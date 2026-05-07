Zawsze uważałam się za osobę ostrożną i rozsądną, która nie daje się łatwo oszukać. Kiedy wreszcie kupiłam swoje wymarzone mieszkanie, byłam pewna, że to początek najpiękniejszego etapu w moim życiu. Nie miałam pojęcia, że zaufanie do dobrego znajomego zamieni moje marzenia w gruzy, a puste ściany staną się świadkiem mojego największego rozczarowania.

Znalazłam moje miejsce na ziemi

To był ten moment w życiu, na który pracowałam od lat. Zwykłe, skromne mieszkanie w starej, przedwojennej kamienicy z wysokimi sufitami i wielkimi oknami. Odkąd pamiętam, wynajmowałam ciasne kawalerki, w których nie mogłam nawet powiesić własnego obrazu bez zgody właściciela. Teraz miałam w dłoniach ciężki klucz do własnych czterech kątów. Wymagały one jednak generalnego remontu. Farba łuszczyła się ze ścian, podłogi skrzypiały przy każdym kroku, a instalacja elektryczna pamiętała chyba ubiegły wiek.

Wiedziałam, że czeka mnie ogrom pracy, ale byłam pełna zapału. Wieczorami przesiadywałam na portalach wnętrzarskich, tworzyłam tablice pełne inspiracji, planowałam, gdzie stanie moja ulubiona zielona kanapa, a gdzie zaaranżuję kącik do czytania. Brakowało mi tylko jednego, ale za to najważniejszego elementu układanki. Potrzebowałam solidnej ekipy remontowej. Kogoś, kto nie zrujnuje mojego budżetu, a jednocześnie wykona pracę rzetelnie. Wszyscy znajomi ostrzegali mnie, że znalezienie dobrych fachowców graniczy z cudem.

Posłuchałam rady od przyjaciela

Kamila poznałam kilka miesięcy wcześniej na lokalnej wymianie roślin. Był to chłopak z mojego osiedla, zawsze uśmiechnięty, otwarty i chętny do pomocy. Szybko złapaliśmy wspólny język. Godzinami potrafiliśmy rozmawiać o tym, jak uratować przelaną monsterę albo jakich nawozów używać do fikusów. Czasem spotykaliśmy się w osiedlowej kawiarni, żeby po prostu porozmawiać o codziennych sprawach. Był niezwykle empatyczny. Zawsze pytał, jak minął mi dzień w biurze, interesował się moimi problemami.

Kiedyś, zupełnie przypadkiem, wspomniałam mu o moich poszukiwaniach ekipy remontowej. Siedzieliśmy wtedy przy małym stoliku, pijąc gorącą herbatę.

– Nawet nie wiesz, jak się denerwuję – westchnęłam, odstawiając filiżankę. – Boję się, że zatrudnię kogoś z ogłoszenia i zostanę z rozgrzebanym mieszkaniem na pół roku.

– Wiesz co, chyba mogę ci pomóc – powiedział Kamil, uśmiechając się szeroko. – Mam świetnego znajomego, Dawida. Prowadzi firmę remontową od lat. Robili łazienkę u mojej siostry i wyszło rewelacyjnie. Solidni, słowni, a do tego sprzątają po sobie każdego dnia.

– Naprawdę? – moje oczy od razu zabłysnęły z nadziei. – Myślisz, że znalazłby dla mnie termin?

– Zaraz do niego napiszę. Dla moich znajomych na pewno wciśnie coś w grafik – puścił do mnie oko.

Byłam mu niesamowicie wdzięczna. Czułam, że spadł mi kamień z serca. Skoro polecał ich Kamil, osoba, którą znałam i lubiłam, nie miałam powodów do obaw.

