To było jedno z tych pięknych, letnich popołudni. Podjazd przed domem mojej teściowej wyglądał nienagannie. Równo przystrzyżony trawnik, starannie uformowane krzewy i ogromny, zadaszony taras. Zawsze czułam się tam odrobinę nieswojo.

Nie lubiłam tego domu

Dla mnie ten dom był symbolem przepaści, jaka dzieliła nas od teściowej. My od pięciu lat wynajmowaliśmy niewielkie mieszkanie na obrzeżach miasta. Od kilku miesięcy żyliśmy w nieustannym stresie, próbując zgromadzić odpowiednią kwotę na wkład własny, aby wreszcie kupić coś swojego.

Odmawialiśmy sobie wyjazdów, jedzenia w restauracjach, a nawet nowych ubrań, byle tylko bank wreszcie spojrzał na nas przychylnym okiem. Teściowa często powtarzała, że ludzie z klasą nie muszą martwić się o takie przyziemne sprawy, a my po prostu nie potrafimy zarządzać swoimi karierami.

Tego dnia na tarasie była także Sylwia, młodsza siostra Wojtka. Sylwia zawsze była oczkiem w głowie matki. Studiowała za granicą, potem wróciła do kraju i założyła własną firmę, która, jak twierdziła teściowa, przynosiła ogromne zyski. Siedziałyśmy przy wielkim stole, pijąc domową lemoniadę z kryształowych szklanek.

Rozmowa przy stole toczyła się leniwie. Teściowa opowiadała o swoich planach na zmianę wystroju salonu. Twierdziła, że obecne meble, które kupiła zaledwie dwa lata temu, przestały pasować do jej nowej wizji estetycznej.

Wywyższała się

Słuchałam tego z lekkim ukłuciem zazdrości. My z Wojtkiem od miesiąca zastanawialiśmy się, czy możemy pozwolić sobie na zakup nowej pralki, bo stara zaczynała podejrzanie stukać.

– Może wy byście je chcieli? – zapytała nagle teściowa, spoglądając na mnie z wyższością. – Oczywiście nie do tego waszego ciasnego mieszkania, bo tam by się nie zmieściły. Ale jak już w końcu kupicie tę swoją klitkę na kredyt, to chociaż będziecie mieli w niej coś porządnego.

– Mamo, przestań – odezwał się Wojtek. – Nasze mieszkanie będzie w sam raz dla nas. A kredyt to normalna sprawa, prawie wszyscy młodzi ludzie tak teraz kupują nieruchomości.

– Normalna dla tych, którzy nie potrafią się ustawić w życiu – skwitowała teściowa. – Sylwia jakoś nie musi brać kredytów na kilkadziesiąt lat.

Sylwia uśmiechnęła się z dumą. Wtedy nie wytrzymałam. Byłam zmęczona ciągłymi uwagami, oszczędzaniem i poczuciem, że jestem oceniana przez pryzmat mojego stanu konta.

– Nie każdy ma taki start. Może kiedyś, za wiele lat, też dorobimy się takiego pięknego domu z ogrodem. Wszystko wymaga czasu i cierpliwości. Z czasem pewnie i my będziemy mogli przekazać coś naszym dzieciom, tak jak wy przekażecie ten majątek Wojtkowi i Sylwii.

Wpadła w szał

To było zwykłe zdanie. Niewinne stwierdzenie o budowaniu przyszłości i międzypokoleniowym przekazywaniu owoców ciężkiej pracy. Ale dla mojej teściowej to zdanie podziałało jak płachta na byka. Jej twarz, zazwyczaj spokojna i opanowana, nagle poczerwieniała z gniewu.

– A więc o to ci chodzi! – wybuchnęła. – Cały czas tylko na to czekasz!

– Słucham? – byłam kompletnie zdezorientowana. – Nie rozumiem, o czym mówisz.

– O czym ja mówię?! O moim majątku! O tym domu! – krzyczała teściowa, wstając z miejsca. – Od samego początku wiedziałam, że masz na to ochotę. Myślisz, że jestem ślepa? Patrzysz na to wszystko swoimi chciwymi oczami i tylko liczysz, kiedy zamknę oczy, żeby położyć rękę na moich pieniądzach!

– Mamo! Co ty opowiadasz?! – Wojtek natychmiast interweniował. – Jak możesz tak mówić do mojej żony? Przecież ona nic takiego nie powiedziała!

– Powiedziała to, co od dawna myśli! – wtórowała matce Sylwia. – Od lat zgrywacie takich biednych i poszkodowanych, a prawda jest taka, że wyczekujecie spadku. Ale zapamiętaj sobie jedno, ten dom i te pieniądze należą do naszej rodziny. Ty tu jesteś tylko z przypadku!

