Pamiętam dokładnie tamten wtorek. Stałam w naszej ciasnej, ciemnej kuchni i próbowałam domknąć drzwiczki od piekarnika. Od miesięcy uszczelka odchodziła w jednym rogu, przez co ciepło uciekało na zewnątrz, a każde pieczenie ciasta przypominało grę w ruletkę. Zresztą, nie tylko piekarnik doprowadzał mnie do szału. Fronty szafek, oklejone folią imitującą drewno, zaczęły się łuszczyć, a jedna z szuflad wymagała użycia ogromnej siły, by w ogóle dała się wysunąć.

Nienawidziłam tego pomieszczenia. Od ponad dwóch lat żyliśmy w trybie absolutnych oszczędności, by wreszcie zrównać to miejsce z ziemią i stworzyć kuchnię z prawdziwego zdarzenia. Miałam już wszystko wybrane. W specjalnym folderze na komputerze trzymałam zdjęcia inspiracji, wyceny od stolarzy, a nawet linki do konkretnych modeli uchwytów.

Mąż miał niespodziankę

Kiedy Tomasz wszedł do mieszkania, od razu zauważyłam, że jest nienaturalnie ożywiony. Miał błyszczące oczy, a w dłoni trzymał dużą, błękitną kopertę.

– Wyłącz ten piekarnik, dzisiaj zamawiamy jedzenie – powiedział, kładąc kopertę na wytartym blacie. – Mam dla nas coś niesamowitego.

Wytarłam ręce w ścierkę, czując lekkie ukłucie ekscytacji. Pomyślałam, że może dostał premię i będziemy mogli pozwolić sobie na ten droższy ekspres do kawy, który oglądałam w zeszłym tygodniu.

– Co to jest? – zapytałam, sięgając po papier.

– Otwórz i sama zobacz.

Rozdarłam brzeg koperty. W środku znajdował się kolorowy folder biura podróży oraz wydrukowane potwierdzenie rezerwacji. Przebiegłam wzrokiem po tekście. Grecja, wyspa Zakynthos, czternaście dni, hotel pięciogwiazdkowy, wyżywienie w formule all inclusive. Spojrzałam na męża, nie rozumiejąc, co właśnie trzymam w rękach.

– Kiedy to zarezerwowałeś? – mój głos był niebezpiecznie spokojny. – Skąd wziąłeś na to pieniądze?

Tomasz uśmiechnął się jeszcze szerzej, wyraźnie nie dostrzegając nadciągającej burzy.

– Z naszego funduszu remontowego! – wypalił z dumą. – Pomyślałem, że oboje jesteśmy potwornie zmęczeni. Kiedy ostatnio gdzieś wyjechaliśmy? Trzy lata temu? Kuchnia może poczekać, a my potrzebujemy prawdziwych wakacji. Zobaczysz, odpoczniemy, zresetujemy głowy...

Nie mogłam w to uwierzyć

Słowa męża docierały do mnie jak przez grubą warstwę waty. Nasz fundusz remontowy. Pieniądze, które odkładałam kosztem własnych przyjemności. Pieniądze, na które składały się nadgodziny w biurze, zrezygnowanie z karnetu na siłownię, a nawet powstrzymywanie się od kupna nowych butów na zimę.

– Wydałeś nasze oszczędności na wycieczkę? – zapytałam, czując, jak w gardle rośnie mi wielka gula. – Pieniądze, które zbieraliśmy przez dwa lata? Bez pytania mnie o zdanie?

Uśmiech powoli znikał z twarzy Tomasza. Jego postawa z dumnej i radosnej zmieniła się w defensywną.

– Chciałem zrobić ci niespodziankę. Przecież widzę, jaka jesteś przemęczona. Chodzisz wiecznie poddenerwowana, wszystko ci przeszkadza. Myślałem, że się ucieszysz. Przecież zawsze chciałaś zobaczyć Grecję.

– Chciałam mieć sprawny piekarnik i szuflady, które nie zacinają się przy każdym otwarciu! – podniosłam głos, nie potrafiąc już kontrolować emocji. – To ja spędzam w tej kuchni najwięcej czasu. To ja potykam się o ten odstający próg i patrzę na te ohydne kafelki. A ty tak po prostu wchodzisz na konto, robisz przelew do biura podróży i uważasz, że to świetny żart?

– To nie jest żart, to prezent! – Tomasz również podniósł głos. – Próbuję zrobić coś dla nas, dla naszego małżeństwa. Jesteśmy tylko ludźmi, a nie maszynami do oszczędzania!

– Nie odwołasz tego? – zapytałam z bezsilnością.

– Nie mogę. To była oferta bezzwrotna, wyjazd jest za 3 tygodnie. Stracilibyśmy wszystko.

Rzuciłam kopertę na stół i bez słowa wyszłam do sypialni. Zamknęłam za sobą drzwi, położyłam się na łóżku i po prostu zaczęłam płakać. Płakałam nad swoimi utraconymi marzeniami o pięknej kuchni, nad poczuciem zdrady ze strony człowieka, który powinien wspierać moje plany, i nad tym, jak bardzo nie miałam ochoty na żadne wakacje.

