Miałem wszystko idealnie zaplanowane, a moje życie przypominało dopracowany w każdym calu projekt architektoniczny, w którym nie było miejsca na najmniejszy błąd. Narzeczona z okładki, prężnie rozwijająca się firma, wymarzony apartament. Wystarczyła jednak jedna chwila, jeden przypadkowo usłyszany strzęp rozmowy, by ten nieskazitelny zamek z piasku runął. Zostałem sam na zgliszczach swoich wyobrażeń, ale to właśnie tam, w najgorszym momencie mojego życia, dostrzegłem kogoś, kto budował ze mną prawdziwe fundamenty, podczas gdy ja goniłem za iluzją.

Była olśniewająca

Sukces przyszedł do mnie stosunkowo wcześnie. Prowadziłem biuro projektowe, które po kilku chudych latach nagle zaczęło wygrywać najważniejsze przetargi w mieście. Z dnia na dzień moje konto zaczęło pęcznieć, a ja z chłopaka w starym swetrze zmieniłem się w bywalca bankietów i spotkań biznesowych. To właśnie na jednym z takich wydarzeń poznałem Kordelię. Była olśniewająca. Zawsze perfekcyjnie ubrana, o nienagannych manierach, pachnąca luksusowymi perfumami. Wydawała się idealnym dopełnieniem mojego nowego, lepszego życia. Szybko staliśmy się parą, a potem narzeczonymi.

Moje życie kręciło się wokół pracy i spełniania jej oczekiwań. Kordelia uwielbiała drogie restauracje, ekskluzywne wyjazdy i prezenty, które z dumą prezentowała swoim koleżankom. Tłumaczyłem sobie, że tak wygląda życie ludzi na pewnym poziomie. Ignorowałem drobne sygnały. Nie przeszkadzało mi, że rzadko pytała o moje samopoczucie, a nasze rozmowy najczęściej dotyczyły planowania kolejnych wydatków lub narzekania na obsługę w butikach. Uważałem, że po prostu ma wysokie standardy. Ślub miał odbyć się za niespełna dwa tygodnie. Sala w zabytkowym pałacu była opłacona, setki gości potwierdziły przybycie, a ja żyłem w przekonaniu, że chwyciłem pana Boga za nogi.

W tym całym pędzie była jednak jedna osoba, która stanowiła mój jedyny kontakt z rzeczywistością. Daria. Moja prawa ręka w firmie, współtwórczyni naszych największych sukcesów. Znaliśmy się jeszcze z czasów studiów, kiedy oboje żywiliśmy się tanimi kanapkami i marzyliśmy o zmienianiu przestrzeni miejskiej. Daria była moim zupełnym przeciwieństwem, jeśli chodzi o styl bycia. Zawsze w wygodnych ubraniach, z włosami upiętymi w niedbały kok i ołówkiem za uchem. Znała mnie lepiej niż ktokolwiek inny. To z nią spędzałem długie godziny nad projektami, to ona przynosiła mi gorącą herbatę, gdy zasypiałem nad klawiaturą, i to ona potrafiła w kilku słowach sprowadzić mnie na ziemię, gdy moje pomysły stawały się zbyt oderwane od realiów.

Nie oceniała mnie

Ostatnie tygodnie przed ślubem były koszmarem. Poza przygotowaniami do ceremonii, nasza firma wygrała przetarg na rewitalizację ogromnego parku miejskiego połączonego z centrum aktywności lokalnej. Był to projekt mojego życia. Pracowaliśmy z Darią niemal całe dnie. Kordelia była wściekła.

— Znowu nie wrócisz na kolację? — pytała z wyrzutem przez telefon, gdy dzwoniła do mnie po raz kolejny tego samego dnia. — Przecież jutro mamy spotkanie z florystką. Musisz zapłacić za te sprowadzane kwiaty, nie mam zamiaru świecić przed nią oczami.

