I zaczęłam myśleć. O niej. O tym, kiedy ostatnio naprawdę jej słuchałam, tak... bez oceniania, bez wyciągania wniosków, bez porównań.

Przypomniałam sobie, jak ja pierwszy raz przyprowadziłam Tadeusza do domu. Mama spojrzała na niego jak na intruza. Niby była grzeczna, ale zimna. „Nieśmiały. Z podkulonym ogonem. Co to za kandydat na męża?” – mówiła potem. A ja i tak zostałam przy swoim. Bo wiedziałam, że to mój wybór.

I nagle zrozumiałam, że jestem dokładnie w jej roli. Że powielam schemat, którego tak bardzo nie chciałam. Może wcale nie chodziło o Michała. Może chodziło o to, że Agata – moja Agata – dorosła. I zamiast się z tego cieszyć, potraktowałam to jak zagrożenie.

Patrzyłam na telefon. Myślałam, czy napisać. Czy zadzwonić. Ale potem sobie pomyślałam – może to ja powinnam poczekać? Pozwolić jej zrobić pierwszy krok. Pokazać, że naprawdę jej słucham, że jestem gotowa. Tylko że czekanie bolało. A jednak... coś we mnie się zmieniło. Jakby pękł wewnętrzny opór. Jakby to wszystko – choć tak bolesne – było potrzebne.

W końcu poczułam ulgę

Wieczór dzień po świętach był niespokojny. Pranie czekało, lodówka pełna resztek, a ja nie miałam siły nic z tym zrobić. Siedziałam z kubkiem herbaty przy oknie, gapiąc się w ciemność. Tadeusz przyniósł gazetę, ale nawet nie udawał, że ją czyta. Oboje byliśmy gdzieś indziej – w tej ciszy po burzy, która jeszcze do końca się nie rozeszła.

I wtedy telefon zawibrował. Wiadomość od Agaty. Zadrżała mi ręka, kiedy ją otworzyłam. Przysłała zdjęcie zrobione na balkonie. Był na nim Michał stojący w dresie, pochylony nad rowerem, z kluczem francuskim w dłoni. Na oparciu krzesła leżał sweter Agaty. W tle nocne światła miasta. A pod zdjęciem jedno zdanie: „Nie umie gotować, ale rower naprawi w pięć minut”.

Uśmiechnęłam się. Cicho, lekko, jakbym wreszcie wypuściła powietrze, które trzymałam w płucach od dwóch dni. Bez wielkich słów, bez rozmów o uczuciach – tylko ta migawka z ich codzienności. Tak zwykła, a jednak tak intymna. Jakby mówiła: „Jestem. Żyjemy. Mimo wszystko”.

Napisałam: „Może w przyszłym roku zrobimy tartę. Michał lubi tartę?”. Trzy kropki. Sekundy, które trwały wieczność. „Uwielbia. Ale tylko z malinami”. Spojrzałam na Tadeusza. Patrzył na mnie spod oka, udając, że nie nasłuchuje.

– Coś się stało? – zapytał.

– Nie. Po prostu… chyba znowu mamy na co czekać.

I naprawdę w to uwierzyłam.

Jadwiga, 51 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