Wyżaliłam się siostrze

Następnego dnia, w drodze do pracy, zadzwoniłam do mojej siostry. Potrzebowałam się wygadać komuś, kto zrozumie mój ból. Sabina niedawno wprowadziła się do nowego domu, który urządziła dokładnie tak, jak sobie wymarzyła. Jej kuchnia była jak z okładki magazynu wnętrzarskiego, więc byłam pewna, że przyzna mi rację i skrytykuje zachowanie mojego męża.

– Wyobrażasz to sobie? – relacjonowałam jej całą sytuację, stojąc na przystanku autobusowym. – Czternaście dni w Grecji za pieniądze na remont. Zostały nam grosze na koncie. Znowu będę musiała męczyć się z tą rozpadającą się zabudową przez kolejne miesiące, a może lata. Nie odzywam się do niego od wczoraj.

Czekałam na słowa oburzenia, na potępienie tej męskiej lekkomyślności. Zamiast tego w słuchawce zapadła długa cisza.

– Wiesz co, może powinnam ci to powiedzieć wcześniej, ale... wcale mu się nie dziwię – głos Sabiny był spokojny, wręcz łagodny.

– Słucham? – zatkało mnie. – Ty też uważasz, że można tak po prostu ukraść wspólne oszczędności?

– Nie ukradł ich, tylko wydał na was. Posłuchaj mnie uważnie. Od roku nie mówisz o niczym innym, tylko o tej kuchni. Jesteś zafiksowana na punkcie oszczędzania. Ostatnio, kiedy zaprosiłam was na urodziny, odmówiłaś, bo szkoda ci było pieniędzy na prezent i benzynę. Wyglądasz na wykończoną, w kółko pracujesz i analizujesz ceny materiałów budowlanych. Tomek pewnie uznał, że jeśli czegoś nie zrobi, to zwariujesz.

– Chcesz powiedzieć, że to moja wina? Że jestem jakaś nienormalna, bo chcę mieszkać w ludzkich warunkach?

– Chcę powiedzieć, że meble to tylko meble. A życie ucieka wam przez palce. Jedź na te wakacje i spróbuj odpocząć. Naprawdę ci się to przyda.

Rozłączyłam się bez słowa pożegnania. Czułam się zdradzona podwójnie. Nikt nie rozumiał, że dla mnie to nie był tylko remont. To była potrzeba odzyskania kontroli nad własnym domem, potrzeba porządku w chaosie codzienności.

I tak byłam zła

Przez kolejne tygodnie atmosfera w naszym domu przypominała gęstą mgłę. Rozmawialiśmy ze sobą tylko w sprawach organizacyjnych. Pakowanie walizek było najbardziej przygnębiającym doświadczeniem, jakie pamiętam. Wyciągałam z szafy stare letnie sukienki, celowo nie kupując sobie niczego nowego na wyjazd. Chciałam mu pokazać, jak bardzo cierpię, jak bardzo ten wyjazd jest mi nie na rękę.

W samolocie siedziałam wciśnięta w fotel przy oknie, wpatrując się w chmury. Tomasz kilka razy próbował zagaić rozmowę, podawał mi czasopisma, pytał o samopoczucie podczas startu, ale odpowiadałam tylko zdawkowymi monosylabami.

Gdy dotarliśmy na miejsce, uderzyło we mnie gorące, wilgotne powietrze przesycone zapachem morskiej soli i kwitnących oleandrów. Hotel rzeczywiście robił ogromne wrażenie. Białe budynki pięły się kaskadowo po zboczu, z którego roztaczał się oszałamiający widok na lazurową wodę. Nasz pokój był przestronny, chłodny i nieskazitelnie czysty.

Mimo to, pierwszego wieczoru usiadłam na tarasie z ponurą miną, odmawiając wyjścia na kolację.

– Idź sam – powiedziałam, opierając głowę o chłodną ścianę. – Ja nie jestem głodna.

Tomasz westchnął ciężko, usiadł na krześle naprzeciwko mnie i popatrzył mi prosto w oczy.

– Możesz mnie karać do końca tego wyjazdu. Możesz nie odzywać się do mnie przez całe dwa tygodnie. Zrozumiałem, że przekroczyłem granicę, kupując tę wycieczkę za plecami. Przepraszam cię za to. Ale błagam, przestań karać samą siebie. Jesteśmy tutaj. Słońce świeci, nikt od ciebie niczego nie wymaga. Nie musisz gotować, nie musisz sprzątać. Pozwól sobie na odpoczynek.

Jego słowa sprawiły, że poczułam dziwne pieczenie pod powiekami. Odwróciłam wzrok w stronę morza, nie chcąc pokazać, że jego prośba trafiła w jakiś czuły punkt.

A jednak potrzebowałam odpoczynku

Kolejne dni mijały w spokojnym rytmie. Z początku zmuszałam się do udziału we wspólnych posiłkach i spacerach brzegiem morza. Jednak z każdym dniem, z każdą godziną spędzoną na nagrzanym piasku, czułam, jak napięcie gromadzone przez dwa lata powoli uchodzi z mojego ciała.