— Prześlę ci pieniądze na konto, załatw to, proszę. sama — tłumaczyłem, masując zmęczone skronie. — Mamy tu pożar z dokumentacją techniczną, Daria właśnie sprawdza poprawki od urzędu. Nie mogę jej z tym zostawić samej, to nasz wspólny projekt.

— Znowu Daria — westchnęła teatralnie Kordelia. — Czasami mam wrażenie, że bardziej zależy ci na tej twojej asystentce i tych głupich drzewach niż na naszym ślubie. Pamiętaj o przelewie.

Rozłączyła się. Spojrzałem na Darię, która siedziała po drugiej stronie biurka. Była skupiona na monitorze, a na jej twarzy malowało się prawdziwe zaangażowanie. Nie traktowała tej pracy tylko jako źródła dochodu. Zależało jej na tym, by stworzyć miejsce, w którym ludzie będą czuli się dobrze.

— Wszystko w porządku? — zapytała cicho, nie odrywając wzroku od ekranu. — Wyglądasz, jakbyś miał ochotę uciec na koniec świata.

— Tylko przedślubny stres — skłamałem, chociaż w głębi duszy czułem narastający niepokój.

Daria uśmiechnęła się łagodnie i podsunęła mi talerzyk z domowymi ciastkami, które rano przyniosła do biura. Nie oceniała mnie, nie wymagała, po prostu była. A ja, zaślepiony blaskiem mojego rzekomo idealnego życia, traktowałem jej obecność jako coś tak oczywistego, że aż przezroczystego.

Zatrzymałem się w połowie kroku

To był zwykły, wtorkowy poranek. Do ślubu zostało dokładnie dwanaście dni. Wyszedłem z mieszkania wczesnym rankiem, zostawiając śpiącą Kordelię, i pojechałem do urzędu załatwić ostatnie formalności związane z naszym nowym projektem. Na miejscu zorientowałem się, że w pośpiechu zostawiłem w gabinecie w domu teczkę z najważniejszymi załącznikami. Nie miałem wyjścia, musiałem zawrócić.

Wjechałem windą na ostatnie piętro i cicho otworzyłem drzwi mojego apartamentu. Z salonu dobiegały głosy. Kordelia nie była sama. Odwiedziła ją jej przyjaciółka, Sylwia. Zdejmowałem właśnie buty w przedpokoju, mając zamiar wejść i się przywitać, gdy usłyszałem fragment rozmowy, który sprawił, że zamarłem.

— Naprawdę nie masz żadnych wątpliwości? — zapytała Sylwia, a w jej głosie brzmiało dziwne wahanie. — Przecież on jest taki… no wiesz, zapatrzony w te swoje projekty. Czasami wydaje mi się, że zupełnie do siebie nie pasujecie.

Zatrzymałem się w połowie kroku. Czekałem na odpowiedź mojej narzeczonej. Czekałem na zapewnienie o miłości, o tym, że przeciwieństwa się przyciągają, o czymkolwiek, co zatarłoby to dziwne wrażenie.

— Sylwia, błagam cię, nie bądź naiwna — odpowiedziała Kordelia, a jej głos był chłodny, pozbawiony jakichkolwiek emocji. — Przecież wiesz, że tu nie chodzi o wielkie uniesienia. On jest nudny jak flaki z olejem, ciągle tylko ta praca i praca. Ale jego portfel nie jest nudny. Ten ślub to moja polisa na przyszłość. Ustawię się do końca życia.

— A co z intercyzą? Podobno naciskał na rozdzielność majątkową ze względu na firmę.

Kordelia się zaśmiała. To był krótki, wyrachowany dźwięk, którego nigdy wcześniej u niej nie słyszałem.

