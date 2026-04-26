Moja córka, Weronika, od dawna namawiała mnie na zmianę. Mówiła o komforcie, o braku obowiązków, o bezpieczeństwie. W końcu uległam. Sprzedałam nasz dom i za uzyskane pieniądze kupiłam wymarzony apartament na nowo powstałym, prestiżowym osiedlu.

To miało być miejsce idealne

Zamknięty teren, mnóstwo starannie zaprojektowanej zieleni, portiernia, duże przestrzenie między budynkami. Mój apartament znajdował się na parterze i posiadał ogromny, piękny taras otoczony wysokimi tujami. Kiedy po raz pierwszy weszłam do pustego jeszcze mieszkania, pachnącego świeżą farbą i nowym drewnem, poczułam ulgę. Wyobrażałam sobie, jak w ciepłe letnie poranki piję na tarasie herbatę, czytam książki i wreszcie po prostu odpoczywam.

Weronika pomogła mi w przeprowadzce i urządzaniu wnętrz. Zainwestowałam w dobre meble, piękne zasłony, wymarzyłam sobie spokojną przystań na jesień życia. Kiedy ostatni karton został rozpakowany, usiadłam na welurowej kanapie, spojrzałam na zalaną słońcem przestrzeń i uśmiechnęłam się sama do siebie. Byłam dumna, że na emeryturze mogę pozwolić sobie na taki luksus. Nie przypuszczałam, że mój raj zamieni się w koszmar.

Wystraszyłam się

To był czwartek, ciepłe popołudnie. Siedziałam w fotelu z książką, rozkoszując się ciszą. Nagle powietrze rozdarł dźwięk tak wysoki i przenikliwy, że aż podskoczyłam, upuszczając okulary. To był krzyk, który w pierwszej sekundzie skojarzył mi się z jakimś strasznym wypadkiem. Z bijącym sercem podbiegłam do okna tarasowego, odsuwając ciężką zasłonę.

Na eleganckim, wyłożonym jasnymi płytami patio stała grupka dzieci. Jeden z chłopców, na oko sześcioletni, stał na środku i po prostu wrzeszczał z całych sił, wymachując rękami. Nie płakał, nie działo mu się nic złego. To była jego forma zabawy. Dwie matki siedziały na ławce nieopodal, całkowicie pochłonięte rozmową i wpatrzone w ekrany swoich telefonów. Nie zareagowały nawet drgnięciem powieki.

Uspokoiłam oddech, wróciłam na fotel. Pomyślałam, że to jednorazowa sytuacja. Dzieci to tylko dzieci, mają swoje prawa, czasami ponoszą je emocje. Przecież sama wychowałam córkę, wiem, jak to bywa. Niestety, ten jeden pisk był jedynie zwiastunem tego, co miało stać się moją codziennością.

Architekt, który zaprojektował to luksusowe osiedle, z pewnością dostał wiele nagród za nowoczesny design. Nikt jednak nie pomyślał o akustyce. Każdy dźwięk był potęgowany, odbijał się od szyb i betonowych ścian, wpadając prosto do mieszkań.

Dzieci ciągle wrzeszczały

Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz gorsza. Zaczynało się wcześnie rano, zwłaszcza w weekendy. Dzieci nie bawiły się po prostu w berka czy w chowanego. Ich jedyną formą ekspresji wydawał się nieustanny, wwiercający się w mózg wrzask. Biegły przez patio – wrzeszczały. Zjeżdżały ze zjeżdżalni – piszczały wniebogłosy. Jednak najgorsze miało dopiero nadejść.

Okazało się, że plac zabaw, choć piękny i nowoczesny, szybko znudził się małym mieszkańcom. Zaczęli traktować całe osiedle jak swoją prywatną bawialnię. Korytarze i klatki schodowe również nie były wolne od hałasu.

Któregoś dnia usłyszałam ogromny huk tuż pod moimi drzwiami. Wyszłam na korytarz i zobaczyłam trójkę chłopców grających w piłkę nożną. Bramką były drzwi mojego sąsiada z naprzeciwka.

– Chłopcy, bardzo was proszę, przestańcie uderzać w te drzwi – powiedziałam łagodnie, starając się nie okazywać irytacji. – Korytarz to nie jest boisko. Hałasujecie na całym piętrze.

Jeden z nich, może ośmioletni, spojrzał na mnie z absolutnym lekceważeniem.

