Przez lata moje życie przypominało dobrze naoliwiony mechanizm. Pracowałam w dużej firmie, zajmując stanowisko przy jednym z dziesiątek takich samych biurek. Codziennie o ósmej rano włączałam komputer, witałam się z moją biurową koleżanką z sąsiedniego stanowiska i tonęłam w arkuszach kalkulacyjnych.

Lubiłam tę przewidywalność

Nie szukałam przygód, nie goniłam za wielkimi wrażeniami. Moim największym weekendowym szaleństwem był wyjazd za miasto lub długi spacer z psem po okolicznym lesie. Zupełnym przeciwieństwem mnie była moja młodsza o trzy lata siostra Alicja. Zawsze pełna energii, głośna, spontaniczna.

Zmieniała zainteresowania równie często co fryzury. Była duszą towarzystwa, osobą, która wchodząc do pokoju, natychmiast skupiała na sobie uwagę wszystkich obecnych. Kochałam ją ponad wszystko. Od najmłodszych lat trzymałyśmy się razem, a po wyprowadzce z domu rodzinnego dzwoniłyśmy do siebie każdego dnia. Często zwierzała mi się ze swoich sercowych rozterek. Zawsze miała kogoś na oku, ale te relacje rzadko trwały dłużej niż kilka miesięcy.

Kiedy zbliżały się moje trzydzieste urodziny, Alicja postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Zaplanowała małe przyjęcie w ogrodzie u naszych rodziców. Obiecała, że zajmie się wszystkim, od tortu po dekoracje, abym mogła po prostu przyjechać i cieszyć się swoim dniem. Dwa dni przed uroczystością zadzwoniła do mnie bardzo podekscytowana.

– Słuchaj, muszę ci o czymś powiedzieć – zaczęła niemal bez nabrania tchu. – Przyprowadzę kogoś. Znamy się od niespełna miesiąca. Jest zupełnie inny niż wszyscy, z którymi dotąd się spotykałam. Taki spokojny, ułożony. Trochę przypomina ciebie, tylko w męskim wydaniu. Musisz go poznać.

Cieszyłam się jej szczęściem

Dzień moich urodzin był wyjątkowo słoneczny. Siedziałam na tarasie, rozmawiając z kuzynostwem, gdy usłyszałam głos Alicji dobiegający od strony furtki. Odwróciłam głowę i wtedy go zobaczyłam. Miał na imię Kamil. Kiedy Alicja nas sobie przedstawiła, podał mi rękę.

– Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin – powiedział, patrząc mi prosto w oczy. – Alicja dużo mi o tobie opowiadała. Zawsze w samych superlatywach.

– Dziękuję – odpowiedziałam. – Mam nadzieję, że nie zanudziła cię opowieściami o mojej pracy w biurze.

– Wręcz przeciwnie – zaśmiał się cicho. – Mówiła, że jesteś oazą spokoju. W dzisiejszych czasach to rzadka i bardzo cenna cecha.

Reszta popołudnia minęła w przyjemnej atmosferze, ale mój wzrok co chwila krzyżował się ze spojrzeniem Kamila. Widziałam, jak próbuje nadążyć za żywiołową Alicją, jak uśmiecha się na jej żarty, ale wyczuwałam w nim pewien dystans. Jakby jego myśli krążyły zupełnie gdzie indziej.

Intrygował mnie

Kiedy późnym popołudniem zbierałam naczynia do kuchni, wszedł za mną, by mi pomóc.

– To naprawdę piękny ogród – zaczął. – Przepraszam, jeśli narzuciłem się swoją obecnością. Wiem, że trzydzieste urodziny to ważny dzień i może wolałabyś spędzić go tylko w gronie najbliższej rodziny.

– Absolutnie nie – zaprzeczyłam szybko. – Cieszę się, że przyszedłeś.

Przez kilkanaście minut rozmawialiśmy w kuchni o podróżach i książkach. Mieliśmy dokładnie takie same przemyślenia na wiele tematów. Słuchając go, miałam wrażenie, jakbym rozmawiała z kimś, kogo znam od lat. Kiedy Alicja wpadła do kuchni, by zapytać, dlaczego tak długo nas nie ma, poczułam ukłucie w klatce piersiowej. Zrozumiałam, że to, co właśnie się wydarzyło, było niebezpieczne.