— Zgodziłam się na rozdzielność, bo wiedziałam, że to go uspokoi. Ale moi prawnicy przejrzeli ten dokument. Jest tam mnóstwo furtek. Poza tym, jako jego żona będę miała taki status, że niczego mi nie zabraknie. Wytrzymam kilka lat, a potem zobaczymy. Ważne, że teraz opłaca moje rachunki bez mrugnięcia okiem.

Poczułem, jak grunt usuwa mi się spod nóg. Ścisk w klatce piersiowej dusił mnie tak bardzo, że musiałem oprzeć się o ścianę. Cały mój świat, cała moja duma, moje plany i marzenia okazały się jedną wielką, obrzydliwą transakcją biznesową, w której byłem tylko mało znaczącym sponsorem.

Odwróciłem się na pięcie

Wyszedłem z cienia przedpokoju i stanąłem w drzwiach salonu. Obie kobiety zamarły. W oczach Kordelii zobaczyłem czystą panikę.

— Fabian? — wydukała, a jej głos drżał. — Dlaczego nie jesteś w urzędzie?

— Wróciłem po dokumenty — powiedziałem bardzo powoli, starając się opanować drżenie własnych rąk. — Ale znalazłem coś zupełnie innego. Prawdę.

Sylwia zerwała się z kanapy, chwyciła swoją torebkę i spuściła wzrok.

— Ja chyba będę już iść — wymamrotała, niemal biegiem opuszczając mieszkanie.

Zostaliśmy sami. Kordelia próbowała się do mnie zbliżyć, wyciągnęła ręce w geście obrony. Jej twarz przybrała maskę skrzywdzonej, niezrozumianej ofiary.

— Kochanie, to nie tak jak myślisz. Wyrwałeś to z kontekstu, my tylko tak głupio żartowałyśmy… — zaczęła mówić szybko, niemal histerycznie.

— Wystarczy już! — przerwałem jej ostro, nie podnosząc głosu. — Słyszałem każde słowo. Słyszałem o polisie na przyszłość, o prawnikach, o tym, że jestem nudny, ale moje pieniądze już nie. Słyszałem wystarczająco dużo.

— Fabian, proszę cię! Ślub jest za niecałe dwa tygodnie! Co powiemy ludziom? Co z zapłaconymi zaliczkami?

Spojrzałem na kobietę, którą jeszcze rano uważałem za miłość mojego życia. Nie czułem już złości, jedynie ogromne zmęczenie i obrzydzenie. Była dla mnie zupełnie obcym człowiekiem.

— Ślubu nie będzie — oświadczyłem spokojnie. — Zadzwoń do swojej rodziny i powiedz im, co zechcesz. Ja zajmę się odwołaniem sali. Masz czas do wieczora, żeby spakować swoje rzeczy i opuścić to mieszkanie. Nie chcę cię więcej widzieć.

Odwróciłem się na pięcie, zabrałem teczkę z gabinetu i wyszedłem, ignorując jej płacz i krzyki, w których na przemian błagała o przebaczenie i oskarżała mnie o to, że niszczę jej życie.

Miasto tonęło w ciemnościach

Kolejne dni były absolutnym chaosem. Musiałem zmierzyć się z setkami pytań od rodziny i znajomych. Odwoływanie usług, tłumaczenie bliskim sytuacji, znoszenie pełnych litości spojrzeń. Zamknąłem się w sobie. Przestałem odbierać telefony od kogokolwiek poza najbliższymi współpracownikami. Uciekłem w jedyne miejsce, w którym czułem, że mam nad czymkolwiek kontrolę – w pracę.

To właśnie wtedy, w tych najtrudniejszych dniach, zrozumiałem, kto tak naprawdę stoi u mojego boku. Daria nie zadawała zbędnych pytań. Nie domagała się pikantnych szczegółów, nie użalała się nade mną. Przejęła część moich obowiązków, o których w tamtym czasie zupełnie nie byłem w stanie pamiętać. Dbała o to, żebym jadł cokolwiek w ciągu dnia. Chroniła mnie przed natrętnymi klientami.

