Od miesięcy żyłam tylko jednym dniem. Planowałam każdy szczegół, zapraszałam najdalszych krewnych i w głowie układałam już nowe, lśniące meble. Nie myślałam o emocjach mojego dziecka, widziałam tylko marmurowe blaty i nowoczesną indukcję, które miały zostać sfinansowane z gościnnych kopert. Dopiero gdy usiadłam na kanapie, otoczona rozdartym papierem prezentowym, zrozumiałam, jak bardzo zgubiłam po drodze to, co w życiu naprawdę ma znaczenie.

Kuchnia wymagała remontu

Kiedy wprowadzaliśmy się do naszego mieszkania osiem lat temu, kuchnia była tak zwanym kompromisem. Kupiliśmy lokal z rynku wtórnego i na tamten moment nie stać nas było na zrobienie wszystkiego od nowa. Poprzedni właściciele zostawili zabudowę w kolorze wyblakłej, sztucznej olchy. Z każdym rokiem patrzyłam na nią z coraz większym obrzydzeniem. Okleina na rogach szafek zaczęła się nieestetycznie marszczyć i odpadać, zawiasy skrzypiały przy każdym otwarciu, a blat nosił ślady niezliczonych uszkodzeń, których nie dało się już niczym zamaskować.

Gotowanie, które kiedyś sprawiało mi ogromną radość, stało się przykrym obowiązkiem. Kiedy otwierałam szufladę, by wyciągnąć sztućce, musiałam użyć siły, bo prowadnice dawno przestały płynnie działać. Marzyłam o białych, lakierowanych frontach, cichym domyku, ogromnej lodówce w zabudowie i wyspie, przy której moglibyśmy rano jeść śniadanie. Oglądałam setki inspiracji w internecie, zbierałam darmowe katalogi z marketów budowlanych i wyobrażałam sobie, jak pięknie mogłoby tam być. Brakowało tylko jednego, za to najważniejszego elementu. Pieniędzy.

Mój mąż Tomasz pracował w logistyce, ja w biurze obsługi klienta. Żyliśmy na przyzwoitym poziomie, ale nie mieliśmy wielkich oszczędności, a codzienne wydatki pochłaniały większość naszych pensji. Remont kuchni wyceniono nam na kwotę, która wydawała się całkowicie poza naszym zasięgiem. I wtedy, na początku roku szkolnego, dotarło do mnie, że przed nami maj i Pierwsza Komunia Święta naszego syna, Kacpra.

W mojej głowie szybko narodził się plan. Słyszałam opowieści koleżanek z pracy. Mówiły o tym, jak ogromne sumy dzieci dostają teraz z okazji takich uroczystości. Zaczęłam liczyć, kalkulować i przewidywać. Przecież to idealna okazja.

Zrobiłam listę gości na komunię

W tajemnicy przed domownikami założyłam specjalny zeszyt. Na pierwszej stronie wypisałam wstępną listę gości. Nie ograniczyłam się tylko do chrzestnych i dziadków. Dodałam ciotki, wujków, z którymi utrzymywaliśmy rzadszy kontakt, oraz kuzynostwo z drugiego końca Polski. Przy każdym nazwisku stawiałam hipotetyczną kwotę, jakiej mogłam się spodziewać.

Największe nadzieje pokładałam w siostrze Tomasza, Ewie. Ewa prowadziła własną firmę, zawsze nosiła markowe ubrania, pachniała drogimi perfumami i jeździła samochodem prosto z salonu. Nie miała własnych dzieci, więc Kacper był jej jedynym bratankiem. W zeszycie przy jej imieniu wpisałam sumę, która miała pokryć lwią część zakupu wymarzonych mebli.

– Tomasz, musimy wysłać zaproszenie do wujka Henryka i cioci Basi – powiedziałam pewnego wieczoru, kładąc przed nim ozdobną kopertę.

– Do Henryka? – Mąż spojrzał na mnie z wyraźnym zdziwieniem. – Przecież myśmy ich nie widzieli od naszego ślubu. To nie ma sensu, to tylko rodzinny obiad.

– Jak to nie ma sensu? – oburzyłam się natychmiast. – To jest bardzo ważny dzień w życiu naszego syna. Chcę, żeby cała rodzina mogła z nim świętować. Nie możemy nikogo pomijać, bo to nie wypada.

Czułam ekscytację

Uległ. Zawsze ulegał, kiedy używałam argumentu dobra dziecka. A ja, wysyłając kolejne zaproszenia, czułam ekscytację. Organizacja przyjęcia pochłonęła nasze niewielkie oszczędności. Zdecydowałam się na wynajęcie eleganckiej sali w modnej restauracji za miastem. Zamówiłam drogie menu, składające się z kremu z białych warzyw, pieczonej kaczki z żurawiną i kilku rodzajów wykwintnych przystawek. Zamiast zwykłych napojów postawiłam na rzemieślnicze lemoniady w karafkach. Przekonywałam samą siebie, że trzeba zainwestować, żeby rodzina poczuła się doceniona. Czułam, że im bardziej wystawne będzie przyjęcie, tym grubsze będą koperty.