Kolejne tygodnie były dla mnie trudnym sprawdzianem. Kamil i Alicja spędzali ze sobą dużo czasu, a ponieważ moja siostra uwielbiała rodzinne spotkania, często widywaliśmy się w trójkę. Czasem wpadali do mnie na kawę, czasem spotykaliśmy się na mieście. Obserwowanie ich razem stawało się dla mnie coraz bardziej bolesne. Widziałam wyraźnie, że zupełnie do siebie nie pasują. Alicja chciała ciągłych zmian, nowych znajomych, wyjść. Kamil cenił spokój, głębokie rozmowy i ciszę.

Wpadł mi w oko

Zaczęliśmy ze sobą korespondować. Na początku to były niewinne wiadomości. Podsyłał mi linki do artykułów, o których rozmawialiśmy, polecał utwory muzyczne. Odpowiadałam, starając się zachować przyjacielski ton. Jednak z każdym dniem nasze rozmowy stawały się coraz bardziej osobiste.

Opowiadałam mu o moich wątpliwościach w pracy, o poczuciu, że utknęłam w miejscu. On zwierzał mi się ze swoich refleksji, z tego, że czuje się niezrozumiany. Pewnego popołudnia zadzwonił dzwonek do moich drzwi. Kiedy je otworzyłam, zobaczyłam Kamila. Był sam. Zdziwiona, wpuściłam go do środka.

– Alicja miała do mnie dołączyć, ale w ostatniej chwili zadzwoniła, że musi pojechać do koleżanki z pracy, bo tamta ma jakiś kryzys – wyjaśnił, ściągając mokrą kurtkę. – Mam nadzieję, że to nie problem, że przyszedłem sam. Miałem przynieść ci książkę, o której wczoraj pisaliśmy.

– Żaden problem, wejdź. Zrobię gorącą herbatę – powiedziałam.

Rozmowa z początku się nie kleiła. Oboje czuliśmy, że sytuacja jest napięta. W końcu zapadła długa, wymowna cisza.

– Wiesz, że to staje się coraz trudniejsze? – odezwał się nagle Kamil.

– Co masz na myśli? – zapytałam, choć doskonale znałam odpowiedź.

Oboje to czuliśmy

– Uśmiechanie się i udawanie, że wszystko jest w porządku. Próbowanie bycia kimś, kim nie jestem, dla kogoś, kto wcale mnie nie rozumie – podniósł wzrok i spojrzał mi prosto w oczy. – I bycie blisko ciebie, wiedząc, że nie mogę przekroczyć pewnej granicy.

Moje serce biło tak mocno, że bałam się, iż je usłyszy. Wiedziałam, że powinnam to przerwać, że powinnam kazać mu wyjść.

– Ona jest moją siostrą. Kocham ją. Nie możemy tego robić.

– Rozumiem – odpowiedział, a w jego oczach dostrzegłam ogromny smutek. – Ale nie potrafię dłużej jej oszukiwać. Ani siebie. I ciebie chyba też nie.

Kamil dotrzymał słowa. Dwa dni po naszej rozmowie rozstał się z Alicją. Zrobił to delikatnie, tłumacząc jej, że mają zupełnie inne oczekiwania od życia i że nie chce jej unieszczęśliwiać. Alicja zadzwoniła do mnie zapłakana. Przyjechałam do niej od razu. Siedziałam na brzegu jej łóżka i słuchałam, jak mówi o tym, że nie rozumie, co się stało.

Rozstali się

Każda jej łza była dla mnie jak cios. Czułam się jak największa oszustka na świecie. Z jednej strony pocieszałam własną siostrę, a z drugiej w kieszeni wibrował mi telefon z wiadomościami od mężczyzny, z powodu którego płakała. Wiedziałam, że nie mogę dłużej żyć w tym kłamstwie. Musiałam jej powiedzieć prawdę, zanim dowie się tego od kogoś innego lub połączy fakty.

Odczekałam dwa tygodnie. Kiedy emocje Alicji odrobinę opadły, zaprosiłam ją do siebie. Przygotowałam jej ulubione ciasto, usiadłyśmy przy stole w kuchni. Nie wiedziałam, od czego zacząć. Słowa więzły mi w gardle.