Był jak wizytówka profesjonalizmu

Dawid pojawił się w moim mieszkaniu dwa dni później. Wyglądał dokładnie tak, jak wyobrażałam sobie idealnego kierownika ekipy. Ubrany w czyste, firmowe spodnie robocze, z notesem i nowoczesnym dalmierzem laserowym w dłoni. Był niezwykle uprzejmy, zadawał rzeczowe pytania, uważnie słuchał moich wizji i od razu proponował praktyczne rozwiązania.

– Tutaj możemy przenieść ten kontakt, żeby nie przeszkadzał pani w ustawieniu komody – tłumaczył, świecąc laserem po zniszczonej ścianie. – A te stare rury bez problemu ukryjemy w cienkiej zabudowie. Będzie elegancko i nowocześnie.

– Brzmi wspaniale – uśmiechnęłam się z ulgą. – Kiedy mogliby panowie zacząć?

– Akurat skończyliśmy duże zlecenie na sąsiednim osiedlu. Jeśli od razu podpiszemy umowę, wchodzimy od poniedziałku.

Podpisaliśmy prostą umowę przedwstępną. Dawid nie chciał żadnej zaliczki za tak zwaną robociznę z góry, co tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że mam do czynienia z uczciwym człowiekiem. Powiedział, że rozliczymy się po pierwszym, zakończonym etapie prac. Wszystko wydawało się idealne.

Wiązałam z nim wielkie nadzieje

Punktualnie w poniedziałek o ósmej rano ekipa pojawiła się na miejscu. Zaczęli od zrywania starych podłóg i skuwania kafelków w łazience. Kiedy odwiedzałam mieszkanie po pracy, widziałam ogromne postępy. Kurz unosił się w powietrzu, w każdym kącie leżały worki z gruzem, ale dla mnie był to najpiękniejszy widok na świecie. To był dowód na to, że moje marzenie nabiera realnych kształtów.

Dawid dbał o doskonałą komunikację. Codziennie rano wysyłał mi wiadomości ze zdjęciami i krótkimi raportami z postępu prac.

– Dziś kończymy skuwanie tynków w salonie. Przewody podciągnięte, jutro bierzemy się za gruntowanie – pisał.

Czasem przynosiłam im pączki i zgrzewki wody mineralnej, żeby podziękować za dobre tempo. Pracownicy zawsze grzecznie dziękowali. Czułam się bezpiecznie. Wieczorami dzwoniłam do Kamila, żeby opowiedzieć mu, jak wspaniale rozwija się remont i jak bardzo jestem mu wdzięczna za to polecenie.

– Mówiłem, że będziesz zadowolona – odpowiadał Kamil z dumą w głosie. – Dawid to profesjonalista w każdym calu.

Miał do mnie tylko jedną prośbę

Minął ponad tydzień wzorowej współpracy. W piątkowe popołudnie Dawid poprosił mnie o spotkanie w mieszkaniu. Miał lekko zmartwioną minę, kiedy otworzył mi drzwi.

– Pani Marcelino, mamy mały problem natury logistycznej – zaczął, opierając się o framugę. – Zbliżamy się do etapu kładzenia podłóg i płytek w łazience. Hurtownie mają teraz straszne opóźnienia. Jeśli nie zamówimy tych dębowych desek i wielkoformatowych kafli już dzisiaj, będziemy musieli przerwać prace na co najmniej trzy tygodnie.

– Trzy tygodnie? – przeraziłam się, wizja wstrzymania remontu bardzo mnie zestresowała. – Nie możemy na to pozwolić. Co musimy zrobić?

– Muszę opłacić faktury proforma u dostawców. Zwykle wykładam ze swoich, ale przy poprzednim zleceniu klient poprosił o odroczenie płatności i mam zablokowane środki. Gdyby mogła pani przelać mi kwotę na materiały, załatwię to jeszcze dzisiaj przed zamknięciem hurtowni.

Pokazał mi na tablecie wyliczenia. Kwota była znaczna, stanowiła lwią część moich oszczędności przeznaczonych na wykończenie. Zawahałam się przez moment. Nigdy wcześniej nie przelewałam tak dużych pieniędzy obcej osobie bez fizycznego odbioru towaru.