Któregoś wieczoru, tuż przed końcem pracy nad parkiem miejskim, siedzieliśmy razem w pustym biurze. Za oknem padał gęsty deszcz, a miasto tonęło w ciemnościach. Przeglądałem kosztorysy, kiedy Daria postawiła przede mną kubek z naparem z melisy i usiadła naprzeciwko.

— Wyglądasz trochę lepiej — powiedziała, przypatrując mi się uważnie. — Przynajmniej przestałeś przypominać ducha.

— Dzięki tobie — odpowiedziałem szczerze, patrząc w jej ciepłe, brązowe oczy. — Dziękuję, że tu jesteś. Za to, że znosisz moje nastroje i ratujesz tę firmę, gdy ja ledwo potrafię złożyć sensowne zdanie.

— Od tego są przyjaciele, Fabian. — Uśmiechnęła się miękko. — Zbudowaliśmy to wszystko razem. Nie pozwolę, żebyś teraz to wszystko stracił tylko dlatego, że masz za sobą trudny czas. Pamiętasz, co mi powiedziałeś na pierwszym roku studiów, kiedy zawaliłam ważny projekt zaliczeniowy?

Zmarszczyłem brwi, próbując cofnąć się wspomnieniami do tamtych dni.

— Powiedziałem ci, że jeden zły fundament nie przekreśla całego budynku, trzeba go po prostu zbudować od nowa — przypomniałem sobie własne słowa.

— Dokładnie. I to właśnie teraz robisz. Budujesz wszystko od nowa. Na twardszym gruncie.

Uśmiechnęła się ze zrozumieniem

Patrzyłem na nią i nagle, z potężną siłą, uderzyła mnie prosta, wręcz absurdalnie oczywista prawda. Szukałem szczęścia i miłości na błyszczących bankietach, wśród ludzi noszących maski. Pragnąłem kogoś, kto idealnie zaprezentuje się na zdjęciach, a kompletnie ignorowałem to, co najważniejsze: prawdziwe wsparcie, lojalność, zrozumienie. Daria nie potrzebowała moich pieniędzy. Znała mnie, zanim cokolwiek miałem. Razem jedliśmy najtańsze dania, razem zarywaliśmy noce, razem przeżywaliśmy porażki i sukcesy. Akceptowała moje wady, rozumiała moją pasję do pracy, bo dzieliła ją ze mną. Nigdy nie poprosiła mnie o nic dla siebie, a zawsze dawała z siebie wszystko.

Zdałem sobie sprawę, że w tamtej chwili patrzyłem na jedyną kobietę, która kiedykolwiek kochała mnie za to, kim jestem, a nie za to, co mogę jej kupić. Wcześniej byłem zbyt głupi i próżny, by to dostrzec. Musiałem dostać od życia bolesną lekcję, obudzić się na dnie rozczarowania, by w końcu otworzyć oczy. Wyciągnąłem rękę ponad stołem zasłanym planami architektonicznymi i delikatnie ująłem jej dłoń. Daria spojrzała na mnie, nieco zaskoczona, ale nie cofnęła ręki. Jej skóra była ciepła, a ja poczułem dziwny, nieznany mi wcześniej rodzaj spokoju. Nie było w tym napięcia ani sztuczności. Było tylko poczucie, że wreszcie znalazłem się we właściwym miejscu, z właściwą osobą.

— Chyba przez te wszystkie lata byłem bardzo ślepy, Daria — powiedziałem cicho, nie przerywając kontaktu wzrokowego.

Uśmiechnęła się ze zrozumieniem, a w jej oczach dostrzegłem coś, na co czekałem całe swoje życie, choć dopiero teraz to zrozumiałem. Byliśmy na początku nowej drogi, bez błysku fleszy, drogich prezentów i pustych słów. I pierwszy raz od bardzo dawna czułem, że naprawdę żyję.

Fabian, 31 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

Czytaj także: