Stałam przy oknie w kuchni, a w moich dłoniach chłodniała poranna herbata. Wzrok po raz kolejny padał na parapet, gdzie w ozdobnej, ceramicznej doniczce tkwił uschnięty storczyk. Jego łodygi były kruche, brązowe, pozbawione choćby cienia dawnego życia. Każdy racjonalnie myślący człowiek dawno wyrzuciłby go na kompost, zastępując czymś świeżym, kwitnącym. Ale ja nie potrafiłam.

Ten kwiat stanowił jedyny fizyczny ślad po moich synach, pamiątkę z ich ostatniej, bardzo dawnej wizyty z okazji imienin. Pamiętałam, jak wpadli do domu niczym wicher, uśmiechnięci, z tym właśnie storczykiem w dłoniach, by po dwóch godzinach spojrzeć na zegarki i stwierdzić, że muszą wracać. Warszawa nie czekała.

Warszawa. To słowo w naszym domu od lat brzmiało jak zaklęcie, które odebrało mi dzieci. Zawsze wiedziałam, że są zdolni, ambitni, że to małe miasteczko z jego sennym rynkiem i dwiema piekarniami będzie dla nich za ciasne. Sama pchałam ich w stronę wielkiego świata, zachęcałam do nauki, cieszyłam się z każdego indeksu i stypendium. Nie przewidziałam tylko jednego – że ten wielki świat pochłonie ich całkowicie, nie zostawiając ani odrobiny przestrzeni dla mnie.

Czekałam na każdy najmniejszy znak

Początki były inne. Dzwonili często, opowiadali o wykładach, pierwszych pracach, nowych znajomych. Ich głosy wypełniały ten dom, a ja czułam się częścią ich nowej rzeczywistości. Jednak z biegiem czasu, wraz z kolejnymi szczeblami kariery, awansami i projektami, te rozmowy stawały się coraz krótsze. W końcu zamieniły się w sporadyczne wiadomości tekstowe, rzucane w biegu między jednym spotkaniem a drugim. Telefon w mojej kieszeni zawibrował. Serce na moment przyspieszyło. Wyciągałam aparat, mrużąc oczy, by odczytać wiadomość.

– Mamo, w ten weekend nie damy rady. Zamykamy kwartał, mam urwanie głowy. Buziaki, Michał.

Westchnęłam ciężko i odłożyłam telefon na blat. To już był czwarty weekend z rzędu. Czwarty raz, kiedy przygotowałam ich ulubione ciasto z kruszonką, a teraz musiałam rozdać je sąsiadkom, żeby się nie zmarnowało. Wiedziałam, że ciężko pracują. Rozumiałam to. Ale czy znalezienie dwóch dni w miesiącu naprawdę przekraczało ich możliwości? A może po prostu nie byłam już priorytetem?

Krótkie wiadomości zamiast długich rozmów

Próbowałam wtedy zadzwonić do starszego syna, Tomka. Wybrałam porę, która wydawała mi się bezpieczna – wczesny wieczór, po typowych godzinach pracy. Sygnał łączył długo, aż w końcu usłyszałam jego pośpieszny, zniecierpliwiony ton.

– Mamo, nie teraz, błagam cię. Mam ważnego klienta na linii. Oddzwonię później – rzucił, nie dając mi nawet szansy na przywitanie.

– Chciałam tylko zapytać... – zaczęłam, ale usłyszałam już tylko jednostajny dźwięk przerwanego połączenia.

Nie oddzwonił. Ani tamtego wieczora, ani następnego poranka. Dla niego to był tylko niewiele znaczący epizod w gąszczu ważniejszych spraw. Dla mnie – wieczór spędzony na wpatrywaniu się w milczący aparat i zastanawianiu się, gdzie popełniłam błąd. Czy byłam nadopiekuńcza? Czy zbyt rzadko mówiłam, że jestem z nich dumna? A może po prostu taka była kolej rzeczy, że stare liście opadają, by zrobić miejsce nowym pędom?

Któregoś dnia, gdy wracałam z zakupów na klatce zatrzymała mnie sąsiadka. Jadwiga lubiła wiedzieć wszystko o wszystkich.

– Dzień dobry Grażynko, jak samopoczucie?

– A dobrze, dziękuję.