Wyszłam na klatkę schodową i zadzwoniłam do Kamila.

– Kamil, przepraszam, że zawracam ci głowę, ale Dawid potrzebuje sporej zaliczki na materiały. To normalne? – zapytałam z nutą niepewności.

– Jasne, że tak – odpowiedział bez cienia wahania. – U mojej siostry było dokładnie to samo. Z tymi hurtowniami teraz są wieczne problemy. Śmiało przelewaj, Dawid to pewniak, przecież bym cię nie wpakował na minę.

Słowa Kamila rozwiały moje obawy. Wróciłam do mieszkania, wzięłam telefon i przy Dawidzie wykonałam przelew natychmiastowy.

– Dziękuję, pani Marcelino – uśmiechnął się szeroko. – W poniedziałek rano materiały będą u nas na miejscu. Życzę udanego weekendu!

Zaczęłam się niepokoić

Weekend spędziłam w doskonałym nastroju. Wybierałam zasłony, przeglądałam katalogi z oświetleniem. W poniedziałek rano pojechałam do pracy. Zazwyczaj koło dziesiątej dostawałam od Dawida zdjęcie z postępów. Tym razem mój telefon milczał. O dwunastej wysłałam krótką wiadomość: „Jak tam dostawa materiałów? Wszystko w porządku?”. Brak odpowiedzi.

Po czternastej spróbowałam zadzwonić. Usłyszałam tylko suchy komunikat sieci: „Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny”. Zrobiło mi się gorąco. Może zepsuł mu się telefon? Może mają za dużo pracy przy rozładowywaniu desek? Próbowałam tłumaczyć to sobie na tysiąc sposobów, ale w głębi duszy czułam narastający, lodowaty niepokój.

Od razu po pracy pojechałam na moje osiedle. Wbiegłam po schodach na drugie piętro z mocno bijącym sercem. Drzwi do mojego mieszkania były zamknięte na klucz. Wyciągnęłam swój egzemplarz, przekręciłam zamek i weszłam do środka.

Uderzyła mnie absolutna, dzwoniąca w uszach cisza. W mieszkaniu nie było nikogo. Co gorsza, nie było też śladu po ekipie. Zniknęły ich narzędzia, wiadra, miotły, a nawet stare radio, które zawsze grało w tle. Zostały tylko puste, częściowo skute ściany, warstwa białego pyłu na oknach i worki z gruzem. Chodziłam z pokoju do pokoju, nie mogąc uwierzyć w to, co widzę. Moje wymarzone gniazdko wyglądało jak opuszczone pobojowisko.

Natychmiast wyciągnęłam telefon i zadzwoniłam do Kamila.

– Hej, Marcelina, co tam? – jego głos brzmiał normalnie, swobodnie.

– Kamil, ekipy nie ma. Narzędzia zniknęły. Dawid nie odbiera telefonu – wyrzucałam z siebie słowa w panice. – Przelałam mu w piątek ogromne pieniądze!

– Czekaj, uspokój się – odpowiedział po chwili milczenia, a jego ton nagle stał się chłodniejszy. – Dziwna sprawa. Może mieli jakąś awarię. Spróbuję się do niego dodzwonić i dam ci znać.

Rozłączył się. Czekałam godzinę, siedząc na zakurzonym parapecie w pustym salonie. Moje dłonie trzęsły się z nerwów. Zadzwoniłam ponownie. Kamil nie odebrał. Wysłałam wiadomość. Została odczytana, ale odpowiedź nie nadeszła. Przez kolejne godziny dzwoniłam do niego dziesiątki razy, aż w końcu mój numer został zablokowany.

Wszystko poukładało się w całość

Wracałam do mojego wynajmowanego mieszkania jak w transie. Nie płakałam, byłam w głębokim szoku. Straciłam pieniądze, straciłam poczucie bezpieczeństwa i zostałam z na wpół zrujnowanym mieszkaniem. Ale najbardziej bolało mnie zachowanie Kamila. Dlaczego nagle się odciął? Dlaczego nie próbował mi pomóc?