W tym całym szaleństwie zupełnie nie zauważałam Kacpra. Syn przychodził do mnie ze swoimi małymi sprawami, chciał mi opowiadać o przygotowaniach do uroczystości, o pieśniach, których uczył się z rówieśnikami, ale ja zawsze byłam zajęta. Przeglądałam próbniki kolorów blatów i dobierałam uchwyty do szafek.

– Mamo, posłuchasz, jak czytam podziękowanie? – zapytał pewnego popołudnia, ciągnąc mnie za rękaw swetra.

– Zaraz, kochanie, nie teraz. Mama musi potwierdzić liczbę gości w restauracji. Poczytaj tacie – zbywałam go, nie podnosząc nawet wzroku znad ekranu telefonu.

Komunia miała być perfekcyjna

Nadeszła upragniona niedziela. Pogoda była piękna, a słońce wpadało przez witraże, oświetlając rzędy ławek. Powinnam czuć wzruszenie, patrząc na mojego syna w białej albie, ale moje myśli krążyły wokół zupełnie innych spraw. Analizowałam wzrokiem zebranych gości. Patrzyłam, kto przyjechał, kto jak jest ubrany, oceniałam wzrokiem grubość trzymanych przez nich kartek z życzeniami.

Gdy dotarliśmy do restauracji, wszystko wyglądało olśniewająco. Złote podtalerze, białe obrusy, świeże kwiaty na stołach. Rodzina wydawała się zachwycona, a ja pękałam z dumy. Krążyłam między stołami, pilnując, by kelnerzy na bieżąco donosili jedzenie. W głowie już słyszałam szelest banknotów.

Ewa przyjechała nieco spóźniona, ale wyglądała zjawiskowo. Wręczyła Kacprowi piękną, dużą kopertę z grubego papieru czerpanego. Widziałam, że jest wypukła. Moje serce zabiło mocniej. Z każdym kolejnym gościem żegnającym się z nami po obiedzie, moja ekscytacja rosła. Uśmiechałam się szeroko, dziękowałam za przybycie i w duchu odliczałam minuty do powrotu do domu.

Gdy wieczorem przekroczyliśmy próg naszego mieszkania, byłam wyczerpana, ale pełna entuzjazmu. Tomasz poszedł do kuchni nastawić wodę na herbatę. Kacper, zmęczony emocjami całego dnia, usiadł na dywanie w salonie. Ja natomiast od razu chwyciłam za kartonowe pudełko ozdobione białą wstążką.

– Może najpierw odpoczniemy? – zasugerował Tomasz, opierając się o framugę drzwi. – Dziecko ledwo żyje.

– Tylko zerknę. Trzeba to przecież posegregować i schować w bezpieczne miejsce – odpowiedziałam pospiesznie, siadając przy stole w salonie.

Rozsypałam zawartość na blacie. Było tam kilkanaście kopert i kilka mniejszych paczek.

Liczyłam pieniądze z kopert

Zaczęłam od mniejszych kopert. Otwierałam je drżącymi rękami, starając się nie podrzeć życzeń. Pierwsza kartka, od moich kuzynów. W środku piękny cytat, a pod nim banknot o nominale dwustu złotych. Przełknęłam ślinę. Spodziewałam się więcej, ale to dopiero początek.

Druga koperta, od wujka Henryka. Tego, dla którego zamówiłam najdroższe menu. Otworzyłam ją i poczułam lekkie ukłucie rozczarowania. Była w niej karta podarunkowa do dużej sieci księgarni z książkami edukacyjnymi. Bardzo wartościowa rzecz, ale całkowicie bezużyteczna w kontekście moich planów remontowych.

Rozrywałam kolejne opakowania i koperty. Od chrzestnych syn dostał pamiątkowe, srebrne obrazki i złote łańcuszki z medalikami. Piękne, ponadczasowe pamiątki, zgodnie z tradycją. W kilku innych kopertach znalazłam drobne kwoty. Niektóre ledwo pokrywały koszt tak zwanego talerzyka w restauracji. Mój wirtualny budżet na kuchnię, który tak skrupulatnie zaplanowałam w swoim zeszycie, kurczył się z każdą sekundą.

Ręce zaczęły mi się pocić

Sięgnęłam po największą nadzieję – grubą, ozdobną kopertę od Ewy. Czułam pod palcami, że jest w niej coś więcej niż tylko tekturka. Delikatnie podważyłam klejenie i wyciągnęłam zawartość. Była to wspaniała, ręcznie robiona karta, a do niej dołączony gruby plik papierów. Przez ułamek sekundy myślałam, że to obca waluta. Rozłożyłam dokumenty na stole.