Nie musiałam rano zrywać się z łóżka. Nie musiałam otwierać zacinającej się szuflady, żeby wyciągnąć sztućce. Nie planowałam listy zakupów, nie przeliczałam, czy starczy nam na ratę i oszczędności. Obsługa hotelu dbała o wszystko. Moim jedynym zmartwieniem był wybór pomiędzy basenem a plażą.

Czwartego dnia, po obfitym śniadaniu, leżeliśmy na leżakach pod wielkim parasolem z liści palmowych. Tomasz czytał książkę, a ja wpatrywałam się w fale uderzające o brzeg. Zauważyłam, że po raz pierwszy od miesięcy nie boli mnie kark. Moje dłonie nie były spięte, a w głowie panował spokój.

Wieczorem usiedliśmy w małej tawernie niedaleko hotelu, zamówiliśmy lokalne jedzenie i świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Gwar rozmów wokół nas, muzyka na żywo i ciepły wiatr tworzyły magiczną atmosferę.

Mąż mi coś wyznał

– Wiesz, dlaczego naprawdę kupiłem te bilety? – zapytał nagle Tomasz, odkładając sztućce.

Spojrzałam na niego z ciekawością, bo w jego głosie nie było już tonu obrony, a jedynie szczerość.

– Miesiąc temu wróciłem wcześniej z pracy – zaczął powoli. – Pamiętasz tamten dzień? Usłyszałem hałas z kuchni. Wszedłem po cichu i zobaczyłem cię na podłodze. Z rąk wypadł ci talerz i rozbił się w drobny mak. A ty nie zaczęłaś go sprzątać. Po prostu siedziałaś na tych kafelkach i płakałaś z bezsilności, trzymając w rękach ten nieszczęsny uchwyt od szafki, który znowu odpadł.

Zamarłam. Pamiętałam ten moment aż za dobrze. To był jeden z tych dni, kiedy wszystko szło źle, a odłamana rączka od szafki była przysłowiowym gwoździem do trumny mojego nastroju.

– Chciałem do ciebie podejść – kontynuował – ale uświadomiłem sobie coś strasznego. Uświadomiłem sobie, że nie mamy dla siebie nawzajem czasu. Że staliśmy się więźniami jakiegoś nieustannego planowania, liczenia groszy, stresu. Zrozumiałem, że nowa kuchnia nie sprawi, że magicznie odzyskasz radość życia, jeśli będziesz całkowicie wypalona w środku. Przestraszyłem się, że jeśli nie wyrwę nas z tego kieratu natychmiast, to po tym remoncie nie będziemy już mieli siły ze sobą rozmawiać.

Słuchałam go w milczeniu, czując, jak po policzku spływa mi samotna łza. Mój mąż nie zlekceważył moich potrzeb. On zauważył coś, czego ja sama nie potrafiłam dostrzec. Zobaczył kobietę, która zapomniała, jak się żyje, zamieniając każdy dzień w misję pod tytułem „zbieranie na kafelki”.

Te wakacje były nam potrzebne

Dalsza część wyjazdu była inna. Mur, który wokół siebie zbudowałam, całkowicie runął. Zaczęliśmy rozmawiać ze sobą tak, jak za czasów studenckich – o wszystkim i o niczym. Śmialiśmy się z drobnostek, spacerowaliśmy godzinami, podziwiając grecką architekturę, i odkrywaliśmy ukryte zatoczki.

Miałam czas, by zajrzeć w głąb siebie. Przypomniałam sobie rozmowę z siostrą. Sabina miała rację. Zafiksowałam się na punkcie idealnego domu, zapominając, że dom to przede wszystkim ludzie, którzy w nim mieszkają. Piękne fronty szafek nie zastąpią bliskości, a nowoczesny piekarnik nie upiecze szczęścia, jeśli domownicy będą omijać się szerokim łukiem z powodu zmęczenia.

Nie oznaczało to, że nagle polubiłam naszą starą kuchnię. Wciąż pragnęłam zmiany, ale zmieniły się moje priorytety. Przestałam traktować ten remont jak kwestię życia i śmierci. Uświadomiłam sobie, że odpoczynek nie jest stratą czasu ani pieniędzy – jest fundamentem, bez którego żadne inne plany nie mają racji bytu.

Ostatniego dnia staliśmy na balkonie, patrząc na zachodzące słońce, które barwiło niebo na niesamowite odcienie fioletu i różu.

– Obiecuję ci, że po powrocie zaczniemy od nowa oszczędzać – powiedział Tomasz, obejmując mnie ramieniem. – I tym razem nawet jeśli potrwa to dłużej, zrobimy tę kuchnię dokładnie tak, jak zaplanowałaś.

Oparłam głowę o jego ramię, czując głęboki, wewnętrzny spokój.

– Wiem – odpowiedziałam cicho. – Ale obiecajmy sobie jeszcze jedno. Nigdy więcej nie pozwolimy, żeby zepsute meble odebrały nam radość z bycia razem.

Remont kuchni musi poczekać do przyszłego roku. Może nawet do kolejnego. Ale po raz pierwszy od bardzo dawna czułam, że mam siłę, by na niego poczekać.

Kamila, 39 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