– Coś się stało? Jesteś strasznie blada – zauważyła Alicja, przyglądając mi się z troską. To zmartwienie w jej oczach jeszcze bardziej mnie dobiło.

– Ala, muszę ci coś wyznać. I wiem, że to, co za chwilę powiem, może zniszczyć wszystko między nami – zaczęłam, biorąc głęboki oddech. – Kamil nie odszedł bez powodu.

Alicja zamarła. Zmarszczyła brwi, nie do końca rozumiejąc.

– Kogoś poznał? – zapytała cicho. – Dlatego mnie zostawił? O kim ty mówisz?

– O sobie – wyszeptałam, opuszczając wzrok. Nie mogłam znieść jej spojrzenia. – Zrozumieliśmy, że coś do siebie czujemy. Przysięgam ci, że nic się między nami nie wydarzyło, dopóki z tobą był. Nie zaplanowaliśmy tego. To po prostu się stało.

Musiałam jej powiedzieć

Cisza, która zapadła po moich słowach, była najbardziej przerażającym dźwiękiem, jaki kiedykolwiek słyszałam. Alicja powoli wstała od stołu. Jej twarz zmieniła się całkowicie. Zniknęła troska, a pojawiło się absolutne, chłodne niedowierzanie, które po chwili przerodziło się w głęboki żal.

– Ty? – jej głos drżał. – Moja własna siostra? Zrobiłaś mi coś takiego?

– Bardzo cię przepraszam. Nie chciałam, żeby tak wyszło. Próbowałam z tym walczyć…

– Zamilcz! – podniosła głos. – Zaufałam ci. Dzieliłam się z tobą wszystkim. A ty przez cały ten czas spiskowałaś za moimi plecami. Jesteś po prostu nielojalna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Nigdy.

Zostałam sama w kuchni, płacząc do utraty tchu. Wiedziałam, że właśnie straciłam jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Od tamtego dnia minęły trzy lata. Alicja dotrzymała słowa. Całkowicie zerwała ze mną kontakt.

Zablokowała mój numer telefonu, usunęła mnie ze znajomych w mediach społecznościowych. Kiedy przyjeżdżam do rodziców na święta, ona wybiera inny termin, żebyśmy się nie spotkały. Nasi rodzice bardzo cierpią z tego powodu. Próbowali nas pogodzić, tłumaczyli jej, że w życiu różne rzeczy się zdarzają, ale ona pozostaje nieugięta. Nie winię jej. Wiem, jak bardzo ją zraniłam i mam świadomość, że być może nigdy mi nie wybaczy.

Zerwała kontakt

Jednak mimo tego ogromnego bólu i poczucia straty, każdego dnia budzę się obok człowieka, z którym dzielę swoje życie. Kamil wprowadził się do mnie rok po tamtych wydarzeniach. Okazał się wszystkim tym, czego szukałam w życiu, choć nie zdawałam sobie z tego sprawy. Rozumiemy się bez słów. Kiedy mam gorszy dzień w pracy – a nadal pracuję w tym samym biurze – on wie, jak mnie uspokoić. Kiedy on potrzebuje przestrzeni na swoje przemyślenia, ja mu ją daję bez żadnych pytań.

Czy żałuję tego, co się stało? To najtrudniejsze pytanie, z którym mierzę się każdego dnia. Brakuje mi siostry. Brakuje mi jej głośnego śmiechu, jej spontanicznych pomysłów, naszych codziennych rozmów o niczym. Płacę ogromną cenę za miłość, którą znalazłam. Ale kiedy wieczorem siedzę w fotelu, a Kamil czyta obok na kanapie i nagle podnosi wzrok, by obdarzyć mnie tym samym ciepłym, łagodnym uśmiechem, co w dniu moich trzydziestych urodzin – wiem, że nie mogłabym podjąć innej decyzji.

Czasami miłość nie przychodzi w odpowiednim czasie. Czasami wymaga zburzenia całego dotychczasowego świata, by na jego gruzach zbudować coś zupełnie nowego. Mam tylko nadzieję, że czas wyleczy rany Alicji i że pewnego dnia, może za wiele lat, znów usłyszę jej głos w słuchawce telefonu. Do tego czasu pozostaje mi żyć ze świadomością, że w życiu nie można mieć wszystkiego.

Wiktoria, 32 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