To był wydrukowany, w pełni opłacony voucher na rodzinny, tygodniowy wyjazd w góry do luksusowego ośrodka z basenami termalnymi, z wykupionymi warsztatami dla dzieci i mnóstwem atrakcji. Na dołączonym bileciku Ewa napisała kaligraficznym pismem: „Dla Kacperka, na wspaniały czas z rodzicami, bo wspomnienia są cenniejsze niż jakikolwiek przedmiot. Ciocia Ewa”.

Wpatrywałam się w te dokumenty przez dłuższą chwilę. Nie było tam ani złotówki w gotówce. Wszystko było opłacone z góry, na nasze nazwiska. Koszt tego wyjazdu musiał być ogromny, Ewa wykazała się niesamowitą hojnością i kreatywnością. Zrobiła coś wspaniałego dla naszego dziecka i dla nas. A ja siedziałam przed tymi papierami i czułam, jak po policzkach płyną mi łzy złości i gigantycznego rozczarowania.

Moja wymarzona kuchnia z lśniącymi frontami właśnie rozsypała się w drobny mak. Z całego zebranego stosu gotówki mieliśmy może zaledwie ułamek tego, co było mi potrzebne na same sprzęty pod zabudowę. Nie starczyłoby nawet na nowe szafki, nie mówiąc o robociźnie. Patrzyłam tępym wzrokiem na tekturowe obrazki, karty podarunkowe i bony na wyjazdy. Inwestycja w restaurację okazała się dla mnie całkowitą porażką finansową.

Syn cieszył się tym dniem

Siedziałam tak w milczeniu, z twarzą ukrytą w dłoniach, gdy poczułam delikatne dotknięcie na ramieniu. Podniosłam wzrok. Obok mnie stał Kacper. Był w swoim zwykłym dresie, z potarganymi włosami i szerokim, absolutnie szczerym uśmiechem na twarzy. W ręku trzymał jeden z tych srebrnych obrazków, który dostał od chrzestnej.

– Mamo, płaczesz? – zapytał cicho, marszcząc czoło.

– Nie, kochanie, coś mi po prostu wpadło do oka – skłamałam, pociągając nosem i odwracając wzrok od leżących na stole kart.

– Wiesz co? – powiedział, kładąc mi głowę na ramieniu. – To był najlepszy dzień w moim życiu. Wszyscy przyjechali. Widziałem wujka Henryka, o którym mi tylko opowiadałaś! I ciocia Ewa powiedziała, że pojedziemy razem w góry robić karmniki dla ptaków. A w kościele w ogóle się nie pomyliłem przy wierszyku. Słyszałaś mnie, mamo?

Spojrzałam na jego radosną twarz. Nie patrzył na pieniądze leżące na stole. Nie interesowało go, ile zebrał, czy kogoś było stać na więcej, czy mniej. On cieszył się tym, że rodzina po prostu była blisko, że spędziliśmy ten czas razem. Cieszył się na wspólną wycieczkę i był dumny ze swojego małego, dziecięcego występu.

W tym ułamku sekundy całe moje rozczarowanie wyparowało, ustępując miejsca palącemu wręcz poczuciu wstydu. Spojrzałam w stronę kuchni, której drzwi były uchylone. Zobaczyłam te same zniszczone szafki, łuszczącą się okleinę i stary zlew. Przez ostatnie miesiące pozwoliłam, by te kawałki drewna i plastiku stały się centrum mojego świata. Potraktowałam własną rodzinę jak bankomat, a święto mojego dziecka jak okazję do sfinansowania moich zachcianek wnętrzarskich.

Podeszłam do Kacpra i przytuliłam go najmocniej jak potrafiłam, chowając twarz w jego włosach, żeby nie widział moich prawdziwych łez. Łez ulgi i przebudzenia.

– Tak, kochanie, słyszałam cię. Byłeś wspaniały – wyszeptałam.

Nasza kuchnia ostatecznie nie przeszła remontu w tamtym roku. Za pieniądze, które zostały po odliczeniu kosztów przyjęcia, Tomasz pomalował ściany na świeży kolor, a ja własnoręcznie okleiłam stare fronty nowoczesną folią. Może nie była to kuchnia z okładki luksusowego magazynu, może szuflady nadal wymagały siły przy otwieraniu, ale przestało mi to przeszkadzać. Zrozumiałam, że dom to nie są idealnie dobrane blaty czy bezgłośne zawiasy. Dom to ludzie, z którymi w nim mieszkasz. A wyjazd w góry z voucheru od Ewy okazał się najlepszymi wakacjami, jakie kiedykolwiek przeżyliśmy.

Sylwia, 40 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