Siedziałam jak wmurowana

Jak ona mogła mnie tak oceniać? Przez te wszystkie lata nigdy nie poprosiłam jej o złamaną złotówkę. To my musieliśmy sobie odmawiać wszystkiego, podczas gdy ona rzucała złośliwe komentarze o naszym rzekomym braku zaradności.

– Nigdy nie chciałam twoich pieniędzy – powiedziałam. – Wspomniałam tylko o naszej przyszłości. Twoje oskarżenia są podłe i niesprawiedliwe. Pracujemy na dwa etaty, żeby cokolwiek osiągnąć.

– Tak, tak, graj zranioną sierotkę! – teściowa nie zamierzała przestać. – Myślisz, że nie widzę, jak omiatasz wzrokiem moje antyki? Jak pytasz o koszty remontu? Wyliczasz sobie w głowie, ile to wszystko jest warte! Jesteś zwykłą łowczynią majątków, która owinęła sobie mojego naiwnego syna wokół palca!

Wojtek chwycił mnie za ramię. Był blady z wściekłości.

– Wystarczy. Zbieramy się. Nie pozwolę, żebyś tak obrażała moją żonę we własnym domu.

Ja jednak potrzebowałam chwili. Musiałam pójść do łazienki, obmyć twarz zimną wodą, bo czułam, że za chwilę zemdleję z nadmiaru emocji. Wstałam bez słowa i szybkim krokiem ruszyłam w stronę szklanych drzwi prowadzących do wnętrza domu.

Zauważyłam dokumenty

Weszłam do przedpokoju. Minęłam przestronny salon i zauważyłam, że na wyspie kuchennej leży sterta niedbale rzuconych papierów. Zazwyczaj w tym domu wszystko miało swoje idealne miejsce. Nie miałam zamiaru szpiegować. Chciałam tylko przejść dalej, ale mój wzrok przykuła duża, jaskrawoczerwona pieczątka na wierzchu jednej z kopert.

Znałam takie pieczątki. Sama pracowałam w biurze i wiedziałam, jak wyglądają pisma z działu windykacji. Zrobiłam krok w stronę wyspy. Na wierzchu leżało otwarte pismo z banku. Słowa „Ostateczne wezwanie do zapłaty” i „Groźba wszczęcia postępowania komorniczego” wręcz krzyczały z białej kartki.

Moje serce zabiło jeszcze mocniej, ale tym razem z zupełnie innego powodu. Delikatnie przesunęłam pierwszą kartkę. Pod nią leżało kolejne pismo, tym razem z innej instytucji finansowej. Potem wyciągi z kart kredytowych z gigantycznymi kwotami na minusie. Zauważyłam też powiadomienie o hipotece.

Prawda wyszła na jaw

Z dokumentów jasno wynikało, że ten wspaniały, luksusowy dom, którego teściowa tak strzegła, był obciążony do granic możliwości, a raty od miesięcy nie były spłacane. Usłyszałam za sobą kroki. To Sylwia weszła, prawdopodobnie po to, by przynieść czyste talerze. Zobaczyła, że stoję nad papierami matki.

– Co ty robisz?! – syknęła, podbiegając do mnie. – Nie masz prawa grzebać w nie swoich rzeczach! Jesteś bezczelna!

Zamiast się tłumaczyć, po prostu podniosłam jedno z pism i wcisnęłam jej do ręki.

– Przeczytaj to – powiedziałam głosem, który nagle stał się dziwnie spokojny i wyprany z emocji.

Sylwia spojrzała na kartkę z oburzeniem, które szybko zamieniło się w przerażenie. Jej oczy rozszerzyły się, gdy przebiegała wzrokiem po kwotach zadłużenia i groźbach licytacji. Złapała kolejną kartkę, potem następną. Jej ręce zaczęły drżeć dokładnie tak samo, jak moje kilka minut wcześniej.

– To… niemożliwe – wyszeptała, blednąc. – Przecież mama ma oszczędności. Mówiła, że firma przynosi zyski…

– Najwyraźniej obie byłyśmy w błędzie – odpowiedziałam. Zabrałam z blatu plik najważniejszych wezwań i ruszyłam z powrotem na taras.

Była zadłużona

Kiedy wyszłyśmy na zewnątrz, Wojtek stał z kluczykami w dłoni, gotowy do wyjścia. Teściowa wciąż siedziała przy stole, z obrażoną miną i wyprostowana jak struna.

– Gotowa? – zapytał mnie mąż.