Wieczorem otworzyłam laptopa. Czułam potrzebę, by zrozumieć, co właściwie się wydarzyło. Weszłam na stronę grupy miłośników roślin, gdzie się poznaliśmy. Znalazłam profil Kamila. Zaciekle przewijałam jego historię, komentarze, polubienia. Zaczęłam dokładnie analizować jego znajomych. Szukałam czegokolwiek, co naprowadziłoby mnie na ślad Dawida.

Spędziłam na tym dobre trzy godziny, przeglądając stare, publiczne posty. I wtedy to zobaczyłam. To było zdjęcie sprzed trzech lat, ukryte w jakimś zapomnianym albumie. Fotografia z letniego grilla. Na środku kadru stał uśmiechnięty Kamil, a obok niego, obejmując go ramieniem, stał nie kto inny, tylko Dawid. Ten sam człowiek, który w piątek uśmiechał się do mnie, prosząc o przelew. Podpis pod zdjęciem brzmiał krótko: „Rodzinny weekend z moim bratem ciotecznym”.

Poczułam, jak powietrze uchodzi mi z płuc. To nie była przypadkowa ekipa. To nie była uczciwa rekomendacja. Kamil i Dawid byli rodziną. Zrozumiałam, z jak wielką precyzją zaplanowali to oszustwo. Kamil celowo wzbudził moje zaufanie, wysłuchiwał moich obaw, tylko po to, by w odpowiednim momencie podsunąć mi swojego krewnego. Gdy zobaczył okazję, wykorzystał ją. Cała nasza relacja, te rozmowy o roślinach, ta rzekoma empatia – to wszystko było perfekcyjnie odegranym spektaklem. Byłam naiwną ofiarą, wytypowaną do wyciągnięcia gotówki.

Sama podnoszę się z kolan

Następnego dnia poszłam złożyć oficjalne zawiadomienie. Przekazałam wszystkie dowody, zrzuty ekranu, potwierdzenia przelewów i umowę, która okazała się spisana na nieistniejące dane firmy. Funkcjonariusz, który przyjmował moje zgłoszenie, patrzył na mnie ze współczuciem. Okazało się, że nie byłam jedyna. Ten sam schemat z polecaniem „niezawodnej ekipy” przez „życzliwego znajomego” pojawiał się już wcześniej w innych dzielnicach.

Przez kilka tygodni nie potrafiłam wrócić do mojego kupionego mieszkania. Widok rozgrzebanych ścian wywoływał we mnie fizyczny ból i mdłości. Wstydziłam się swojej naiwności. Zadawałam sobie pytanie, jak mogłam być tak ślepa.

W końcu jednak zrozumiałam, że nie mogę pozwolić, by dwóch oszustów odebrało mi moje marzenia. Musiałam wziąć dodatkowe godziny w pracy, zacisnąć pasa i zacząć wszystko od nowa. Znalazłam polecanego, samotnego budowlańca. Był starszym panem, pracował powoli, ale wszystko, co robił, było niezwykle solidne. Nie ufałam mu na początku. Sprawdzałam każdy jego krok, żądałam paragonu za najdrobniejszą śrubkę. Znosił to ze stoickim spokojem, rozumiejąc moją historię.

Dziś siedzę w moim wymarzonym, wykończonym salonie, na tej samej zielonej kanapie, o której tak marzyłam. Mieszkanie wygląda pięknie, choć droga do tego była okupiona wielkim cierpieniem. Straciłam oszczędności, ale odzyskałam coś znacznie ważniejszego – siłę. Nauczyłam się, że prawdziwe intencje ludzi poznaje się nie po tym, jak pięknie mówią, ale po tym, co zostawiają za sobą, gdy opada kurz.

Marcelina, 35 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