– Widzę, takie duże zakupy. Pewnie synów się spodziewasz? Dawno ich u ciebie nie było.

– Wiesz, jak to dziś z młodymi, zajęci karierą, wiecznie w biegu – mówiłam, chociaż sama nie wierzyłam w te słowa.

– Dzieci zawsze powinny znaleźć czas dla matki – rzuciła tym swoim tonem Jadwiga, a jej słowa dały mi do myślenia.

Wróciłam do cichego, pustego domu. Panele skrzypiały cicho pod moimi stopami. W salonie na komodzie stały oprawione w ramki zdjęcia. Michał z dyplomem magistra, Tomek w swoim pierwszym garniturze. Uśmiechnięci, pełni nadziei. Zatrzymałam się przy nich i delikatnie przetarłam szkło ściereczką, choć nie było na nim ani odrobiny kurzu. Sprzątanie było moim sposobem na zagłuszenie ciszy.

Nakrycie, którego nikt nie użył

Nadchodziła niedziela. Zegar w przedpokoju wybijał południe. To zawsze był ten moment, kiedy w naszym domu zaczynał się krzątać największy ruch. Z przyzwyczajenia wyciągałam z kredensu głębokie talerze. Jeden dla mnie. Drugi dla Tomka. Trzeci dla Michała. Ustawiałam je na białym obrusie, precyzyjnie wyrównując sztućce. Nalewałam wodę do szklanek.

Zatrzymywałam się i patrzyłam na stół. Trzy miejsca. Trzy talerze. I nagle docierało do mnie z całą bezwzględnością to, co odpychałam od siebie przez ostatnie miesiące. Nikogo tu nie będzie. Nikt nie wejdzie przez drzwi, narzekając na korki na wylotówce z Warszawy. Nikt nie rzuci w korytarzu sportowej torby. Nikt nie powie: – Ale pięknie pachnie, mamo.

Ich życie toczyło się w zupełnie innym tempie. W świecie wykresów, spotkań zarządu, szybkich lunchy na mieście i kalendarzy wypełnionych po brzegi. W tym świecie nie było miejsca na powolne niedzielne popołudnia w małym miasteczku. Nie było miejsca na słuchanie moich opowieści o sąsiadach czy o tym, że w ogrodzie znów zakwitły piwonie. Byłam dla nich wspomnieniem. Ważnym, szanowanym, ale tylko wspomnieniem, do którego wracali od święta, wysyłając kurierem kwiaty lub pisząc zdawkowego SMS-a z życzeniami.

Czas pogodzić się z ciszą

Wyciągałam rękę i powoli zabierałam ze stołu drugi talerz. Odnosiłam go do kuchni. Potem wracałam po trzeci. Sztućce lądowały z powrotem w szufladzie z cichym, metalicznym brzękiem. Zostawało tylko jedno nakrycie. Moje.

Siadałam przy stole. Cisza dzwoniła w uszach, ale dziwnym trafem, po raz pierwszy od bardzo dawna, nie czułam już tego obezwładniającego żalu, który ściskał mnie za gardło. Czułam raczej spokojną, choć gorzką akceptację. Zrozumiałam, że miłość matki polega również na tym, by wiedzieć, kiedy usunąć się w cień. Nie mogłam ich zatrzymać, nie mogłam zmusić ich do powrotu. Mogłam jedynie zaakceptować fakt, że wyrośli, odlecieli i zbudowali własne gniazda, w których byłam tylko rzadkim gościem.

Po obiedzie wracałam do kuchni. Ponownie stawałam przed oknem. Brałam doniczkę z uschniętym storczykiem w dłonie. Przez chwilę myślałam, by w końcu wyrzucić go do kosza. By pozbyć się tego symbolu niespełnionych nadziei na ich powrót. Jednak po chwili odstawiałam go z powrotem na parapet. Niech tu stoi. Nie jako wyrzut sumienia, ale jako dowód na to, że kiedyś tu byli, że mnie kochali na swój sposób i że to ja dałam im korzenie, dzięki którym mogli wypuścić tak silne pędy. Odwracałam się i zaczynałam parzyć świeżą herbatę, wiedząc, że jutro nakryję stół już tylko dla jednej osoby.

Grażyna, 62 lata

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych wydarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