– Myślę, że musimy o czymś porozmawiać – powiedziałam, kładąc stertę papierów prosto przed teściową. – Skoro tak bardzo boisz się o to, że czyham na twój majątek, to może warto głośno powiedzieć, co to za majątek.

Spojrzała na dokumenty. W ułamku sekundy cała jej pewność siebie wyparowała. Twarz, przed chwilą zaczerwieniona ze złości, stała się ziemistoszara. Próbowała przykryć papiery rękami, jakby mogła w ten sposób wymazać ich treść.

– Skąd to wzięłaś?! – krzyknęła łamiącym się głosem. – Jak śmiałaś ruszać moje prywatne rzeczy!

– Leżały na wierzchu w kuchni – odpowiedziałam chłodno. – Wojtek, twoja matka tonie w długach. Dom jest zadłużony powyżej swojej wartości. Karty kredytowe są puste. Lada moment do drzwi zapuka komornik.

Mąż podszedł bliżej i wziął jedno z wezwań do ręki. Czytał w milczeniu, a z każdym kolejnym zdaniem jego twarz wyrażała coraz większe niedowierzanie.

– Mamo… co to ma znaczyć? – zapytał. – Dlaczego wzięłaś pożyczkę pod zastaw domu? Przecież on był spłacony po śmierci taty.

Byli w szoku

Sylwia usiadła na krześle, chowając twarz w dłoniach. Teściowa patrzyła na nas pustym wzrokiem. Jej wielka maska bogatej, wpływowej kobiety pękała z głośnym trzaskiem, obnażając samotną, zagubioną osobę, która zaciągała kolejne zobowiązania tylko po to, by utrzymać pozory luksusu.

– Musiałam – zaczęła mówić cicho. – Życie na poziomie kosztuje. Wymiana mebli, podróże, pomoc dla Sylwii przy otwieraniu jej firmy…

– Chwileczkę – przerwała Sylwia, podnosząc głowę. – Mówiłaś, że te pieniądze na moją firmę to z twoich oszczędności! Z lokaty!

– Nie było żadnej lokaty! – wybuchnęła nagle teściowa. – Wszystko było na kredyt! Chciałam, żebyście mieli najlepsze życie! Chciałam, żeby znajomi widzieli, że u nas wszystko jest wspaniale! A potem odsetki zaczęły rosnąć. Zaciągałam nowe zobowiązania, żeby spłacić stare. Myślałam, że jakoś sobie z tym poradzę, ale to wszystko wymknęło się spod kontroli.

Czułam ogromne, przytłaczające politowanie. Oskarżyła mnie o chciwość i polowanie na spadek tylko dlatego, że sama była przerażona wizją utraty tego, co uważała za swój największy atut – pozornego bogactwa. Jej atak był formą panicznej obrony. Wolała zrobić ze mnie potwora, niż przyznać się do swojej wieloletniej porażki i życia w kłamstwie.

Dostała za swoje

Wyjechaliśmy w kompletnej ciszy. Zostawiliśmy teściową szlochającą w ramionach przerażonej Sylwii, która nagle uświadomiła sobie, że jej własny biznes został zbudowany na pożyczkach, które teraz zagrażają dachowi nad głową jej matki. Wojtek prowadził samochód mechanicznie, wpatrzony w drogę przed sobą. Wiedziałam, że jego świat właśnie runął. Zawsze podziwiał matkę za jej zaradność i elegancję, a teraz dowiedział się, że to wszystko było iluzją zbudowaną z plastiku bankowych kart.

Nasze życie mogło być skromne. Musieliśmy oszczędzać, odmawiać sobie wielu rzeczy i walczyć o każdy grosz na wkład własny. Ale nasze życie było prawdziwe. Nie mieliśmy długów ukrytych po szufladach, nie musieliśmy udawać przed sąsiadami ani kreować fałszywego wizerunku. Nasz niewielki majątek był zbudowany na uczciwej pracy, a nie na kłamstwach i zaciąganych w tajemnicy pożyczkach.

Tamtego dnia straciłam wszelkie złudzenia co do mojej teściowej, ale zyskałam coś znacznie cenniejszego – poczucie własnej wartości. Wiedziałam już, że nigdy więcej nie pozwolę, by ktoś z góry oceniał moje ambicje i zarzucał mi chciwość. Choć perspektywa pomocy matce męża w wyjściu z tej finansowej katastrofy wciąż majaczyła na horyzoncie i z pewnością niosła wiele wyzwań, to przynajmniej wiedzieliśmy, na czym stoimy. Kłamstwa się skończyły. A my mieliśmy tylko siebie i naszą własną, prawdziwą drogę do zbudowania.

Dominika, 34 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie prawdopodobieństwa są całkowicie przypadkowe.