– Mój tata powiedział, że za to mieszkanie zapłacił tyle, że mogę robić, co chcę.

Zamurowało mnie. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć na tak bezczelny tekst z ust dziecka. Wróciłam do mieszkania, czując, jak w środku wszystko we mnie drży z bezsilności.

Próbowałam rozmawiać z sąsiadami

Postanowiłam, że nie mogę tego tak zostawić. Następnego dnia, gdy hałas na patio osiągnął apogeum, wyszłam na zewnątrz. Na ławce, pijąc mrożoną kawę z tekturowych kubków, siedziały trzy młode, zadbane kobiety. Obok nich stały luksusowe wózki, a ich starsze dzieci właśnie urządzały sobie zawody w tym, kto głośniej potrafi krzyknąć, stojąc tuż pod oknami parteru.

Podeszłam do nich, starając się wyglądać na spokojną.

– Dzień dobry paniom – zaczęłam, siląc się na uprzejmy ton. – Przepraszam, czy mogłyby panie zwrócić uwagę swoim pociechom? Ten hałas jest naprawdę trudny do zniesienia. Dźwięk bardzo się niesie po osiedlu, nie można nawet uchylić okna.

Jedna z kobiet, w modnych okularach przeciwsłonecznych, zmierzyła mnie wzrokiem od stóp do głów.

– Proszę pani, to są dzieci. One muszą się wybiegać i wyszaleć – odpowiedziała z pobłażliwym uśmiechem.

– Rozumiem, że muszą się bawić – kontynuowałam, nie poddając się. – Ale krzyki bezpośrednio pod cudzymi oknami to chyba przesada. Są przecież parki, wyznaczone strefy.

– My wychowujemy dzieci swobodnie, nie będziemy ich ograniczać, bo komuś to przeszkadza – wtrąciła druga matka, z wyraźnym fochem w głosie. – Zresztą, to jest nowoczesne osiedle dla młodych rodzin. Jak ktoś oczekuje grobowej ciszy, to trzeba było kupić sobie domek w środku lasu albo przenieść się do domu opieki.

Poczułam, jak na twarz występuje mi gorący rumieniec. Zostałam zrugana jak intruz na własnym podwórku. Zrozumiałam, że z tymi ludźmi nie ma mowy o żadnym kompromisie. Ich definicja luksusu polegała na tym, że zapłacili miliony za prawo do ignorowania wszystkich wokół.

Nie jestem tu szczęśliwa

Kroplą, która przelała czarę goryczy, była wizyta mojej córki. Weronika przyjechała do mnie w niedzielne popołudnie na obiad. Specjalnie przygotowałam jej ulubioną pieczeń. Chciałam, żebyśmy zjadły na tarasie, bo pogoda była wręcz idealna. Słońce, lekki wiatr, zapach kwitnących krzewów.

Usiadłyśmy przy stoliku. Zaledwie zdążyłam nalać kompot do szklanek, gdy zza rogu budynku wypadła gromada dzieci. Zaczęli biegać dookoła naszego tarasu, wymachując jakimiś plastikowymi mieczami i wydając z siebie dźwięki przypominające syreny alarmowe. Hałas był tak ogromny, że myślałam, iż popękają mi bębenki.

Weronika spojrzała na mnie ze współczuciem, ale musiała niemal krzyczeć, żebym ją usłyszała.

– Mamo, czy oni zawsze tak hałasują?

– Codziennie, córeczko. Od rana do wieczora – odpowiedziałam, czując łzy bezsilności pod powiekami.

Od tamtego popołudnia minęły cztery miesiące. Każdego ranka budzę się z niepokojem, czekając na pierwszy pisk z dziedzińca. Moje piękne, ogromne okna są niemal zawsze zamknięte, by choć trochę zniwelować ten przeraźliwy hałas.

Siedzę na swojej drogiej, welurowej kanapie i czuję niepokój. Zdałam sobie sprawę, że luksus to nie są granitowe blaty, drewniane żaluzje czy monitoring przy wejściu. Prawdziwym luksusem jest kultura osobista sąsiadów, a tej za żadne pieniądze kupić się nie da.

Krystyna, 67 lat

Historie są inspirowane prawdziwym życiem. Nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń ani osób, a wszelkie podobieństwa są całkowicie przypadkowe.

